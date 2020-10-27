УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3747 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Коронавірус і карантин
984 17
карантин (16095) Мінфін (775) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін

Станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%. Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн); на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн. Кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.

У сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн.

На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень.

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 165 млн грн або 31%..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Проскользнуло в статьях уже начинают говорить (помоему и министр здравохранения это говорил), что может настать время, что врачам придётся выбирать - кого спасать, а кого нет. Поэтому на мысль приходит одно - не потрачено 52% средств, а РАЗВОРОВАНО! Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 7188
показати весь коментар
27.10.2020 13:00
+3
А если будет стоять выбор спасать обычного работягу Васыля и *********** зеленского. То кого будут лечить и почему именно зеленского? Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3446
показати весь коментар
27.10.2020 13:03
+1
"ВИ зробили це разом!"
Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9752
показати весь коментар
27.10.2020 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти, тупе хірікірі, сдохнеш ти перший, козломорді і зеленоморді довго не живуть
показати весь коментар
27.10.2020 14:02 Відповісти
Ладно, з тобою все ясно, ти тупа школота, іди забери у хазяїна копійочку заробив, а взагалі ви козломорді свинособаки, такі кумедні коли починаєте на українських форумах гадити, у вас тупих тварин мізків не вистачає для того щоб тролити. Це слідство алкоголізма і венеричних хвороб твоїх батьків і прадідів, і кровозмішання, а тебе взагалі жалко, бо ти один з найтупіших говноїдів, бо тебе народили взагвлі навстоячки.
показати весь коментар
27.10.2020 14:38 Відповісти
Проскользнуло в статьях уже начинают говорить (помоему и министр здравохранения это говорил), что может настать время, что врачам придётся выбирать - кого спасать, а кого нет. Поэтому на мысль приходит одно - не потрачено 52% средств, а РАЗВОРОВАНО! Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 7188
показати весь коментар
27.10.2020 13:00 Відповісти
А если будет стоять выбор спасать обычного работягу Васыля и *********** зеленского. То кого будут лечить и почему именно зеленского? Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3446
показати весь коментар
27.10.2020 13:03 Відповісти
ТОМУЩО😀😀😀
показати весь коментар
27.10.2020 13:07 Відповісти
на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачены 21 млн грн (выделены 100 млн грн) на обеспечение лабораторий МинздрИсточник: https://censor.net/ru/n3227336

Просто назвали бы цифру сколько купили ИВЛ . 50? 100?

Ведь под жтим аппаратом лежит больной 3 недели . По аппарату в больницу для одного человека?

Или все сразу в Феофанию для депутатов и чиновников ?
показати весь коментар
27.10.2020 13:07 Відповісти
Не, ну то, что 52% списали/разворовали,- то понятно, а где же деньги на реальную медицину и заботу о здоровье людей?
показати весь коментар
27.10.2020 13:20 Відповісти
Страшные дела происходят в нашей стране. Массово начали пропадать люди голосовавшие за Зелёнского!
показати весь коментар
27.10.2020 13:32 Відповісти
Новая фишка: "Специального «COVID-фонда» в Украине не было - это коммуникационная ошибка" Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3821
показати весь коментар
27.10.2020 13:33 Відповісти
"ВИ зробили це разом!"
Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9752
показати весь коментар
27.10.2020 13:39 Відповісти
Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже ******** / разворованы потрачены 52% средств, - Минфин
показати весь коментар
27.10.2020 14:32 Відповісти
Де рахункова палата? Чому немає подання в ОГП про нецільове використання коштів? Де, *****, Служба Бабла України? Чому рахункова палата не звітує про перевірку акцизу на паливо, який повинен використовуваться на ремонт та утримання доріг?
показати весь коментар
27.10.2020 14:55 Відповісти
 
 