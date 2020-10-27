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Інститут нацпам'яті (227) Польща (5155)

Польський Інститут нацпам'яті в 29 пунктах виклав своє бачення співпраці з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Польський Інститут нацпам'яті в 29 пунктах виклав своє бачення співпраці з Україною

Інститут національної пам'яті Польщі опублікував документ із 29 пунктів про польсько-українське співробітництво в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду.

Позиція Інституту нацпам'яті Польщі щодо польсько-української співпраці в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду, доступна на сайті організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польської нації завжди виступав за міжнародну співпрацю - також у галузі національної пам'яті, - що підтримується в дусі партнерства, взаємоповаги та поваги до правди. Держави зобов'язані пам'ятати про своїх громадян, невинно вбитих за часів поневолення та про героїв боротьби за свободу та незалежність",- читаємо в першому пункті позиції.

Інститут національної пам’яті також нагадав, що у 20 столітті і поляки, і українці були жертвами тоталітарних сил та злочину геноциду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович

"Пам'ять про них також є універсальним викликом для обох країн. Це виражається прагненням забезпечити жертвам злочинів гідне поховання та протидію будь-якій формі прославлення військових структур та організацій, які скоїли військові злочини, злочини проти миру та злочини проти людства. Таке розуміння поваги для жертв може і повинно об'єднати обидві країни у галузі добросусідської співпраці", - додано.

На думку Інституту національної пам’яті, обидві нації не повинні розділяти виклики, пов’язані із зусиллями щодо забезпечення гідних поховань жертв геноциду.

"Обов'язок проведення ексгумацій та допомоги у перенесенні останків невинно вбитих чоловіків, жінок та дітей із смертних ям у могили, як вираз пам'яті та поваги до них, також повинен об'єднати обидві нації. Однак інтересам України, Польщі та інших народів відповідає абсолютне засудження всіх форм геноциду", - зазначив польський Інститут нацмап’яті.

Інститут національної пам’яті також наголосив, що Польща поважає українські прагнення зберігати пам’ять та місця поховань тих українських воїнів, які брали участь у взаємних українсько-польських та польсько-українських боях у 1918-1919 роках.

Також читайте: Політичне питання історичної пам'яті у відносинах України й Польщі повністю знято, - Зеленський

