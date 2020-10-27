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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12755) синоптики (26) водопостачання (611) вода (910)

Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик
Фото: krymr.com

Найближчим часом Криму не варто розраховувати на серйозні опади, які виправлять ситуацію з дефіцитом води на півострові.

Про це заявив науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Значних опадів і сильних дощів у місяці холодного півріччя очікувати не доводиться. Сильні опади бувають влітку або на початку осені, коли потужна купчаста хмарність, вибухові конвективні процеси. Зараз же різких вибухових процесів не буває. Дощі, найчастіше, монотонні, затяжні, але вони не інтенсивні. Розраховувати на те, що будуть сильні опади, які поповнять водосховища, складно", - пояснив він агентству "РИА Новости Крим".

Синоптик зазначив, що "опади, швидше за все, будуть, але не інтенсивні".

"Може випасти 35-40 міліметрів за місяць, це досить невелика кількість. Важко розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію, це нереально", - сказав Вільфанд, коментуючи посуху в Криму.

Читайте також: В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде". ВIДЕО

За словами фахівця, слід чекати сильного наповнення водосховищ навесні, коли почне танути сніг у горах.

"Ситуація досить складна. Чудеса бувають, і можливо, що вродовж 10-15 днів будуть інтенсивні опади, як в Італії, наприклад. За кліматичними характеристиками таке вкрай рідко буває. Але на довгі терміни прогнозувати екстремальні опади неможливо. Тільки за 3-5 днів, але ми поки не бачимо такої ситуації", - сказав метеоролог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков
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Топ коментарі
+41
Висловлюю глибоку стурбованість.

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7091
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27.10.2020 16:51
+40
Ситуацию с водой спасет Сивуха! подставляйте вёдра!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8315
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27.10.2020 16:52
+35
НЕТ ВОДЫ? ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6702
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27.10.2020 16:56
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Висловлюю глибоку стурбованість.

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7091
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27.10.2020 16:51 Відповісти
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7878
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27.10.2020 16:59 Відповісти
Вода будет! Путен даст!
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 3674
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27.10.2020 20:27 Відповісти
"когда начнет таять снег в горах. "

а когда ????
читаем: В Крыму 23 января 2020г. в горах выпал снег!

нормально выпадал в ноябре и лежал чуть ли не до мая
но это было при биндеровцах Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 4697
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27.10.2020 17:40 Відповісти
Наноболт Медведева для Крыма.
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27.10.2020 18:05 Відповісти
Ситуацию с водой спасет Сивуха! подставляйте вёдра!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8315
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27.10.2020 16:52 Відповісти
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6884
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27.10.2020 16:54 Відповісти
Танцевали, веселились...
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27.10.2020 18:20 Відповісти
Какие мерзкие рожи ©
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27.10.2020 18:55 Відповісти
Танцуй лизбияне.
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27.10.2020 18:55 Відповісти
НЕТ ВОДЫ? ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6702
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27.10.2020 16:56 Відповісти
Ой? Вы держитесь там, небокаменные..
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27.10.2020 16:56 Відповісти
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7216
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27.10.2020 17:16 Відповісти
Смехдержава не может решить проблему воды. Проклятый Обама до сих пор не даёт русским жить.
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27.10.2020 16:57 Відповісти
Так не только Обама не дает жить,а скотина такая,не дает и пить! Порада:пийте горілку,пийте наливку,пийте ссякливку й пийте гарячу смолу...
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27.10.2020 22:08 Відповісти
До Генадія Москаля за порадою звертайтесь, будь ласка...
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27.10.2020 16:58 Відповісти
Только предварительно пазуху растегните, что бы все Х влезли.
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27.10.2020 18:57 Відповісти
Да хер вам крисчене а не снега зимой
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27.10.2020 17:01 Відповісти
Без солі?
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27.10.2020 17:40 Відповісти
А морську воду не пробували добавляти до водогонів?
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27.10.2020 17:01 Відповісти
пришли времена, когда каждый крысчанин может ходит по крымской воде ако посуху!
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6072
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9676
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27.10.2020 17:04 Відповісти
Смолы вам горячей
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27.10.2020 18:32 Відповісти
Теперь скорее камни в почках
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27.10.2020 17:05 Відповісти
камнєй много, води в морі ще більше- пийте досхочу! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8982
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27.10.2020 17:03 Відповісти
Так у них зараз улюблена тема як у хохлів урвати води, може захопити, а може ракетою.
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27.10.2020 17:06 Відповісти
ну тогда камни с неба с Б-52

