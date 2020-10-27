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Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Філіали

Телерадіокомпанія "UA: Суспільне" запрошує кандидатів у мери, які вийдуть до другого туру місцевих виборів, на дебати в ток-шоу "Виборчий округ. Дебати".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на корпоративний сайт "Суспільного".

Зазначають, що розклад ефірів і список запрошених учасників буде повідомлено після оголошення територіальними виборчими комісіями офіційних результатів місцевих виборів.

За словами генерального продюсера регіонального мовлення "Суспільного" Марії Фрей, філії у всіх регіонах, де відбудеться другий тур виборів міських голів, готові стати майданчиком для дебатів обраних кандидатів. Вона нагадала, що філії "Суспільного" є в кожному регіоні країни.

Формат ток-шоу "Виборчий округ. Дебати" передбачає блоки за рішенням поточних місцевих проблем, низку питань про розуміння життя жителів і населеного пункту, перехресні опитування і підсумкові виступи.

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Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 3586
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27.10.2020 16:55 Відповісти
Главное, империя, кажется, ментально смирилась с потерей этой территории. Мова другая, религия другая, бандеровцы, гробы оттуда постоянно, санкции… В их головах украинцы стали для них чужими.
Мы больше не братушки. Не один народ. Не смешные младшие дурачки мышебратья славяне.
Мы для них теперь враги.
Как Польша.
Наконец.(с)
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27.10.2020 16:57 Відповісти
Ага.Згадалися минулі дебати ."Чесні умови і зрозумілі правила"...
Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 7607

Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 9816
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27.10.2020 17:06 Відповісти
Натякаєте, що і цього разу низка кандидатів зассить прийти?))
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27.10.2020 17:19 Відповісти
А для чого ? Фавориту це не потрібно.Хіба що претенденти йдуть на рівних...
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27.10.2020 17:32 Відповісти
Спитайте це у фаворита Байдена, який за опитуваннями опереджає Трампа на рекордні 13-15% - такого у США років 50 не було...

Участь у дебатах - один із елементів демократичної традиції у США та Європі...

А "Фавориту це не потрібно" - я таку відмазку лише від х@йла чув!
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27.10.2020 17:34 Відповісти
Не порівнюйте закони і традиції США з українськими.Там неявка на дебати може спричинити неабиякий відтік голосів.А опитування... На минулих президентських в США,теж гарні опитування були.
Ну як вплинула неявка Зєлі на дебати Суспільного ? Та ніяк !
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27.10.2020 17:39 Відповісти
Мова не про підтримку електорату, мпро інше - якщо кандидат вважає себе демократом, то він МУСИТЬ прийти на дебати з поваги до демократичних цінностей.... А не ходять на дебати такі, як х@йло чи Бацька!
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27.10.2020 17:44 Відповісти
 
 