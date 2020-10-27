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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Правосуддя
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НАБУ (3426) звільнення (1511) Ситник (772) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377)

Вовк про визначення ОАСК щодо звільнення Ситника: Ухвалюємо рішення відповідно до закону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вовк про визначення ОАСК щодо звільнення Ситника: Ухвалюємо рішення відповідно до закону

Підозрюваний за кількома кримінальним статтями глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк наполягає, що рішення очолюваного ним суду щодо директора НАБУ Артема Ситника є законним.

Про це Вовк написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Добрий день, друзі. Трохи дров у вогонь з приводу вчорашнього рішення ОАСК у вигляді окремої ухвали щодо невиконання рішення КСУ стосовно Ситника. ОАСК ухвалює рішення відповідно до закону. Опоненти держави Україна завжди підміняють закон політичною доцільністю. Саме з цієї причини вони завжди програють і будуть програвати", - заявив Вовк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

Вовк про визначення ОАСК щодо звільнення Ситника: Ухвалюємо рішення відповідно до закону 01

Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
****ь! Страна дебилов и воров... КС имеет только консультационное право - т.е. может только выносить рекомендации а не приговоры.
Вешать, вешать и вешать - пока не кончаться клопы...
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27.10.2020 15:04
+8
вовк в вовечьей шкуре. Так же продолжаться не может до бесконечности. Даже с волков шкуру сдирают.
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27.10.2020 15:02
+8
вовк та закон- речі абсолютно не сумістні!
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27.10.2020 15:08
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вовк в вовечьей шкуре. Так же продолжаться не может до бесконечности. Даже с волков шкуру сдирают.
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27.10.2020 15:02 Відповісти
Вовк твое место давно на параше !!! Гнида продажная Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом - Цензор.НЕТ 6444
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27.10.2020 15:03 Відповісти
ЭТА ШВАЛЬ ЕЩЕ НА СВОБОДЕ ??????????? зеленый оманский баран --будешь сидеть ВМЕСТЕ с этим подонком !!!!!!!
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27.10.2020 15:58 Відповісти
А главное - "живет согласно закону"! "Непотопляемый наш авианосец"... При всех "царях" вершит "правосудие"... А вы - "Янукович, Янукович..." Щэнок он паршивый рядом с Волчарой! Янукович от нас убежал, а все честное и здоровое в Украине из Украины от "Волков" бежит... Доколе?
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27.10.2020 16:36 Відповісти
****ь! Страна дебилов и воров... КС имеет только консультационное право - т.е. может только выносить рекомендации а не приговоры.
Вешать, вешать и вешать - пока не кончаться клопы...
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27.10.2020 15:04 Відповісти
Согласна со всеми на 100%,а особенно - вешать,вешать,вешать или мы никогда не вылезим из этого дерма!!!!
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27.10.2020 15:07 Відповісти
И сравнять с землей бульдозерами территорию Харьковской юракадемии! И дезинфецировать напалмом... Рассадник коррупции и беззакония в Украине...
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27.10.2020 15:11 Відповісти
Если КС имеет только консультативное право, то пускай выходят на улицу и проводят только опросы - "5 вопросов от Зеленского"!
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27.10.2020 15:15 Відповісти
вовк та закон- речі абсолютно не сумістні!
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27.10.2020 15:08 Відповісти
Вовк что еще до сих пор не отстранен?!!!
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27.10.2020 15:12 Відповісти
Кто ж его отстранит?! Он же - "памятник"! К сожалению, не эпох, а нашему "сьогоденню"!
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27.10.2020 16:45 Відповісти
И по 10 лямов зелени на рыло принимаем тоже в соответствии с законом
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Ха-ха-ха ,😂😂😂😂 ,так сам Вовк вне закона , его давно пора люстрировать ,на киевском каштане вместе с вами его ОПГ😡
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27.10.2020 15:16 Відповісти
Гидко навіть дивитися на пику цього чолов'яги. Після того, як самі себе визнали "політичними повіями" ще мають наглість щось говорити про закони.
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27.10.2020 15:27 Відповісти
Из его кожи получиться прекрасное кресло ,это я к тому чтобы шкурку не испортить😡
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27.10.2020 15:36 Відповісти
Эту идею подал ещё псарь из басни Крылова "Волк на псарне" относительно шкурки.
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27.10.2020 17:32 Відповісти
Суддя ВОвк сам собі закони пише і сам їх виконує.Одне питання - де судова реформа з такими вовками?
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27.10.2020 15:39 Відповісти
я уверен что Украине нужен "свидомый снайпер", всех этих вовков,мертвечуков,коломойш пора валить, пусть нюхают ромашки со стороны корней)
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27.10.2020 15:44 Відповісти
++
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27.10.2020 16:05 Відповісти
Не друг ти мені, псина підзаборна.
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27.10.2020 16:04 Відповісти
Пока Украина не научится очищаться от такого паразитирующего дерьма как эти вовки, ей ни чего не светит.
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27.10.2020 16:43 Відповісти
Мафіозний суддя Вовк і закон,оце так загнув.
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27.10.2020 17:11 Відповісти
эта тварь ещё руководит судом...!?
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27.10.2020 19:50 Відповісти
Блевота зелено-гнойная! Инвестиционную няню к волчинам пристроил уже? Волчарня венедиковая теперь твой основной инвестор!
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27.10.2020 20:23 Відповісти
Немного слитно в данном случае.)) вот эта гнида Вовк идиот безграмотный.

а краще пиши державною, гнида. пиши без помилок.

Окружний суд на смiтник! судiв-злочинцiв на мило!
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27.10.2020 22:25 Відповісти
 
 