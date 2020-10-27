У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі

У Кривому Розі під час проведення місцевих виборів 25 жовтня зафіксували 150 порушень, які можуть свідчити про маніпуляції і наміри викривити результат.

Про це під час пресконференції 27 жовтня розповіла довірена особа кандидата в мера міста Дмитра Шевчика Євген Ковальов. На його переконання, фальсифікації можуть свідчити про намагання чинної влади вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру і встановлення реального волевиявлення жителів Кривого Рогу.

"Наші опоненти почали підготовку до фальсифікації, зриву виборчого процесу задовго до початку дня голосування. Була надана недостовірна інформація одним з членів комісії, який зловживає своїм становищем. Він сказав, щоб люди пенсійного віку приходили голосувати в першій половині дня, а молодь, яка є головним електоральним полем партії "Слуга народу" ввечері. Дана заява була дезінформацією. Заведено кримінальне провадження. Далі місцева влада погано організувала виборчий процес", – розповів він.

Ковальов зазначив, що під час виборів в місті фіксували чисельні факти передачі дільничними виборчими комісіями в територіальні виборчі комісії пошкодженої виборчої документації. Так, наприклад дільниця в Інгулецькому районі передала бюлетені і виборчу документацію неупаковані взагалі, а на виборчій дільниці №121625 пакет з бюлетенями мав ушкодження.

За його словами, щонайменше 9 ділянок передали в ТВК пошкоджені пакети. Крім того, системний характер носили випадки голосування без встановлення особи виборця (мова йде про отримання бюлетенів в медичній масці або без документа, що посвідчує особу).

Читайте також: Двоє чоловіків у Дніпрі намагалися викрасти бюлетені з результатами голосування, - поліція