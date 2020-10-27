Польський Інститут нацпам'яті в 29 пунктах виклав своє бачення співпраці з Україною
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Інститут національної пам'яті Польщі опублікував документ із 29 пунктів про польсько-українське співробітництво в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду.
Позиція Інституту нацпам'яті Польщі щодо польсько-української співпраці в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду, доступна на сайті організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польської нації завжди виступав за міжнародну співпрацю - також у галузі національної пам'яті, - що підтримується в дусі партнерства, взаємоповаги та поваги до правди. Держави зобов'язані пам'ятати про своїх громадян, невинно вбитих за часів поневолення та про героїв боротьби за свободу та незалежність",- читаємо в першому пункті позиції.
Інститут національної пам’яті також нагадав, що у 20 столітті і поляки, і українці були жертвами тоталітарних сил та злочину геноциду.
"Пам'ять про них також є універсальним викликом для обох країн. Це виражається прагненням забезпечити жертвам злочинів гідне поховання та протидію будь-якій формі прославлення військових структур та організацій, які скоїли військові злочини, злочини проти миру та злочини проти людства. Таке розуміння поваги для жертв може і повинно об'єднати обидві країни у галузі добросусідської співпраці", - додано.
На думку Інституту національної пам’яті, обидві нації не повинні розділяти виклики, пов’язані із зусиллями щодо забезпечення гідних поховань жертв геноциду.
"Обов'язок проведення ексгумацій та допомоги у перенесенні останків невинно вбитих чоловіків, жінок та дітей із смертних ям у могили, як вираз пам'яті та поваги до них, також повинен об'єднати обидві нації. Однак інтересам України, Польщі та інших народів відповідає абсолютне засудження всіх форм геноциду", - зазначив польський Інститут нацмап’яті.
Інститут національної пам’яті також наголосив, що Польща поважає українські прагнення зберігати пам’ять та місця поховань тих українських воїнів, які брали участь у взаємних українсько-польських та польсько-українських боях у 1918-1919 роках.
"Ми очікуємо подібної поваги до польських жертв конфліктів тих років - до їх кладовищ та їх права на гідне поховання. Польща, як держава-переможниця в цьому конфлікті, яка в міжвоєнний період своїми кордонами охоплювала спірні території, ніколи не вважала допустимим, щоб масові злочини щодо мирних мешканців були способом остаточно вирішити питання про їх приналежність"- підкреслив Інститут, а також зазначив, що в останні роки польська сторона дала згоду на будівництво низки українських місць пам’яті на своїй території.
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І до позитивних новин : оґузи хваляться,що міністра оборони Арцаху ,Арутюняна ,завалили:
Video 27.10.20
Гарно бобік вальнули.
4 танкиста и собака .... так вот там где проживали поляки случайно так в далеком Магадане.. так что... короче моего покойного тестя в возрасте 5 лет репрессировали вместе с семьей отобрав у семьи в Польше землю 12 ГА лес полтора ГКА озеро личное лошадей коров гусей кур и так далее с одним мешочком сухари отправили в теплушке в солнечную Одессу которая была в состояние ГОЛОДА причем искуственого так советы и Сталин мстили одесситам после их освобождения 10 апреля 1944 года об этом голодоморе не принято говорить то такое дело голодала Одесса и Бессарабия по сути вся область.. голод был сделан искусственно продукты шли по бешеным ценам на черном рынке... и еще момент Польша приняла Закон о карте поляка так вот У МЕНЯ ОФИЦИПАЛЬНЫЙ ОТВЕТ КОНСУЛА ПОЛЬШИ В ОДЕССЕ ЧТО НИ МОЯ ЖЕНА ДОЧКА ОТЦА НИ ВНУКИ МОИ ДЕТИ НЕ МОЖЕТ НИКОГДА ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ПОЛЬШИ а вы трендите про любофЪ и дружбу да в гробу мы видели ту дружбу...
Какие такие спорные территории? У нас есть спорные территории? Или на что там поляки намекают?
И что такое "жертвы геноцида"? Поляки считают, что ВЗАИМНАЯ резня в 40е годы XX столетия - это якобы геноцид польского народа. Значит ли это что они полько поляков считают жертвами геноцида?
У 1910 р. у Східній Галичині проживали 3791 тисяч українців (71,1 %), 770 тисяч поляків (14,4 %), 660 тисяч євреїв (12,4 %), 65 тисяч німців і австрійців (1,2 %). За конфесійною приналежністю було 3291 тисяч (61,7 %) греко-католиків (українців), 1350 тисяч (25,3 %) римо-католиків (поляків і латинників), 659 тисяч (12,4 %) юдеїв.
2. "Обязанность проведения эксгумаций....как выражение памяти...
Очень сомнительные утверждения. Ухоженные могилы поляков в Украине и ухоженные могилы украинцев в Польше гораздо больше способствуют уважению и памяти, чем эксгумация и перезахоронение. Польский институт отрабатывает таким способом никому не нужный кейс кровавой мести и разрывание ран мёртвым вместо прощения за давностью лет, которое требует любая вера и цивилизованность, за исключением преследования оставшихся в живых преступников.