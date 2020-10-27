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Новини Політика України
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Порошенко (13230) вибіркове переслідування (35) Лінкявічюс (178)

Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви

Надто активна боротьба Зеленського з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за ґрати

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який взяв участь у роботі Київського безпекового форуму. Він також зауважив, що в Україні досі не вирішена справа про виведення Коломойським грошей з "Приватбанку", і це заперечує щирість намірів Зеленського щодо боротьби з корупцією та олігархами.

"Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа "Приватбанку" досі не вирішена. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання. Але я не кажу, що він не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше", - каже Лінкявічюс.

За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.

"Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя", - зауважує литовський високопосадовець.

"Це створює зовсім інше враження - Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви", - зазначає Лінкявічюс.

"У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду", - резюмував очільник литовського МЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Скажу больше, запах 95-го квартала никогда не был приятным.
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27.10.2020 15:29
+32
Обосравшийся Зеленский пахнет даже сильнее, чем необосраный.
Отсюда и запах.
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27.10.2020 15:28
+22
Точно, вся надежда на медведчука.
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27.10.2020 15:29
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Падаль должна смердеть. И не дышать.
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27.10.2020 16:30 Відповісти
ЗЕ смердел антиукраинством с телеэкранов задолго до выборов. Зебилов это не остановило.
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27.10.2020 16:32 Відповісти
Та в Литве пахнет может и хуже. Так бегло:
Литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису продлили арест на два месяца. Прокуратура продолжает инкриминировать литовскому диссиденту шпионаж
Портал bb.lv стал свидетелем того, как житель Вильнюса Александр Субботин был жестко задержан полицией после оглашения результатов опроса газеты «Лиетувос Ритас», согласно которому президента Александра Лукашенко поддерживает 87% литовских граждан, а кандидатуру Тихановской - 13%
В Клайпеде задержали Алексея Грейчуса, общественного деятеля русскоязычной общины Литвы, директора международной организации «Ювенис»
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27.10.2020 16:37 Відповісти
общественного деятеля русскоязычной общины

На этом все. В Литве какраз пахнет так, как надо.
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27.10.2020 16:41 Відповісти
туди й дорога кацапському бидлу
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27.10.2020 16:42 Відповісти
A ciom tut pise tvoj paleckis eto predatel rodini ego nado rastreliat.Ruski po nacionalnosti Subotin pro Maidan takze skazal sto tam ukrainci streliali po svojim i tolko putler mog ix spasti.Vse tvoji napisani oni na vyborax proigrali narkomanam ili bezrabotnim po golosam.Kakije oni tebe politiki poslednem meste.
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27.10.2020 16:45 Відповісти
Paleckis imel dolg 100 tysiac evro,nasiol ili ego nasla ruskaja zencyna i posle etogo on kupil dom gde to za pol miliona evro.Posidit v tiurme 10 let mozet podumajet sto delal,on sobiral informaciju pro nasix vojenix i otdaval ruskim eto dokazano.Tak ego nado bi rastreliat
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27.10.2020 16:49 Відповісти
Ватан, слкдиш за обоиси литовскими ватанами?
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27.10.2020 17:41 Відповісти
Да какая там борьба? Так имитация. Порошенко готовят как барашку для победы над ним во втором туру следующих президентских выборов. Но Зе тот ещё "полководец", поэтому он проиграет второй тур даже Порошенко. В общем глупая затея, как и практически всё, что он делает.
