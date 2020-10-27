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Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт

Спілка хіміків України та Профспілок працівників хімічної галузі оприлюднили статистику, згідно з якою за останні 4 роки на українських хімічних підприємствах було скорочено вісім тисяч робочих місць.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, текст якої мають "Українські Новини".

Згідно із заявою, на українських заводах-виробниках мінеральних добрив із 2016 по 2020 рік кількість робочих місць скоротилася з 27,4 тис. до 19,2 тис., що становить близько 30% від усіх робочих місць у галузі.

Серед факторів, які сприяють масовим скороченням в українському хімпромі, представники галузі виділяють такі: безпрецедентне зростання цін на електроенергію, внаслідок чого її вартість в Україні стала однією з найвищих у Європі, повне відкриття українського ринку для імпорту мінеральних добрив і відмова Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) вводити захисні заходи, а також зростання ціни на природний газ.

Згідно із заявою, імпортні добрива за останні кілька років заполонили український ринок. Як результат - чисельність персоналу на підприємствах скоротилася майже на 30%.

"У той час як потреба українського АПК у мінеральних добривах постійно зростає, вітчизняна галузь із виробництва добрив продовжує стагнувати і втрачати робочі місця. Це ненормальна ситуація, яка повинна дати сигнал і уряду, і Офісу Президента України, що необхідно діяти", - заявив голова Центральної Ради Профспілок працівників хімічних та нафтохімічних галузей Микола Мицько.

За його словами, якщо Кабінет Міністрів України не виробить адекватних заходів реагування на ситуацію, тенденція скорочення робочих місць у галузі продовжиться в 2021 році, аж до повної зупинки деяких виробництв.

Автори заяви наголошують, що велика частина імпортних добрив, що поставляються в Україну, як і раніше має російське походження, незважаючи на те, що з 2019 року добрива із РФ перебувають під санкціями Кабінету міністрів України.

"Російські хімічні корпорації швидко знайшли спосіб обійти ембарго на ввезення мінеральних добрив в Україну. Вони налагодили різні форми кооперації з іншими країнами, ввезення продукції з яких в Україну не обмежене. Якщо Кабінет міністрів України не почне діяти і приймати потрібні рішення, ми будемо продовжувати втрачати робочі місця", - зазначає президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

Голова Союзу хіміків України наголосив, що хімічні підприємства працюють у ситуації, коли ціни на електроенергію встановлюються монопольно, а внутрішній ринок повністю відкритий для імпорту мінеральних добрив навіть із тих країн, які обґрунтовано підозрювалися в реалізації спільних із російськими виробниками торгових ланцюжків для обходу обмежень і санкцій Кабміну.

У заяві говориться, що в травні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України завершило два спецрозслідування щодо імпорту азотних і комплексних мінеральних добрив. Міністерство дійшло висновків, що введення обмежувальних заходів щодо імпорту добрив із цілої низки країн є необхідним заходом для усунення дисбалансів на внутрішньому ринку і захисту національного виробника. Проте в червні 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла протилежне рішення, відмовившись вводити захисні заходи і залишивши український ринок повністю відкритим для імпорту.

"Зараз рішення МКМТ не вводити квоти оскаржено в суді. Судове засідання відбудеться в січні 2021 року. Можна з упевненістю сказати, що якщо квоти не будуть впроваджені, уникнути подальших масових скорочень у хімічній індустрії не вдасться. Тим більше, що з ростом цін на газ буде рости і імпорт. Імпорт - це завжди знищення робочих місць", - зазначає Олексій Голубов.

