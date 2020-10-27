Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
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Стало відомо скільки мандатів отримають партії, які пройшли до Київської міської ради.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив екснардеп, член списку "ЄС" до Київради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий склад Київради: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифри - це мандати , якщо хтось не зрозумів", - написав Ємець.
Топ коментарі
+41 Павло ШОвте
показати весь коментар27.10.2020 18:55
+36 Герхард
показати весь коментар27.10.2020 18:42
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.10.2020 18:43
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Будь ласка, зачекайте...
І, хто що вміє, те і робить.
остальные - опозиция 59....
что и следовало ожидать ))))
вы точно из 25% умных?
Зато вы АБСОЛЮТНО ВЕРНО ВЫССКАЗАЛИСЬ в следующем коментарии )))
2004 рік. Ющенко - 51,99%. Янукович - 44,20%
2010 рік. Тимошенко - 45,47%. Янукович 48,9
Проукраїнський патріотичний виборець з орієнтацією на європейські цінності (Ющенко-Тимошенко-Порошенко) як був, так і залишається, - це Захід, Київ і Центр. Проросійський виборець з цінностями руского міра від Януковича і партії регіонів перекочував до СН, ОПЗЖ, шарія, - це Південь і Схід. Великих змін не відбувається.
Ты забыл, наверное
Ничосе
21.3+18+9.5+7.2+6.8+6.7+6.6=76.1
120 депутатов/76.1=1.58
Каждое умножаем на 1,58
34+28+15+11+11+11+10=120
Емец: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
Рейтинг: "Удар" - 34, "ЕС"- 28, "Слуга народа" - 15, "Голос" - 11, "Еднисть" - 11, ОПЗЖ - 11, "Батькивщина" - 10 Ошибка выборки не превышает 1%
Или Емец дезинформирует
или Рейтинг - такая себе конторка
Європейська солідарність"- 20%
Удар - 20%
ОПЗЖ - 7,7%;
Батьківщина - 7.4%;
Слуга народу - 7,4%;
Голос - 5,9%.
https://censor.net/ru/n3227231
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%
Тогда такой расклад:
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 31;
"Единство" - 13;
ОПЗЖ, "Батькивщина", "Слуга народа" - по 12;
"Голос" - 9.
Жопошні, геть!💩
Як тебе не любити, Києве мій!
Поэтому в самой партии Зеленского проблемы, потому что ее единство не в одинаковом видении развития страны, а в том, что есть прозападные, и провосточные, есть за ПЦУ, есть за УПЦ и так далее. Поэтому они не смогут долго быть вместе, потому что разновекторная партия обречена на провал, потому что два болельщика киевского Динамо (два вегетарианца, два охотника...) все равно разосрутся, если у них есть противоречения в другом. Так два избирателя Зеленского разосрутся, если один за ПЦУ, другой за УПЦ, один за отвечать на Донбассе, другой за не отвечать, один против русского языка, другой за и так далее.
Избиратели, ранее увидившие в Зеленском избавителя от коррупции, разочаровались, не увидев борьбу с коррупцией, и, опять же ожидаемо, ушли обратно к "своим" - не разновекторным, а вполне понятным, что эти четко за такой то курс, те - за такой-то.
Цифры заманчивые - 61 на двоих. Вот прям самым минимум, чтобы можно было создать коалицию (всего - 120). Но вот же первая ссылка внизу по похожим статьям: Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете, - Лерос Хотя по данным из этой статьи на троих у них не получится коалиция. Голос со слугами не сольется, брать ОПЗЖ не станут. Остается партия Омельченко, что тоже как-то не так. По этой же причине ЕС не сможет создать коалицию без Удара.
Так что при текущем раскладе (если взять за реальность данные Емца) при отсутствии согласия между Ударом и ЕС вообще не понятно, как в Киевсовете создадут коалицию. Или будет солянка-треш, или вспомнят практику тушек, ну или поднимать вопрос о новых выборах.
зачем тянуть русский мир в Киев???
сидели бы там и вкушали все прелести...
Згадаймо Пороха і Кличару на сцені Майдану зимою 2014-го. Обидва клялися, що через тиждень Майдан буде блищати, як новий, а будівля Профспілок буде відновлена до весни, що до першої річниці Майдану в Києві буде музей Героїв Небесної Сотні... Зараз ми маємо НУЛЬ від обіцянок цих двох покидьків. Але зараз ці два уроди в Київміськраді будуть мати більшість голосів аж у 61 "штиків", проти 59-ти голосів від усіх інших сил, куди потрапили і опажопи. Ось така фігня, малятки. Просрали ми бюджет Києва. Податки, сплати, платежі киян підуть в кишені все тіх же корупціонерів і в общак мафії. Дякуємо плебсу за "перспективну" п"ятирічку.
о мненам?
- Мы к вам,
профессордепутаты - и вот по какому делу!
- Кто вы?
- Я
ШвондерПоршенко, она ВяземскаяПоршенинко, товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
- Скажите, это вас вселили в
квартиру Фёдор-Палыча СаблинаКиевраду?
- Нас!
- Боже, пропал
домКиеврада… что будет с паровым отоплением?
- Мы к вам,
профессордепутаты, вот по какому делу! Мы, управление нашего домаштаба, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего домаштаба, на котором стоял вопрос об уплотнении квартирмест домав Киевраде!
- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.