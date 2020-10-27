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Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана

Міністерство у справах ветеранів України пропонує для громадського обговорення Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни у суспільстві".

У публікації на сайті відомства уточнюється, що проєкт акта розроблено з метою досягнення мети 11.2. "Пам'ять і повага" Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова від 12 червня 2020 року № 471) "щодо здійснення системної політики щодо формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством шляхом розробки і реалізації комплексної програми героїзації образу захисника - зразка героїзму і патріотизму", інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві констатують наявність проблеми упередженого ставлення до ветеранів, яку пропонується вирішити за допомогою:

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування позитивного образу ветерана війни (зміна законодавства, реалізація державних заходів з інформаційної безпеки, тобто протидія дезінформації щодо ветеранів і т.п.);

- моніторинг та оцінювання суспільної думки щодо образу ветеранів війни, впровадження заходів реагування (дослідження сформованого у суспільстві образу ветерана війни, і необхідне реагування за результатами таких моніторингів);

- співпраця з міжнародними організаціями громадянського суспільства та урядовими організаціями інших країн, що мають успішний досвід реінтеграції ветеранів війни у суспільство;

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- інформаційне забезпечення формування позитивного образу ветерана війни (популяризація позитивного образу в ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, конкурсів, інших заходів, виробництво кіно- та відеофільмів, підготовка інформаційних матеріалів тощо);

- координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни (наприклад, створення умов для тиражування історій успіху, популяризації досягнень і здобутків ветеранів війни у цивільному житті);

- співпраця з організаціями громадянського суспільства (наприклад, організаційна і фінансова підтримка на конкурсній основі програм, мета яких - формування позитивного образу ветеранів);

- співпраця із засобами масової інформації (проведення просвітницьких заходів - форумів, конференцій, круглих столів тощо);

- співпраця з українськими та міжнародними бізнесовими організаціями з метою підтримки ветеранів війни та ветеранського підприємництва (*наприклад, проведення адвокаційних кампаній, покликаних збільшити залученість бізнесових організацій у наданні послуг з навчання, менторства, а також фінансової/грантової підтримки ветеранському підприємництву).

"Зауваження і пропозиції до проєкту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства приймаються до 05 листопада 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: [email protected]", - говориться в повідомленні.
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Топ коментарі
+9
на примере Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь....

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27.10.2020 18:26
+9
людей не интересует мнение Минветеранов,
людей интересует судьба ветеранов !
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27.10.2020 18:28
+7
Адекватные люди и без вашей Концепции любят и уважают Воина-Защитника! Не зе! нас защищает от рашистской агрессии, а наш, родной, солдатик. И преклоняюсь перед нашей Армией с любовью и благодарностью не по указке Кабмина или еще кого-то там, а по велению собственного сердца. Дай, Бог, им всем крепкого здоровья и солдатской удачи!!!
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27.10.2020 18:39
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на примере Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь....

дальше можете не продолжать
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27.10.2020 18:26 Відповісти
людей не интересует мнение Минветеранов,
людей интересует судьба ветеранов !
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27.10.2020 18:28 Відповісти
Это только вы гниды негативно к ветеранам-участникам войны с рашкой относитесь!
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27.10.2020 18:29 Відповісти
Лучше поздно чем никогда, вспомнили на седьмом году войны, а вот про ветеранов труда так вообще ещё не знают.
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27.10.2020 18:33 Відповісти
если бы ЗЕля не вспомнил о ветеранах по делу Шеремета, они были бы на свободе...

