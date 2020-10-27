Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора

Офісом Генерального прокурора повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства. Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишні високопосадовці Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не спроможні убезпечити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.



Під час досудового розслідування проведено 43 обшуки, в ході яких вилучено 11 тисяч бронежилетів. Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту.

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Також проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців. У вилучених бронежилетах "Корсар М3с 1-4" за умови намокання змінюється молекулярна структура "кевлару" і втрачаються куленепробивні властивості, через що вони не витримують постріл навіть з пістолету Макарова по першому класу захисту. Окрім цього, через комплектування частини бронежилетів бронеплитами неналежної якості бронежилети четвертого класу захисту прострілюються гвинтівкою та автоматом.





Нагадаємо, у червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.