"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов

"Європейська Солідарність", яка здобула впевнену перемогу в багатьох регіонах України і, відповідно, представництво в радах всіх рівнів, готова об'єднуватися з патріотичними проукраїнськими силами для відстоювання інтересів громадян і територіальних громад.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, ще рано говорити, з ким будуть формуватися коаліції в місцевих радах, "тому що поки ще не закінчено підрахунок голосів і немає чіткої інформації і розуміння того, хто і в якій кількості проходить у ради".

"Головне протистояння на цих виборах відбувалося між патріотичними проукраїнськими, проєвропейськими силами - з одного боку, і капітулянтськими і колаборантськими - з іншого. Український народ чітко сказав "ні" популізму, сепаратизму і капітулянтству, підтримавши "Європейську Солідарність". Тому зараз я можу тільки сказати, з ким "ЄС" ні за яких обставин не формуватиме коаліції. Ні зі "Слугами народу", ні з ОПЗЖ, ні з іншими прокремлівськими проєктами", - сказав Турчинов.

"Європейська Солідарність" виступає за об'єднання всіх проукраїнських патріотичних сил, щоб захистити наших громадян від корупції, свавілля і безпорадності центральної і місцевої влади", - резюмував Турчинов.