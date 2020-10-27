УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5923 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
12 625 165
Білорусь (5967) Лукашенко (2308) репресії (1609) студенти (320)

Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав відрахувати студентів, які виходять на протести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by в Telegram.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу. Те ж саме - викладачі, їх теж одиниці, які гидко поводяться у вишах", - повідомив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, в ніч із неділі на понеділок минув термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.

У зв'язку з цим у Білорусі почався загальний страйк. До протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.

Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 9635 Лука, в армию низя, а то украдут с оружейки автомат и свергнут твой режим Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 152
показати весь коментар
27.10.2020 13:28
+22
Які ты ліцвін?Маскаль ты,псіна!
показати весь коментар
27.10.2020 14:06
+16
вот что бывает если дать неограниченую власть дол@бу-популисту...
показати весь коментар
27.10.2020 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ты уже или повесшься или сдохни своим чередом, ментор херов, всю страну в террористы записал, дартаньян сраный
показати весь коментар
27.10.2020 13:35 Відповісти
Ишь, как козлина раздухарился! Ну если беларусы победят, болтаться ему где-нибудь на ветке в безлюдном месте, где бродят стаи одичавших собак!
показати весь коментар
27.10.2020 13:37 Відповісти
Он будет болтаться как наш Федрыч между Ростовом и Москвой. И никак по другому. Поэтому мы даже до Румынии по развитию не дотянем. Там все же Чаушески заболтались.
показати весь коментар
27.10.2020 13:41 Відповісти
Ну, отчисление студентов - шаг в правильном направлении. Уперёд, бацька!
показати весь коментар
27.10.2020 13:39 Відповісти
Это потому что протестуют не все. Вышли бы всем ВУЗом,никого бы не отчислили.
показати весь коментар
27.10.2020 13:40 Відповісти
Так они и так на улице.. А дай им еще оружие в руки ( как в 1917) и тоды шо... Дурило картофельное.
показати весь коментар
27.10.2020 13:42 Відповісти
хорошая пропозиция , это укрепит любовь молодежи к Луке.................... Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 7936
показати весь коментар
27.10.2020 13:43 Відповісти
Тарган как все быдло-имбицили всегда "думал" , шо учёба у вузе не состояние интеллекта , а некая привилегия и если ёё лишить студента , то он "на улицу" згинет .
Но мир огромен и те , кого когда-то ещё софкоиды валили на экзаменах в МГУ терь работают в НАСА и селиконовой долине ...
Выгонит и Менска , так оне уедут в Краков учится , а их места займут дети быдло-элиты ...

Дегенерат так и не понял, шо выдавливая мозги из страны ему нечем будет кормить церберов !
показати весь коментар
27.10.2020 13:45 Відповісти
ему не нужны умные люди . набрать рабочих на нефтепеработку не проблема . в крайнем случае узбеков и таджиков найдет . денег на охрану хватит приторговывая росийским оружием и оружейным плутонием с росийской АЭС . у политков всего мира мечта иметь быдлоподобную массу вместо населения легко управляемую и зомбируемую. в этом Западные либералы ничем не отличатся от путиных/лукашенок/эрдоганов .
показати весь коментар
27.10.2020 20:08 Відповісти
Довго білоруси дозволяли цій погані собою керувати, щоб тепер чомусь дивуватись.
показати весь коментар
27.10.2020 13:50 Відповісти
Я надеюсь,что ето чмо закончит как кадаффи-с черенком в сраке
показати весь коментар
27.10.2020 13:56 Відповісти
Бульбу там посадят.
показати весь коментар
27.10.2020 14:20 Відповісти
со стразу совсем взбесился и ополоумел, маньячина.
