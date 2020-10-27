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Новини Політика України
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Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1749) Татаров Олег (358)

Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що виступів Олега Татарова на підтримку бійців "Беркуту" в 2014 році він "не бачив".

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Ми перевіряємо кожного кандидата. Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні", - сказав голова ОП про призначення Татарова.

На слова журналіста, що Татаров на брифінгу міліції в 2014 році говорив, що протестувальники на Майдані били "Беркут", заявив: "Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації в мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом (про заборону Комуністичної партії. - ред.) є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди. Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить насамперед її ефективність. Хтось справляється, хтось - ні, вирішуємо по ходу".

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фариннік Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

Також читайте: Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця
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Топ коментарі
+31
Вата вату хвалить.
Ви вже так зашкварились....на рейтинг подивись, Єрмак.
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27.10.2020 13:16
+26
Ермак перестанет врать только когда сдохнет.
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27.10.2020 13:17
+23
Реванш сепарсько-клорадської гидоти триває та прогресує !!))
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27.10.2020 13:18
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Вата вату хвалить.
Ви вже так зашкварились....на рейтинг подивись, Єрмак.
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27.10.2020 13:16 Відповісти
Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении - Цензор.НЕТ 407
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27.10.2020 13:28 Відповісти
Призначення Татарова показує слабкість команди Зеленського, яка не може знайти нові кадри і копається на помийках!
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27.10.2020 14:37 Відповісти
татаров з портним після позорного звільнення Суркова залишились без хазяїна в москві, однак Армяк підставив плече, вони спільники в боротьбі проти України, це просто тимчасові мешканці в Україні. Їх обєднує вірна служба на благо Росії. Центр шпіонажу переміщується на Банкову Всі вони кучкуються в одному місці, так буде легше їх прихлопнути. А те, що він проти заборони компартії, це зрозуміло. Його тата на роботу в органи направляв ЦК КПСС. Як можна визнавати роботодавця терористичною організацією
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27.10.2020 15:06 Відповісти
Ермак перестанет врать только когда сдохнет.
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27.10.2020 13:17 Відповісти
Я пам'ятаю ту брудну пику, яка сплітала інтриги проти майданівців.
Він відповідав за деморалізацію українського суспільства, працював на партію зрадників України.
Що ще треба зробити в цій державі, щоб тебе взагалі анулювали...
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27.10.2020 13:17 Відповісти
Чому в минулому? Він і зараз готовий за це відповідати.
Певно, Єрмак має плани, що цей кент зросте до альтернативи Авакову, коли Зеленський наважиться замінити надпотужного міністра.
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27.10.2020 18:59 Відповісти
Все може статись.
Так включиться в справи і стане незамінною людиною.
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27.10.2020 19:16 Відповісти
Незамінним він не стане. Не той масштаб.
Поза тим, зелені і досі не мають нікого, хто б дозволив здихатись Авакова, який їм геть чужий. Водночас, Аваков, напевно, зібрав різного компромату, зокрема, і на слуг також. Тому зараз він є противагою. Але його незмінність в майбутньому може обернутись проблемою для всієї країни.
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27.10.2020 20:36 Відповісти
Реванш сепарсько-клорадської гидоти триває та прогресує !!))
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27.10.2020 13:18 Відповісти
П_дор ватный.
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27.10.2020 13:18 Відповісти
Ты скажи за какие заслуги его назначил.
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27.10.2020 13:27 Відповісти
А для дЕрьмака и расстрелы на Майдане, и идиотские шуточки о нем квартала, не были чем-то противозаконным, античеловечным или циничным. Что взять с врага? У него даже анализы токсичные!
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27.10.2020 13:19 Відповісти
Це виходить, що кандидатів підбирає і відбирає Дєрьмак. А Зєля тут не в курсах. От лише Зєля має кредит відвиборців на здійснення владних повноважень. А засланий Кремлем козачок такі повноваження пр своїв собі сам. Це якраз і є злочином. Так він скоро пемебере на себе всі повноваження Зєлєнского.
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27.10.2020 13:19 Відповісти
Так він скоро перебере на себе всі повноваження Зєлєнского. (а не приходила такая мысль??что как раз Д*Ермак кой какими полномочиями НЕЛОХУ позволил пользоваться.) Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении - Цензор.НЕТ 9832 Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении - Цензор.НЕТ 5560
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27.10.2020 13:29 Відповісти
єто типа к вате, - "ну посмотрите мы ж всех янучарских отморозков пристроили - почему за нас не голосуете".
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27.10.2020 13:20 Відповісти
Бо ти таке ж лайно, як і той риг, тому і не знайшов.
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27.10.2020 13:20 Відповісти
Результаты выборов зебильный офис ничему не научили. Продолжай в том же духе, д`Ерьмак и рейтинг шимпанЗЕ еще больше "взлетит". Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении - Цензор.НЕТ 929
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27.10.2020 13:21 Відповісти
Результат работы Ермака и Ко налицо - рейтинг Слуг весьма упал, а результаты 2019 по выборам в парламент, хотя прошло всего чуть больше года, сейчас вызывают улыбку) Выборы 21 июля 2019
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27.10.2020 13:26 Відповісти
На самом деле второй год хуже первого. Так как медовый месяц заканчивается.
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27.10.2020 14:00 Відповісти
Завхоз підбирає "кадри". Підбирає лайно ретельно, щоб жодне не прогавити і прилаштувати на жирну посаду. Задорого. Ну де таке можна побачити, як тільки не в країні неляканих дурнів?
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27.10.2020 13:26 Відповісти
От і ***** нічого такого не знайшов у вас обох,тому ви і агенти фсб.
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27.10.2020 13:26 Відповісти
Не, ну хіба дермакова пуйлова свиня брехати буде?
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27.10.2020 13:27 Відповісти
Да нам пофигу ...Народ тебе не доверяет и это главное, тем более твоему "я не нашел"....
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27.10.2020 13:29 Відповісти
Бувших татаринОВих не буває. Бо "руССкій" це клініка, яка проявляється навіть в 2-3 поколіннях.
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27.10.2020 13:32 Відповісти
А ще, хіба ця брудна тварина не показувала Волкеру якихось картинок з телефону з закатованими клятим Порохом попочленців?
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27.10.2020 13:33 Відповісти
Ермак - друг и кум криминального авторитета Коли Оболонского (Тищенко). Этим всё сказано. Если твой лучший друг головорез и насильник из 90х, то и Ермак такое же чмо
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27.10.2020 13:37 Відповісти
сидеть все равно будет галабародька все знают
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27.10.2020 13:37 Відповісти
Движение за отставку и привлечение к ответственности этого агента ФСБ сегодня очень насущно.
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27.10.2020 13:41 Відповісти
"Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии. - Ред.) являются противозаконными.- рашистский агент ,считает запрет советской - коммунистической оккупации Украины противозаконным и это в то времья,когда советскую коммунистическую оккупацию запретили на законодательном уровне многие соседи Украины.
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27.10.2020 13:45 Відповісти
...
Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні - Цензор.НЕТ 3554

