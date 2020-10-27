Мер Миколаєва Сєнкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пом'якшити карантинні обмеження в місті.
Про це написав Сєнкевич у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження протиепідемічних обмежень, а також недопущення негативного впливу на економічну ситуацію в Миколаєві, необхідність збереження робочих місць для населення, попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в межах наданих повноважень сприяти наданню Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволу на здійснення діяльності суб'єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів/клубів і художніх шкіл у м.Миколаєві в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Сєнкевич.
За його словами, йдеться про роботу з встановленням обмежень щодо кількості відвідувачів і часу роботи, а також з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.
Рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з 26 жовтня в Миколаєві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
А почему эти дети не делали ?
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
В данном случае наверное в приоритетете детские учреждения, а развлекательные, что на уме то и на языке .
Как по мне, с таким же успехом можно говорить о насморке, чихании или гипертонии после гулянки.
Типа по вашему, на самом деле виноват именно Сенкевич и хочет перевести стрелки на бедного Шмыгаля?
Сенкевич виноват лишь в лукавстве. С моей точки зрения ответственный мер не станет оспаривать красную зону. Но, исходя из того, что в Николаеве большинство не относятся серьёзно к ковиду, ему ничего другого и не оставалось.
Когда этот всемирный балаган закончится? Не дают людям работать - чтобы работать надо ещо " соизволенья" получить!