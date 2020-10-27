Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав відрахувати студентів, які виходять на протести.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by в Telegram.
"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу. Те ж саме - викладачі, їх теж одиниці, які гидко поводяться у вишах", - повідомив Лукашенко.
Нагадаємо, в ніч із неділі на понеділок минув термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.
У зв'язку з цим у Білорусі почався загальний страйк. До протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.
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Но мир огромен и те , кого когда-то ещё софкоиды валили на экзаменах в МГУ терь работают в НАСА и селиконовой долине ...
Выгонит и Менска , так оне уедут в Краков учится , а их места займут дети быдло-элиты ...
Дегенерат так и не понял, шо выдавливая мозги из страны ему нечем будет кормить церберов !
- БИТТЕ(кофе).
-Данке шьон, -ответ на картинку с битте
Мій знайомий із секти зебіл73%, голосував за янелоха42г. Я з ним на складні теми більше не спілкуюсь.
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"»©
(Корней Чуковский, «Тараканище»)