Понад 40 млн грн збитків через відчуження території лісгоспу на Львівщині: повідомлено про підозру директору держпідприємства, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру директору одного з держпідприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, директор державного лісовпорядного підприємства через неналежне виконання службових обов’язків створив умови для незаконного відчуження земельних ділянок лісового фонду в інтересах ТОВ з метою видобування корисних копалин.



Внаслідок таких дій з постійного користування держпідприємства незаконно вилучено землі лісового фонду площею 0,5 га та здійснено видобуток на них піску, чим державі завдано понад 40 млн грн шкоди.



Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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