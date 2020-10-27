"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під час всеукраїнського опитування щодо ініціативи президента Володимира Зеленського питання про створення вільної економічної зони на Донбасі набрало менше голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.
"Я бачу тут дві причини. Для мене було прогнозовано, що це питання розділить українське суспільство в певній пропорції. Не всі розуміють до кінця, в якій формі була б ця вільна економічна зона. А коли ти не до кінця розумієш глибину питання, то і коректно відповісти досить складно. На мій погляд, такі ініціативи вимагають дуже серйозної, системної та детальної інформаційної політики та роз'яснювальної роботи", - зазначив нардеп.
Друга причина, на думку Мокана, полягає в ставленні людей.
"Я, як житель Західної України, Прикарпаття, знаю, що між собою люди говорять - а чому окремих регіонів повинні бути якісь привілеї, створюватися окремі зони. Чи не буде потім "параду ініціатив" з інших регіонів. Я розумію специфіку Донбасу, розумію, що є території, окуповані Росією, але це інструмент досить дискусійний, навіть серед народних депутатів немає однозначної позиції. Це питання вимагає серйозного підходу, оцінки наслідків і розуміння того, в якій формі це може бути реалізовано. Будуть якісь із цього приводу законодавчі ініціативи - будемо розглядати. Але якщо ідея ділить суспільство - то зараз є певні ризики в її реалізації", - сказав парламентар.
Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оприлюднила результати близько 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
такой же результат нарисуют зеленые какой им нужен єто все фуфломецин прикрытие для своих шкурных интересов
Целью опроса было показать, то, что хочется, а не то, что есть.
То есть когда говорят то что хотят слышать ЗЕленые наперсточники, это народовластие, а когда НЕТ - это глупый нарид не понимает вопроса.
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Панове, не парьте людям мозги! Все с вами ясно как божий день. Просто кое-кому наверху охота сделать "карманные" офшоры у себя дома, под боком, для уклонения от налогов.
Специальный режим предусматривает более лояльные условия коммерческой деятельности, в частности - льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, поскольку на данном пространстве может быть создана свободная таможенная зона.НЕ ПАНИМАЕТ ОНО)))
Її було створено сім років тому, у вересні 2014 окремим законом, - через пів року після анексії Криму Росією.
За цим законом ВЕЗ "Крим" має діяти 10 років.
Тоді, пояснюючи для чого ВЕЗ на території, яку Україна де-факто не контролює і проти якої запроваджені міжнародні санкції, ініціатори закону казали, що хочуть забезпечити легальні засади для роботи тих українських підприємств, що залишилися в Криму, або ж для тих українських підприємств, які і досі ведуть бізнес із Кримом.------
По факту ВЕЗ "Крим", а саме вільна митна зона, дозволила масово ввозити в Крим, а звідти - до Росії товари без мит, а також суттєво спростила подачу електроенергії на анексований півострів.
Згодом, як каже кримський економіст Юрій Смєлянський, для тих, хто мав бізнес-інтереси та активи в Криму, все склалося "добре".
"Використовуючи норми цього закону, українські резиденти перереєстрували свої підприємства як резиденти Російської Федерації, їх активи продовжують працювати, приносити прибутки, податки платять окупантам, і все в рамках закону", - пояснює він.
"Ми по суті створили ситуацію, яка заохочує економічний колабораціонізм, а це вже удар по національній безпеці", - каже пан Смєлянський.=======
З іншого боку, ВЕЗ ускладнювала життя тим українським громадянам, які залишилися в Криму, але стали "нерезидентами", бо опинилися по інший бік митного кордону.
Саме через це, наприклад, переселенці з "мирного" Криму були змушені вивозити особисті речі за так званим "списком туриста", тоді як переселенці з Донбасу, де йшли бойові дії, певний час могли безперешкодно вивозити все, що могли і хотіли взяти із собою.========="Адміністративна лінія, що розмежовує територію Херсонської області та АРК Крим, а по суті є лінією фронту, перетворилася на держаний кордон. Чому? Там працюють прикордонники, там працюють митники, бо там інший митний режим. Там, де інший прикордонний та митний режим, - кордон держави", - пояснює Юрій Смєлянський.
Твои "коллеги" как вопрос задали - вот такой ответ и получили , теперь чего-уж расстраиваться .