Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана
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Міністерство у справах ветеранів України пропонує для громадського обговорення Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни у суспільстві".
У публікації на сайті відомства уточнюється, що проєкт акта розроблено з метою досягнення мети 11.2. "Пам'ять і повага" Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова від 12 червня 2020 року № 471) "щодо здійснення системної політики щодо формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством шляхом розробки і реалізації комплексної програми героїзації образу захисника - зразка героїзму і патріотизму", інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві констатують наявність проблеми упередженого ставлення до ветеранів, яку пропонується вирішити за допомогою:
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування позитивного образу ветерана війни (зміна законодавства, реалізація державних заходів з інформаційної безпеки, тобто протидія дезінформації щодо ветеранів і т.п.);
- моніторинг та оцінювання суспільної думки щодо образу ветеранів війни, впровадження заходів реагування (дослідження сформованого у суспільстві образу ветерана війни, і необхідне реагування за результатами таких моніторингів);
- співпраця з міжнародними організаціями громадянського суспільства та урядовими організаціями інших країн, що мають успішний досвід реінтеграції ветеранів війни у суспільство;
- інформаційне забезпечення формування позитивного образу ветерана війни (популяризація позитивного образу в ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, конкурсів, інших заходів, виробництво кіно- та відеофільмів, підготовка інформаційних матеріалів тощо);
- координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни (наприклад, створення умов для тиражування історій успіху, популяризації досягнень і здобутків ветеранів війни у цивільному житті);
- співпраця з організаціями громадянського суспільства (наприклад, організаційна і фінансова підтримка на конкурсній основі програм, мета яких - формування позитивного образу ветеранів);
- співпраця із засобами масової інформації (проведення просвітницьких заходів - форумів, конференцій, круглих столів тощо);
- співпраця з українськими та міжнародними бізнесовими організаціями з метою підтримки ветеранів війни та ветеранського підприємництва (*наприклад, проведення адвокаційних кампаній, покликаних збільшити залученість бізнесових організацій у наданні послуг з навчання, менторства, а також фінансової/грантової підтримки ветеранському підприємництву).
"Зауваження і пропозиції до проєкту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства приймаються до 05 листопада 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: [email protected]", - говориться в повідомленні.
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людей интересует судьба ветеранов !
вот "эти" о ветеранах пусть лучше не вспоминают - ветеранам спокойней
Бо пока что ЗЕлеными и Аваковым активно формируется образ ветерана - полоумного террориста, помешанного на идеях рассового превосходства, готового убивать за деньги все, что движется.
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто
тут свої дими і синдроми
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
Я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.
Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться жити… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.
Автор: Роман Семисал
Что-то совком завоняло. В государстве давно приняты определённые льготы для ветеранов военных действий. И не надо их постоянно увеличивать. Тем более, что ни Крым, ни Донбасс они не освободили. Это и зарплата, и кредиты и т. п. (Если кому-то не платят - это другой вопрос. Вот этим и должно заниматься Министерство. И больше ничем.) Как только появляется структура опеки, сразу начинаются песни про исключительную важность подопечных. Вот так откровенно тыкать мне в морду, что я - урод, если не считаю каждого участника героем.