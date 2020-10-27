"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов
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"Європейська Солідарність", яка здобула впевнену перемогу в багатьох регіонах України і, відповідно, представництво в радах всіх рівнів, готова об'єднуватися з патріотичними проукраїнськими силами для відстоювання інтересів громадян і територіальних громад.
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".
За його словами, ще рано говорити, з ким будуть формуватися коаліції в місцевих радах, "тому що поки ще не закінчено підрахунок голосів і немає чіткої інформації і розуміння того, хто і в якій кількості проходить у ради".
"Головне протистояння на цих виборах відбувалося між патріотичними проукраїнськими, проєвропейськими силами - з одного боку, і капітулянтськими і колаборантськими - з іншого. Український народ чітко сказав "ні" популізму, сепаратизму і капітулянтству, підтримавши "Європейську Солідарність". Тому зараз я можу тільки сказати, з ким "ЄС" ні за яких обставин не формуватиме коаліції. Ні зі "Слугами народу", ні з ОПЗЖ, ні з іншими прокремлівськими проєктами", - сказав Турчинов.
"Європейська Солідарність" виступає за об'єднання всіх проукраїнських патріотичних сил, щоб захистити наших громадян від корупції, свавілля і безпорадності центральної і місцевої влади", - резюмував Турчинов.
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лично ему..
Вот и отгремели местные выборы в Украине. Их результат нельзя назвать очень хорошим, но их результат совершенно точно нельзя назвать негативным, и я объясню, почему.
Два ключевых фактора это разгромный, оглушающий проигрыш "Слуг народа" по всем фронтам, и совершенно неубедительное выступлении партии ОПЗЖ.
Со "Слугами" все понятно, это было ожидаемо. За полтора года власть Зеленского и его партии провалилась по всем направлениям, люди это видят, и отреагировали соответственно. Избиратель Зеленского на выборы просто не пришел.
Зато пришел в полном составе избиратель пророссийский, они мобилизовались по полной, но....гора родила мышь. Их потолок, да и то не везде, на Западе и в Центре 20% от силы, на Юге и Востоке 30%. Вот его они, собрав волю в кулак, и получили. И еще кое-где со скрипом проползли шариевцы.
В этих регионах выборы выиграли местные элиты. Да, эти местные элиты те еще ватники. Но они очень сильно отличаются от ОПЗЖ именно тем, что они местные элиты - дельцы, промышленники и олигархи, бандиты и землевладельцы. Эти ребята отлично осознают, что не будет Украины, и первое, что произойдет, это они перестанут быть и элитами, и местными.
Поэтому когда речь зайдет о безопасности и целостности Украины, они скорее себе правые руки отгрызут, чем допустят войну, оккупацию, и так далее.
Все эти Кернесы и Трухановы и ранее сидели в этих регионах, и остались там сидеть. Ничего не поменялось, с этой точки зрения.
Конечно, еще очень долго там не смогут выигрывать партии проукраинского и проевропейского толка, это давно пора понять. Взяли 15%, зашли в Рады, и прекрасно.
Была реальная опасность, что 45-55% может набрать ОПЗЖ, вот это было бы реальной катастрофой. Но этого не случилось, и в штабах пророссийского блока практически траур.
Ну и самое главное, в любой стране очень многое зависит от столицы. А в столице все отлично, большинство в Раде у проевропейских сил, да и второй тур выборов мэра, думаю, не принесет сюрпризов, разница 48% - 10% не понятно, за счет чего бы могла быть отыграна.
Еще очень важно: разгром "Слуг народа" не привел к массовому перетеканию их голосов в ОПЗЖ, что подтверждает тезис об ограниченности и четкой очерченности пророссийского электората, не имеющего перспектив роста. Электрорат "Слуг" вернулся туда, откуда взялся - к местным элитам.
Самый главный вывод: поход Зеленского и его артистов с таксистами во власть можно считать оконченным. Больше у них власти нет, и уже не предвидится.
Шансов на второй срок Зеленского и близко не видно.
У Украины есть 3 года, чтобы найти себе вменяемого кандидата - европейского правоцентриста, и пару спойлеров, которые будут растаскивать левые голоса.
Кажется, что на это место нацелится Виталий Владимирович Кличко, и это было бы неплохим вариантом для Украины, очень неплохим.
В общем, будем наблюдать.
Ближайшие интересные события произойдут в Верховной Раде, мы будем наблюдать распад партии "Слуга народа" и перетекание депутатов в другие блоки и объединения. Уверен, весь 2021 год будет занят именно этим процессом.
ОПЗЖ - откровенный враг Украины. СН, как естественный союзник врага Украины - тоже враг Украины.
Так что все логично.
Ты большевик и против частной собственности?
А то, что было до этого - это какраз и была благодатная почва для коррупции и мошенничества. Потому что "все, что общее - ничье".
Выгодны они только товарищам типа Коломойского, Ахметова и пр. для мутняков внутри Украины.
А у люмпенов, выросших на "земля крестьянам, заводы рабочим" это вызывает ожидаемое отторжение и страх. В основном, из-за финансовой безграмотности и культивируемого демятилетиями общего невежества.
Поэтому электорату БЮТ и псевдо-патриотам борьба с прожадей земли зашла, как дети в школу. Что, в свою очередь рождает вопрос о действительных взглядах этих политических сил, не сильно отличающихся от коммунистов и социалистов.
Лучше пусть официально покупают за гроши, чем на шару за взятку, как было до этого.
В этом и есть основной смысл - смогут заплатить больше, чем остальные желающие купить - пусть покупают.
Вопрос закона о продаже земли в том, что остальные желающие хотят быть в равных условиях, а не смотреть в сторонке на дерибан между своими.
1. Есть мировая практика и требования стран, с которыми мы стремимся сотрудничать - рынок земли.
2. Есть постсовковая практика - дерибан между своими под благовидным предлогом заботы о "простых людях" (читай идиотах).
Я за п.1. Потому, что это путь в цивилизацию. Идиоты под воздействием внешних факторов дожны эволюционировать.
Ты за п.2. Потому, что так привычнее и спокойнее. Идиотов много и надо им обещать равенство и братство.
Остальное демагогия.
Подавляющее большинство "простых людей" финансово безграмотно и постоянно страдает от неправильного управления своими кредитами.
Но это не повод запретить банки и прекращать кредитную деятельность. Не хотят страдать - пусть учатся.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За - 259 голосов. Из них "Слуги народа" дали 206 голосов. Но голоса добавили фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Довира".
Фракція Європейська Солідарність - 31 мандат
Фракція УДАР - 30 мандатів
Єдність - 13
СН - 12
Батьківщина - 12
ОПЗЖ - 12
Голос - 10
Батькивщина хай сама как-нить. От нее только дебош и раздор. Вот хай с СН и ОПЗЖ объединяются против проукраинской коалиции. Им это на роду написано.
Если они предпочтут изговняться коалицией с СН и ОПЗЖ, то туда им и дорога.
А як буде насправді, потрібно буде уважно слідкувати.
И дальнейшая декларация проукраинских взглядов будет очевидной фикцией.
Единственная партия из небольших на сегодня, которая реально мне кажется существующей на донатные деньги своих симпатиков - Демсокира.