показати весь коментар
27.10.2020 13:57 Відповісти
що аж у кондрашова стався приступ кондрашки
показати весь коментар
27.10.2020 14:18 Відповісти
да. именно и лично только ты "що аж у кондрашова стався приступ кондрашки"
показати весь коментар
27.10.2020 14:23 Відповісти
у кондрашова какашки черговий приступ кондрашки
показати весь коментар
27.10.2020 14:34 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "у кондрашова какашки черговий приступ кондрашки"
показати весь коментар
27.10.2020 14:39 Відповісти
картавого в своё время из универа погнали. и почалось.
показати весь коментар
27.10.2020 14:09 Відповісти
как показал янукович, студентов лучше не трогать. за ними родители, друзья и весь народ
показати весь коментар
27.10.2020 14:18 Відповісти
Да, что-то с президентами сталось.
показати весь коментар
27.10.2020 14:18 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 2508Батя , молодец !
показати весь коментар
27.10.2020 14:18 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 6042 стесняюсь спросить, мол, кто у пана господин?
показати весь коментар
27.10.2020 14:29 Відповісти
Быцька - за сношения с хутин пуй, Тихановская - тоже.. А промеж них - ПРОДАЖНЫЕ, АБО ТУПЫЕ МЕНТЫ.
показати весь коментар
27.10.2020 14:25 Відповісти
Привет , обезжиренный Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
27.10.2020 14:33 Відповісти
Шо?дефицит общения обнаружился? Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4262
показати весь коментар
27.10.2020 14:45 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 1775
показати весь коментар
27.10.2020 14:49 Відповісти
дайошь диалог(зебик тоже 3-х слов в кучу не может слепить), типо:
- БИТТЕ(кофе).
-Данке шьон, -ответ на картинку с битте Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3141
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 8892
показати весь коментар
27.10.2020 15:01 Відповісти
подружку то хоть ума хватило с днюхой поздравить?
показати весь коментар
27.10.2020 15:15 Відповісти
Вот это тебя , толстый , понесло. Далеко пойдешь , если вовремя не отановить. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3398
показати весь коментар
27.10.2020 15:20 Відповісти
а шо это вы так раздухарился, зебику же - кранты. Укрытие нужно искать, переобуваться в прыжке, да и к бацьке равнодушие показывать. А я кста, бацьку понимаю, шо толку шило на мыло менять - колотиться на ровном месте. Разве шо, на пятиконечной звезде , показать свою , а не оппонента, любовь к пыне.
показати весь коментар
27.10.2020 16:30 Відповісти
Он ватный любитель овец Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3023
показати весь коментар
27.10.2020 15:03 Відповісти
не, уже прогорел... ща арпус-дынь, паатхати не жалей (рубчик). бахчисарайник ща
показати весь коментар
27.10.2020 15:07 Відповісти
А ты любитель шоколадного отсека Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3369
показати весь коментар
27.10.2020 15:22 Відповісти
ЗЕБИКА щимят у нас (волеизъявлением,) бацьку в Беларуси... Куда мир катится? Если докатится, у ментов опять будет фильтрация. Каждый мент ответит, как положено.
показати весь коментар
27.10.2020 14:33 Відповісти
Білорусам пора зрозуміти, щоб домогтися бажаного результату, потрібно самого Лукашенка і його найближчих соратників, упакувати і відправити, можна вантажем 200, до запитання, в країну, котра захоче це лайно прийняти, але для цього потрібно брати в руки зброю, а не букети квітів.
показати весь коментар
27.10.2020 14:34 Відповісти
Белоруссы , берегите Батю Лукашенка. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4801
показати весь коментар
27.10.2020 14:35 Відповісти
Бг-ггг... Он-дого. еще один Ябацько выискался...ХЕХ. .. ЗЫ... срочно в командировку - к местному омону, мож получиццо булыгой по бестолковке схлопотать. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4908
показати весь коментар
27.10.2020 14:51 Відповісти
Выбирайте армия,улица, или партизанский отряд
показати весь коментар
27.10.2020 14:40 Відповісти
неправда ваша. Бацька тока в армию или майданить - на улицу предлагал.
