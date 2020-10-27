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Бронежилет (120) Офіс Генпрокурора (2347)

Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора

Офісом Генерального прокурора повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства. Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишні високопосадовці Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не спроможні убезпечити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.

Під час досудового розслідування проведено 43 обшуки, в ході яких вилучено 11 тисяч бронежилетів. Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту.

Читайте також: Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий. ДОКУМЕНТ

Також проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців. У вилучених бронежилетах "Корсар М3с 1-4" за умови намокання змінюється молекулярна структура "кевлару" і втрачаються куленепробивні властивості, через що вони не витримують постріл навіть з пістолету Макарова по першому класу захисту. Окрім цього, через комплектування частини бронежилетів бронеплитами неналежної якості бронежилети четвертого класу захисту прострілюються гвинтівкою та автоматом.

Нагадаємо, у червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.
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Топ коментарі
+11
Тепер зеленського ніщо не стримує. Його останні вибори пройшли. Він розуміє, що він вже не залишиться. Вирішив пиляти бабло. Тепер замахнулися на самих незахищених. Забрали 60 млн. на дороги у онкохворих. Хто буде наступним?
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27.10.2020 17:33
+7
У ЗЕ? Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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27.10.2020 17:39
+7
Объясните каким образом? То, что кевлар при намокании теряет защитные свойства известно, всем, кто интересовался этой темой и известно давно! Более того тех. условия прописаны так, что пропитка кевлара не требовалась. А вот то, что отдельные бронеплиты простреливаются, тут чисто вина производителя., т.к. приемка каждый бронежилет не расстреливает.
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27.10.2020 17:40
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Вот и приведет расследование к сывочолому гетьману! Петля затягивается...
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27.10.2020 17:30 Відповісти
Скорее обвинят-сами бронежилеты. Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6424
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27.10.2020 17:33 Відповісти
За то что намокают.
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27.10.2020 17:38 Відповісти
Объясните каким образом? То, что кевлар при намокании теряет защитные свойства известно, всем, кто интересовался этой темой и известно давно! Более того тех. условия прописаны так, что пропитка кевлара не требовалась. А вот то, что отдельные бронеплиты простреливаются, тут чисто вина производителя., т.к. приемка каждый бронежилет не расстреливает.
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27.10.2020 17:40 Відповісти
не разрешат в евросоюзе
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27.10.2020 17:47 Відповісти
Тепер зеленського ніщо не стримує. Його останні вибори пройшли. Він розуміє, що він вже не залишиться. Вирішив пиляти бабло. Тепер замахнулися на самих незахищених. Забрали 60 млн. на дороги у онкохворих. Хто буде наступним?
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Это как повезет-следующим может быть лопата в жопе. Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9188
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27.10.2020 17:34 Відповісти
У ЗЕ? Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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27.10.2020 17:39 Відповісти
Но кто-то в Зе успел воткнуть
и там два раза провернуть
свое оружье. Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9099
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27.10.2020 17:56 Відповісти
Зачет! Лермонтов. Мцири.
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28.10.2020 03:24 Відповісти
Это равносильно сдаче врагу и гибели 11000 наших Героев, Отцов, Братьев и Сыновей.
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27.10.2020 17:42 Відповісти
Это бред! Потому что любой кевларовый бронежилет при намокании простреливаеться. Для не намокания используется плащ! И это знают все эксперты! Дело свабрикованно!
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27.10.2020 17:46 Відповісти
К 1973 году был разработан жилет из семи слоев волокна из кевлара для полевых испытаний. Было установлено, что при намокании защитные свойства кевлара ухудшались. Способность защищать от пуль также уменьшалась после воздействия ультрафиолета, в том числе солнечного света. Химчистка и отбеливатели также негативно сказывались на защитных свойствах ткани, так же, как и неоднократные стирки. Чтобы обойти эти проблемы, был разработан водостойкий жилет, имеющий покрытие из ткани для предотвращения воздействия солнечных лучей и других отрицательно влияющих факторов.
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27.10.2020 17:50 Відповісти
Совок он такой совок...
В 1971 году противопульный жилет ЖЗТ-71 был разработан уже во ВНИИ Стали по заданию технического управления МВД СССР. В том варианте бронежилета были использованы пластины из самого эффективного на то время материала - титанового сплава ОТ4-1. Бронежилет ЖЗТ-71 весил около 12 кг и для использования военнослужащими не подходил[2].
Опыт эксплуатации бронежилета 6Б2 в войне в Афганистане в период с 1979 по 1989 год выявил высокие защищающие свойства жилета (им были удержаны 100 % осколков и 42 % пуль)[1]. Были обнаружены и недостатки: высокая стоимость изделия; недостаточность защиты от пуль стрелкового оружия; возможность сильного увеличения тяжести ранения в случае попадания пули в бронепанель под определённым углом; затруднённый теплообмен под жилетом, в условиях жаркого климата приводившей к перегреву, утомлению и снижению боеспособности бойца[1].
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27.10.2020 18:02 Відповісти
Так а что мешало создать еще один слой, внешний, чтобы кевларовый броник не намокал, раз эта информация не секрет и известна широким массам?!
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27.10.2020 18:30 Відповісти
І ПА рюкзаккамь за вєрьшілє дєла.Всьйо харяшьо.
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27.10.2020 23:46 Відповісти
"бездействия военной властью, повлекшего тяжкие последствия в условиях особого периода"

