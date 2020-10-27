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Новини Політика України
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Турчинов (1084) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність", яка здобула впевнену перемогу в багатьох регіонах України і, відповідно, представництво в радах всіх рівнів, готова об'єднуватися з патріотичними проукраїнськими силами для відстоювання інтересів громадян і територіальних громад.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, ще рано говорити, з ким будуть формуватися коаліції в місцевих радах, "тому що поки ще не закінчено підрахунок голосів і немає чіткої інформації і розуміння того, хто і в якій кількості проходить у ради".

"Головне протистояння на цих виборах відбувалося між патріотичними проукраїнськими, проєвропейськими силами - з одного боку, і капітулянтськими і колаборантськими - з іншого. Український народ чітко сказав "ні" популізму, сепаратизму і капітулянтству, підтримавши "Європейську Солідарність". Тому зараз я можу тільки сказати, з ким "ЄС" ні за яких обставин не формуватиме коаліції. Ні зі "Слугами народу", ні з ОПЗЖ, ні з іншими прокремлівськими проєктами", - сказав Турчинов.

"Європейська Солідарність" виступає за об'єднання всіх проукраїнських патріотичних сил, щоб захистити наших громадян від корупції, свавілля і безпорадності центральної і місцевої влади", - резюмував Турчинов.
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Топ коментарі
+53
Это радует.
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27.10.2020 16:00
+45
А по-другому и быть не могло
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27.10.2020 16:01
+29
Респект!
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27.10.2020 16:03
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Это радует.
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27.10.2020 16:00 Відповісти
А по-другому и быть не могло
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27.10.2020 16:01 Відповісти
разве ? вспомни Банду Петра Порошенко ( породителя ЕС ) как они классно с рыгами зажигали совместным голосованием ,при этом еще дурака включали что у них в курволиции более 226 уродов, впомнил? То что мелят идя к корыту это одно , попав к нему делают совсем другое
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27.10.2020 18:35 Відповісти
Речь о тенденциях/трендах и идее. У ЕС не было административного ресурса, более того админресурс работал против ЕС, а партия проходит по всей Украине. Батькивщина была как морская свинка - и за Украину, и за Зеленского, и теперь её нет. Ляшко обозвал Зеленского игрок *уя на баяне, и теперь админресурс давит Ляшка на 208м. Если уже Турчинов сказал, что у Ляшка крадут победу и на 208-м округе происходит грандиозная фальсификация, то вы понимаете, украдут победу у Ляшка сейчас, будут красть наши голоса на всех следующих выборах.
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27.10.2020 18:17 Відповісти
Давай расскажи какой честный бизнесмен мертведчук, а петушарий совсем не педофил
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27.10.2020 16:32 Відповісти
Шо такое «олигарх», кацапчэг? Своїми словами поясни. Як ти це розумієш?
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27.10.2020 16:33 Відповісти
Нет ни разу! Олигарх отличается от бизнесмена тем что олигарх развивает свой бизнес на преференции и субсидии государства! Использует государство в своих целях. Когда Порошенко использовал преференции и субсидии от государства на развитие своего бизнеса? А количество средств на понятие олигарх не олигарх не влияет! Тогда Илон Маск и Гейтс олигархи по твоему?*
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27.10.2020 16:34 Відповісти
та да, інша справа твоє *****.. ?
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27.10.2020 16:38 Відповісти
Во идиот! Сидет во власти и использовать власть в корыстных целях это разные вещи! Приведи хоть один пример когда Порох использовал власть в корыстных целях? Вот Ахметов во власти не сидел но использовал власть через своих марионеток для получения нищаков для своего бизнеса вот Ахметов олигарх!
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27.10.2020 16:42 Відповісти
Так напиши когда он себе помог?
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27.10.2020 16:46 Відповісти
для зебілів головне: "був у владі, значить - злочинець". Тільки досі не визнають, що ЗЕ і його шобло - злочинці, які вже 1,5року влада
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27.10.2020 16:49 Відповісти
"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6129
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27.10.2020 17:00 Відповісти
Святость Петра лет через 200 канонизируют за Томос! Как канонизировали Владимира Великого за крещение Руси! Если ты о святости заговорил. Кстати ты мне так и не привел пример когда Порох использовал власть себе во благо? И не приведешь потому что если бы он хотел воспользоваться властью то поступил как Ахметов, Коломойский и тд... Добивался преференций через своих шестерок! Вот взял бы как Коломойский Зеленского и сделал бы его приЗЕдентом! И сам бы остался за кадром но с рукой в жопе преЗЕдента!
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27.10.2020 17:19 Відповісти
Бачиш, я ж не дарма тебе зеДебілом назвав. Ти проти Коломойського, а голосував за його маріонетку
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27.10.2020 16:22 Відповісти
Вы просрали сссру за 70 лет, породили блат, телефонное право, ментовский беспредел, кгбешную мафию, уравниловку, коммунячии привилегии и др.
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27.10.2020 16:25 Відповісти
так вони і кажуть - какую страну просрали. 70 років срали, срали і нарешті просрали...
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27.10.2020 16:29 Відповісти
Респект!
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27.10.2020 16:03 Відповісти
Аве ПАСТОР!!!
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27.10.2020 16:06 Відповісти
Правильно, гнати в шию на Ростов!
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27.10.2020 16:08 Відповісти
"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5492
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27.10.2020 16:11 Відповісти
А хто з цих трьох Пеця?
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27.10.2020 16:30 Відповісти
ему было адресовано это фото..
лично ему..
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27.10.2020 18:28 Відповісти
Бот мечтатель.
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27.10.2020 16:17 Відповісти
Це не бот, скоріше свиня жопоша)))
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27.10.2020 16:31 Відповісти
А слуги вже злягаються з жопоблоком в місцевих радах сходу та півдня.
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27.10.2020 16:08 Відповісти
"ЄС" за жодних умов не створюватиме коаліції з ОПЗЖ і "Слугами народу", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3640
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27.10.2020 16:09 Відповісти
Выборы в Украине. Все не так плохо


