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зґвалтування (356) Київська область (3131) суд (8037)

Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

Новини Цензор.НЕТ Події

Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

Голосіївський райсуд Києві відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському ТБ розповіла адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі.

Сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт. Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.

Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

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"Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення", — сказала адвокатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Клименко про причини трагедії в Кагарлику: В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал. Там просто немає молоді

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
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Топ коментарі
+21
Браво! Браво "судовій" системі України! Просто браво! Покидьки...
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27.10.2020 18:37
+19
Залишилося заарештувати потерпілу "за провокативні дії відносно поліцейських"
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27.10.2020 18:38
+15
Браво 144 судовой рехворме. Насильникам и убийцам домашний арест. Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей - Цензор.НЕТ 1684
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27.10.2020 18:38
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Браво! Браво "судовій" системі України! Просто браво! Покидьки...
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27.10.2020 18:37 Відповісти
кривосуддю браво...
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27.10.2020 18:38 Відповісти
Фигурант не значит, что он насиловал.. Может просто был в той компании и не заявил о преступлении. Если Ваша жена или дочь кого-то случайно собьет на машине и смоется с места преступления. Потом вам все расскажет.. Интересно какой процент граждан заявят на свою семью.. А на этом сайте 60-90% лицемеров. Кого-то за что-то казнят, а на их месте сделали тоже самое.. или делают тоже самое.
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27.10.2020 18:52 Відповісти
ого як вас зачепила тема... власний досвід?
суспільство прагне справедливості, в першу чергу... деталі не мають вже значення, коли навіть мвс все визнало - хєращєнкі тут вищали "єта нє ми! згуладзе винаватая"... суспільство не забуде Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої - Цензор.НЕТ 5460
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27.10.2020 19:02 Відповісти
Аміго,скажу тобі по секрету : свідків в сізо не тримають....
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27.10.2020 19:13 Відповісти
Плохой пример. Он фигурант дела, а не знакомый "которому все рассказали".
Вас насилуют в отделении полиции, а "фигурант" не насилует, но сидит рядом и читает газету, следуя Вашей логике "это не значит, что он насиловал"... т.е. Вы будете обижены только на тех кто не посредственно в Вас проникал, а к тем кто не пытался помешать преступлению у Вас претензий не будет. Я правильно всё понял?
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27.10.2020 21:02 Відповісти
"Андрій Осадчук також зазначив, що вже двоє підозрюваних у справі про катування "відпочивають вдома"." (c)

Це все що треба знати про ******* правоохоронну систему в Україні. Що вже казати за більш серйозні питання пов'язані з великими грошима, депутатами, олігархами…
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27.10.2020 20:55 Відповісти
Залишилося заарештувати потерпілу "за провокативні дії відносно поліцейських"
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27.10.2020 18:38 Відповісти
Це ще буде. Почекайте.
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27.10.2020 18:44 Відповісти
Браво 144 судовой рехворме. Насильникам и убийцам домашний арест. Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей - Цензор.НЕТ 1684
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27.10.2020 18:38 Відповісти
идиотина, зелёная блевотина вернула назад всех судей януковощного периода, еще и головой над ними поставила портянкина! что ты блеешь, ослина тупая, про реформы?
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27.10.2020 18:41 Відповісти
Залезь в свою нору змея соевая. Ето твой Петя такие рехвормы провел что все рыговские судьи вернулись в свои кресла и даже пошли на повышения. При Пете много судей даже из окупированных территорий в Киев приехали занимать тепленькие места
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27.10.2020 18:47 Відповісти
Суров, ще раз, спеціально для вас. Одного з 73 відсотків. Ви зробили це разом!
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
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27.10.2020 18:54 Відповісти
А ще увесь РВВС нагородити. Ну а чому б ні?
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27.10.2020 18:39 Відповісти
где защитники мусарни с песнями про "не.уй пить" из предыдущей темы про убийство водилы жигулей?
а ну ка, запевай хором о том, что "не.уй иметь п.зду"
идиотины, вы где?
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27.10.2020 18:39 Відповісти
Мабуть дуже сексуально "озоботился", що прихворів!!!))
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27.10.2020 18:43 Відповісти
Це ганьба !
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27.10.2020 18:43 Відповісти
Вчера обезьянник, сегодня под залог, а завтра вонь в ряды Макакова. Ему нужны такие ценные кадры!
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27.10.2020 18:47 Відповісти
Кастрировали предварительно?
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27.10.2020 18:49 Відповісти
Нормально...на пресс-конференцию по их преступлению преЗЕдент не приходил, поэтому и отпустят чуть позже...
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27.10.2020 18:51 Відповісти
Якщо мосурню будуть прсовати то вони не будуть захищати цю владу.
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27.10.2020 18:55 Відповісти
Оказывается под домашний арест отпускают всех - взяточников, сепаратистов, уголовников. Всех кроме патриотов. Пока этих "судей" не ... толку не будет
Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої - Цензор.НЕТ 3368
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27.10.2020 19:01 Відповісти
Покидьки!
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27.10.2020 19:10 Відповісти
осел конечно же сделать с этим ничего не может.....даже судью освободившего преступника уволить через совет правосудия...
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27.10.2020 19:19 Відповісти
А нечего в миниюбке в мусарню ходить!
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27.10.2020 19:26 Відповісти
осел!
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27.10.2020 20:46 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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27.10.2020 20:18 Відповісти
Залишилось тільки іменний пісталєт подарувати і в званні підвищити.
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27.10.2020 21:20 Відповісти
 
 