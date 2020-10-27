У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Кривому Розі під час проведення місцевих виборів 25 жовтня зафіксували 150 порушень, які можуть свідчити про маніпуляції і наміри викривити результат.
Про це під час пресконференції 27 жовтня розповіла довірена особа кандидата в мера міста Дмитра Шевчика Євген Ковальов. На його переконання, фальсифікації можуть свідчити про намагання чинної влади вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру і встановлення реального волевиявлення жителів Кривого Рогу.
"Наші опоненти почали підготовку до фальсифікації, зриву виборчого процесу задовго до початку дня голосування. Була надана недостовірна інформація одним з членів комісії, який зловживає своїм становищем. Він сказав, щоб люди пенсійного віку приходили голосувати в першій половині дня, а молодь, яка є головним електоральним полем партії "Слуга народу" ввечері. Дана заява була дезінформацією. Заведено кримінальне провадження. Далі місцева влада погано організувала виборчий процес", – розповів він.
Ковальов зазначив, що під час виборів в місті фіксували чисельні факти передачі дільничними виборчими комісіями в територіальні виборчі комісії пошкодженої виборчої документації. Так, наприклад дільниця в Інгулецькому районі передала бюлетені і виборчу документацію неупаковані взагалі, а на виборчій дільниці №121625 пакет з бюлетенями мав ушкодження.
За його словами, щонайменше 9 ділянок передали в ТВК пошкоджені пакети. Крім того, системний характер носили випадки голосування без встановлення особи виборця (мова йде про отримання бюлетенів в медичній масці або без документа, що посвідчує особу).
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K0५EGAR
@Rage4oK
·3 ч
Повторюсь.. Главная задача ЦВК - не допустить к выборам ни одного честного порядочного человека. Поставив тем самым вас перед выбором без выбора: сепар вата русня трупак убийца коррупционер и прочие отбросы общества. Пойдя на такие выборы, вы, естественно, уже проиграли.
а лозинский это что или кто 15 лет за убийство должен был выйти в 2026 а сейчас он уже в выборах поучаствовал и выиграл это как
подписанное презом разрешение участвовать судимым это как
так что не кипятись и еще если мнение человека тебя не устраивает то не надо тут всех делать кацапами обычно такое как раз и есть кацапская черта не согласен враг так что успехов
Зесранцям цього і треба було ждати!, бо і Зе зесранець!
Зесранцям рівняння на Сивохо, найрозумнішого радника по Донбасу!!!!!
Вон как в Мариуполе Бойченко со своим блоком и его первый зам Сухова - первый номер списка слуги народа
Интересно, какие шансы среди нашего электората, у двух актеров быть избранными в президенты, если один играет хороших персонажей в фильмах, а другой злодеев, но оба хорошие люди? Такой опрос, кто-то проводил?