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На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Сумській області на отриманні хабаря упіймалися заступник начальника і начальник карного розшуку одного з відділень поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею і реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції мали на меті отримати грошові кошти в сумі близько 60 тис.грн.

27 жовтня обох поліцейських затримали під час одержання частини хабаря в розмірі 17,5 тис.грн.

На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура 02

Зараз тривають першочергові слідчі дії, затриманим у порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посад.

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Топ коментарі
+4
Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
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27.10.2020 18:14
+4
Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
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27.10.2020 18:22
+3
Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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27.10.2020 18:23
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Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
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27.10.2020 18:14 Відповісти
Недаром мусоров называют полчеловека...
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27.10.2020 18:28 Відповісти
Па кльйопп єта тяшькай на наррьмальнихь риб"ять-рабатяхь.
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27.10.2020 23:42 Відповісти
Или идут работать детьми мусоров(хотя, мусора, это меньшее зло чем прокуратура и суды), депутатов (почти все ******) и президентов (пока государственных деятелей среди всех президентов в Украине не было, каждый решал свои личные вопросы, маскируясь различными лозунгами).
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27.10.2020 19:05 Відповісти
Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
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27.10.2020 18:22 Відповісти
Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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27.10.2020 18:23 Відповісти
Так они на короновирус исобирали!😆
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27.10.2020 18:28 Відповісти
Щось я Вас третій день не пізнаю. Розчарування, чи звільнили?
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27.10.2020 18:43 Відповісти
Проста на да службову платню підняти риб"яткамь до 5 тис. долярів хоча б.
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27.10.2020 23:43 Відповісти
МОВА: правильна назва статті має виглядати наступним чином: На Сумщині двох співробітників поліції упіймали на хабарі... (оскільки поліцаї не могли самі себе упіймати)
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27.10.2020 18:37 Відповісти
На глазах мельчают мусора, во до чего члены министерства буторных дел докатились.
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27.10.2020 18:42 Відповісти
вот был бы хоть один новостной сайт, который бы публиковал такие новости: взяточник такой то получил 10 лет строгого режима с конфискацией, апелляционный суд оставил приговор без изменений.
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27.10.2020 18:51 Відповісти
Єта.Єнфаррьмацєя за сікьрєчяна я єсьць.
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27.10.2020 23:44 Відповісти
 
 