...
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Дуже негарно відносно президента своєї країни, як би відносно нього не відносились. Я не прихильник Зе-команди, особисто гаранта, але такі тупі монтажі про президента на поводку дуже вже дискредитують країну.
Так, з цим треба боротись, розвінчувати міф про Наполеона та його слуг, про можливий вплив на керманича країни різного роду агентів ворожої держави чи її спецслужб, олігархів та іншого непотребу, але це треба доносити систематично і доступно для розуміння кожного українця.
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27.10.2020 14:05 Відповісти
шо Ви таке кажете????
тобто грати ....отим...на роялі, зі сцени, на втіху залу у якому є діти - це було морально...
преЗЕдент сам заробив свій імідж, своєю недолугістю, пихатістю, брехливістю і своїм ретельно підібраним під себе... оточенням...
він сам принижує інститут президентства України своєю присутністю і своїми зашкварами...
ті хто його обирали (я не кажу про Вас) - хіба не бачили (чи не хотіли бачити) обмеженість цієї людини???
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27.10.2020 14:26 Відповісти
ще один крок в напрямку до дострокових виборів та імпічменту...
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27.10.2020 13:56 Відповісти
Если не нашел - значит не там искал.
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27.10.2020 14:04 Відповісти
Тому що обидва - тупоголові парашні гниди.
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Отже ж свнсбча морда. Свій до свого за своїм. Зрадники та вороги у керівництві держави.
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27.10.2020 14:42 Відповісти
На сегодня похвала от д'ЕРМАКА - практически равна похвале от н.витренко или от в.в.х*йла... Если они кого-то хвалят, значит, точно = ДЕРЬМО...
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27.10.2020 14:44 Відповісти
Кацапская псина, подменившая собою президента Украины, пиарит шпиона? Очень примечательно.
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27.10.2020 15:11 Відповісти
на роботу беруть тільки мешканців України, всі призначення свідчать про те, ПРез визначає вірних йому людей виключно за приципом- щоб нічого в них не було Українського, бажано тюрко-татаро-монгольсько-чувашське_мордовське-марійське походження.
По ютубі пройшов ролик про юні роки другої дружини Голови Держдури Володіна ( це та особа з якою зустрічася Рабінович із своїм радником по національній безпеці Віктором Володимирвичем)- все теж саме, співала в хорі на рідній мордовській мові і в кокошнику і після цього росіяни запропонували йому іншу роботу. Знай сверчок свой шесток
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27.10.2020 15:13 Відповісти
Сепар не должен работать в ОП. Если он работает, значит ОП сознательно, свидомо покрывает сепаров и врагов украинского государства. А разве именно ради этого мы выбирали президента?
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27.10.2020 15:40 Відповісти
Обе Твари!!! Сколько еще они могут издеваться над людьми!!!
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27.10.2020 15:47 Відповісти
Однодумці. Зрозуміло. Малороси. Вороги - Майданівці.
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27.10.2020 16:07 Відповісти
Учитывая, что Ермак сам прокацапская ****, его в Татарове реально ничего не должно смущать.
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27.10.2020 16:37 Відповісти
Нагло врет гауляйтер Украины Ермак-Козырь.
Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні - Цензор.НЕТ 9444
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27.10.2020 21:38 Відповісти
​​После нашего поста о делах Майдана, наши подписчики обратили внимание на то, что вчера на одном из российских телеграм-каналов вышел пост о том, что заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, отвечающий за контроль над силовыми структурами, был завербован российскими спецслужбами в 2011 году, под псевдонимом "Кувшинов".

Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера. Источник , очки баканова"
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28.10.2020 14:58 Відповісти
 
 