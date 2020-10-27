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Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що вона разом із чоловіком і дітьми захворіла COVID-19.

Про це Ковалів повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом із чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Незважаючи на те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною. Вірус дуже близько, поруч із нами", - йдеться в повідомленні.

Ковалів закликає носити маски, уникати масових скупчень людей, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і берегти себе та оточуючих.

"Почуваємося задовільно, під наглядом лікаря. Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили всім, із ким контактували минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції", - підсумувала заступник голови ОП.

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Топ коментарі
+5
Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 1582

ось головний вірус!
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27.10.2020 13:59
+3
"Вирус очень близко, рядом с нами" - то она ермака чы главбубаноида вирусом обозвала?
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27.10.2020 13:26
+2
Заболел родственник в Киеве, все симптомы Ковида, никто никаких тестов делать не предлагал и делать не собирается, в поликлинике, на рентген, очередь на полмесяца вперед, пробиться нельзя даже за взятку(!), пришлось обращаться в частную клинику. Больной не учтенный! На лечение уже улетела круглая сумма...
А в жОПе все окей, "лечение лучше чем в Европе" (цитата индюка)
Радуемся, что хоть там все под *********** "врачей"!..
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27.10.2020 13:48
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"Вирус очень близко, рядом с нами" - то она ермака чы главбубаноида вирусом обозвала?
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27.10.2020 13:26 Відповісти
Я уже волнуюсь за Дерьмака. Надеюсь, ему }{уйло свою "нановакцину" подогнал? Если да- готовим 2 баяна. Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети - Цензор.НЕТ 7348
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27.10.2020 13:34 Відповісти
На ІСТV інфікувалась минулого тижня?
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Заболел родственник в Киеве, все симптомы Ковида, никто никаких тестов делать не предлагал и делать не собирается, в поликлинике, на рентген, очередь на полмесяца вперед, пробиться нельзя даже за взятку(!), пришлось обращаться в частную клинику. Больной не учтенный! На лечение уже улетела круглая сумма...
А в жОПе все окей, "лечение лучше чем в Европе" (цитата индюка)
Радуемся, что хоть там все под *********** "врачей"!..
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27.10.2020 13:48 Відповісти
Цікаво, а на що ви викинули кругленьку суму? Парацетамол здається не дорогий чи ви купляли власний апарат ШВЛ?
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27.10.2020 15:42 Відповісти
Рентген в приватній клініці 700 грн., крапельниці з антибіотиком кілька тисяч, за один укол медсестрі (без ліків) 100 грн + вартість ліків, прийом лікаря (вартість не пам"ятаю), ще якісь витрати. Платив не я, тому точно не назву, в усякому разі разом вийшло майже 20 000 і лікування ще не завершене.
Є антибіотики, одна доза яких може коштувати під десять тисяч гривень, а крапельниць чи уколів треба зробити десяток-другий, і хто влітає у вкрай важку форму тому відразу стає дуже весело, а його родичам дуже сумно, незалежно від того вилікувався пацієнт чи ні...
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27.10.2020 18:13 Відповісти
Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 1582

ось головний вірус!
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27.10.2020 13:59 Відповісти
прочитав: ...ківалОв захворів на коронавірус...
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27.10.2020 14:17 Відповісти
Это та Ковалив, которая на ictv на "свободе слова" Порошенко кричала, что с ковидом в Украине все под контролем? Ну-ну
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27.10.2020 14:53 Відповісти
сподіваюсь поповнить статистику летальних випадків.
не маю жалю чи співчуття до зеленських потвор, як вони не мають жалю до цієї країни.
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27.10.2020 14:56 Відповісти
Короновирусный фонд РАЗВОРОВАЛИ и принялись за онкобольных !
***
Кабмин Украины забрал у онкобольных 62 млн и отдал их на дороги.

Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти - Цензор.НЕТ 5515
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27.10.2020 15:38 Відповісти
посилання?
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27.10.2020 15:43 Відповісти
насолоджуйтесь
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27.10.2020 15:52 Відповісти
Ну, взагалі то, в статті йде розмова про те що, забрали у "програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.", а ви пишите що забрали у онкологічно хворих ще й фото дитинки хворої запостили. А по-суті, ну хто і на чому у нас в міністерстві вдосконалює молекулярно-генетичну діагностику? Ви можете навести хоч один приклад української розробки молекулярно-генетичної діагностики? Забрали у одних казнокрадів і дали іншим. Звичайно, казнокрадам з МОЗу тепер горе, а казнокради автодору раді.
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27.10.2020 16:02 Відповісти
ЗІ: а взагалі то є підозра що гроші забрали з відси "Проектування та роботи з капітального ремонту лабораторії Національного інституту раку" Там преамбула однакова: "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань"
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27.10.2020 16:18 Відповісти
Тебя что в гугле забанили ?
ну тогда в Яндекс тебе дорога .....
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27.10.2020 15:54 Відповісти
Ну, Гугл вам мізків не додасть і розуміти прочитане не допоможе.
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27.10.2020 16:04 Відповісти
 
 