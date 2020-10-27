МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова

У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що розмови російського керівництва з представниками європейських, західних організацій щодо ситуації в окупованому Криму, не зможуть змінити правовий статус півострова.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 19 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що на переговорах з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич обговорив ситуацію з водопостачанням окупованого Криму. Він вказав на "неприйнятність ситуації, яка складається навколо водної блокади Криму в порушення всіх мислимих конвенцій".

В українському відомстві відреагували на цю заяву, інформує УНН.

"Жодні російські зусилля не змінюють правової реальності, відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території та має забезпечувати населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Дотримання політики невизнання є одним із обов’язків не лише держав, але й міжнародних організацій", - підкреслили у відомстві у відповіді на інформаційний запит редакції.

Зауважимо, що моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням окупації Кримського півострова, "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму".