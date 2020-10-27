Кафе і ресторани в Чернівцях працюватимуть до 18:00 через карантинні обмеження, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Із 27 жовтня ресторани, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більш як 20 осіб одночасно.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення під час свого засідання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.
Зазначають, що із сьогоднішнього дня, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більш як 20 осіб одночасно.
Будь ласка, зачекайте...
А еще там куча радиоактивных озер куда сбрасывали радиоактивные отходы, до того как их собрали в Челябинск 40...а потом они бабахнули похлеще чернобыля....
Только до Чернобыля не создавали зон отчуждения )))))) Китаец все правильно повез))))
- после 18:00 вирус не летает?
или в чём мулька?
Сам задумался над статистикой "...болеют те у кого бабки есть..."
А ответ ужасно прост.
У малоимущих нет денег на тест на коронавирус. Чем богаче - тем чаще делает этот тест.
При вероятности теста 50/50 (утрирую) или даже 1/3 когда нибудь тест будет положительным.
Именно поэтому правящие гниды и Степанов в том числе стараются увеличить число тестов - чтобы показывать увеличение числа болеющих и дальше мыть бабло на лохах в виде быдлоэлектората Украины.