Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви
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Надто активна боротьба Зеленського з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за ґрати
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який взяв участь у роботі Київського безпекового форуму. Він також зауважив, що в Україні досі не вирішена справа про виведення Коломойським грошей з "Приватбанку", і це заперечує щирість намірів Зеленського щодо боротьби з корупцією та олігархами.
"Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа "Приватбанку" досі не вирішена. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання. Але я не кажу, що він не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше", - каже Лінкявічюс.
За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.
"Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя", - зауважує литовський високопосадовець.
"Це створює зовсім інше враження - Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви", - зазначає Лінкявічюс.
"У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду", - резюмував очільник литовського МЗС.
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На этом все. В Литве какраз пахнет так, как надо.
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
Мы бесконечно рады тому, как нам повезло с Президентом Зеленским и счастливы поддерживать его каждый день!
Всего лишь за полтора года Владимир Зеленский смог навести полный порядок в стране, приструнить олигархов, начал решительно избавлять страну от коррупции, искоренять бедность!
Мы счастливы, что являемся свидетелями настоящего украинского чуда! Мы ждали этого всю жизнь! Владимир Александрович, мы с Вами и сделаем ради Вас всё, что потребуется! Приказывайте, мы подчиняемся, Господин Президент!
Не за них переживаю , а за військових. Ну де вони візьмуть бронік на цього? А де знайдуть розмір спальника для такого депутата? І чи знайдуть памперс на таку сраку? А чи зуміє його прогодувати солдатська кухня ?
Вiдповiли на 5 запитань. Залишилось одне питання.
Чи потрiбен Украiнi, Президент - Зеленський?
Михайло Забродський
в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера"
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
Мимо администрации президента пройти не возможно - Петя там всё обсцикает каждую ночь!
Ужасная месть!
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте! https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Ты точно знаешь, что из моего факса каждое утро выползает телефонограмма с темником, подписанная П. Порошенко?
Способен только перепосщивать чужое?
а ты дурак?Способен только перепосщивать чужое?
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
Не, не поймут-с. Вон в соседней ветке выясняется, что они и в египте не были, и считают всех барыгами, кто побывал там. Чего еще от плебса ожидать?
"вонизм ферментировавшегося гавнища".
От темы жопы перешёл к теме гавна?
Прогресс на лицо!
Плоховато держится на махнарылых маска куртуазности, а впереди ещё столько важных тем!
И Липецкий Офшор, и соросята в трусиках....