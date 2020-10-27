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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1404) економіка (714) Донбас (21733) Мокан Василь (40)

"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час всеукраїнського опитування щодо ініціативи президента Володимира Зеленського питання про створення вільної економічної зони на Донбасі набрало менше голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.

"Я бачу тут дві причини. Для мене було прогнозовано, що це питання розділить українське суспільство в певній пропорції. Не всі розуміють до кінця, в якій формі була б ця вільна економічна зона. А коли ти не до кінця розумієш глибину питання, то і коректно відповісти досить складно. На мій погляд, такі ініціативи вимагають дуже серйозної, системної та детальної інформаційної політики та роз'яснювальної роботи", - зазначив нардеп.

Друга причина, на думку Мокана, полягає в ставленні людей.

"Я, як житель Західної України, Прикарпаття, знаю, що між собою люди говорять - а чому окремих регіонів повинні бути якісь привілеї, створюватися окремі зони. Чи не буде потім "параду ініціатив" з інших регіонів. Я розумію специфіку Донбасу, розумію, що є території, окуповані Росією, але це інструмент досить дискусійний, навіть серед народних депутатів немає однозначної позиції. Це питання вимагає серйозного підходу, оцінки наслідків і розуміння того, в якій формі це може бути реалізовано. Будуть якісь із цього приводу законодавчі ініціативи - будемо розглядати. Але якщо ідея ділить суспільство - то зараз є певні ризики в її реалізації", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оприлюднила результати близько 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.

Також читайте: Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко
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Топ коментарі
+11
Для этого весь цирк с опросом и устроен. Хер вам, а не свободную зону. Зона одна - за колючкой.
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27.10.2020 17:03
+6
Этот "опрос" по сути своей абсолютно не информативен.
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
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27.10.2020 17:12
+5
Цікаво, чому Зеленський не оприлюднив процент отаких відповідей:
"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы - Цензор.НЕТ 8618
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27.10.2020 17:04
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И когда они дадут статистику по областям, городам и сёлам - за какие вопросы и сколько проголосовано. Интересен результат
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Не интересен результат такой ерунды. Вот совсем.
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27.10.2020 17:03 Відповісти
Шуткуєте? Яка статистика? Що скаже зЕрмак, те і намалюють.
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27.10.2020 17:04 Відповісти
Этот "опрос" по сути своей абсолютно не информативен.
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
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27.10.2020 17:12 Відповісти
Лучше и не скажешь! И даже в этом случае половина алкашей проголосовала против наливаек! "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 9492
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27.10.2020 17:22 Відповісти
возьми ручку и нарисуй что ты хочешь
такой же результат нарисуют зеленые какой им нужен єто все фуфломецин прикрытие для своих шкурных интересов "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 1075
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27.10.2020 17:22 Відповісти
бла-бла-бла
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Особливо викликає марка ти ну посмішку те, що Мокан хоче розповісти про вільну економічну зону у інтерпретації зелених. Питання: якого хера??!!!! Нащо виносити на соцопитувпння речі, по які самі не маєте поняття?
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27.10.2020 18:42 Відповісти
Для этого весь цирк с опросом и устроен. Хер вам, а не свободную зону. Зона одна - за колючкой.
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27.10.2020 17:03 Відповісти
А рів з крокодилами?
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27.10.2020 17:49 Відповісти
Смысл этого псевдо-опроса устройство СЭЗ на Донбасе. За него проголосовало не больше 10% участвовавших в опросе. Но нарисовали сколько надо шмаркле.
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27.10.2020 18:56 Відповісти
Не було ніякого 50 на 50. Це опитування - тотальна фікція, результати якого не варті і витраченого паперу. Нема чого обговорювати.
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27.10.2020 17:04 Відповісти
Цікаво, чому Зеленський не оприлюднив процент отаких відповідей:
"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы - Цензор.НЕТ 8618
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27.10.2020 17:04 Відповісти
Потому что это и есть настоящий ответ на все вопросы ЗЕ.

Целью опроса было показать, то, что хочется, а не то, что есть.
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27.10.2020 17:29 Відповісти
Всю ночь перед опросом до хрипоты на кухне спорили относительно пожизненной свободной зоны Донбасс для 300 депутатов. Под утро пришли соседи которые достигли консенсуса в вопросе каннабиса, дали нам пи#зды ещё и пригрозили Будапештским меморандумом
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27.10.2020 17:20 Відповісти
конечно я не понимаю как такой вопрос вообще мог возникнуть в воспаленных мозгах писюньковых пианистов
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27.10.2020 17:28 Відповісти
Идиот
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27.10.2020 17:28 Відповісти
"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 6137 Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно.Источник: https://censor.net/ru/n3227406

