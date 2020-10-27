"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б

Під час всеукраїнського опитування щодо ініціативи президента Володимира Зеленського питання про створення вільної економічної зони на Донбасі набрало менше голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.

"Я бачу тут дві причини. Для мене було прогнозовано, що це питання розділить українське суспільство в певній пропорції. Не всі розуміють до кінця, в якій формі була б ця вільна економічна зона. А коли ти не до кінця розумієш глибину питання, то і коректно відповісти досить складно. На мій погляд, такі ініціативи вимагають дуже серйозної, системної та детальної інформаційної політики та роз'яснювальної роботи", - зазначив нардеп.

Друга причина, на думку Мокана, полягає в ставленні людей.

"Я, як житель Західної України, Прикарпаття, знаю, що між собою люди говорять - а чому окремих регіонів повинні бути якісь привілеї, створюватися окремі зони. Чи не буде потім "параду ініціатив" з інших регіонів. Я розумію специфіку Донбасу, розумію, що є території, окуповані Росією, але це інструмент досить дискусійний, навіть серед народних депутатів немає однозначної позиції. Це питання вимагає серйозного підходу, оцінки наслідків і розуміння того, в якій формі це може бути реалізовано. Будуть якісь із цього приводу законодавчі ініціативи - будемо розглядати. Але якщо ідея ділить суспільство - то зараз є певні ризики в її реалізації", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оприлюднила результати близько 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.

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