показати весь коментар
27.10.2020 15:10 Відповісти
м еня другое прикололо, шо бацька ни во что так армию не ставит. Армия - типо наказание.
показати весь коментар
27.10.2020 15:11 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 8396
показати весь коментар
27.10.2020 14:41 Відповісти
Мій знайомий після мого питання що він думає про Білорусь, відповів - "в Білорусі кращі дороги ніж в Україні що їм ще треба!" Я -"хочуть кращого життя, хочуть чесних виборів" Знайомий -"мій знайомий з Білорусі сказав що там всі за Лукашенко" Я -"Чому тоді Лукашенко не дозволив незалежним спостерігачам слідкувати за виборами, чому не дозволив перерахувати?, якщо більшість за нього чого йому боятися!" Знайомий -"Да, напевно"
Мій знайомий із секти зебіл73%, голосував за янелоха42г. Я з ним на складні теми більше не спілкуюсь.
показати весь коментар
27.10.2020 14:46 Відповісти
Тю, не знали шо ответить, насчет дорог. При развале СССР украинские отчисления полностью ушли на восстановление дорог в нечерноземье и Беларуси... Ща и они уже претерпели многоразовую косметику - никакие.
показати весь коментар
27.10.2020 14:54 Відповісти
браточки, берегите бацька для ростова, шлеперу, чай, скучно. Тихановскую не надоть, сама стала на лыжи , не дожидаясь пока попинают.
показати весь коментар
27.10.2020 14:48 Відповісти
не ты их зачислял и не тебе их выгонять Своего с автоматом в армию отправь.
показати весь коментар
27.10.2020 14:58 Відповісти
А не обоср.шься, Мудищев, дать в руки оружие и технику студентам? Они тогда тебя танками в один день сковырнут вместе с полицаями и путинскими засланцами.
показати весь коментар
27.10.2020 14:59 Відповісти
Дело в том, что он отправит их в рассейскую армию...где их опустят на бутылку чурки
показати весь коментар
27.10.2020 15:46 Відповісти
Над тобой, кацап,в свое время в ордынской армии поиздевались - допускаю - а вот граждан чужой страны, да еще без присяги, пока даже орда не принимает. Так что - гуляй лесом.
показати весь коментар
27.10.2020 17:01 Відповісти
Мені от просто цікаво: а довго ще лука буде бикувати? Що скажете,сябри?
показати весь коментар
27.10.2020 15:03 Відповісти
Обождите, новая партия цветов еще не поступила на прилавки.
показати весь коментар
27.10.2020 16:34 Відповісти
Золотые слова Александр Григорьевич, сразу привьется чуство ответственности за Родину.
показати весь коментар
27.10.2020 15:03 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 5043
показати весь коментар
27.10.2020 15:05 Відповісти
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4911 Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 6033
показати весь коментар
27.10.2020 15:07 Відповісти
Какая мразь!
показати весь коментар
27.10.2020 15:36 Відповісти
Відчислити кажеш , бульбожер, ця молодь порве тебе на шматочки, картофлефрік.
показати весь коментар
27.10.2020 20:22 Відповісти
Шевченка теж колись в солдати відправили. Древній кацапський вид покарання для інтелегентів.
показати весь коментар
27.10.2020 15:46 Відповісти
правильно лукавый говорит. молодого болотного раба нужно учить жизни.
показати весь коментар
27.10.2020 17:05 Відповісти
«Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"»©
(Корней Чуковский, «Тараканище»)
показати весь коментар
27.10.2020 17:24 Відповісти
Там олигофрен-отпрыск коленька как раз созрел для армии
показати весь коментар
27.10.2020 20:23 Відповісти
думаете по пьяне его склепали?
показати весь коментар
28.10.2020 00:22 Відповісти
Так ось воно що -- позаздрили Коленьке... А то "тараканище, тиранище"...
показати весь коментар
28.10.2020 08:39 Відповісти
Дохлопались в ладоши, блин ..Пионэры...
показати весь коментар
04.04.2021 01:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 