То есть когда говорят то что хотят слышать ЗЕленые наперсточники, это народовластие, а когда НЕТ - это глупый нарид не понимает вопроса. "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 6137
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27.10.2020 17:31 Відповісти
Кстати про 300 депутатов тоже забудьте! Это получается что почти всех слуг народа надо убрать из рады на это точно СН не пойдет!
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27.10.2020 17:35 Відповісти
Дайте мокану порцию канабиса Заслужил
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27.10.2020 17:40 Відповісти
"в какой форме была бы эта свободная экономическая зона"

* * *
Панове, не парьте людям мозги! Все с вами ясно как божий день. Просто кое-кому наверху охота сделать "карманные" офшоры у себя дома, под боком, для уклонения от налогов.
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27.10.2020 17:43 Відповісти
СЭЗ?! В пятницу,перед выборами,толпы агитаторов(или как там их?)заклеивают портретами всё,что попадается на их пути:парадные,столбы,трансформаторную будку...Никто из них,и жители домов(на моём пути повстречались человек 30) слов таких(свободная экономическая зона)никогда в жизни не слышали! А эти говорят,что народ на кухне..ну вы поняли "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 8862
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27.10.2020 17:49 Відповісти
Свободной экономической зоной считается часть территории страны с четко установленными границами и принятым специальным правовым режимом. Субъекты хозяйствования, функционирующие в условиях этого режима и зарегистрированные в установленном порядке администрацией СЭЗ, являются ее резидентами.
Специальный режим предусматривает более лояльные условия коммерческой деятельности, в частности - льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, поскольку на данном пространстве может быть создана свободная таможенная зона.НЕ ПАНИМАЕТ ОНО)))
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27.10.2020 17:52 Відповісти
а ви це читали?======
Її було створено сім років тому, у вересні 2014 окремим законом, - через пів року після анексії Криму Росією.
За цим законом ВЕЗ "Крим" має діяти 10 років.
Тоді, пояснюючи для чого ВЕЗ на території, яку Україна де-факто не контролює і проти якої запроваджені міжнародні санкції, ініціатори закону казали, що хочуть забезпечити легальні засади для роботи тих українських підприємств, що залишилися в Криму, або ж для тих українських підприємств, які і досі ведуть бізнес із Кримом.------
По факту ВЕЗ "Крим", а саме вільна митна зона, дозволила масово ввозити в Крим, а звідти - до Росії товари без мит, а також суттєво спростила подачу електроенергії на анексований півострів.
Згодом, як каже кримський економіст Юрій Смєлянський, для тих, хто мав бізнес-інтереси та активи в Криму, все склалося "добре".
"Використовуючи норми цього закону, українські резиденти перереєстрували свої підприємства як резиденти Російської Федерації, їх активи продовжують працювати, приносити прибутки, податки платять окупантам, і все в рамках закону", - пояснює він.
"Ми по суті створили ситуацію, яка заохочує економічний колабораціонізм, а це вже удар по національній безпеці", - каже пан Смєлянський.=======
З іншого боку, ВЕЗ ускладнювала життя тим українським громадянам, які залишилися в Криму, але стали "нерезидентами", бо опинилися по інший бік митного кордону.
Саме через це, наприклад, переселенці з "мирного" Криму були змушені вивозити особисті речі за так званим "списком туриста", тоді як переселенці з Донбасу, де йшли бойові дії, певний час могли безперешкодно вивозити все, що могли і хотіли взяти із собою.========="Адміністративна лінія, що розмежовує територію Херсонської області та АРК Крим, а по суті є лінією фронту, перетворилася на держаний кордон. Чому? Там працюють прикордонники, там працюють митники, бо там інший митний режим. Там, де інший прикордонний та митний режим, - кордон держави", - пояснює Юрій Смєлянський.
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27.10.2020 20:39 Відповісти
А как можно понять вопрос о СЭЗ на Донбассе ведь мы трускавецких курсов не заканчивали. Где уж там уж нам замуж.
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27.10.2020 18:25 Відповісти
Кому нужна СЄЗ на Донбасе? Москве, украинским олигархам, высоко-поставленным коррупционерам Украины. Стране этот проект принесёт только мнго-летние расходы.
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27.10.2020 18:52 Відповісти
Зона и только зона с колючкой в три ряда и вышки с пулемётами. Пускай бывшие кормильцы всея Украины сами себя и кормят, хоть до всрачки. Жратву со стороны будем травить и трактором давить.
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27.10.2020 18:53 Відповісти
Для экономики Украине будет явно хуже, и открывается ящик пандоры. Зато понятна профессиональность слуг.
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27.10.2020 20:09 Відповісти
Что за бред- там промышленная пустыня, заводы стоят, трудовых ресурсов нет...
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27.10.2020 21:02 Відповісти
"Немножко текст по-дебильному написан. Тексты пишите нормальные. Пишете херню какую-то..." (с)
Твои "коллеги" как вопрос задали - вот такой ответ и получили , теперь чего-уж расстраиваться "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 5914 . "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 7498
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28.10.2020 00:43 Відповісти
 
 