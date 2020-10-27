УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10847 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
4 329 36
місцеві вибори (1000) ТВК (28) Європейська Солідарність (1021)

Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від

У Київській територіальній організації "Європейської Солідарності" заявляють про підготовку в Борщагівській ОТГ фальсифікації при підрахунку голосів на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Власть" про це йдеться в заяві Київської територіальної організації "Європейської Солідарності".

"В даний момент Борщагівська сільська територіальна виборча комісія блокує прийом документів з дільниць, де перемагає кандидат на пост глави Борщагівської ОТГ від "Європейської Солідарності" Олесь Кудрик", - заявляють у партії.

"На цей момент ТВК приймає протоколи з усіх дільниць, на яких зафіксовано однакові результати, або перемога конкурентів, з дільниць, де перемагає Кудрик - прийом навмисно затягується", - підсумували в "ЄС".

За результатами паралельного підрахунку, який проводила партія "Європейська Солідарність", Олесь Кудрик перемагає на виборах глави Борщагівської ОТГ з відривом від найближчого конкурента в 7,5%.

Читайте також: Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Вот вам плоды ЗЕлёной демократии!
показати весь коментар
27.10.2020 18:00
+16
Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8012
показати весь коментар
27.10.2020 18:13
+11
Зеленожопую малоросскую нечисть еще и не вышвырнуть из власти,цепляются как шапкокрад перед побегом.
показати весь коментар
27.10.2020 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот вам плоды ЗЕлёной демократии!
показати весь коментар
27.10.2020 18:00 Відповісти
Демократии в Украине небыло никогда и неприком. Все кто прорвался власти сразу одевают корону и плевали на холопов.
показати весь коментар
27.10.2020 18:17 Відповісти
По мнению мировых правозащитных организаций наиболее свободная и демократичная власть была при Порошенко )
показати весь коментар
27.10.2020 19:03 Відповісти
зеленые ублюдки сразу замахнулись на самое святое, что дали два Майдана - честные выборы. Зеленым дойдёт с третьего Майдана.
показати весь коментар
27.10.2020 18:39 Відповісти
Зеленский решил устроить кадровые перестановки в ОПУ - ZN.UA 27 октября, 2020,

Такое решение Зеленского должно обрадовать главу ОПУ Ермака.
показати весь коментар
27.10.2020 18:00 Відповісти
Решил он! Ничего Зеленский не сделает. Помнишь видео про корабельную сосну? Но меня не корабельная сосна поразила а как относятся к Зеленскому. Востановлю по памяти! Там сказано когда президент накуриться айкоксов он скажет баба-да! Что Зеленский наркоман там уже и не скрывают! Поэтому эта информация в секрете до тех пор пока Зеленский не выёживаеться!
показати весь коментар
27.10.2020 18:07 Відповісти
Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5193
показати весь коментар
27.10.2020 18:56 Відповісти
Так нельзя. Он же маленький, на него подпружку под «лапки» надеть надо было))
показати весь коментар
27.10.2020 19:27 Відповісти
Если удавится,не жалко
показати весь коментар
27.10.2020 19:32 Відповісти
зебилы всегда считали, что имеют право решать за других, как будет "лучше для страны, для всех". Они не умеют в демократию.
показати весь коментар
27.10.2020 18:00 Відповісти
Хочется посоветовать идти в суд, но в какой?
показати весь коментар
27.10.2020 18:05 Відповісти
Какой к чертям суд. там банда засела с такими связями в ВР и Киевраде с которыми дербанили землю, что ООН них. не сделает не то что местные судьи которые все прикормленные и имеют по несколько гектар земли в Киеве. Можно даже зайти в кадастровую карту Украины и медленно охреневать какими кусками по 3-5 га поделена земля вокруг Киева, стоимостью миллионы долларов за гектар..
показати весь коментар
27.10.2020 18:25 Відповісти
Так и я ж про это. Суды все под зюзями вплоть до конституционного
показати весь коментар
27.10.2020 18:41 Відповісти
Работа над ошибками. Что произошло со Слугой народа на выборах, и кто ответит за результат
27 октября, 13:43- Новое Время


В президентской партии недовольны итогами местных выборов, но искать виновных там особо не будут, ведь среди таковых может оказаться сам Владимир Зеленский.
25 октября, в день местных выборов, около 19−00 в столичный выставочный центр Парковый, где традиционно разместилась главная предвыборная локация партии Слуга народа (СН), приехали первые лица государства - президент Владимир Зеленский, глава его Офиса (ОП) Андрей Ермак и один из замов последнего Кирилл Тимошенко. Они попали в здание с чёрного входа, минуя прессу.

Как рассказали НВ собеседники из штаба СН, в момент появления этих людей в Парковом кипела работа: сотрудники собирали свежие итоги голосования по регионам. Глава государства хотел одним из первых узнать предварительные результаты экзит-полов. «Интересовался всеми [регионами], в первую очередь, - городами-миллионниками. И где у нас первое место», - рассказал один из высокопоставленных представителей штаба.

