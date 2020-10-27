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Київ (13832) Київрада (454) Ємець (87) Європейська Солідарність (1021)

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді:

Стало відомо скільки мандатів отримають партії, які пройшли до Київської міської ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив екснардеп, член списку "ЄС" до Київради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий склад Київради: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифри - це мандати , якщо хтось не зрозумів", - написав Ємець.

Читайте також: Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: ЄС - 31, Удар - 30, Єдність - 13, Слуга народу - 12, Батьківщина - 12, ОПЗЖ - 12, Голос - 10 01
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Топ коментарі
+41
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 2584
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27.10.2020 18:55
+36
Эх. Повысить бы проходной барьер в столице до 15. Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1995
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27.10.2020 18:42
+36
Зонтику Верещук посвящается.... Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1326
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27.10.2020 18:43
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в які роки це було?
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27.10.2020 21:46 Відповісти
Удар і "Слуги" ?! Ви глузуєте ? Після усьої травлі на Кличка від СН ? Ніколи !!!
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27.10.2020 19:06 Відповісти
если захочит Виталик быть полноценным мэром, а не свадебным генералом, то куда он денется
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28.10.2020 09:50 Відповісти
Он был и остается полноценным мером, прекращай свое зеледрочерство! Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7199
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28.10.2020 12:57 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1809
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27.10.2020 19:08 Відповісти
Влажныемечты идиота😝
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27.10.2020 19:36 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 427
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27.10.2020 19:04 Відповісти
Оновлена київрада. Як буде виглядати.

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 4930

І, хто що вміє, те і робить.
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7285
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27.10.2020 19:05 Відповісти
тепер точно метро на Трою збудують. Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1208
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28.10.2020 07:34 Відповісти
нашо тобі там метро? Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 968
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28.10.2020 12:58 Відповісти
Це з серіалу - перед виборами в кожне село метро? Бабло вже пішло на "велике будівництво"! Тепер ніяк краї не знайдуть.
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28.10.2020 19:18 Відповісти
тепер чекаємо як Віталя буде чудити з коаліціядою і відправляє ЄС в опозицію.
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27.10.2020 19:06 Відповісти
Київ відстояли. Інформація про результати виборів,як з поля бою ....от живемо....
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27.10.2020 19:09 Відповісти
Все не так вже і погано. Могло бути набагато гірше.
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27.10.2020 19:20 Відповісти
ес + удар =61
остальные - опозиция 59....
что и следовало ожидать ))))
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27.10.2020 19:23 Відповісти
Я думаю в оппозиции будут ОПЗЖопи со "Слугами".
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27.10.2020 19:26 Відповісти
Коли перед виборами українські патріотичні партії підписували меморандум взаєморозуміння, Жулька висунула умову, якщо там буде Порошенко, мене не буде, і до меморандуму не приєдналась. Батьківщина також буде в опозиції. Голос перед виборами наче заявляв,що у коаліцію з ЄС не піде, а на виборах мера Притула аж занадто котив бочку на Кличка, то невідомо, як партія співуна і гумориста поведе себе у міськраді. У всякому разі, Голос - це слабка ланка в українському патріотичному політичному таборі.
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27.10.2020 21:21 Відповісти
То ти тупе,ти с жульки і батьківщини зробило дві різні шобли,голос жодного разу не гнав бочку на ЕС,напевно сосеш соску в слуг уродів???
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27.10.2020 21:31 Відповісти
Дебіл, ти що дозу перебрав? Іди проспись. І менше соси, бо захлинешся.
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Сама Кіра сказала, що ворогN1 - ЄС.
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27.10.2020 22:20 Відповісти
Воно ж, обділене Богом і людьми, не знає хто така та Кіра.
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28.10.2020 00:03 Відповісти
61+59=110
вы точно из 25% умных?
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27.10.2020 21:21 Відповісти
вот я не очень умный.
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27.10.2020 21:22 Відповісти
Ну депутатов в киевской раде 120 и 61 + 59 = 120, а не 110

