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Мер Миколаєва Сєнкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони

Мер Миколаєва Сєнкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пом'якшити карантинні обмеження в місті.

Про це написав Сєнкевич у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження протиепідемічних обмежень, а також недопущення негативного впливу на економічну ситуацію в Миколаєві, необхідність збереження робочих місць для населення, попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в межах наданих повноважень сприяти наданню Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволу на здійснення діяльності суб'єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів/клубів і художніх шкіл у м.Миколаєві в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Сєнкевич.

За його словами, йдеться про роботу з встановленням обмежень щодо кількості відвідувачів і часу роботи, а також з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

Рішенням Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС з 26 жовтня в Миколаєві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Автор: 

Кабмін (14062) Миколаїв (1790) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+4
Иммунитет может спасти от ковид. Но не от голода. А чтобы что-то кушать, нужны деньги. Которые нужно заработать.
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27.10.2020 17:24
+3
И от голода никто и никогда не умирал, да...
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
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27.10.2020 17:51
+3
Расскажи тем кто уже вылечился - что он не лечится))
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
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27.10.2020 18:00
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Так Сенкевич идиот он и ни такое может попросить ...
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27.10.2020 17:22 Відповісти
Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны , что бы ещё больше людей заражалось и умирало или для чего он тогда просить ?
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27.10.2020 17:22 Відповісти
Иммунитет может спасти от ковид. Но не от голода. А чтобы что-то кушать, нужны деньги. Которые нужно заработать.
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27.10.2020 17:24 Відповісти
С голоду ещё никто не усралься , и вы не усротесь , а от ковида уже умерло больше миллион людей
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27.10.2020 17:33 Відповісти
И от голода никто и никогда не умирал, да...
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
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27.10.2020 17:51 Відповісти
Я с 2009 года каждый год делаю вакцину от гриппа .

А почему эти дети не делали ?
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27.10.2020 17:54 Відповісти
Ковид лечится. -- лечиться у Вас в голове ? Вы тем что умерли не рассказывали что ковид лечиться ?
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27.10.2020 17:55 Відповісти
Расскажи тем кто уже вылечился - что он не лечится))
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
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27.10.2020 18:00 Відповісти
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
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27.10.2020 17:59 Відповісти
Вы хотите этого в Николаеве ?
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27.10.2020 18:03 Відповісти
Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 6569
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27.10.2020 17:24 Відповісти
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..."

В данном случае наверное в приоритетете детские учреждения, а развлекательные, что на уме то и на языке .
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27.10.2020 17:28 Відповісти
У Польщі за день виявили 16 300 нових випадків коронавірусу - це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Польщі https://tvn24.pl/ повідомляє TVN24 у вівторок, 27 жовтня.Напередодні померли 132 поляки, у яких був діагностований COVID.https://nnovosti.info/news/u_polschi_chergovij_antirekord_schodo_covid_19-54950.html У Польщі черговий антирекорд щодо COVID-19
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27.10.2020 17:30 Відповісти
У Польщі за день виявили 16 300 Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 7381 нових випадків коронавірусу -



Как по мне, с таким же успехом можно говорить о насморке, чихании или гипертонии после гулянки.
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27.10.2020 20:40 Відповісти
У Сенкевича второй тур. Поскольку разрешения такого из Киева ему, разумеется, никто не даст, он сможет развести руками и сказать избирателям, что это не его вина. Это плутовство, но плутовство вынужденное, ибо большинство населения Николаева - ковидиоты, которых заставить надеть в маршрутке маску практически нереально.
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27.10.2020 17:31 Відповісти
А что это меняет?!
Типа по вашему, на самом деле виноват именно Сенкевич и хочет перевести стрелки на бедного Шмыгаля?
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27.10.2020 19:44 Відповісти
Не вполне понятен ваш вопрос.
Сенкевич виноват лишь в лукавстве. С моей точки зрения ответственный мер не станет оспаривать красную зону. Но, исходя из того, что в Николаеве большинство не относятся серьёзно к ковиду, ему ничего другого и не оставалось.
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28.10.2020 12:45 Відповісти
Пора уже выяснить, кому принадлежит приоритет принятия решений по разным вопросам на местном уровне. Вроде есть какой-то закон о разграничении полномочий местной и центральной властей. Если нет, надо срочно принимать. Вот что должно было быть в вопросах Зеленского, а не каннабис. Иначе перепихивание ответственности будет бесконечным.
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Поц, читай мачасть (закон), там все написано!
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27.10.2020 17:43 Відповісти
Так не мне закон, о котором ты тут намекаешь (мог бы и ссылку дать) надо читать, а представителям местной и центральной властей. И не тебе, кацапской промокашке об этом судить. Не встревай, когда люди разговаривают.
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27.10.2020 17:53 Відповісти
Он идиот?! Ему "мало" красной зоны?! 😨
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27.10.2020 17:39 Відповісти
Звичайно що мало, є ж бо ще гірша - фіолєтова
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Інфрачервона, якщо йти від червоного у напрямку збільшення довжини хвилі.
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27.10.2020 17:59 Відповісти
https://www.facebook.com/uamuz/videos/637230243646416/UzpfSTcxMTUzMDkxODg3MTExNDozNjczMjI0MjI2MDM1MDg3/?hc_ref=ARRhgPM1e7Avb-lsUBR337SDCOGsuu5ZjlL62IbQgTISbsjTe1_IzcIplR0JVsKpOUU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAPhq9Y4yvWHRMFxKvSzJRBnOAmDvbzWKfsG5_kqoUOnZy9FEdbquImDL0n1JZl-e7ZlUsjM_0jXECWNTYXlulalJAUiybGCozH0vO6PDSMOPxXjHl2ysGCSKYE7m1mX0aUPeQ-TwC_woYPwFJZPW6cIozDNMzmwu_zp-MKqsRjZtw42jbRgnRCsMVOkkag4v6weJn7rLaFvK-fyx_MAd5f7THmE15ZVk66_kTxDMS5EUlMsFhLbVlwimdmMkqCCUw5NMqGC3aR5D41mkW4DjzTWLivBnmh6Jq-4U_K_KWfb1fDoo3Wk0tnE2Qpfg_7Hbvxu0T13BMBuew4X_8yT0-BDg&__tn__=kC-R Коли звик до життя в 2020 році.
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27.10.2020 17:44 Відповісти
!!
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27.10.2020 18:14 Відповісти
дебил
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27.10.2020 21:08 Відповісти
Маршрутки у нас в Николаеве продолжают ездить, причем набитые. А в масках = единицы.
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27.10.2020 18:40 Відповісти
Дивний мер, просит шмыгаля соблюдать конституцию а побороться с земляками за свои права попраные ковидной мафией не пробовал. Так на шо такой мер нужен.
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27.10.2020 18:47 Відповісти
Так хочется быть у власти что можно насрать на все ограничения. В Николаеве никто не придерживается никаких мер предосторожности от COWID.
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27.10.2020 19:32 Відповісти
Мэр Николаева Сенкевич просит

Когда этот всемирный балаган закончится? Не дают людям работать - чтобы работать надо ещо " соизволенья" получить!
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27.10.2020 20:37 Відповісти
 
 