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Кафе і ресторани в Чернівцях працюватимуть до 18:00 через карантинні обмеження, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кафе і ресторани в Чернівцях працюватимуть до 18:00 через карантинні обмеження, - ОДА

Із 27 жовтня ресторани, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більш як 20 осіб одночасно.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення під час свого засідання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.

Зазначають, що із сьогоднішнього дня, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більш як 20 осіб одночасно.

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Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА - Цензор.НЕТ 5806
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27.10.2020 15:49 Відповісти
а кто их будет посещать в это время? )))) пенсионеры и домохозяйки?
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27.10.2020 15:53 Відповісти
Ну насчет кафешек это дыбилизм чистой воды, если положить на чашу весов вчерашнюю вакханалию с протоколами и бюлетенями, где люди целый день в замкнутом пространстве, почти друг на друге сидели, шоб сдать их в обласные ИВК...
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27.10.2020 16:00 Відповісти
Кафе і ресторани в Чернівцях працюватимуть до 18:00 через карантинні обмеження, - ОДА - Цензор.НЕТ 1458
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27.10.2020 16:27 Відповісти
Так там тоже есть шо показать...)))) Хотя бы реку Чумляк...в которой я сдуру пытался рыбу половит и купался ((( А она протекает через комбинат Маяк...(((
А еще там куча радиоактивных озер куда сбрасывали радиоактивные отходы, до того как их собрали в Челябинск 40...а потом они бабахнули похлеще чернобыля....
Только до Чернобыля не создавали зон отчуждения )))))) Китаец все правильно повез))))
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27.10.2020 16:34 Відповісти
После 18:00 вирус становится более опасным ?
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27.10.2020 16:24 Відповісти
кто мне объяснит:
- после 18:00 вирус не летает?
или в чём мулька?
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27.10.2020 16:24 Відповісти
Почему то им болеют те у кого бабки есть...чем урод богаче тем больший % в их компаниях заболневших короной...
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27.10.2020 16:38 Відповісти

Сам задумался над статистикой "...болеют те у кого бабки есть..."

А ответ ужасно прост.
У малоимущих нет денег на тест на коронавирус. Чем богаче - тем чаще делает этот тест.
При вероятности теста 50/50 (утрирую) или даже 1/3 когда нибудь тест будет положительным.

Именно поэтому правящие гниды и Степанов в том числе стараются увеличить число тестов - чтобы показывать увеличение числа болеющих и дальше мыть бабло на лохах в виде быдлоэлектората Украины.
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28.10.2020 17:04 Відповісти
 
 