Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур
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Телерадіокомпанія "UA: Суспільне" запрошує кандидатів у мери, які вийдуть до другого туру місцевих виборів, на дебати в ток-шоу "Виборчий округ. Дебати".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на корпоративний сайт "Суспільного".
Зазначають, що розклад ефірів і список запрошених учасників буде повідомлено після оголошення територіальними виборчими комісіями офіційних результатів місцевих виборів.
За словами генерального продюсера регіонального мовлення "Суспільного" Марії Фрей, філії у всіх регіонах, де відбудеться другий тур виборів міських голів, готові стати майданчиком для дебатів обраних кандидатів. Вона нагадала, що філії "Суспільного" є в кожному регіоні країни.
Формат ток-шоу "Виборчий округ. Дебати" передбачає блоки за рішенням поточних місцевих проблем, низку питань про розуміння життя жителів і населеного пункту, перехресні опитування і підсумкові виступи.
Будь ласка, зачекайте...
Мы больше не братушки. Не один народ. Не смешные младшие дурачки мышебратья славяне.
Мы для них теперь враги.
Как Польша.
Наконец.(с)
Участь у дебатах - один із елементів демократичної традиції у США та Європі...
А "Фавориту це не потрібно" - я таку відмазку лише від х@йла чув!
Ну як вплинула неявка Зєлі на дебати Суспільного ? Та ніяк !