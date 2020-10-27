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В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція

Підписи за відсутніх членів комісії ставили в коридорі на підвіконні. За фактом підробки виборчої документації розпочато розслідування.

Як повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, порушення помітили правоохоронці, які супроводжували представників цієї ДВК у територіальну виборчу комісію для здачі документації, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, поліцейські побачили, як заступник голови комісії і секретар просто на підвіконні в коридорі ставлять підписи за відсутніх членів ДВК на протоколах про підрахунок голосів. У главку наголосили, що своїми діями зловмисники порушили процедуру оформлення і здачі виборчої документації.

Слідчо-оперативна група, викликана на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула в ДВК для усунення недоліків у роботі.

За фактом підписання протоколів не на засіданні виборчої комісії поліцейські почали провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення тощо) Кримінального кодексу України.

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У межах розслідування призначено низку експертиз, в тому числі почеркознавчу. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 5 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
а в туалете надписи рядом со своими подписями не могли оставить?
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27.10.2020 14:08
+2
Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 2592
 В туалете все стены расписали за себя, а подоконники за отсутствующих?
.
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27.10.2020 14:15
+2
Местные выборы по местному... В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 8135
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 7525
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27.10.2020 14:35
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На полу будеш ***** обирати,бо іншого місця у вас нема.
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27.10.2020 14:09 Відповісти
Завжди підписані протоколи заповнюють в коридорі перед здаванням в окружну комісію, бо заповнити дебільні протоколи без помилок неможливо!
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27.10.2020 14:22 Відповісти
Проблема в тому що я не розумію собачої і з козломордою худобою не спілкуюсь.
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27.10.2020 14:29 Відповісти
Відколи це собача феня стала грамотою? Гав гав
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Коли Бог хоче покарати,лишає розуму,а тобі забув дати. В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 4919
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27.10.2020 14:38 Відповісти
Оце вже дійсно злочин і треба саджати однозначно. В Одессе работники УИК подделали протоколы подсчета голосов: ставили подписи на подоконнике в коридоре, - полиция - Цензор.НЕТ 8019
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27.10.2020 14:07 Відповісти
Да эти идиоты просто поленились поехать к себе на участок (где их уже ждёт за накрытым столомвся комиссия) , и переписали протоколы прямо в здании ОИК... Но загреметь под горячую руку могут по-полной... обычно в таких случаях только пальцем грозили...
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27.10.2020 14:26 Відповісти
а в туалете надписи рядом со своими подписями не могли оставить?
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27.10.2020 14:08 Відповісти
Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 2592
 В туалете все стены расписали за себя, а подоконники за отсутствующих?
.
показати весь коментар
27.10.2020 14:15 Відповісти
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 5693
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27.10.2020 14:28 Відповісти
преЗЕдент должен возгордиться такими честными и шикарно проведенными выборами (уже молчу про офигительный опрос-опорос - там отдельная ода радости))))
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27.10.2020 14:29 Відповісти
Местные выборы по местному... В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 8135
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 7525
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27.10.2020 14:35 Відповісти
хотят всунут очередных кацапских прихвостней.
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27.10.2020 14:49 Відповісти
такого ні при Порошенко, ні при Ющенко не було! В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 4373
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27.10.2020 15:47 Відповісти
 
 