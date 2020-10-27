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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Водяного і Пісків, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Водяного і Пісків, - пресцентр ОС

Із початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник застосував автоматичний гранатомет поблизу Водяного, а недалеко від населеного пункту Піски відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокаційного вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 26 жовтня, озброєні формування Російської Федерації тричі порушили досягнуті 22 липня 2020 р домовленості. Зокрема, неподалік Мар'їнки і Широкиного противник застосував стрілецьку зброю, а поблизу Авдіївки - гранатомети різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ перевіряють стан своїх полігонів на Донбасі, - ГУР

Провокаційні постріли не становили загрози для українських воїнів, тому вони вогню вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 126 транспортних засобів та 4 259 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП
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Топ коментарі
+5
Но режим прекращения огня, как всегда, нарушен не был.

Обстрелы - это не вражеский огонь. Это шото совсем другое.

Дайте Хомчаку четвертую квартиру за такие хорошие новости.
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27.10.2020 17:39
+5
Що буде, коли відкриється кількість втрат?
І вийде прихопити з собою три квартири?
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27.10.2020 17:43
+3


A.C.A.B.



В Минске ******** лукашенковский каратель забежал в метро и стал избивать человека. Неравнодушные люди заступились и навешали ****** карателю. Похоже у людей кончается терпение

https://twitter.com/i/status/1320768142793183234
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27.10.2020 17:53
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Терористичний Мир Зеленського має припинитись, бойові дії мають бути відновлені.
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27.10.2020 17:35 Відповісти
Надеюсь не прицельно? Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Водяного и Песков, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9873
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27.10.2020 17:36 Відповісти
Но режим прекращения огня, как всегда, нарушен не был.

Обстрелы - это не вражеский огонь. Это шото совсем другое.

Дайте Хомчаку четвертую квартиру за такие хорошие новости.
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27.10.2020 17:39 Відповісти
Рано чи пізно цей гнійник прорве,треба бути до цього готовими.
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27.10.2020 17:41 Відповісти
Що буде, коли відкриється кількість втрат?
І вийде прихопити з собою три квартири?
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27.10.2020 17:43 Відповісти
Зеленский увидел в глазах Хла желание закончить войну!

« если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя »
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27.10.2020 17:43 Відповісти
На этих выборах был "убит" умеренный избиратель. Базовый для сшивания вечно бурлящей страны. На первые роли опять удалось выдвинуть радикалов - Михайло Подоляк .
Назва статті на Гордонсайті . Умєрєннний ізбіратєль - це смае той пофігіст якого вбив саме Зеленський . Й якщо вже Подоляка вигнали з тіні - то Вовка перелякино шукає винного...
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27.10.2020 17:44 Відповісти


A.C.A.B.



В Минске ******** лукашенковский каратель забежал в метро и стал избивать человека. Неравнодушные люди заступились и навешали ****** карателю. Похоже у людей кончается терпение

https://twitter.com/i/status/1320768142793183234
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27.10.2020 17:53 Відповісти
так в их глазах был мир никто не видел?
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27.10.2020 18:34 Відповісти
Ни одному современному президенту Украины памятник не поставят, просто не за что. Череда каких-то убогих и никчемных персонажей. То завгар, то барыга, то пианист с пасичником, один мразотнее другого. И все ссыкуны и лжецы. Ну может, Кучма. Он хоть Тузлу отстоял и не ныл, что ему Запад приказал не сопративляться.
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27.10.2020 19:13 Відповісти
 
 