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27.10.2020 16:37 Відповісти
Молодец. Садись-пять.
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27.10.2020 19:18 Відповісти
Какой же запах может быть у криворожского быка, с сомнительным дипломом, волей случая, дорвавшегося до власти? Скажите сами.
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27.10.2020 16:39 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути -
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
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27.10.2020 16:46 Відповісти
Владимир Александрович не только дал нам всем надежду на лучшее будущее, но и смог оправдать её!
Мы бесконечно рады тому, как нам повезло с Президентом Зеленским и счастливы поддерживать его каждый день!
Всего лишь за полтора года Владимир Зеленский смог навести полный порядок в стране, приструнить олигархов, начал решительно избавлять страну от коррупции, искоренять бедность!
Мы счастливы, что являемся свидетелями настоящего украинского чуда! Мы ждали этого всю жизнь! Владимир Александрович, мы с Вами и сделаем ради Вас всё, что потребуется! Приказывайте, мы подчиняемся, Господин Президент!
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27.10.2020 16:54 Відповісти
Зеля не слышит, его Ермак запер в подсобке.
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27.10.2020 16:56 Відповісти
І "дорожку" насипав...
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28.10.2020 09:33 Відповісти
А я " переживаю" . Слуги народу поїхали на фронт.
Не за них переживаю , а за військових. Ну де вони візьмуть бронік на цього? А де знайдуть розмір спальника для такого депутата? І чи знайдуть памперс на таку сраку? А чи зуміє його прогодувати солдатська кухня ?Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 5378
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27.10.2020 16:57 Відповісти
Не переживай... Замість "броніка" візьмуть два щити з протитанкових гармат, замість "спальника" - польовий гумово-тканинний резервуар для пального... От щодо "памперса" - не знаю...
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28.10.2020 09:37 Відповісти
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 5809
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27.10.2020 16:58 Відповісти
якби він вів діалог сам з собою вголос, то це була б шизофренія. Але так що самому організувати опитування, щоб потім самому ж письмово відповісти - психіатрична наука подібного ще не знає - бубочка у нас феномен
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27.10.2020 17:34 Відповісти
Будет прикольно, если он старательно, как первоклашка, списывает с предыдущего листка "Пішов у сраку". Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 4637
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27.10.2020 17:44 Відповісти
"Самозадовольнювач"-(гермафродит)...
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28.10.2020 09:39 Відповісти
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 4766
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27.10.2020 16:59 Відповісти
А цей відосик,де наш президент від звиклого шуму ледь під стіл не заліз від страху?..Хтось повірив,що він тоді,вибачге,не обісрався?..Надто розгублене лице було у сидячого поруч Єрмака...
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27.10.2020 17:01 Відповісти
Пройшли вибори.
Вiдповiли на 5 запитань. Залишилось одне питання.
Чи потрiбен Украiнi, Президент - Зеленський?
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27.10.2020 17:03 Відповісти
Пэтя ж усім накакав в штании, ось і смердить! Так порохоботи казали...🤣
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27.10.2020 17:14 Відповісти
Зеленський у своїй промові згадав про питання здачі Криму. Мене обируло лише одне - хто це говорив? Може той, хто приймав безпосередню участь у цих процесах? Ні. Може той, хто займав активну громадянську позицію в той час? Можливо. Той, хто переживав за Крим? Ні. Це говорила людина, яка в цей час виконувала певні номери з "використанням" геніталій.


