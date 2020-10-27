МЗС України про розмову Лаврова з главою РЄ Пейчинович-Бурич щодо Криму: Розмови не зможуть змінити правовий статус півострова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що розмови російського керівництва з представниками європейських, західних організацій щодо ситуації в окупованому Криму, не зможуть змінити правовий статус півострова.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 19 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що на переговорах з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич обговорив ситуацію з водопостачанням окупованого Криму. Він вказав на "неприйнятність ситуації, яка складається навколо водної блокади Криму в порушення всіх мислимих конвенцій".
В українському відомстві відреагували на цю заяву, інформує УНН.
"Жодні російські зусилля не змінюють правової реальності, відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території та має забезпечувати населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Дотримання політики невизнання є одним із обов’язків не лише держав, але й міжнародних організацій", - підкреслили у відомстві у відповіді на інформаційний запит редакції.
Зауважимо, що моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням окупації Кримського півострова, "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму".
Будь ласка, зачекайте...
утром "за" деоккупацию,
вчером - вода
а иначе никак,
а иначе спалим ОПу за зраду и т.д.
ну, вы сами знаете.......
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1897895-lavrov-obgovoriv-iz-gensekom-radi-yevropi-situatsiyu-iz-vodoyu-v-okupovanomu-krimu
но не чухаются.
боюсь что:
1 давление на Ишака оманского
2 открытая интервенция: " «Брат Митька помирает,
ухиводы просит».
але, Аксенов!
ты очень опасно кушаешь апельсин.
крысчане перестанут мыться и эволюционируют в биндеровцев
(шютка !!)
- Степенью раздражительности, расстройствами пищеварения, всеподавляющей вонью немытого тела и бессознательной ненавистью ... к "хахлам", запаскудившим Крым до такой степени...
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
УЖЕ !!!!!!!!!!!
даже в предгорьях
Пусть скажут спасибо себе и муйлу и учат историю.
Десять раз повторять не будем
Теперь скулят и воют.
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
*«Суперхозяйственность»: Фермеры Северного Крыма при строительстве силосных ям использовали плиты, украденные с Северо-Крымского канала, который должен подавать воду для орошения их полей, на которых должна произрастать кукуруза на силос……