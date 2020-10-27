На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Сумській області на отриманні хабаря упіймалися заступник начальника і начальник карного розшуку одного з відділень поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею і реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції мали на меті отримати грошові кошти в сумі близько 60 тис.грн.

27 жовтня обох поліцейських затримали під час одержання частини хабаря в розмірі 17,5 тис.грн.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, затриманим у порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посад.

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