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Кабмін (6261) онкологія (129)

Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє забезпечити його повну реалізацію наступного року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд за ініціативою Міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Комісії щодо перерозподілу коштів із необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проєкту в 2021 році.

Із цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення наступного року. Рішення про перерозподіл буде узгоджено бюджетним комітетом.

"Додатково зазначимо, що рішення Комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту в 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проєкту в 2020 році", - зазначили в Кабміні.

Усі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів членів Комітету ВР з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини.

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Топ коментарі
+12
Скоты зеленые.... что бы вы твари все от рака подохли...на диагностику которого вы деньги зажали....
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27.10.2020 17:08
+11
І в той же час:
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 17:11
+8
Все дуже просто. Асфальт для доріг постачає Коломойський. Ще Юзік. Батько Лєнки працює у Юзіка ж.
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27.10.2020 17:09
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Чтобы было больше денег - их надо транжирить!! Новые легкие экономические решения от ЗЕ-лупы!
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27.10.2020 17:07 Відповісти
Скоты зеленые.... что бы вы твари все от рака подохли...на диагностику которого вы деньги зажали....
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27.10.2020 17:08 Відповісти
І в той же час:
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Все дуже просто. Асфальт для доріг постачає Коломойський. Ще Юзік. Батько Лєнки працює у Юзіка ж.
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27.10.2020 17:09 Відповісти
разумное решение. а то что за год умрут ужасной смерьтью десятки тысяч Украинцев, херня.
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Ні Зеленський, ні його рідня, раптом що, в Україні лікуватися не будуть.
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27.10.2020 17:15 Відповісти
зесрань поняла ,что сидеть им у власти не долго и пошла отбдирать самых незащищенных
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27.10.2020 17:13 Відповісти
Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
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27.10.2020 17:14 Відповісти
никому, кроме пуйла ,такого бы раньше не пожелала... но желаю тебе ,вова зеленский, чтоб рак появился у тебя или у самого родного тебе человека
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27.10.2020 17:16 Відповісти
Вопрос первый:почему эти средства не были выделены и соответственно освоены в этом году?Вопрос второй: кто должен нести ответственность из правительства за провал в этом направлении?
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27.10.2020 17:17 Відповісти
Правильно. Онкобольные подождут годик. У них же времени много.
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27.10.2020 17:26 Відповісти
Рівень цинізму зелених гнид вже просто зашкалює. Таке враження. що вони пішли ва-банк.
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27.10.2020 17:31 Відповісти
Я ніфіга не зрозумів із вищесказаного! Кто на чьом стаял?!
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27.10.2020 17:32 Відповісти
сразу видно, Трускавецкий университет ты не заканчивал! Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3276
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27.10.2020 17:52 Відповісти
А мусоров обошли стороной .Им 2 млрд -та хай живуть ,а кандидаты на тот свет ,так мы все и так умрём ,- потерпят .На кладбища зато какие дороги построят! При транспортировке гроба -он не шелохнётся.
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Ось так завжди для онкохворих на другий рік,а для Авакова і його псів вже зараз,тому слуги і пролетіли на виборах,це теж одна з причин.
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27.10.2020 19:03 Відповісти
Это "перераспределение"средств, а точнее распил "поможет" умереть от 20 000 до 100 000 человек! Горите в аду , твари зеленые!
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27.10.2020 22:55 Відповісти
 
 