конкретно ! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 5860
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27.10.2020 17:43 Відповісти
Осадки в виде камней
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27.10.2020 17:05 Відповісти
Мне как-то похрен на Россию, на Крым, на Беларусь. Пусть делают что хотят. Отчего наши СМИ постоянно тащат новости оттуда непонятно. Мы не в силах ничего изменить и они не должны на нас влиять. Так что пусть идут лесом и подальше.
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27.10.2020 17:07 Відповісти
Нет ну иногда хорошие новости тоже надо публиковать, а то все выборы, залеты зеко манды и прочая чернуха.
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27.10.2020 17:10 Відповісти
А позлорадствовать над быдловатой?? Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 2653
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27.10.2020 18:59 Відповісти
кацапы бегают в посадки,
чтобы оставить в них - "осадки",
"осадок" под кацапом льётся, но... только вонь и остаётся ! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9653
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27.10.2020 17:07 Відповісти
Выход есть!Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 683
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27.10.2020 17:08 Відповісти
Выход есть! Жопа полная Х--в.
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27.10.2020 19:00 Відповісти
Когда людей начинают отвлекать Лукашенко, Навальным или Крымом, то это неправильно. Единственное что важно в Крыму это репрессии против проукраинского населения. Остальное к нам не относится.
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27.10.2020 17:08 Відповісти
Тока сыча
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27.10.2020 17:13 Відповісти
в уши, для промывания ватяных мозгов Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8809
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Так вам,дурням,і треба.
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27.10.2020 17:14 Відповісти
На сонячній стороні Місяця знайшли воду...русскіє трубу протягнуть від Криму до Місяця на завість хахлам...тим більше, що й насос буде непотрібний, бо Місяць зверху і вода буде сама вниз текти...у роззявлені російськомовні пащі...
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27.10.2020 17:14 Відповісти
Вирішення проблеми просте,крисчан переселити до Сибіру,там води багато.
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27.10.2020 17:18 Відповісти
Воды много, только отравленная . Если чтобы сдохнуть, то в самый раз
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 1177
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27.10.2020 17:32 Відповісти
наконец-то получили право
УМЕРЕТЬ ОТ ЖАЖДЫ В РОССИИ !
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27.10.2020 20:57 Відповісти
Не "переселити", а "повернути" на батьківщину!
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27.10.2020 18:56 Відповісти
Вспомнил эту карикатуру 14 года. Вот теперь пусть вам, "дорогие" крысчане, руцький Миша нассыт полные реки. Пейте - залейтесь.
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 4689
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27.10.2020 17:22 Відповісти
Від дурної голови і диким звірям гірко.
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27.10.2020 17:23 Відповісти
проблема з опадами та посухою не тільки на півострові.
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27.10.2020 17:24 Відповісти
Вызвать Шойгу ,пусть бьёт в бубен и вызывает дождь ... Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6431
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27.10.2020 17:25 Відповісти
мдаа.. еще одна такая же теплая малоснежная зима и еще одно сухое лето, и Крым вместе с "Газмпромом" можно отпевать..
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27.10.2020 17:25 Відповісти
якщо окупант виведе свої частини та чисельну обслугу то води цілком вистачить "аборигенам".
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27.10.2020 17:29 Відповісти
Скоріш вивезуть аборигенів,таке вже було.
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27.10.2020 17:32 Відповісти
і вивозити непотрібно,не стане води не буде і життя,але зрозуміло.що бази вони добровільно не закриють і будуть їх забезпечувати до останнього,підуть коли остаточно перетворять Крим на великий шмат лайна.
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27.10.2020 17:40 Відповісти
Забезпечити бази водою ,це не проблема !!А от ПУК(ЮБК,рос.) як чудово звучить українською-ПУК, забезпечити , це вже проблема !!!))))
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27.10.2020 17:43 Відповісти
навіщо?тільки бази все інше їм по х..,їхня пропаганда намалює так як накажуть, доля для місцевих аборигенів вирішена у 2014р.
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27.10.2020 17:59 Відповісти
Можно буксировать айсберги - за время пути они как раз наберут размеров
Босфорского прохода.
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27.10.2020 17:33 Відповісти
"Немає хліба? Нехай їдять тістечка" (с) Марія-Антуанетта

