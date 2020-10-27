Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська сім'я, яка постраждала від нападу акули в Єгипті, займалася підводним плаванням на забороненій території.

Про це розповіла речник МЗС Катерина Зеленко в коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання ("сноркелінгу") в національному заповіднику Рас-Мохаммед, що розташований у районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання", - повідомили в МЗС.

Дитина, якій ампутували руку, перебуває в реанімації в лікарні Шарм-ель-Шейха, у неї буде ща одна операція. Постраждала жінка в задовільному стані, її з відділення інтенсивної терапії перевели в стаціонарну палату. Евакуювати українців поки не планують.

У посольстві України запевнили, що постійно перебувають на зв'язку з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого скористалися туристи.

Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитина втратила частину руки.

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