вот "эти" о ветеранах пусть лучше не вспоминают - ветеранам спокойней
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27.10.2020 19:02 Відповісти
Правильное замечание. Пенсия ветеранов труда однозначно должна быть больше в 1,5 раза по отношению к неветеранам.
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27.10.2020 19:03 Відповісти
Очень странно читать новости шо очередного ветерана побили в маршрутке или супермаркете а мертвому герою порушили памятник. Надо приучать народ любить своих защитников.
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27.10.2020 18:35 Відповісти
Ветеран - это такое интернациональное понятие. Бывают лугандонские ветераны, бывают российские, американские. Получается, их всех нужно уважать, потому что в прошлом они друг с другом воевали. Есть страны, к примеру в Африке, где почти все ветераны, и в прошлом враги, резали друг друга, убивали и калечили. Они воевали друг с другом, непонятно за что и почему, за убеждения кто главный, а затем их кто-то извне остановил, та же ООН, и теперь они живут, работают, хлеб жуют. Так что вся нация уважаемая, все друг с другом передрались. В общем, в какой то мере глупо выводить рассу ветеранов.
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27.10.2020 18:37 Відповісти
Адекватные люди и без вашей Концепции любят и уважают Воина-Защитника! Не зе! нас защищает от рашистской агрессии, а наш, родной, солдатик. И преклоняюсь перед нашей Армией с любовью и благодарностью не по указке Кабмина или еще кого-то там, а по велению собственного сердца. Дай, Бог, им всем крепкого здоровья и солдатской удачи!!!
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27.10.2020 18:39 Відповісти
Это вопрос к ЗЕ. Хай в опросник вставит.

Бо пока что ЗЕлеными и Аваковым активно формируется образ ветерана - полоумного террориста, помешанного на идеях рассового превосходства, готового убивать за деньги все, что движется.
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27.10.2020 18:39 Відповісти
Никакой концепции не надо! Оскорбил ветерана на выбор или шахта на 3 года или телячий вагон в Лугандон!
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27.10.2020 18:43 Відповісти
это Вы о ЗЕ ?
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27.10.2020 19:03 Відповісти
Самый позитивный ветеран - это в прошлом воин-победитель. Потому что это значит, что он ветеран не зря.
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27.10.2020 18:45 Відповісти
побеждают те, за кем правда и никакую войну не выиграть без поддержки местного населения
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27.10.2020 19:24 Відповісти
Это от самих ветеранов, по-момему, зависит, какой у них образ. Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана - Цензор.НЕТ 8477
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27.10.2020 18:47 Відповісти
йх... совдепія кончена
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27.10.2020 18:48 Відповісти
***
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.

Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто
тут свої дими і синдроми

тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
Я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.

Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами поряд.

Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.

Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться жити… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.

Автор: Роман Семисал
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27.10.2020 18:54 Відповісти
Просто чудове поле для освоєння грошенят... Скільки ж ви піклувальники про мене ще будете турбуватися за рахунок народу... Мені не потрібно щоб з мене робили якусь окрему касту, я не ліпше і не гірше за інших. Треба намагатися робити нормальні людські умови життя для всіх людей. p.s. Визнаю, що я користуюся всілякими пільгами, але вважаю що таким чином повертаю лише свої гроші забрані державою через всілякі податки. Скасовуйте грабіжницькі податки й люди самі знайдуть як застосувати їх найкраще, але вже без різноманітних піклувальницьких прокладок на які по великому рахунку і йдуть витрати.
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27.10.2020 18:56 Відповісти
Це у кого «прєдвзятоє» відношення до ветеранів?! Адептів «какаяразніца» чи сєпарні?!
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27.10.2020 18:58 Відповісти
Краще б прийняли *Закон про колаборацію та зрадництво * ! Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана - Цензор.НЕТ 8122
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27.10.2020 19:10 Відповісти
"...Политика по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника...

Что-то совком завоняло. В государстве давно приняты определённые льготы для ветеранов военных действий. И не надо их постоянно увеличивать. Тем более, что ни Крым, ни Донбасс они не освободили. Это и зарплата, и кредиты и т. п. (Если кому-то не платят - это другой вопрос. Вот этим и должно заниматься Министерство. И больше ничем.) Как только появляется структура опеки, сразу начинаются песни про исключительную важность подопечных. Вот так откровенно тыкать мне в морду, что я - урод, если не считаю каждого участника героем.
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27.10.2020 19:28 Відповісти
ну не пи**ри? воно і є позитивним , а якби не ця зелене куїта яка намагається дискредетувати волонтерів/ветеранів - була б ще більше. Руки sуки заберіть бо все до чого ви торкаєтеся , обертається в гівно
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27.10.2020 19:41 Відповісти
 
 