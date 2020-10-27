Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано
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У Європейському Союзі вважають, що Україна й Угорщина мають вирішити існуючі протиріччя, ґрунтуючись на європейських цінностях, позиція ЄС щодо Києва залишається незмінною.
Так у вівторок у Брюсселі прокоментував ситуацію, що склалася у відносинах Києва і Будапешта, представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Єдине, що може зробити ЄС, так це заохотити всіх, хто залучений до двосторонніх питань, намагатися вирішити їх, ґрунтуючись на цінностях і принципах ЄС і на принципі добросусідських відносин", - констатував він.
Говорячи про європейські прагнення України, Стано знову підтвердив сказане від імені всіх 27 країн-членів ЄС про те, що "Україна - важливий сусід, країна, з якою у нас є величезна співпраця - у нас є Угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед наших партнерів, і ми як ЄС віддані продовжувати цю тісну співпрацю з Україною для того, щоб наблизити її якомога ближче до ЄС, реагуючи на амбіції українського народу і досягнуті українською владою результати".
"Немає змін у політиці ЄС, як це було сказано неодноразово, коли йдеться про Україну, що було підтверджено не так давно на саміті Україна-ЄС", - запевнив представник європейської дипломатії.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливу підтримку Угорщиною майбутніх рішень ЄС щодо України, Стано сказав: "Не моя роль коментувати заяви у сфері двосторонніх відносин між двома країнами. Немає змін у рішеннях ЄС, які стосуються України, немає змін у позиції ЄС щодо України. Щодо того, що хтось щось може сказати або сказав, то ЄС продовжує тісну співпрацю з Україною, ґрунтуючись на дуже чіткому наборі критеріїв, очікувань і домовленостей, і на цей момент це не змінюється. Я не буду спекулювати тим, може чи ні це змінитися пізніше. Рішення в ЄС ухвалюються одноголосно, коли йдеться про треті країни, особливо якщо в них є амбіції якомога ближче бути до ЄС", - пояснив він.
При цьому представник ЄС наголосив на важливості того, "щоб відносини між окремими країнами-членами і Україною продовжували розвиватися, ґрунтуючись на принципах і цінностях ЄС і добросусідства, і щоб усі проблеми, які є між двома країнами, були вирішені безпосередньо цими двома країнами".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.
МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".
Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.
У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.
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