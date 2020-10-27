Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Водяного і Пісків, - пресцентр ОС

Із початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник застосував автоматичний гранатомет поблизу Водяного, а недалеко від населеного пункту Піски відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокаційного вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 26 жовтня, озброєні формування Російської Федерації тричі порушили досягнуті 22 липня 2020 р домовленості. Зокрема, неподалік Мар'їнки і Широкиного противник застосував стрілецьку зброю, а поблизу Авдіївки - гранатомети різних систем.

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Провокаційні постріли не становили загрози для українських воїнів, тому вони вогню вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 126 транспортних засобів та 4 259 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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