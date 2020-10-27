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Зеленський (17428) карантин (16095) Ковалів Юлія (55) Єрмак Андрій (1229) Мендель (228) Смирнов Андрій (48) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель

Заступники керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів і Андрій Смирнов отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила речниця президента України Юлія Мендель.

"У Юлії Ковалів і Андрія Смирнова позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції. Офіс Президента щиро бажає їм якнайлегшого протікання хвороби і швидкого одужання. І вчергове просить українців ретельно ставитися до карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчень людей", - зазначила речниця.

Мендель, додала, що президент України Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак здорові.

"Співробітники Офісу Президента регулярно проходять тести на коронавірус", - сказала вона.

Раніше заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що вона разом із чоловіком і дітьми захворіла на COVID-19.

Також читайте: Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
То что зеленский здоров - сомнительное утверждение Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7226
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 1455
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27.10.2020 15:45
+11
Ну, тримаємо кулаки!))
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27.10.2020 15:35
+8
"Да пёс с ними!" (с)
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27.10.2020 15:37
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Ну, тримаємо кулаки!))
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27.10.2020 15:35 Відповісти
То что зеленский здоров - сомнительное утверждение Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7226
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 1455
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27.10.2020 15:45 Відповісти
Ермак трупак
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27.10.2020 15:36 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
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27.10.2020 15:37 Відповісти
Ооооо, давно не слышали. Всплыла, кормящая мать. Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель - Цензор.НЕТ 8197
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27.10.2020 15:37 Відповісти
лучше бы вообще её не было слышно...
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27.10.2020 20:33 Відповісти
"меньдель фсё слышит, меньдель фсё знает...."
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27.10.2020 15:39 Відповісти
но заголовок не ахти. надо было где-то как "положительные новости из опы"
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27.10.2020 15:40 Відповісти
И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей - ачо болеют то в ОП? Маски не носят или не помогает оно?
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27.10.2020 15:42 Відповісти
Сгорели на работе и элегантно откосили от ответственности за эпический просер на выборах и "опрос" с результатами в картонной таре.
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27.10.2020 15:44 Відповісти
зеленский-ермак...еще здоровы? ))) какое дело мендель до здоровья завхоза?
доложила про преЗЕдента и фсё! (а то закрадывается сомнение - президент ли Зеленский?)))
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27.10.2020 15:52 Відповісти
Назвать Зеленского здоровым может только очень больной человек.
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27.10.2020 15:53 Відповісти
без некрологів ця новина не вартує уваги.
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27.10.2020 15:54 Відповісти
Головне щоб Бубочка і Єрмак були здорові, а то як стане на їх місце дурачок?
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27.10.2020 15:58 Відповісти
они-то не умнее.
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27.10.2020 20:35 Відповісти
Такую заразу зараза не берет.
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27.10.2020 16:02 Відповісти
Мендель!.. у меня к тебе пять вопросов!
... ... ...
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27.10.2020 16:04 Відповісти
Тем временем Азербайджан точечным ударом ликвидировал министра обороны нагорного Карабаха.
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27.10.2020 16:10 Відповісти
"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус" Источник: https://censor.net/ru/n3227380

Сплдіваюсь, за влашні кошти, як пересічні громадяни і, звісно, не по "спеціальних цінах"?
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27.10.2020 16:10 Відповісти
Перечисленные замечательно смотрелись бы под одеялами. В деревянном ящике, ха!
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27.10.2020 16:17 Відповісти
А как покакали? Как пописяли?))
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27.10.2020 16:19 Відповісти
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7711
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27.10.2020 16:31 Відповісти
Готовят запасной аэродром, или гавань.
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27.10.2020 16:51 Відповісти
печальная новость. вот если бы весь ОП, о...............
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27.10.2020 17:25 Відповісти
ах как хочется услышать новость про.... уже всё!
и наши самые искренние соболезнования и т.д.
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27.10.2020 17:40 Відповісти
зараза к заразе не пристаёт
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27.10.2020 18:49 Відповісти
Подохнут ..не велика потеря .
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27.10.2020 20:49 Відповісти
Да хоть бы они там в ОПе все повыздахали вместе с недоразумковым! только лучше бы стало!
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27.10.2020 23:12 Відповісти
 
 