Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що виступів Олега Татарова на підтримку бійців "Беркуту" в 2014 році він "не бачив".
Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.
"Ми перевіряємо кожного кандидата. Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні", - сказав голова ОП про призначення Татарова.
На слова журналіста, що Татаров на брифінгу міліції в 2014 році говорив, що протестувальники на Майдані били "Беркут", заявив: "Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації в мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом (про заборону Комуністичної партії. - ред.) є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди. Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить насамперед її ефективність. Хтось справляється, хтось - ні, вирішуємо по ходу".
Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.
Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фариннік Головко".
Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
Будь ласка, зачекайте...
Ви вже так зашкварились....на рейтинг подивись, Єрмак.
Він відповідав за деморалізацію українського суспільства, працював на партію зрадників України.
Що ще треба зробити в цій державі, щоб тебе взагалі анулювали...
Певно, Єрмак має плани, що цей кент зросте до альтернативи Авакову, коли Зеленський наважиться замінити надпотужного міністра.
Так включиться в справи і стане незамінною людиною.
Поза тим, зелені і досі не мають нікого, хто б дозволив здихатись Авакова, який їм геть чужий. Водночас, Аваков, напевно, зібрав різного компромату, зокрема, і на слуг також. Тому зараз він є противагою. Але його незмінність в майбутньому може обернутись проблемою для всієї країни.
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Так, з цим треба боротись, розвінчувати міф про Наполеона та його слуг, про можливий вплив на керманича країни різного роду агентів ворожої держави чи її спецслужб, олігархів та іншого непотребу, але це треба доносити систематично і доступно для розуміння кожного українця.
тобто грати ....отим...на роялі, зі сцени, на втіху залу у якому є діти - це було морально...
преЗЕдент сам заробив свій імідж, своєю недолугістю, пихатістю, брехливістю і своїм ретельно підібраним під себе... оточенням...
він сам принижує інститут президентства України своєю присутністю і своїми зашкварами...
ті хто його обирали (я не кажу про Вас) - хіба не бачили (чи не хотіли бачити) обмеженість цієї людини???
По ютубі пройшов ролик про юні роки другої дружини Голови Держдури Володіна ( це та особа з якою зустрічася Рабінович із своїм радником по національній безпеці Віктором Володимирвичем)- все теж саме, співала в хорі на рідній мордовській мові і в кокошнику і після цього росіяни запропонували йому іншу роботу. Знай сверчок свой шесток
Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера. Источник , очки баканова"