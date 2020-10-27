Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель
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Заступники керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів і Андрій Смирнов отримали позитивні результати тестів на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила речниця президента України Юлія Мендель.
"У Юлії Ковалів і Андрія Смирнова позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції. Офіс Президента щиро бажає їм якнайлегшого протікання хвороби і швидкого одужання. І вчергове просить українців ретельно ставитися до карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчень людей", - зазначила речниця.
Мендель, додала, що президент України Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак здорові.
"Співробітники Офісу Президента регулярно проходять тести на коронавірус", - сказала вона.
Раніше заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що вона разом із чоловіком і дітьми захворіла на COVID-19.
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доложила про преЗЕдента и фсё! (а то закрадывается сомнение - президент ли Зеленский?)))
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Сплдіваюсь, за влашні кошти, як пересічні громадяни і, звісно, не по "спеціальних цінах"?
и наши самые искренние соболезнования и т.д.