Вот и отгремели местные выборы в Украине. Их результат нельзя назвать очень хорошим, но их результат совершенно точно нельзя назвать негативным, и я объясню, почему.

Два ключевых фактора это разгромный, оглушающий проигрыш "Слуг народа" по всем фронтам, и совершенно неубедительное выступлении партии ОПЗЖ.

Со "Слугами" все понятно, это было ожидаемо. За полтора года власть Зеленского и его партии провалилась по всем направлениям, люди это видят, и отреагировали соответственно. Избиратель Зеленского на выборы просто не пришел.
Зато пришел в полном составе избиратель пророссийский, они мобилизовались по полной, но....гора родила мышь. Их потолок, да и то не везде, на Западе и в Центре 20% от силы, на Юге и Востоке 30%. Вот его они, собрав волю в кулак, и получили. И еще кое-где со скрипом проползли шариевцы.

В этих регионах выборы выиграли местные элиты. Да, эти местные элиты те еще ватники. Но они очень сильно отличаются от ОПЗЖ именно тем, что они местные элиты - дельцы, промышленники и олигархи, бандиты и землевладельцы. Эти ребята отлично осознают, что не будет Украины, и первое, что произойдет, это они перестанут быть и элитами, и местными.
Поэтому когда речь зайдет о безопасности и целостности Украины, они скорее себе правые руки отгрызут, чем допустят войну, оккупацию, и так далее.
Все эти Кернесы и Трухановы и ранее сидели в этих регионах, и остались там сидеть. Ничего не поменялось, с этой точки зрения.
Конечно, еще очень долго там не смогут выигрывать партии проукраинского и проевропейского толка, это давно пора понять. Взяли 15%, зашли в Рады, и прекрасно.

Была реальная опасность, что 45-55% может набрать ОПЗЖ, вот это было бы реальной катастрофой. Но этого не случилось, и в штабах пророссийского блока практически траур.

Ну и самое главное, в любой стране очень многое зависит от столицы. А в столице все отлично, большинство в Раде у проевропейских сил, да и второй тур выборов мэра, думаю, не принесет сюрпризов, разница 48% - 10% не понятно, за счет чего бы могла быть отыграна.

Еще очень важно: разгром "Слуг народа" не привел к массовому перетеканию их голосов в ОПЗЖ, что подтверждает тезис об ограниченности и четкой очерченности пророссийского электората, не имеющего перспектив роста. Электрорат "Слуг" вернулся туда, откуда взялся - к местным элитам.

Самый главный вывод: поход Зеленского и его артистов с таксистами во власть можно считать оконченным. Больше у них власти нет, и уже не предвидится.
Шансов на второй срок Зеленского и близко не видно.
У Украины есть 3 года, чтобы найти себе вменяемого кандидата - европейского правоцентриста, и пару спойлеров, которые будут растаскивать левые голоса.
Кажется, что на это место нацелится Виталий Владимирович Кличко, и это было бы неплохим вариантом для Украины, очень неплохим.

В общем, будем наблюдать.

