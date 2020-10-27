Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав відрахувати студентів, які виходять на протести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by в Telegram.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу. Те ж саме - викладачі, їх теж одиниці, які гидко поводяться у вишах", - повідомив Лукашенко.

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Нагадаємо, в ніч із неділі на понеділок минув термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.

У зв'язку з цим у Білорусі почався загальний страйк. До протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.