У мене в трьох відділеннях лікарі із COVID-19 одночасно лікуються і лікують своїх пацієнтів, - головлікар Сєверодонецької лікарні Водяник

У Сєверодонецькій міській багатопрофільній лікарні деякі лікарі, які лікують від коронавірусної хвороби, самі хворіють. Медики продовжують працювати, бо їх немає ким замінити.

Про це в коментарі hromadske сказав головлікар лікарні Роман Водяник, передає Цензор.НЕТ.

"Під ковідних хворих у нас 90 ліжок, — каже Водяник. — Але бачимо, що цього мало, і ми частково терапевтичне відділення, тобто весь поверх, переводимо під ковід. Адміністрації міста й області дали нам додаткові кошти, і ми змогли обладнати ці місця "киснем". Тож сьогодні-завтра у нас уже буде не 90 місць, а 120. Учора було 90, і ми були заповнені на 100%. Збільшуємо до 120 — і ми вже на 70-80% заповнені".

Але проблема не в кількості місць (за потреби інфікованих можна розмістити хоч на всіх 640 ліжках, що є в лікарні), а у підготовлених медиках.

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"Зараз основне питання — це лікарі, медсестри, санітарки. Їх ніякий волонтер не замінить, — переконаний Водяник. — Навіть не кожен лікар має потрібні знання, щоб лікувати тяжкі пневмонії. У мене в трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють на ковід, лікуються, і вони ж лікують своїх пацієнтів. Тобто, якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар".

Наразі на COVID-19 хворіють 12 медиків з інфекційного відділення. А загалом у лікарні позитивні діагнози отримали 60 медпрацівників.

Двоє медиків вже тиждень перебувають у реанімації у важкому стані. Обидва працювали з хворими на COVID.

"У нас лікарі й медсестри працюють і на півтори, і на дві ставки. Ми навіть не можемо оплатити ту кількість годин, яку вони відпрацьовують. Я вважаю, що це тихий мовчазний подвиг медперсоналу", — каже Водяник.

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Нещодавно голова Луганської ОДА Сергій Гайдай анонсував плани посилити інфекційні відділення інтернами й лікарями, які вже вийшли на пенсію.

У Сєверодонецьку кажуть, що їх вже залучають, однак лише до роботи з тими, хто хворіє у легкій формі. Адже необхідної кваліфікації для роботи з випадками середнього та тяжкого ступенів вони не мають.