Ближайшие интересные события произойдут в Верховной Раде, мы будем наблюдать распад партии "Слуга народа" и перетекание депутатов в другие блоки и объединения. Уверен, весь 2021 год будет занят именно этим процессом.
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27.10.2020 16:11 Відповісти
я спеціально сьогодні зайшов га ватні мертвечукові анали - так вони там кричать, що виграв "адиннаот". Більше того, брешуть досі з процентами, скільки хто де взяв. Саме прикольне: Попова позиціонують як такого, що йде на дебати з Кличком! Сміхота...
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27.10.2020 16:30 Відповісти
Ну тогда "Слуги" будут составлять коалицию с " ОПЗЖопсом" и сошлются на то что это из за позиции ЕС.
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27.10.2020 16:12 Відповісти
Ну они и так и так сольются с РЫГОаналами!
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27.10.2020 16:13 Відповісти
Проблемы клоунов нормальных людей не волнуют
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27.10.2020 16:14 Відповісти
Какая разница какие они придумают отмазки?
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27.10.2020 16:23 Відповісти
Аве Пастор!
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27.10.2020 16:12 Відповісти
коалиция для слуг урода на роду написана - с опзж.... и никак мимо не пройти )))
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27.10.2020 16:18 Відповісти
Коалиция с фонарями и веревками их ждет.
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27.10.2020 16:22 Відповісти
Для зебилов это конечно откровение, но альянс СН+ОПЗЖ был очевиден еще в 2019-м году.

ОПЗЖ - откровенный враг Украины. СН, как естественный союзник врага Украины - тоже враг Украины.

Так что все логично.
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27.10.2020 16:24 Відповісти
А в чем проблема с земелькой?

Ты большевик и против частной собственности?
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27.10.2020 16:34 Відповісти
При любях условиях земля должна быть таким же объектом купли/продажи, как и любая частная собственность.

А то, что было до этого - это какраз и была благодатная почва для коррупции и мошенничества. Потому что "все, что общее - ничье".
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27.10.2020 16:54 Відповісти
Это лозунги. А лучше сказать- отмазки. Тоже самое говорили про приватизацию 90х. А по факту в нищей стране, тупо скупили дорогущие активы за копейки. Сейчас опять благодатная почва для таких делишек настала. Народ разведут как обычно. Это всё равно, что идти в магазин на голодный желудок- купишь в два раза больше чем сытый. Так и тут- нищему и 10% от реальной стоимости покажется приемлемо.
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Это рыночные отношения. И требуют их от Украины потому, что с мутными схематозами никто не хочет работать.
Выгодны они только товарищам типа Коломойского, Ахметова и пр. для мутняков внутри Украины.

А у люмпенов, выросших на "земля крестьянам, заводы рабочим" это вызывает ожидаемое отторжение и страх. В основном, из-за финансовой безграмотности и культивируемого демятилетиями общего невежества.
Поэтому электорату БЮТ и псевдо-патриотам борьба с прожадей земли зашла, как дети в школу. Что, в свою очередь рождает вопрос о действительных взглядах этих политических сил, не сильно отличающихся от коммунистов и социалистов.
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Как раз этим товарищам и на руку этот "процесс". Они это и раскупят за гроши. Конечно, "долей" придётся поделится с собратьями из западных агрохолдингах. Украина благодатная земля для её дикой эксплуатации. Только есть одна проблема- большая численность населения. Поэтому этот вопрос тоже решают и успешно. Уверен, что уже есть стратегия свезти население Украины к цифре не больше 20 млн.человек, а лучше к 15. Спасти и свернуть с этого, как раз только и могут "неокоммунисты" нашего времени(называть они себя будут по другому, но суть та же). Поэтому такие голосования и ведут, собственно, к ненавистным вам "большевикам". Хотя вы это не понимаете естественно, и топите лозунгами из олигархических телеканалов за продажу земли. А наст.революция всего лишь будет реакция организма на "болезнь" организма, жаль только что гарантий в победе иммунитета нет никакой.
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27.10.2020 17:28 Відповісти
Бред собачий.
Лучше пусть официально покупают за гроши, чем на шару за взятку, как было до этого.

В этом и есть основной смысл - смогут заплатить больше, чем остальные желающие купить - пусть покупают.
Вопрос закона о продаже земли в том, что остальные желающие хотят быть в равных условиях, а не смотреть в сторонке на дерибан между своими.
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Вы путаете правила игры со странами с давно устоявшимися демократиями с прозрачными рыночными отношениями и с "юным подростком" которому неожиданно досталось роскошная квартира от бабушки. Естественно "риэлтор" будет с этим подростком дружить и смеяться над его шутками, но всё это нужно для того, чтобы забрать у него эту квартиру. Так устроен мир. Ничего не изменилось, просто приобрело более сложные и скрытые формы.
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27.10.2020 17:54 Відповісти
Тебе не кажется, что проблемы идиота - это его личные проблемы?

1. Есть мировая практика и требования стран, с которыми мы стремимся сотрудничать - рынок земли.
2. Есть постсовковая практика - дерибан между своими под благовидным предлогом заботы о "простых людях" (читай идиотах).

