Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора
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Офісом Генерального прокурора повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства. Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, колишні високопосадовці Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не спроможні убезпечити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.
Під час досудового розслідування проведено 43 обшуки, в ході яких вилучено 11 тисяч бронежилетів. Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту.
Також проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців. У вилучених бронежилетах "Корсар М3с 1-4" за умови намокання змінюється молекулярна структура "кевлару" і втрачаються куленепробивні властивості, через що вони не витримують постріл навіть з пістолету Макарова по першому класу захисту. Окрім цього, через комплектування частини бронежилетів бронеплитами неналежної якості бронежилети четвертого класу захисту прострілюються гвинтівкою та автоматом.
Нагадаємо, у червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.
Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.
Будь ласка, зачекайте...
и там два раза провернуть
свое оружье.
В 1971 году противопульный жилет ЖЗТ-71 был разработан уже во ВНИИ Стали по заданию технического управления МВД СССР. В том варианте бронежилета были использованы пластины из самого эффективного на то время материала - титанового сплава ОТ4-1. Бронежилет ЖЗТ-71 весил около 12 кг и для использования военнослужащими не подходил[2].
Опыт эксплуатации бронежилета 6Б2 в войне в Афганистане в период с 1979 по 1989 год выявил высокие защищающие свойства жилета (им были удержаны 100 % осколков и 42 % пуль)[1]. Были обнаружены и недостатки: высокая стоимость изделия; недостаточность защиты от пуль стрелкового оружия; возможность сильного увеличения тяжести ранения в случае попадания пули в бронепанель под определённым углом; затруднённый теплообмен под жилетом, в условиях жаркого климата приводившей к перегреву, утомлению и снижению боеспособности бойца[1].
Хм., надеюсь с доказательной базой все в порядке? Пострадавшие иск подали?
Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.Источник: https://censor.net/ru/n3227414
4 класс защиты защищает только от 5.45! Покажите мне винтовку 5.45?
Проверял лично.
Второе:
В ряде стран используется классификация оружия по длине ствола в калибрах.
Так вот, АК-47 - по этой градации - автоматический карабин, а АК74 - автоматическая винтовка.
И третье.
Венедиктову нужны посадки. Броники ведь не отозвали)))
Відповідно СВД це гвинтівка,
а АК74 автомат
Кстати уже у власти был клоун наркоман с апреля месяца! Зеленского посадят?
Бєспрєдєл продовжується.
С чего бы «патриотам» защищать «п..геев..ов» (как они четко абсолютно объективно сами себя идентифицировали в разговорах между собой) , которые во время войны поставляли бракованные бронежелеты в войска.
Ну ладно не любите вы Зеленского, но Родину то хоть немного любить надо.
Позорище! Вот чья она, вина.