ЧАЕС буде співпрацювати з Корейським інститутом досліджень атомної енергії у сфері дезактивації забруднених матеріалів

У рамках даної угоди представники ЧАЕС за технологіями KAERI і за узгодженими з KAERI процедурами виконають дезактивацію фрагментів бетону і металу, які мають радіаційне забруднення широкого спектра випромінюючих елементів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook передає Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС.

Відповідну угоду днями було підписано на Чорнобильській АЕС.

"Це взаємовигідне співробітництво. KAERI має технічні розробки, спрямовані на дезактивацію радіоактивно забруднених поверхонь, однак випробувати ці технології на реальних, а не штучно забруднених поверхнях, не може, оскільки подібні забруднення в Кореї на сьогодні відсутні. Водночас, Чорнобильська АЕС, виконуючи виведення станції з експлуатації, постійно шукає засоби і технології, які дозволять, з одного боку, якісно виконувати дезактивацію матеріалів, а з іншого – істотно зменшити кількість РАВ, що утворюються в цьому процесі. Таким чином, майданчик ЧАЕС є свого роду лабораторним полігоном для випробування запропонованої фахівцями KAERI технології".

У ході випробувань, які триватимуть до кінця 2021, будуть дезактивовані елементи з відомими характеристиками забруднення, зокрема бетонні фрагменти конструкцій, а також металеві пластини з нержавіючої сталі - шляхом пінної дезактивації.

У разі позитивних результатів випробувань Чорнобильська АЕС отримає додаткову до наявних технологію дезактивації з правом використання виключно на промисловому майданчику станції.

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