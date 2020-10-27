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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кривий Ріг (811) Вілкул Юрій (33)

Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, -

У партії "Слуга народу" заявили, що результати виборів у Кривому Розі, де зафіксували близько 150 порушень, можуть свідчити про те, що чинна влада на чолі з Юрієм Вілкулом намагалася вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру.

Про це під час пресконференції 27 жовтня заявила народний депутат від "СН" Олена Криворучкіна. За її словами, результати екзитполів свідчать про те, що кандидати від пропрезидентської партії мають найвищий рівень підтримки.

"Відразу два екзит-поли – фонду" Українська політика" і екзит-пол "Студії Савіка Шустера" і телеканалу "Україна 2 " показали перемогу нашої партії до міськради. Дані цих екзит-полів майже ідентичні. За цими ж даними чинний мер має розрив з кандидатом в мери від "Слуги народу" Дмитром Шевчиком менше 10%. Але по протоколам виходять принципово різні результати. Дивно, що результати не співпали саме в Кривому Розі", – зазначила вона.

Криворучкіна додала, що міськвлада продовжує використовувати відпрацьовані "схеми".

"Така розбіжність дозволяє нам зробити висновок, що місцева влада використовує вже звичні, традиційні схеми. Якщо говорити в цілому – якщо людина навчилася грабувати, то йому вже все одно, що грабувати – гроші або голоси людей", – підсумувала нардеп.

Відзначимо, за даними екзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу відрив між чинним мером Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком незначний. За Вілкула проголосували 42,8% жителів міста, за Шевчика – 31,01%. Саме між ними йде основна боротьба.
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Топ коментарі
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Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 2893
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27.10.2020 15:54
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А чо Юзик не захотел быть мэром Кривого Рога? Не патриот Кривбасса шоле? Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 5121
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27.10.2020 15:56
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Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 4372
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27.10.2020 15:56
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Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 2893
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27.10.2020 15:54 Відповісти
Сражение Криворучкина с Вилкой не менее эпично.
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27.10.2020 16:18 Відповісти
Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 4372
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27.10.2020 15:56 Відповісти
А чо Юзик не захотел быть мэром Кривого Рога? Не патриот Кривбасса шоле? Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – "слуга народа" Криворучкина - Цензор.НЕТ 5121
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27.10.2020 15:56 Відповісти
Юз сейчас думает у кого взять спереди и сзади! Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна - Цензор.НЕТ 5345
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27.10.2020 15:58 Відповісти
Юзик мечтает стать мером Юзовки...
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27.10.2020 16:01 Відповісти
Юзик мечтает добежать с таким пузом до российской границы! Но боюсь миссия не выполнима! Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна - Цензор.НЕТ 9535
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27.10.2020 16:05 Відповісти
Кстати Пол(овина) Макартни заметь нету сегодня не ********** ваты не зелёной! Остались одни Порохоботы! Скучно!
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27.10.2020 16:04 Відповісти
Один в маске, трое нет. Опротокольте пжста.
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27.10.2020 16:21 Відповісти
Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна - Цензор.НЕТ 3586
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27.10.2020 16:25 Відповісти
Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна - Цензор.НЕТ 6025
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27.10.2020 16:27 Відповісти
Подавят подавят, и сторгуются жабы с гадюками...
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27.10.2020 17:25 Відповісти
Что за стоны у прислуги? Вы же власть! Со своим презиком,прокурором, ГБР, ментами, и пр. большинством--что за импотентность?
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27.10.2020 23:09 Відповісти
 
 