Михайло Забродський
 в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера"
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27.10.2020 17:21 Відповісти
сморід памперсів бубочки досяг уже й Литви
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27.10.2020 17:22 Відповісти
Больше похоже, что Порошенко мстит Зеленскому, иначе не было бы столько порохоботов. Жопоблок вам, порохоботики, очень благодарен. Вы расчистили им дорогу к власти.
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27.10.2020 17:23 Відповісти
Так мстит, что несколько десятков уголовных дел "завел на себя". А жопоблок пусть благодарит обеих за своё "процветание".
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27.10.2020 17:40 Відповісти
уголовные дела заводят при подозрении на совершение преступления, а мстят за обиду. Порох обиделся, что Зеленский его обошел на выборах, вот и мстит. А Зеленскому обидеться на Пороха можно только за чернуху, которую тот на него распространял.
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27.10.2020 17:53 Відповісти
Ка можно распространять чернуху на чернуху? Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388 ок - на зеленуху Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388 Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388
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27.10.2020 18:19 Відповісти
Огласите конкретные действия Порошенка, направленные на месть Зеленскому. Да и ещё, с какой стати Зеленский на предвыборных дебатах заявил Порошенку, что "я ваш приговор". За что собирался мстить?
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27.10.2020 18:38 Відповісти
"я ваш приговор" - это не месть, обещание совершить правосудие. Конкретные действия Порошенко - это порохоботы. Я регулярно читаю комментарии на цензоре. Порохоботов тут полно. Также они есть и на фейсбуке. Своими действиями порохоботы расчистили дорогу жопоблоку.
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27.10.2020 22:21 Відповісти
Причем тут милиционер, когда гром поросенка убил! Без всяких порохоботов народ дал оценку власти на местных выборах, учитывая её "достижения" за год по превращению эпохи бедности в эпоху нищеты. Разве порохоботы "прогрызли" огромные дыры в Госбюджете и Госрезерве и "закатали в асфальт" более половины короновирусного фонда. Кто виноват, что власть своими некомпетентными, непрофессиональными действиями сама себе "копает яму"?
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28.10.2020 07:06 Відповісти
Народ дал оценку? Когда, на выборах? А до выборов кто негативный фон создавал? Вы , порохоботы. А пипл хавает, как говорил Лемах. Думаете я не знаю по как вы работаете? Прекрасно знаю. Все по учебнику кгб. Вы его не читали, но вас по нему учат.
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28.10.2020 22:31 Відповісти
Вибачаюсь, це не по підручнику, але народна мудрість каже - хто всрався, від того і смердить.
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29.10.2020 07:27 Відповісти
народна мудрість каже: "хто всрався? Невістка. Так Її ж нема. А он Її хустка висить" Так і тут. Усі недоліки перебільшуются, уси досігнення не помічаются або зменшуются. Оце і є робота порохоботів.
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29.10.2020 10:34 Відповісти
А що ж робити обісраній свекрусі як не грішити на невістку. Народна мудрість ще каже, що в чужому оці колоду бачиш, а у своєму і трісочки не помічаєш.
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Отож і я кажу, що кучерява свекруха все на невістку пальцем тиче. Краще пішла би та підтерлась.
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29.10.2020 22:41 Відповісти
Одну з них вже "підтер" КС своїм рішенням про відміну декларацій чиновників.
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30.10.2020 07:23 Відповісти
Ага! 54 уголовных дела против Пети - эта справидливаасть!
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28.10.2020 08:34 Відповісти
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
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28.10.2020 09:43 Відповісти
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
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28.10.2020 09:44 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста. Какие достижения Порошенко? По пунктикам.
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28.10.2020 22:24 Відповісти
Перечитай, за що твої господарі проклинали Порошенка... Це і є його досягнення...
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28.10.2020 22:30 Відповісти
В мене нема господарей. Я сам собі голова. Порошенко просрав Іловайск та Дебальцево. Якби не Іловайск, то і війна давно закінчилась би. Порошенко не зробив судову реформу. При Порошенко не ремонтувалися дороги. Бачите, я привів приклади Порошенковських досягнень, а ви ні.
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28.10.2020 22:38 Відповісти
Кацапе, в твоїй голові Путіним насрано... Не лізь до мене... Мені "в падлу" перед тобою "бісер метать...".
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28.10.2020 22:44 Відповісти
То не я кацап, а ти, москаль не добитий. То ж ти служив у Казахстані і вивчав там місцеві лайки. Тіки дурень може цим хизуватись. А я українець більш, ніж ти маєшь уяву. Мої предки пройшли і Сибір, і голодомор.
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28.10.2020 22:57 Відповісти
Я ж і бачу, який ти "українець"... По знанню тобою української мови і по твоїм коментарям в дусі "а-ля Лахта"...
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28.10.2020 23:03 Відповісти
Невже? І де в мене русизми? Москалику, в Україні говорять "пуховика свині стелити", а у московії - "бісер метать...". Отак ти і спалився.
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28.10.2020 23:17 Відповісти
Я не наймався тобі "лікбез" проводить... Сам з своєю безграмотністю розбирайся... Це раз. По-друге, "ідіоми" не перекладаються... І те, що я застосував російську ідіому, нічого не значить - люди всього світу застосовують латинські та грецькі ідіоматичні вислови та крилаті вирази, однак їх не вважають ні римлянами, ні греками...
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28.10.2020 23:28 Відповісти
Та ні москалику, Справа в тому що ти застосовуєш у своїй мові. Це той самий "поребрик" і по ньому видно звідкиля ти.
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28.10.2020 23:32 Відповісти
Придурок, у мене мова чиста, а у тебе "Гугловська"... Йди в жопу!...
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28.10.2020 23:35 Відповісти
Бачу яка в тебе мова. )))))) Спробуй у перекладач покласти те, шо я писав та подивись. Бувай, москалику. От в тебе мова з гугло-перекладача.))))))))) Ти як там у московії, не змерз?
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28.10.2020 23:47 Відповісти
Сміяться у якому місці?
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29.10.2020 06:09 Відповісти
трудности перевода. на самом деле Пе мстит Зе за разгром.
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27.10.2020 17:27 Відповісти
Точно!
Мимо администрации президента пройти не возможно - Петя там всё обсцикает каждую ночь!
Ужасная месть!
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28.10.2020 08:36 Відповісти
не там, а тут, на этом сайте и на своих тв каналах.
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28.10.2020 09:00 Відповісти
Вот я здесь самый главный порохобот!