Нагадаємо, раніше засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко розповів, як карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва і зростання безробіття.
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Топ коментарі
+6
Вот тут то и интересный вопрос. Наши олигархи привыкли работать в тепличных условиях и иметь прибыльность предприятий, которая западным компаниям даже не снилась. Причем практически не вкладываясь в развитие технологичности предприятий. А зачем, если и так прибыль хорошая. И тут бац - свободная зона торговли вдруг образовалась с Европой. Конкуренция увеличилась, прибыльность снижается при всех остальных равных условиях. Аяй... Беда... Государство выручай-спасай. А как можно изменить условия ЗСТ. Пошлины особо не введешь, ибо получишь ответные, да и правила есть которые подписывали. А терять доходы олигархам не хочется. Они уже к ним привыкли за столько лет. Вот и вой на болотах раздался ужастный. Ведь персонал сколько не сокращай сильно не сократишь. Технологии производства прошлого века и требуют определенного количества работников. И тут никуда не деться. Ситуация, понимаешь...
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27.10.2020 15:30
+5
Весь химпром в лапах зубажильіх олигархов.
На чем они богатеют, если предприятия убьіточньіе?
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27.10.2020 15:20
+4
Так сами же олигархи законодательное поле и выстраивали. Один химией занимается - другой электроэнергией. Бывает что один и тот же и тем и другим. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Да и реальную прибыль у нас вообще трудно узнать. И хрен толком проверишь. Мы вон даже не знаем из чего у нас толком тариф к примеру на тот же газ и электроэнергию складывается. Парадокс. Наша атомная энергетика загибается от того, что свою дешевую энергию продать не может. А с другой стороны НКРЕ наворачивает цены на электроэнергию для потребителей. Класс и супер. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Покуда наши государственные деятели будут обслуживать олигархат такая ситуация и будет. Государство не красно солнышко - всех олигархов одновременно не обогреет. Тем более, что их аппетиты растут с каждым годом. Нельзя одновременно делать преференции зеленой энергетике и химической промышленности. Есть риск разорваться в шпагате.
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27.10.2020 16:00
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Ну так треба гнати якісний кокс для Батьківщини!
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27.10.2020 15:12 Відповісти
Интересный анализ причин сокращения рабочих мест. Парадоксальная ситуация. Потребность АПК в удобрениях растет. Импорт растет. А наши предприятия скукоживаются. Парадокс. Т.е. говоря другими словами внешним производителям выгодно к нам поставлять удобрения, а внутренним нет. Интересно почему.
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27.10.2020 15:15 Відповісти
Чувак на самокаті обіцяв 40%. І хдє він тепер? Вава, відповідай за свого протяже.
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27.10.2020 15:15 Відповісти
Весь химпром в лапах зубажильіх олигархов.
На чем они богатеют, если предприятия убьіточньіе?
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27.10.2020 15:20 Відповісти
Вот тут то и интересный вопрос. Наши олигархи привыкли работать в тепличных условиях и иметь прибыльность предприятий, которая западным компаниям даже не снилась. Причем практически не вкладываясь в развитие технологичности предприятий. А зачем, если и так прибыль хорошая. И тут бац - свободная зона торговли вдруг образовалась с Европой. Конкуренция увеличилась, прибыльность снижается при всех остальных равных условиях. Аяй... Беда... Государство выручай-спасай. А как можно изменить условия ЗСТ. Пошлины особо не введешь, ибо получишь ответные, да и правила есть которые подписывали. А терять доходы олигархам не хочется. Они уже к ним привыкли за столько лет. Вот и вой на болотах раздался ужастный. Ведь персонал сколько не сокращай сильно не сократишь. Технологии производства прошлого века и требуют определенного количества работников. И тут никуда не деться. Ситуация, понимаешь...
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27.10.2020 15:30 Відповісти
не тільки, от наприклад вартість газу на кацапії і в Україні, а його дуже багато використовують в хімпромі, плюс податковий тягар в Україні, ну і компенсації різні, дотації, яких в Україні не має, роблять продукцію неконкурентною. хоча, є ще інший момент, продають продукцію за кордон через прокладку, прибуток осідає в офшорах і плачуться, що мало не в збиток працюють. у нас немає ринку газу, ринку ел.енергії, він тільки декларативний і працює на кишеню тих хто прихопив собі обленерго і газотранспортну систему.
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27.10.2020 15:47 Відповісти
Так сами же олигархи законодательное поле и выстраивали. Один химией занимается - другой электроэнергией. Бывает что один и тот же и тем и другим. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Да и реальную прибыль у нас вообще трудно узнать. И хрен толком проверишь. Мы вон даже не знаем из чего у нас толком тариф к примеру на тот же газ и электроэнергию складывается. Парадокс. Наша атомная энергетика загибается от того, что свою дешевую энергию продать не может. А с другой стороны НКРЕ наворачивает цены на электроэнергию для потребителей. Класс и супер. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Покуда наши государственные деятели будут обслуживать олигархат такая ситуация и будет. Государство не красно солнышко - всех олигархов одновременно не обогреет. Тем более, что их аппетиты растут с каждым годом. Нельзя одновременно делать преференции зеленой энергетике и химической промышленности. Есть риск разорваться в шпагате.
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27.10.2020 16:00 Відповісти
И да. Мы же вроде как у кацапов не покупаем газ и удобрения. Если они изловчились организовать на западе фирмы-прокладки, так подавайте на них в суд, влияйте как-то, чтобы государство могло обосновать эмбарго на работу с такими фирмами. Если этот момент действительно присутствует.
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27.10.2020 16:06 Відповісти
Хімічну промисловість гробить сама Україна,вірніше кацапські козачки які сидять в міністерствах.Моє підприємство на грані банкрутства із за того що зверху вирішили весь спирт продавати за кордон і без акцизу а підприємству підняли ціну на та ще і акциз повисили хоча підприємство випускає конкурентну продукцію із якістю вищою за аналогічні закордонні підприємства і заключені контракти на наступній рік із фіксованою ціною.Але це в Україні нікого не цікавить.Наказав ***** знищити ось і планомірно знищують.
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27.10.2020 15:24 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує!! Мета одна,здійснення мрвї кремлівсьих імперців ,повернення України в "родную говєнь" Росєйську Підерацію !!))
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27.10.2020 15:30 Відповісти
Мои ж вы бубочки. Вместо модернизации производства хотим дешёвый газ и электричество по скидкам (читай за народное бабло).
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27.10.2020 15:42 Відповісти
какие там химкомбинаты....весьмир давно уже у смартфони
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27.10.2020 16:40 Відповісти
 
 