По словам сразу нескольких собеседников НВ в штабе СН, больше всего Зеленского расстроили низкие результаты Ирины Верещук, которые баллотировалась на пост мэра столицы и получила как максимум третье место, а также его партии на выборах в Киевсовет (третье место по данным экзит-поллов).
«Верещук потянула рейтинг [СН] вниз в столице», - добавил один из представителей штаба на условиях анонимности.
Причина - вражда, вспыхнувшая между Верещук и несостоявшимся кандидатом в мэры Киева от СН Николаем Тищенко, замглавы президентской фракции и главой столичной ячейки партии власти.
«Коля [Тищенко] слишком самолюбив, чтобы поддерживать кандидата, которая забрала у него шанс баллотироваться. Верещук же, вместо налаживания контактов, начала общение с ним, обвинив в связях с Денисом Комарницким [бизнесменом из окружения экс-мэра Леонида Черновецкого]. Их совместные совещания в штабе заканчивались хлопаньем дверьми, побегами Верещук. Доходило и до "посыланий" в нехорошие места, - рассказал этот представитель штаба СН. - Их президент и другие члены команды сто раз мирили. Была настоящая сериальная драма».

Кроме того, пани-мэр, по мнению ее однопартийцев, проигнорировала местную повестку, использовав ситуацию для того, чтобы раскрутить себя как политика национального уровня.

«Она не сделала то, что ее просил Зеленский. Ей предлагали роль звезды киевских дворов. Никто не был против ее роликов, но нужно было идти к киевлянам и общаться, а она об этом забыла. К началу сентября мы поняли, что она неуправляемая и мы в ней ошиблись», - добавил один из представителей руководства партии СН.

ХТО ВСРАВСЬ ...
показати весь коментар
27.10.2020 18:09 Відповісти
Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8012
показати весь коментар
27.10.2020 18:13 Відповісти
ляР(А)ВА руська
показати весь коментар
27.10.2020 18:20 Відповісти
давай, до свидания
показати весь коментар
27.10.2020 18:39 Відповісти
Зеленожопую малоросскую нечисть еще и не вышвырнуть из власти,цепляются как шапкокрад перед побегом.
показати весь коментар
27.10.2020 18:09 Відповісти
Там к власти рвется банда киевских депутатов пропихивают Кодебского и Мартынова, которые раздербанили землю под высотные застройки а теперь хотят присоеденить под Киев так как местные школы, детсады и инфраструктура не рассчитана на вылезшие как грибы город посреди села. Кроме того уже будет совсем другая уже киевская цена на ихние трущобные застройки и квартиры.
показати весь коментар
27.10.2020 18:15 Відповісти
Подоляк на ЗН - перелічує що загубило Зелених , й одна з причин: УВАГА! хранітель тайни мочі Зеленского й партія Бєні !
"многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования - "За майбутнє" и Пальчевский. И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки... "
показати весь коментар
27.10.2020 18:18 Відповісти
Одни других стоят
показати весь коментар
27.10.2020 18:42 Відповісти
Бить надо. В тюрьме на парашу садят за такую дерьмократию. Никто не учил. Освіта просто фиговая в Украине. Может педагогам надо зарплату снизить?
показати весь коментар
27.10.2020 18:20 Відповісти
у зеЛеных мразей уже агания!
показати весь коментар
27.10.2020 18:22 Відповісти
О. шоколадные в комментах опять скулят! Фейковые комменты на фейковое сообщение. Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 806 Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8522
показати весь коментар
27.10.2020 18:24 Відповісти
Боляще, що сказати хотіло?
показати весь коментар
27.10.2020 18:26 Відповісти
абырвалг )))) мабудь)))))
показати весь коментар
27.10.2020 18:59 Відповісти
Олесь Кудрик кто против Мартинов Гах понятно бабла немеряно. Вон у Ляшка на ровном месте крадут победу.
показати весь коментар
27.10.2020 18:37 Відповісти
Позорники.Хоть бы обсираться научились с достоинством.Хотя откуда зеленым знать такое ненужное в их существовании слово.
показати весь коментар
27.10.2020 18:39 Відповісти
Слуги отримують що заслужили.
показати весь коментар
27.10.2020 18:40 Відповісти
Они каются
показати весь коментар
27.10.2020 18:45 Відповісти
Неужели Порошенко и Ко не дожмут этих аферистов, продавшихся либо за деньги, либо за компромат?!! Конечно, с нынешним судебным беспределом тяжело будет добиваться справедливости, но это уже дело чести и принципа для ЕС. Удачи им!!!
показати весь коментар
27.10.2020 18:54 Відповісти
Удачи "липецкому" олигарху слепого траста? Ха-ха-ха! Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9667
показати весь коментар
27.10.2020 19:01 Відповісти
Именно УДАЧИ!!! Назовите мне какую-нибудь партию или политическую фигуру, которая НАСТОЛЬКО помогает Армии, медицинским учреждениям, которые самоотверженно борются с вирусом при минимальном обеспечении средствами защиты. И денежки не из казны таскает, размывая бюджет, а из средств своей фирмы, а может, где-то и личные средства тратит. Так почему я не могу пожелать удачи Порошенко и его команде? И о Липецкой фабрике пора забыть и не поминать, ее рашисты отжали, как все его имущество в Крыму!
показати весь коментар
27.10.2020 19:23 Відповісти
за кипрские оффшоры квартала ты ответишь, зелебобик.
показати весь коментар
27.10.2020 19:58 Відповісти
Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2894

Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 650
показати весь коментар
27.10.2020 18:55 Відповісти
 
 