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Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко

Можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання COVID-19 на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Цифра є - 15 тис. хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це в нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу. - ред.) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.

"Ця цифра (для кожного регіону. - ред.) прорахована. Зараз ми її не публікуємо, оскільки чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції і підведено кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися", - пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, зараз для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, із них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.

"У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - зазначив головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко
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Топ коментарі
+4
А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
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27.10.2020 15:10
+4
Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
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27.10.2020 15:12
+4
ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
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27.10.2020 15:19
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Дякую за анонс, дуже дякую! (хрипляво).
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Да чего уж, пока четверть не вымрет зачем нам карантин? Главное, что выборы прошли, месте купленные официально продано, а там...Черт с теми людьми...дороги сделали за счёт фонда Короны, будет удобно гробы возить
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27.10.2020 15:08 Відповісти
кацапа,забыл как летом на березовом пеньке ***** обнулял? Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3597тогда оно тебе зашло.а вот шо в Украине-муляет
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27.10.2020 15:23 Відповісти
Бот ты с ума выжил? Или у тебя кацап жену увел, что ты всех кацапами обзываешь?
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28.10.2020 13:26 Відповісти
Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8898 ненуачо?
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28.10.2020 13:28 Відповісти
А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
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27.10.2020 15:10 Відповісти
Цей Ляшко нещодавно (у липні) казав, що Україна не витримає 3000 хворих на день.
Вже 6000-7000. І що?
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27.10.2020 15:23 Відповісти
Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
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27.10.2020 15:12 Відповісти
Так этот тупак с 1к начинал такую песню)) ска не мрут и не боятся уже
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27.10.2020 15:18 Відповісти
ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
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27.10.2020 15:19 Відповісти
По примеру гидранта ВСЕ ЗЕЛЁНЫЕ в принципе не отвечают ни за одно своё слово. Репутация, честь и т.п. - для них ПУСТОЙ ЗВУК... Просвистели и тут же - ЗАБЫЛИ... Обещали карантин при 5 тысячах? Когда? При 9,5 - ? Кто? Мы? Где? Теперь - 15тыс. Дойдёт до них - также скажут, что ничего не говорили и, вообще, незачем за ними ничего записывать. Они же сами не записывают свой бред. И вы - не записывайте. Он - не для выполнения. Это просто ХРОНИЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВИСТ... Они считают это своей работой - по инерции ПОСЛЕ ВОНЮЧЕГО "КВАРТАЛА"...
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27.10.2020 15:24 Відповісти
Нелох оманський(той що майстер спорту) казав же недавно, що критичною буде позначка в 9500 Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5884
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27.10.2020 15:32 Відповісти
Странно, помнится мне, весной, при 450+ случаев запрещали в парке гулять.
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27.10.2020 15:35 Відповісти
Ніхто не слідкує, не контролює і не карає за недотримання маскового режиму ! Для чого держава отримує стільки силовиків , невже не можна армійців залучити ? + курсантів і т.д. Постійно хтось в транспорті, що їде без маски, чи напіводягненій . Ну а ці тур поїзди, людям взагалі дах рве, бракує свідомості !
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27.10.2020 15:45 Відповісти
И расстреливать на месте!
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27.10.2020 15:52 Відповісти
Похоже, людям самим предстоит делать ограничения...
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27.10.2020 15:51 Відповісти
 
 