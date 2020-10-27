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Угорщина (1326) Євросоюз (7016) Сійярто (240) Стано (72)

Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано

У Європейському Союзі вважають, що Україна й Угорщина мають вирішити існуючі протиріччя, ґрунтуючись на європейських цінностях, позиція ЄС щодо Києва залишається незмінною.

Так у вівторок у Брюсселі прокоментував ситуацію, що склалася у відносинах Києва і Будапешта, представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єдине, що може зробити ЄС, так це заохотити всіх, хто залучений до двосторонніх питань, намагатися вирішити їх, ґрунтуючись на цінностях і принципах ЄС і на принципі добросусідських відносин", - констатував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недружніми кроками" Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, - Сійярто

Говорячи про європейські прагнення України, Стано знову підтвердив сказане від імені всіх 27 країн-членів ЄС про те, що "Україна - важливий сусід, країна, з якою у нас є величезна співпраця - у нас є Угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед наших партнерів, і ми як ЄС віддані продовжувати цю тісну співпрацю з Україною для того, щоб наблизити її якомога ближче до ЄС, реагуючи на амбіції українського народу і досягнуті українською владою результати".

"Немає змін у політиці ЄС, як це було сказано неодноразово, коли йдеться про Україну, що було підтверджено не так давно на саміті Україна-ЄС", - запевнив представник європейської дипломатії.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливу підтримку Угорщиною майбутніх рішень ЄС щодо України, Стано сказав: "Не моя роль коментувати заяви у сфері двосторонніх відносин між двома країнами. Немає змін у рішеннях ЄС, які стосуються України, немає змін у позиції ЄС щодо України. Щодо того, що хтось щось може сказати або сказав, то ЄС продовжує тісну співпрацю з Україною, ґрунтуючись на дуже чіткому наборі критеріїв, очікувань і домовленостей, і на цей момент це не змінюється. Я не буду спекулювати тим, може чи ні це змінитися пізніше. Рішення в ЄС ухвалюються одноголосно, коли йдеться про треті країни, особливо якщо в них є амбіції якомога ближче бути до ЄС", - пояснив він.

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При цьому представник ЄС наголосив на важливості того, "щоб відносини між окремими країнами-членами і Україною продовжували розвиватися, ґрунтуючись на принципах і цінностях ЄС і добросусідства, і щоб усі проблеми, які є між двома країнами, були вирішені безпосередньо цими двома країнами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
А ЕС не хочет хотя бы пальчиком погрозить своему члену Венгрии за недопустимое недобрососедское поведение на наших территориях и вмешательство в процесс выборов?!!
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27.10.2020 14:48
+7
будапешту нужно перекрыть рублевый кран и все проблемы растают как снег на сковородке.
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27.10.2020 14:49
+6
как можно по-доброму договориться с соседом, который срёт в твоей прихожей и требует бабки за то, чтобы на время перестать делать это?...
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27.10.2020 14:55
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А ЕС не хочет хотя бы пальчиком погрозить своему члену Венгрии за недопустимое недобрососедское поведение на наших территориях и вмешательство в процесс выборов?!!
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27.10.2020 14:48 Відповісти
будапешту нужно перекрыть рублевый кран и все проблемы растают как снег на сковородке.
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27.10.2020 14:49 Відповісти
как можно по-доброму договориться с соседом, который срёт в твоей прихожей и требует бабки за то, чтобы на время перестать делать это?...
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27.10.2020 14:55 Відповісти
ЕС нужна Венгрия,если Украина выполняет требования ЕС то ЕС нужна причина чтобы не принимать Украину в свое членство.
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27.10.2020 14:56 Відповісти
В своё членство? Оригинально-с
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27.10.2020 15:00 Відповісти
Украина - участник программы Евросоюза «Восточное партнёрство» (с 2009 года). ... В 2015 году на Евросоюз пришлось 34 % украинского экспорта и 41 % украинского импорта товаров. В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Парламентские выборы в Венгрии - очередные выборы в венгерский парламент прошли 8 апреля 2018 года

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва были проведены по указу президента Украины Владимира Зеленского 21 июля 2019 года
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27.10.2020 15:07 Відповісти
Все Вами указаное к интеграции Украины в ЕС ничего общего не имеет.Вот если бы страны ЕС начали в Украине строить свои предприятия,создавать свои банки вот тогда и можно было-бы говорить об перспективах вступления Украины в ЕС.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
*******, як всі імперці ,неадекватні і непередбачувані!!))
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27.10.2020 15:00 Відповісти
Угро-Финны такие же как и на Московии.
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27.10.2020 15:03 Відповісти
Саме звідти вони і прийшли на Дунай !!Їх Батьківщина Заурал"є!!!)))
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Україна має тримати свій курс на євроінтеграцію та розбудовувати власну державу,незважаючи на брехню вселяких ,мод"рських чи москальських,шавок !!))
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27.10.2020 15:03 Відповісти
пошлите этих хитрожопых мадьяр нахер, они и при гитлере мечтали отгрызть себе территории и при путлере размечтались , ишь ты, зубки показывают и хвостом завиляли...
мадьяри - "Хвашизьм - не прайдёть! "... спросите у "наших" крысман
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27.10.2020 15:07 Відповісти
"Сов"єт мод"яр баратшаг "-було написано на КПП нашої 19 гв.танкової дивізіі !!!)))
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27.10.2020 15:08 Відповісти
-Короче говоря,мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
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27.10.2020 15:18 Відповісти
пакость ,а не цееность венгерских всериятов известна давно ,Именно эта антиукраинская венгерская "ценность" (ВСЕРИЯТО)блокирует деятельность комисии Украина-НАТО
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27.10.2020 15:23 Відповісти
ЕС, Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано - Цензор.НЕТ 7417 із своїми порадами. Розберіться в себе для початку.
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27.10.2020 19:08 Відповісти
 
 