"Ми очікуємо подібної поваги до польських жертв конфліктів тих років - до їх кладовищ та їх права на гідне поховання. Польща, як держава-переможниця в цьому конфлікті, яка в міжвоєнний період своїми кордонами охоплювала спірні території, ніколи не вважала допустимим, щоб масові злочини щодо мирних мешканців були способом остаточно вирішити питання про їх приналежність"- підкреслив Інститут, а також зазначив, що в останні роки польська сторона дала згоду на будівництво низки українських місць пам’яті на своїй території.
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Топ коментарі
+8
Нагадайте полякам пр операцію "Вісла" і "пацифікацію","католизацію","полонізацію"! І коли Польща визнає ці факти геноциду-можливим буде початок діалогу!
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27.10.2020 18:01
+8
нагадайте мені, чи ляхи вже відновили знищені польскими нацистами поховання українців аби продовжувати діалог?
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27.10.2020 18:32
+6
Польща і Україна разом!
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27.10.2020 17:50
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27.10.2020 17:32 Відповісти
А в нашому інституті-придурений Дробович....
І до позитивних новин : оґузи хваляться,що міністра оборони Арцаху ,Арутюняна ,завалили:
Video 27.10.20
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Вірмени кажуть:поранений,у відставці.Новим міністром призначили Арзуманяна.
Гарно бобік вальнули.
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27.10.2020 17:54 Відповісти
Польща і Україна разом!
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27.10.2020 17:50 Відповісти
Так. Але після того, коли Польща трохи прикрутить свою пиху.
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28.10.2020 09:43 Відповісти
Нагадайте полякам пр операцію "Вісла" і "пацифікацію","католизацію","полонізацію"! І коли Польща визнає ці факти геноциду-можливим буде початок діалогу!
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27.10.2020 18:01 Відповісти
про полонізацію говорити може лише той хто осліп і не бачить кацапізації.... католизація взагалі була б во благо... подальше, від гундяєвсько-кремлівської ворожої секти....
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27.10.2020 18:48 Відповісти
Краще не чіпати старі рани.
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27.10.2020 18:08 Відповісти
Э! нет я лично столкнулся с последствиями реализации Договора от 8 сентября 1944 года между УССР (Хрущев) и Комитетом Национального Спасения Польши (при том что Правительство Польши в тот момент находилось в эвакуации в Лондоне НО Сталину пофиг он нашел лояльных поляков из Москвы и состряпал Комитет так вот по Договору все ГРАЖДАНЕ ПОЛЬШИ НО УКРАИНЦЫ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЫСЕЛЯЛИСЬ ПЕРЕСЕЛЯЛИСЬ БЕЗ НИЧЕГО В УССР типа на Историческую Родину также выселяли переселяли проляуков НО соотношение поляков к украинцам было 1 к 12-17 человека т.е. на одного поляка выселялось от 12 до 17 украинцев... война выкосила поляков из Украины с 1939 год Войско Польское расстреляли 230 тысяч под смоленском НКВД остальные по принуждению оказались аж возле Владивостока.. и Магадана..да да кто смотрел Польский сериал ...
4 танкиста и собака .... так вот там где проживали поляки случайно так в далеком Магадане.. так что... короче моего покойного тестя в возрасте 5 лет репрессировали вместе с семьей отобрав у семьи в Польше землю 12 ГА лес полтора ГКА озеро личное лошадей коров гусей кур и так далее с одним мешочком сухари отправили в теплушке в солнечную Одессу которая была в состояние ГОЛОДА причем искуственого так советы и Сталин мстили одесситам после их освобождения 10 апреля 1944 года об этом голодоморе не принято говорить то такое дело голодала Одесса и Бессарабия по сути вся область.. голод был сделан искусственно продукты шли по бешеным ценам на черном рынке... и еще момент Польша приняла Закон о карте поляка так вот У МЕНЯ ОФИЦИПАЛЬНЫЙ ОТВЕТ КОНСУЛА ПОЛЬШИ В ОДЕССЕ ЧТО НИ МОЯ ЖЕНА ДОЧКА ОТЦА НИ ВНУКИ МОИ ДЕТИ НЕ МОЖЕТ НИКОГДА ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ПОЛЬШИ а вы трендите про любофЪ и дружбу да в гробу мы видели ту дружбу...
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27.10.2020 18:24 Відповісти
"охватывало спорные территории"

Какие такие спорные территории? У нас есть спорные территории? Или на что там поляки намекают?

И что такое "жертвы геноцида"? Поляки считают, что ВЗАИМНАЯ резня в 40е годы XX столетия - это якобы геноцид польского народа. Значит ли это что они полько поляков считают жертвами геноцида?
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27.10.2020 18:15 Відповісти
" спорные территории" - восточная Галычина:
У 1910 р. у Східній Галичині проживали 3791 тисяч українців (71,1 %), 770 тисяч поляків (14,4 %), 660 тисяч євреїв (12,4 %), 65 тисяч німців і австрійців (1,2 %). За конфесійною приналежністю було 3291 тисяч (61,7 %) греко-католиків (українців), 1350 тисяч (25,3 %) римо-католиків (поляків і латинників), 659 тисяч (12,4 %) юдеїв.
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27.10.2020 18:20 Відповісти
И с какого же бодуна это спорная территория, если 70% населения - украинцы и принадлежит эта территория Украине?
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27.10.2020 18:42 Відповісти
1. "Память... Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение.

2. "Обязанность проведения эксгумаций....как выражение памяти...
Очень сомнительные утверждения. Ухоженные могилы поляков в Украине и ухоженные могилы украинцев в Польше гораздо больше способствуют уважению и памяти, чем эксгумация и перезахоронение. Польский институт отрабатывает таким способом никому не нужный кейс кровавой мести и разрывание ран мёртвым вместо прощения за давностью лет, которое требует любая вера и цивилизованность, за исключением преследования оставшихся в живых преступников.
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27.10.2020 18:28 Відповісти
нагадайте мені, чи ляхи вже відновили знищені польскими нацистами поховання українців аби продовжувати діалог?
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27.10.2020 18:32 Відповісти
Ох не вистачає В'ятровича... Був на своєму місці.
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27.10.2020 20:30 Відповісти
 
 