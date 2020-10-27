Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик
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Найближчим часом Криму не варто розраховувати на серйозні опади, які виправлять ситуацію з дефіцитом води на півострові.
Про це заявив науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Значних опадів і сильних дощів у місяці холодного півріччя очікувати не доводиться. Сильні опади бувають влітку або на початку осені, коли потужна купчаста хмарність, вибухові конвективні процеси. Зараз же різких вибухових процесів не буває. Дощі, найчастіше, монотонні, затяжні, але вони не інтенсивні. Розраховувати на те, що будуть сильні опади, які поповнять водосховища, складно", - пояснив він агентству "РИА Новости Крим".
Синоптик зазначив, що "опади, швидше за все, будуть, але не інтенсивні".
"Може випасти 35-40 міліметрів за місяць, це досить невелика кількість. Важко розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію, це нереально", - сказав Вільфанд, коментуючи посуху в Криму.
За словами фахівця, слід чекати сильного наповнення водосховищ навесні, коли почне танути сніг у горах.
"Ситуація досить складна. Чудеса бувають, і можливо, що вродовж 10-15 днів будуть інтенсивні опади, як в Італії, наприклад. За кліматичними характеристиками таке вкрай рідко буває. Але на довгі терміни прогнозувати екстремальні опади неможливо. Тільки за 3-5 днів, але ми поки не бачимо такої ситуації", - сказав метеоролог.
Будь ласка, зачекайте...
а когда ????
читаем: В Крыму 23 января 2020г. в горах выпал снег!
нормально выпадал в ноябре и лежал чуть ли не до мая
но это было при биндеровцах
с небас Б-52
конкретно !
чтобы оставить в них - "осадки",
"осадок" под кацапом льётся, но... только вонь и остаётся !
УМЕРЕТЬ ОТ ЖАЖДЫ В РОССИИ !
Босфорского прохода.
"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
Вивід військ, початок виплати компенсації Україні,
И тысячи х..в взметнулись под забором...
"Отставить, бл..ь!!!..." Но было поздно...
Забор уплыл, качаясь по волнам...".
Може нам, всією Україною, повторить цей "подвиг"?
(Правда, "аромати" будуть відповідні... Сьогодні виніс використаний "кошачий наповнювач" на клумбу - гарне удобрення для жінчиних троянд (цвітуть до цих пір)... Пролежав у закритому пакеті дві доби, бо все забувався винести. Як відкрив - трохи не задихнувся, так аміаком "різонуло", по носі і очах...).
Ведь живут же австралийские аборигены в пустыне Гибсона, Танами, а африканские бушмены вполне себе довольны жизнью в пустыне Калахари!
Совсем уже люди зажрались и обленились...
другие ОБЖИТЫЕ ПЛОДОРОДНЫЕ земли, равные по площади Крыму.
Хватит этих баек про "любовь Хрущёва к Украине".
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
Но путин не блещет ни умом, ни дальновидностью.
Мифы про "многоходовочки" старательно вымараны из темников троллятины.
"Нас поразила пустынность Крыма -
татары выселены, переселенцы из России жалуются: замучила засуха, картоха не растет, а виноград выродился."
"Пробую на вкус воду из Унитаза"
https://youtu.be/cTQHjaZe1d8