Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС
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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська сім'я, яка постраждала від нападу акули в Єгипті, займалася підводним плаванням на забороненій території.
Про це розповіла речник МЗС Катерина Зеленко в коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання ("сноркелінгу") в національному заповіднику Рас-Мохаммед, що розташований у районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання", - повідомили в МЗС.
Дитина, якій ампутували руку, перебуває в реанімації в лікарні Шарм-ель-Шейха, у неї буде ща одна операція. Постраждала жінка в задовільному стані, її з відділення інтенсивної терапії перевели в стаціонарну палату. Евакуювати українців поки не планують.
У посольстві України запевнили, що постійно перебувають на зв'язку з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого скористалися туристи.
Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитина втратила частину руки.
Будь ласка, зачекайте...
Запрещено не изза акул, а изза того, что турысты кораллы ломают.
То, что случилось лишь несчастный случай.
Вона сёдня только под Киевом восьмерых из машин вырезали - тоже все идиоты?
Все вокруг идиоты, один ты умный.
Не она к кому то лезла,к ней пришли,на ее территорию.
Лучше бы она мамаше голову отгрызла,может она бы и не заметила ее отсутствия.
начиная с 1 ноября 2019 г. такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы(с)
А от до мамаші є питання. Мабуть, із серії "безсмертних та безстрашних", які не вірять у "коронофейк". А в заборонені зони тим паче - "где хочу, там и плаваю!"
Навіть думати не хотіла, що заборонені вони не просто так. І що там може поруч із нею плавати акуляка з хвостом. Від якої відмахнутися вже не вийде...
Говорю по собственному опыту, тоже один раз лопухнулись и поехали туда. Зря потраченый день...
Буквально все, кто был в Египте, могут подтвердить - с первых же дней вновь прибывшим начинають промывать мозг туроператоры прямо в отеле - впаривая никому не нужные туры "посмотреть на верблюдов" или "посмотреть на кораллы в рас-мохаммед".
Зато теперь официально по каналам МИДа можно сказать, что мол украинцы сами виноваты, поехали туда, куда официально низзя.
Ничо, будет нам наука, как доверять египтянам.
Обычный лохоразвод на один раз.
Жаль, конечно, ребёнка, жах