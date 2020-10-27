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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

У Кривому Розі під час проведення місцевих виборів 25 жовтня зафіксували 150 порушень, які можуть свідчити про маніпуляції і наміри викривити результат.

Про це під час пресконференції 27 жовтня розповіла довірена особа кандидата в мера міста Дмитра Шевчика Євген Ковальов. На його переконання, фальсифікації можуть свідчити про намагання чинної влади вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру і встановлення реального волевиявлення жителів Кривого Рогу.

"Наші опоненти почали підготовку до фальсифікації, зриву виборчого процесу задовго до початку дня голосування. Була надана недостовірна інформація одним з членів комісії, який зловживає своїм становищем. Він сказав, щоб люди пенсійного віку приходили голосувати в першій половині дня, а молодь, яка є головним електоральним полем партії "Слуга народу" ввечері. Дана заява була дезінформацією. Заведено кримінальне провадження. Далі місцева влада погано організувала виборчий процес", – розповів він.

Ковальов зазначив, що під час виборів в місті фіксували чисельні факти передачі дільничними виборчими комісіями в територіальні виборчі комісії пошкодженої виборчої документації. Так, наприклад дільниця в Інгулецькому районі передала бюлетені і виборчу документацію неупаковані взагалі, а на виборчій дільниці №121625 пакет з бюлетенями мав ушкодження.

За його словами, щонайменше 9 ділянок передали в ТВК пошкоджені пакети. Крім того, системний характер носили випадки голосування без встановлення особи виборця (мова йде про отримання бюлетенів в медичній масці або без документа, що посвідчує особу).

Читайте також: Двоє чоловіків у Дніпрі намагалися викрасти бюлетені з результатами голосування, - поліція
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Топ коментарі
+11
В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7539Зебілам-щоб лічильник не крутив,- не дякуйте
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27.10.2020 17:11
+7
Ну, сказав же головний рупор "Слуги недоумків", що вибори вони "просрали"... Мабуть, і в Кривому Розі, також... А це ж, для "Головблазня", "серпом по яйцям..." - отримать "плювок у морду" у рідному місті!...
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27.10.2020 17:30
+4
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1824
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27.10.2020 17:30
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Избиратели не туда галочку ставили?
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27.10.2020 17:07 Відповісти
Ну, сказав же головний рупор "Слуги недоумків", що вибори вони "просрали"... Мабуть, і в Кривому Розі, також... А це ж, для "Головблазня", "серпом по яйцям..." - отримать "плювок у морду" у рідному місті!...
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27.10.2020 17:30 Відповісти
Шо там манипулировать только два выбора у ваты или жаба или гадюка первое или второе место "какаяразница"
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27.10.2020 17:09 Відповісти
В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7539Зебілам-щоб лічильник не крутив,- не дякуйте
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Ві вважаєте зебілів настільки тупими. У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5345
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27.10.2020 17:18 Відповісти
Амёбы )
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27.10.2020 17:35 Відповісти
Пустили Дуньку в Европу...
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27.10.2020 17:12 Відповісти
150 нарушений на фоне 6000 поправок в антибенинский банковский закон - это обратка в размере 2,5%У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6274
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27.10.2020 17:17 Відповісти
А где "монополисты на патриотизм", почему о них не слышно в Кривом Роге? У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6781
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27.10.2020 17:25 Відповісти
НА родине Царя????
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27.10.2020 17:27 Відповісти



K0५EGAR

@Rage4oK

·3 ч

Повторюсь.. Главная задача ЦВК - не допустить к выборам ни одного честного порядочного человека. Поставив тем самым вас перед выбором без выбора: сепар вата русня трупак убийца коррупционер и прочие отбросы общества. Пойдя на такие выборы, вы, естественно, уже проиграли.
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27.10.2020 17:29 Відповісти
Та в дупі я бачив того ватного кочегара. То кацап із Лахта-2.
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27.10.2020 17:31 Відповісти
У тебя на россии все это в одно лице-*****
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27.10.2020 17:40 Відповісти
Да что там Вам в мальте хорошо

а лозинский это что или кто 15 лет за убийство должен был выйти в 2026 а сейчас он уже в выборах поучаствовал и выиграл это как

подписанное презом разрешение участвовать судимым это как

так что не кипятись и еще если мнение человека тебя не устраивает то не надо тут всех делать кацапами обычно такое как раз и есть кацапская черта не согласен враг так что успехов У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4711
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27.10.2020 18:21 Відповісти
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1824
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27.10.2020 17:30 Відповісти
Тупі зесранці ще на щось мають надію?
Зесранцям цього і треба було ждати!, бо і Зе зесранець!
Зесранцям рівняння на Сивохо, найрозумнішого радника по Донбасу!!!!!
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27.10.2020 17:31 Відповісти
А какая разница старый вилкул или кто то от слуги народа Походу и тот и тот будут представлять интересы Ахметова
Вон как в Мариуполе Бойченко со своим блоком и его первый зам Сухова - первый номер списка слуги народа
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Навёл порядок, сделал реформы, посадил коррупцию, золото, а не президент!

Интересно, какие шансы среди нашего электората, у двух актеров быть избранными в президенты, если один играет хороших персонажей в фильмах, а другой злодеев, но оба хорошие люди? Такой опрос, кто-то проводил?
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27.10.2020 17:35 Відповісти
фоторепортаж из Верховной рады
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8065
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27.10.2020 17:41 Відповісти
Весна прийде, будемо... ееее... Там видно буде! )))))))))
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27.10.2020 17:41 Відповісти
Шо таке, пхають-пхають Ше, а воно не лізе?)
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27.10.2020 18:06 Відповісти
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7967
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27.10.2020 19:40 Відповісти
 
 