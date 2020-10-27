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Крим (12755) Лавров (1470) МЗС (3559) водопостачання (611)

МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова

У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що розмови російського керівництва з представниками європейських, західних організацій щодо ситуації в окупованому Криму, не зможуть змінити правовий статус півострова.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 19 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що на переговорах з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич обговорив ситуацію з водопостачанням окупованого Криму. Він вказав на "неприйнятність ситуації, яка складається навколо водної блокади Криму в порушення всіх мислимих конвенцій".

В українському відомстві відреагували на цю заяву, інформує УНН.

"Жодні російські зусилля не змінюють правової реальності, відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території та має забезпечувати населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Дотримання політики невизнання є одним із обов’язків не лише держав, але й міжнародних організацій", - підкреслили у відомстві у відповіді на інформаційний запит редакції.

Зауважимо, що моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням окупації Кримського півострова, "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму".
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Топ коментарі
+14
Вор поехал обсудить, что в украденной машине заканчивается бензин.
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27.10.2020 17:52
+13
«Засудимо до забуття»: Звіробій перед судом пообіцяла дати Зеленському «триндюлей» - відео

МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 6996
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27.10.2020 18:00
+9
********* ржёт последнее время часто МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 2526
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27.10.2020 17:49
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********* ржёт последнее время часто МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 2526
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27.10.2020 17:49 Відповісти
Така його коняча доля ,ржати та копитом землю рити !!))
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27.10.2020 17:55 Відповісти
пусть крымчане проводят референдум о деоккупации для подачи воды в Крым

утром "за" деоккупацию,
вчером - вода

а иначе никак,

а иначе спалим ОПу за зраду и т.д.
ну, вы сами знаете.......
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27.10.2020 18:08 Відповісти
Они ничего не решали и не решают. Твой "референдум" оккупанты им на глаз натянут...
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27.10.2020 18:20 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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27.10.2020 18:30 Відповісти
Что то у вас с логикой не так. Исключительно отрицательное мнение о Украине, у Крымчан, поддерживается в первую очередь благодаря водной блокаде. Я лично беседовал и провоцировал на откровенность разные категории жителей Крыма. И абсолютно все они, приводили пример, бездарного хозяйствования Украинских властей, которые из-за мелкой мстительности готовы себе в убыток сливать воду в море. Они Бога благодарят, за то, что отвёл их от таких соотечественников. Вы с этой блокадой работаете на Путина.
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28.10.2020 17:22 Відповісти
Пішов на самоізоляцію. Пекло йому найкраще місце.
МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 1097
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27.10.2020 18:42 Відповісти
МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 9484
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27.10.2020 18:45 Відповісти
МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 6881
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27.10.2020 17:51 Відповісти
Це птічки таке зробили чи камні с нєба? МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 7873
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27.10.2020 18:24 Відповісти
Вор поехал обсудить, что в украденной машине заканчивается бензин.
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27.10.2020 17:52 Відповісти
Наиболее точная формулировка.
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27.10.2020 18:03 Відповісти
Нажаль, навпаки, це до злодія приїхала жаліслива посередниця, щоб запитати про його проблеми МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 9319
Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1897895-lavrov-obgovoriv-iz-gensekom-radi-yevropi-situatsiyu-iz-vodoyu-v-okupovanomu-krimu
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27.10.2020 20:47 Відповісти
Що цей мерин ржить, що кляті біндєровци воду не дают !!))
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27.10.2020 17:54 Відповісти
У крымской ваты сушняк после боярышника?
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27.10.2020 17:55 Відповісти
"Привет с большого бодуна..." !!!)))
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27.10.2020 17:56 Відповісти
бодун с 14-го года - Искандеры перестали смеяться и начали блевать ? МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 3243
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27.10.2020 18:09 Відповісти
Коли регочуть "Томагавки" ,Іскандерам не до сміху !!))
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27.10.2020 18:37 Відповісти
свежая карта..
МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 5114
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27.10.2020 17:56 Відповісти
азербы перекроют дороги и ... фсе МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 782
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27.10.2020 17:59 Відповісти
пусть строят опреснители с водой $1 - 1,5 за куб (себестоимость воды)

