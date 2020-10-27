Мер Миколаєва Сєнкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пом'якшити карантинні обмеження в місті.

Про це написав Сєнкевич у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження протиепідемічних обмежень, а також недопущення негативного впливу на економічну ситуацію в Миколаєві, необхідність збереження робочих місць для населення, попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в межах наданих повноважень сприяти наданню Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволу на здійснення діяльності суб'єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів/клубів і художніх шкіл у м.Миколаєві в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Сєнкевич.

За його словами, йдеться про роботу з встановленням обмежень щодо кількості відвідувачів і часу роботи, а також з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

Рішенням Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС з 26 жовтня в Миколаєві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.