"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
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27.10.2020 17:34 Відповісти
Крим врятує лише канал або потужний водогін, але,питання, де взяти цей водяний ресурс ??)))
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27.10.2020 17:40 Відповісти
Это их проблема.
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27.10.2020 18:19 Відповісти
Ніякий канал не допоможе, доки Крим не буде повернуто у легітимне поле.
Вивід військ, початок виплати компенсації Україні,
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27.10.2020 19:00 Відповісти
Нафіг, не давати води в любому випадку. У нас тільки Херсонська обл. розцвіла, а ми віддамо знову? НІ!
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27.10.2020 19:32 Відповісти
"Пассать!, - скомандовал Суворов...
И тысячи х..в взметнулись под забором...
"Отставить, бл..ь!!!..." Но было поздно...
Забор уплыл, качаясь по волнам...".
Може нам, всією Україною, повторить цей "подвиг"?
(Правда, "аромати" будуть відповідні... Сьогодні виніс використаний "кошачий наповнювач" на клумбу - гарне удобрення для жінчиних троянд (цвітуть до цих пір)... Пролежав у закритому пакеті дві доби, бо все забувався винести. Як відкрив - трохи не задихнувся, так аміаком "різонуло", по носі і очах...).
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27.10.2020 19:02 Відповісти
Есть множество способов как добыть воду в пустыне.
Ведь живут же австралийские аборигены в пустыне Гибсона, Танами, а африканские бушмены вполне себе довольны жизнью в пустыне Калахари!
Совсем уже люди зажрались и обленились...
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 381
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27.10.2020 17:42 Відповісти
Нехай з баобабів добувають.
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27.10.2020 19:33 Відповісти
Крим повертає свій природній стан-соланчакова напівпустеля !! Крисчане,бережіть проироду !!))
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Крысчанам и расеянам надо хорошо учить историю, тогда они наконец поймут почему Крым стал украинским.
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27.10.2020 18:37 Відповісти
Потому что Маленков посчитал все затраты на любые другие варианты и останвился на самом экономном для бюджета СССР. При этом он не забыл отрезать от Украины Кубань,
другие ОБЖИТЫЕ ПЛОДОРОДНЫЕ земли, равные по площади Крыму.
Хватит этих баек про "любовь Хрущёва к Украине".
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27.10.2020 19:03 Відповісти
Нет более печальной повести, как повесть об оккупированном Крыме. В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, которая вызвана не только высокими темпами распространения COVID-19, но и использованием некачественной воды. Фактически качают своду с водоемом с наполнением менее 15 процентов, то есть качают воду со дна водоемов, где накопились придонные отложения, соли, грязь, биологические отходы и прочая зараза. От такой воды не выдержит никакой организм. Сюда следует добавить плохое продовольственное снабжение с России. Крым мог только в составе Украины жить и развиваться, цвести, в составе страны оккупанта он долго не протянет, точнее, скоро протянет ноги.
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27.10.2020 18:06 Відповісти
Рашка куди не влізе скрізь лайно вилізе.
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27.10.2020 18:12 Відповісти
В Симферополе и Севастополе не могут начать отопительный сезон, нет даже воды для заливки в систему отопления!!!!! Это катастрофа!!!!
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27.10.2020 18:17 Відповісти
Холодомор лохлам устроили.
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27.10.2020 19:00 Відповісти
Та й ми не можемо почати. Жара ще. Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9789
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27.10.2020 19:34 Відповісти
В Крыму исчезнут все озера: ученые озвучили фатальный прогноз
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
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27.10.2020 18:17 Відповісти
Ну и отличненько Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 3741
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27.10.2020 18:36 Відповісти
Ну так за что боролись...
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27.10.2020 18:39 Відповісти
Синоптик! Вы не понимаете синоптическую картину. Осадки всего лишь часть последствий режима планеты. Жалкая часть полной гравитационной картины планеты, именно ее режим и есть основная причина развитий вариантов климата. Сами варианты и моды!, т.е. типы волн для управления планетой, расписаны давно в манускрипте Войнича. Причем пошагово каждый режим. Вы - первые!, должны знать эти режимы, а не мы должны вам на это указывать. Из этого каскада слов, следует только один вывод, если режим Н11 задан, то он продолжается с геометрической прогрессией, и засухи всего лишь часть его последствий. Вот это правильная формулировка.
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27.10.2020 18:48 Відповісти
Не забивай людям голову х-нею. Ти мені винен 100 грн. за потрачений на тебе час.
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27.10.2020 19:37 Відповісти
Ничего страшного, могут перейти на альтернативный источники энергии, например "камни с неба".
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27.10.2020 18:56 Відповісти
Умный сначала бы сел и просчитал сможет ли жить Крым без Украины.
Но путин не блещет ни умом, ни дальновидностью.
Мифы про "многоходовочки" старательно вымараны из темников троллятины.
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27.10.2020 19:09 Відповісти
Воно ж на "малососію" розраховувало, і вода залишилась би. А тут обломчик вийшов.
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27.10.2020 19:36 Відповісти
Рада Аджубей (дочь Хрущева):


"Нас поразила пустынность Крыма -
татары выселены, переселенцы из России жалуются: замучила засуха, картоха не растет, а виноград выродился."
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27.10.2020 20:05 Відповісти
Спасет закольцовка канализации в питьевой водопровод - это сейчас и делают с помощью расяянинов для позорных крысчан. Но Каган Путен уверил крысчан, что с унитаза пить можно и это для них полезно. А так и есть - предателям Родины пить ссаки весьма полезно!
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8814
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27.10.2020 20:17 Відповісти
Крысчане, смотрите как вы будете решать питьевой вопрос:
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9171
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27.10.2020 20:19 Відповісти
Вот крысчани уже пошли решать проблему в частном порядке:
"Пробую на вкус воду из Унитаза"
https://youtu.be/cTQHjaZe1d8
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27.10.2020 20:30 Відповісти
 
 