Хм., надеюсь с доказательной базой все в порядке? Пострадавшие иск подали?
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27.10.2020 17:43 Відповісти
Бред! В суде дело развалится!

Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.Источник: https://censor.net/ru/n3227414

4 класс защиты защищает только от 5.45! Покажите мне винтовку 5.45?
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27.10.2020 17:44 Відповісти
Це ви до диванних експертів? 😏
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27.10.2020 20:40 Відповісти
Четвертый класс держит 7.62 на39.
Проверял лично.
Второе:
В ряде стран используется классификация оружия по длине ствола в калибрах.
Так вот, АК-47 - по этой градации - автоматический карабин, а АК74 - автоматическая винтовка.
И третье.
Венедиктову нужны посадки. Броники ведь не отозвали)))
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28.10.2020 00:07 Відповісти
4й клас це СВД патроном 7,62х54 та АК74 патроном 5,45х37 ПП (7Н10)
Відповідно СВД це гвинтівка,
а АК74 автомат
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29.10.2020 20:48 Відповісти
короче- свыней за граты
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27.10.2020 17:48 Відповісти
Пшел нах, кацап
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27.10.2020 17:57 Відповісти
вот нет ума у петиков- или кацап или ватник,а дискуссия?
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27.10.2020 18:23 Відповісти
По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019Источник: https://censor.net/ru/n3227414

Кстати уже у власти был клоун наркоман с апреля месяца! Зеленского посадят?
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27.10.2020 17:48 Відповісти
С 20 мая 2019 года
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27.10.2020 17:53 Відповісти
А по закупівлі неякісних рюкзаків вже завершили справу? І кого посадили? А що ж так?
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27.10.2020 18:04 Відповісти
А новина в чому ? Завдання розкрутити справу бронежилетів доручили ще вже забутому Трубі...
Бєспрєдєл продовжується.
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27.10.2020 18:06 Відповісти
Странный сайт и публика которая тут странная тусуется.

С чего бы «патриотам» защищать «п..геев..ов» (как они четко абсолютно объективно сами себя идентифицировали в разговорах между собой) , которые во время войны поставляли бракованные бронежелеты в войска.
Ну ладно не любите вы Зеленского, но Родину то хоть немного любить надо.
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27.10.2020 18:10 Відповісти
Наверное потому что дело бронижилетов как и прочее зрадничество это была часть пропагандистской машины врага. Подорвать доверие внутри армии и посеять хаос. Об этом еще писал Сун Цзы. Что лучшая победа это победа в уме врага. Для России мы враг. И она задействовала кучу ресурсов, чтобы подорвать нашу страну изнутри и во многом преуспела. Дело бронижилетов одно из них.
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27.10.2020 18:38 Відповісти
Хто не хотів воювати і хто нібельмес в війні не розуміє може придратись до чого хоч. Це як байки про пробиття калашом рельси - всі чули і знають, що пробива. І їм цього досить. А то вже, яким калашом (та їм навіть пофіг 47 чи 74 - "просто цифєркі помєнялі"), по якій рельсі, в яку її частину, під яким кутом - "Какая разніца..."
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27.10.2020 19:23 Відповісти
с апреля по июнь 2019... Совершенно случайно не с 21 апреля?
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27.10.2020 18:13 Відповісти
Фонд Порошенко внес 19 млн за МарченкоИсточник: https://censor.net/ru/n3227414

Позорище! Вот чья она, вина.
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27.10.2020 19:22 Відповісти
 
 