Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Водяного і Пісків, - пресцентр ОС
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Із початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Противник застосував автоматичний гранатомет поблизу Водяного, а недалеко від населеного пункту Піски відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокаційного вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
За минулу добу, 26 жовтня, озброєні формування Російської Федерації тричі порушили досягнуті 22 липня 2020 р домовленості. Зокрема, неподалік Мар'їнки і Широкиного противник застосував стрілецьку зброю, а поблизу Авдіївки - гранатомети різних систем.
Провокаційні постріли не становили загрози для українських воїнів, тому вони вогню вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 126 транспортних засобів та 4 259 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
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Обстрелы - это не вражеский огонь. Это шото совсем другое.
Дайте Хомчаку четвертую квартиру за такие хорошие новости.
І вийде прихопити з собою три квартири?
« если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя »
Назва статті на Гордонсайті . Умєрєннний ізбіратєль - це смае той пофігіст якого вбив саме Зеленський . Й якщо вже Подоляка вигнали з тіні - то Вовка перелякино шукає винного...
A.C.A.B.
В Минске ******** лукашенковский каратель забежал в метро и стал избивать человека. Неравнодушные люди заступились и навешали ****** карателю. Похоже у людей кончается терпение
https://twitter.com/i/status/1320768142793183234