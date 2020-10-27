Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

Голосіївський райсуд Києві відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському ТБ розповіла адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі.

Сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт. Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.

Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

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"Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення", — сказала адвокатка.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.