но не чухаются.
боюсь что:
1 давление на Ишака оманского
2 открытая интервенция: " «Брат Митька помирает, ухи воды просит».
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27.10.2020 17:57 Відповісти
Опреснённая морская вода абсолютно несъедобна на вкус.
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27.10.2020 18:04 Відповісти
Опреснять воду можно и даже делать ее питьевой. Но какова цена вопроса? Стоимость воды будет такова что Рашка не сможет себе позволить не только финансировать войны и диктаторов по всему миру, а и себе не сможет позволить закупать и модернизировать военную технику и армию.
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27.10.2020 18:34 Відповісти
МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова - Цензор.НЕТ 4816
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27.10.2020 18:06 Відповісти
"да сколько той зимы !!"

але, Аксенов!

ты очень опасно кушаешь апельсин.
крысчане перестанут мыться и эволюционируют в биндеровцев МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 1431
(шютка !!)
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27.10.2020 18:12 Відповісти
- Чем отличается русский турист, вернувшийся из «русского» Крыма, от таких же туристов, вернувшихся из Турции, Египта или Европы?
- Степенью раздражительности, расстройствами пищеварения, всеподавляющей вонью немытого тела и бессознательной ненавистью ... к "хахлам", запаскудившим Крым до такой степени...
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27.10.2020 19:34 Відповісти
"Закаляйся ,как сталь!!Физкульт ура!" !!!)))
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27.10.2020 18:39 Відповісти
Вы забываете, что РФ технологически отсталая страна. И не спасобна на реализацию подобного проекта без кооперации с другими странами. Но никто на чужой территории кооперироваться не будет.
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27.10.2020 18:40 Відповісти
В Крыму исчезнут все озера: ученые озвучили фатальный прогноз
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
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27.10.2020 18:08 Відповісти
они уже исчезли !
УЖЕ !!!!!!!!!!!
даже в предгорьях МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова - Цензор.НЕТ 705
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27.10.2020 18:14 Відповісти
Если мэрин поделится с крысянами парочкой чемоданов кокаина, - проблема с водой на некоторое время будет решена.
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27.10.2020 18:48 Відповісти
Все закономерно. Всех предупреждали
Пусть скажут спасибо себе и муйлу и учат историю.
Десять раз повторять не будем
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27.10.2020 18:48 Відповісти
Оккупанты сами разворотили в захваченном крыму бетонные блоки канала и поставили табличку ЛУЧШЕ КАМНЕЙ ДЛЯ ОСОБЕННОЙ ЧЕЛЮСТИ НИЧЕГО НЕТ!
Теперь скулят и воют.
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27.10.2020 18:48 Відповісти

"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
*«Суперхозяйственность»: Фермеры Северного Крыма при строительстве силосных ям использовали плиты, украденные с Северо-Крымского канала, который должен подавать воду для орошения их полей, на которых должна произрастать кукуруза на силос……
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27.10.2020 19:38 Відповісти
Морячка - в студию!!!
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27.10.2020 18:55 Відповісти
Сьогодні вже був.
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27.10.2020 19:03 Відповісти
Хіба що, "кістками погриміть"... Помер кілька років тому... Зламав, писали, ногу, не було нормального лікування, бо грошей не було... Тепер танцює з Кобзоном, Задорновим і "доктором Лізою"...
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27.10.2020 19:40 Відповісти
Данные о родителях Лаврова по-прежнему строго засекречены. До сих пор спорят, кто он, Калантаров или Калантарян.
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27.10.2020 19:16 Відповісти
'Georgian Times' за допомогою свого джерела зуміла знайти той будинок в Тбілісі на Араратській вулиці, де маленький Сергій жив разом зі своєю сім'єю. Те саме джерело пояснило, що Лавров - прізвище вітчима, який виростив його. Один з лідерів вірменської діаспори в Тбілісі Ван Байбурт повідомив, що справжнє прізвище Сергія Лаврова - Калантаров. Батьки його батька - Калантарови були дуже багаті, а його дід Калантаров був членом Тбіліської Думи.
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27.10.2020 21:19 Відповісти
 
 