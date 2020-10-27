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Лінкявічюс вважає, що небезпека "втоми від України" не знята: "Очікування не можуть тривати вічно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лінкявічюс вважає, що небезпека

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що на тлі цілої низки викликів у Європі і низки проблем в Україні небезпека втоми від нашої держави серед міжнародних партнерів не знята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Литовський дипломат визнав, що чинна українська влада заслуговує на похвалу за деякі ухвалені закони на кшталт земельної реформи або банківського закону.

Однак такі проблеми, як боротьба з корупцією, вплив олігархів, відхід реформаторів від влади, за його словами, залишаються.

"Не секрет, що є така річ, яка має назву "втома від України". Очікування не можуть тривати вічно. І тому через ті проблеми, які я назвав, з’являються голоси: "Дивіться, там нічого не відбувається, змін немає". Ми, звісно намагаємося відповідати, що це не так, що зміни є. Але й ви не можете просто ігнорувати проблеми", - сказав глава литовського МЗС.

При цьому він запевнив, що в Литві втоми від України немає. Тоді як в інших державах ЄС і НАТО, вважає міністр, сприйняття відрізняється. Як приклад він навів держави Південної Європи, "які більше стурбовані своїми викликами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України", - Зеленський

"Подивіться самі, скільки викликів навколо Європи. Події у Сирії, у Лівії, тероризм. Нагірний Карабах, що розгоряється прямо поруч. Про Білорусь і нагадувати зайве, зважаючи на те, скільки уваги вона забирає. Але навіть ці конфлікти, якщо з них довго не видно виходу, викликають "втому"", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, Литва переконує європейський партнерів, що події в Україні та Білорусі мають бути їхным пріоритетом.

"Боротьба європейських держав за свободу, за демократію має вагу, навіть якщо це держави поза межами ЄС. І це пояснення, до слова, працює – попри скептицизм окремих столиць, санкції раз за разом продовжують і навіть розширюють. Але це не знімає небезпеки втоми. І дії України, переконливі дії тут є дуже важливими", - додав литовський дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту 20 жовтня заявив, що за його президентства вдалося зняти втому міжнародної спільноти від України.

Автор: Наталя Джума
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В Україні одна проблема. Дибіли які обрали зелену соплю.
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27.10.2020 15:01 Відповісти
Э-эх... Да все понятно... Выйдет посол Европейской державы из посольства, глянет вверх на "пент-хауз" - "На месте прокурор Кулик"... Глянет в сторону суда - "Судит Волк ягнят"... Глянет на Крещатик - таможенники на "Майбахах" разъезжают... И ТАКАЯ УСТАЛОСТЬ от такой Украины накапливается... Как их не понять?
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27.10.2020 16:41 Відповісти
У нас тут есть свои усталые.
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27.10.2020 16:54 Відповісти
"Ожидания не могут продолжаться вечно"
...параллельно с оевреиванием...
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27.10.2020 17:17 Відповісти
Джиддификацией.
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27.10.2020 18:49 Відповісти
Линкявичюс видит усталость от Украины, а усталость от России почему-то не видит.
Мысль о том, что без деструктивного влияния России Украина развивалассь бы на порядок быстрее, ему в голову не приходила ?
У Литвы нет общей границы с Россией - пусть радуется своему счастью.
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27.10.2020 18:48 Відповісти
Калінінградська область.
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27.10.2020 19:46 Відповісти
Щось цього "усталого" чорноротого поца сьогодні занадто багато. А наші "ожиданія" бескінечні?
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27.10.2020 19:11 Відповісти
 
 