Я за п.1. Потому, что это путь в цивилизацию. Идиоты под воздействием внешних факторов дожны эволюционировать.
Ты за п.2. Потому, что так привычнее и спокойнее. Идиотов много и надо им обещать равенство и братство.

Остальное демагогия.
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27.10.2020 18:29 Відповісти
Наглядный пример - банковская деятельность и кредиты.

Подавляющее большинство "простых людей" финансово безграмотно и постоянно страдает от неправильного управления своими кредитами.

Но это не повод запретить банки и прекращать кредитную деятельность. Не хотят страдать - пусть учатся.
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27.10.2020 18:34 Відповісти
Проблема в том, что идиоты ходят толпами по улицам. Их подавляющее большинство. Если большинство из них оставить с голой жопой, то найдется "умный", который найдёт кого обвинить в их страданьях. А идиотов долго уговаривать не придется взять "вилы". Нельзя перегибать и говорить вы мол, идиоты, поэтому так и живёте. Это всё равно, что смотреть агрессивной собаке в глаза. Землю нужно продавать на сытый желудок, а иначе голодные её продадут, а потом покушав "креветок намазав их икрой, запивая при этом самогоном" спустя через две недели, просрут все деньги. Потом от безвыходности возьмут в руки оружие, побегут колоть своего покупателя с криками- "ты меня обманул, собака".
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27.10.2020 18:52 Відповісти
От ти брехун! Хто «прадал зємєльку» і чому це сталось, і головне як всі добре знають і пам'ятають! Це ж було зовсім недавно!
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27.10.2020 16:35 Відповісти
В том то и дело, что недавно. А чего тогда Турчинов тут строит из себя "лысого"?))

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За - 259 голосов. Из них "Слуги народа" дали 206 голосов. Но голоса добавили фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Довира".
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27.10.2020 16:45 Відповісти
Склад нової Київської міської Ради виглядатиме наступним чином:
Фракція Європейська Солідарність - 31 мандат
Фракція УДАР - 30 мандатів
Єдність - 13
СН - 12
Батьківщина - 12
ОПЗЖ - 12
Голос - 10
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27.10.2020 16:37 Відповісти
Удар і ЄС: 50%+ 1 голос. Це - коаліція
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27.10.2020 16:43 Відповісти
Можно было бы расчитывать еще на Голос.

Батькивщина хай сама как-нить. От нее только дебош и раздор. Вот хай с СН и ОПЗЖ объединяются против проукраинской коалиции. Им это на роду написано.
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27.10.2020 17:14 Відповісти
Голосисті стільки лайна вилили на Кличка, навіть в день тиші, що дуже тяжко уявити їх в одній коаліції.
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27.10.2020 17:20 Відповісти
Выбор у них простой, как и было в 2019-м - Украина или Антиукраина.

Если они предпочтут изговняться коалицией с СН и ОПЗЖ, то туда им и дорога.
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27.10.2020 17:24 Відповісти
Вони запросто можуть заявити, що будуть підтримувати всі голосування на благо киян, не входячи в коаліцію.
А як буде насправді, потрібно буде уважно слідкувати.
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27.10.2020 17:29 Відповісти
Могут. Но выбор уже будет сделан.
И дальнейшая декларация проукраинских взглядов будет очевидной фикцией.
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27.10.2020 17:35 Відповісти
Тут я на іншій гілці зрізався з "голосистими" (благо, по лайкам зміг класифікувати багатенько таких). Так вони клянуться, що вони ні разу не олігархічна структура
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27.10.2020 22:08 Відповісти
Ну конечно. Как и многие другие расходники.

Единственная партия из небольших на сегодня, которая реально мне кажется существующей на донатные деньги своих симпатиков - Демсокира.
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28.10.2020 01:05 Відповісти
А якщо ще й згадати висір отієї дурепи, що зараз очолює "голос", що їхній самий лютий ворог - це Порошенко, то я вже не знаю з якими сірковими очима вони прийдуть до "ЄС" "об"єднуватися"... Я на місці Марини з превеликою насолодою повозив би їх писком по лайну, привселюдно!
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27.10.2020 17:34 Відповісти
ти також заглянь на гілку "Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун". Побачиш, як вони *************.
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27.10.2020 22:09 Відповісти
По-любому не об*єднаються, фізіологія різна.
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27.10.2020 17:56 Відповісти
"защитить наших граждан от коррупции ..."-это жесть!
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27.10.2020 18:07 Відповісти
зелені мразі бачать сенсом їхнього нікчемного життя посадити Порошенка. І з ними сторювати калоліцію? Вже хоча б з цього боку це нонсенс не кажучи про ідеологію..
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27.10.2020 18:15 Відповісти
Радикальна партія, Батьківщина, Самопоміч, СН - усі падлюки,... і тільки ЄС - Д`Артаніан.
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27.10.2020 21:48 Відповісти
 
 