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте! https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments

Ты точно знаешь, что из моего факса каждое утро выползает телефонограмма с темником, подписанная П. Порошенко?
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28.10.2020 09:46 Відповісти
много чести для тебя факсы получать. а темники с ул. лаврской 6 мне показывали люди там работавшие.
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28.10.2020 11:10 Відповісти
А как я порохоботом могу быть без темнкиков?
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28.10.2020 12:55 Відповісти
читаешь других ботов.
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28.10.2020 13:14 Відповісти
Ты дурак?
Способен только перепосщивать чужое?
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28.10.2020 13:16 Відповісти
нет, а умный.
а ты дурак?Способен только перепосщивать чужое?
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28.10.2020 14:24 Відповісти
Пока чужое перепосщивает только а-умный. Очевидно от большого ума.
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28.10.2020 15:46 Відповісти
да. лишь ты есть тот, который "Пока чужое перепосщивает только а-умный. Очевидно от большого ума."
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28.10.2020 16:45 Відповісти
Ты сам понял, что написал?
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28.10.2020 16:53 Відповісти
да. лишь ты есть тот, который "Ты сам понял, что написал?"
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28.10.2020 17:01 Відповісти
Так, ещё разок!
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28.10.2020 18:30 Відповісти
оно тебе без толку. сам себе сделай так, ещё разок.
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29.10.2020 11:05 Відповісти
Ты сам понял, что написал?
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29.10.2020 12:58 Відповісти
Інтерв»ю:
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
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28.10.2020 09:46 Відповісти
Це не то що Обама. Тільки обсцикав в рашці під*їзди. Тут більш важча робота, добре хоч шоколадна фабрика виручає, справа іде без закрепів.
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29.10.2020 10:54 Відповісти
Переповнення памперсів - головна причина смороду... Адже він злякався після виборів вже "не нашутку ", Шо кричав позиціїї ЄС проститут дід Кравчук на усіх шоу - ВИ РОЗРИВАЄТЕ КРАЇНУ . А ЄС присутня у всіх регіонах як переможець й навість на сході не в першому рядку зелені, а в 5 областях вони не пройшли!!!
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27.10.2020 17:32 Відповісти
спокойный, уравновешенный вопль понимающего в пустыне, населённой зелебобиками.
Не, не поймут-с. Вон в соседней ветке выясняется, что они и в египте не были, и считают всех барыгами, кто побывал там. Чего еще от плебса ожидать?
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 8844
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27.10.2020 19:22 Відповісти
Бо від зелі тхне русськими щами і...
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 9236
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27.10.2020 19:44 Відповісти
Упереміш з кошерним часником.
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27.10.2020 21:13 Відповісти
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 8958
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27.10.2020 23:33 Відповісти
Припоминается, кого-то также Окурком дразнили. Родственные души?
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28.10.2020 07:08 Відповісти
Фраза "не очень приятный запах" в переводе с языка дипломатического протокола означает:
"вонизм ферментировавшегося гавнища".
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28.10.2020 03:53 Відповісти
Привет, махнарылый!
От темы жопы перешёл к теме гавна?
Прогресс на лицо!
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28.10.2020 08:37 Відповісти
Иди жопу, ущербный недоумок.
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28.10.2020 09:47 Відповісти
Нда....
Плоховато держится на махнарылых маска куртуазности, а впереди ещё столько важных тем!
И Липецкий Офшор, и соросята в трусиках....
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28.10.2020 10:42 Відповісти
Тобто президент не несе ніякої відповідальності, що хоче то і робить а після закінчення терміну з ним потрібно сісти за стіл переговорів. Тоді виходить і овощ з ростова може повернутися. Якісь погані поради, явно не на всі випадки життя.
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28.10.2020 08:02 Відповісти
Президент точно не несёт ответственности за любовь плебса к высерам типа мальдивского офшора, работающей липецкой фабрики и убийству Вальцманом своего брата в Приднестровье...
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28.10.2020 08:39 Відповісти
Так мало того. Він, гад ще і брата Єрмака "замочив"!
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29.10.2020 10:56 Відповісти
Ну нашли опозиционера. Да он самый настоящий сучий потрох. И сидит здесь потому как знает что с такими деньгами как у него, суды ему по барабану.
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28.10.2020 13:11 Відповісти
Не запах, а вонища матёрого ферментированного гавнища. А борются или в дёсны целуются гавнюки ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь и Порохатый Барыга - от этого они менее гавнистыми не становятся. Но есть существенное отличие - издаваемый Порохатым Барыгой говённый вонизм здобрен ароматом забористого нафталина из шкафа для хранения кодлы "отставной козы барабанщиков"©.
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29.10.2020 06:48 Відповісти
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