Зато вы АБСОЛЮТНО ВЕРНО ВЫССКАЗАЛИСЬ в следующем коментарии )))
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28.10.2020 12:15 Відповісти
спасибо, кэп
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28.10.2020 12:39 Відповісти
Нз, со ВСЕМИ бывает, в том числе и со мной
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28.10.2020 14:28 Відповісти
Зебилье после обгаживания Виталия будет в киевраде полы мыть.
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27.10.2020 19:25 Відповісти
По итогу- "ЕС" прибавила, "ОПЗЖ" прибавила. "Юля" и "СН" сильно убавили. Время сработала на Порошенко и Медведчука. В первом случае, украинцы забыли обиды и начали прощать Порошенко. Во втором- к вечно пророссийской аудитории вернулся избиратель, который в своё время усомнился в правильности выбора рос.вектора. Сейчас когда он разочаровался в "западных ценностях"(спасибо Порошенко и Зеленскому) он вернулся на круги своя.
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27.10.2020 19:25 Відповісти
*время сработало...
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27.10.2020 19:26 Відповісти
Главное из "западных ценностей" - это, прежде всего, система контроля власти , сильные общественные институты и законы, существенно осложняющие коррупцию. Где ты их увидел в Украине, когда? В чем народ разочаровался? Только в том, что на пути народа к демократическим ценностям всегда становитесь вы, совки и кацарылые, люто ненавидящие все, что мешает вам воровать.
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27.10.2020 20:51 Відповісти
Извиняюсь, каким боком западные ценности к Зе!?
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27.10.2020 20:35 Відповісти
Повернемось трохи назад. Вибори президента України:
2004 рік. Ющенко - 51,99%. Янукович - 44,20%
2010 рік. Тимошенко - 45,47%. Янукович 48,9
Проукраїнський патріотичний виборець з орієнтацією на європейські цінності (Ющенко-Тимошенко-Порошенко) як був, так і залишається, - це Захід, Київ і Центр. Проросійський виборець з цінностями руского міра від Януковича і партії регіонів перекочував до СН, ОПЗЖ, шарія, - це Південь і Схід. Великих змін не відбувається.
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27.10.2020 21:33 Відповісти
к сожалению и это не смотря на войну и отвалившийся лохторат крыма и лугандона
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28.10.2020 09:24 Відповісти
Гут ... Аби не пересварилися, як після 2004 р.
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27.10.2020 19:26 Відповісти
в 2004 году инициатором развала оранжевых была косатая. если ее не будет то все будет нормально
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27.10.2020 19:30 Відповісти
Вся рада при пэте вообще была нелегетимна
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27.10.2020 19:42 Відповісти
абы шо ляпнуть?
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27.10.2020 19:47 Відповісти
Та не, правда.
Ты забыл, наверное
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27.10.2020 20:00 Відповісти
это по какой клнституции?раиськи? Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 8384
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27.10.2020 20:16 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1493
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27.10.2020 19:29 Відповісти
А Зеника обрали?
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27.10.2020 19:31 Відповісти
Со слов ыксперда емца???
Ничосе
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27.10.2020 19:40 Відповісти
Шо, жопошное, абыдна?!
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27.10.2020 19:45 Відповісти
Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" - 21,3%, "ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Еднисть" - 6,8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батькивщина" - 6,6%

21.3+18+9.5+7.2+6.8+6.7+6.6=76.1
120 депутатов/76.1=1.58
Каждое умножаем на 1,58
34+28+15+11+11+11+10=120


Емец: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
Рейтинг: "Удар" - 34, "ЕС"- 28, "Слуга народа" - 15, "Голос" - 11, "Еднисть" - 11, ОПЗЖ - 11, "Батькивщина" - 10 Ошибка выборки не превышает 1%

Или Емец дезинформирует
или Рейтинг - такая себе конторка
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27.10.2020 19:43 Відповісти
Та желаемое за действительное, этот емец брехло старое
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27.10.2020 19:47 Відповісти
официально результаты будут ,дай бог 6 ноября.а пока по экзитполам рейтинга.но емец тоже не на пустом месте сказал,по параллельному подсчету голосов.
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27.10.2020 20:19 Відповісти
Кількість депутатів рахують не по екзитполах, а по протоколах виборчих дільниць з мокрими печатками. Вчора за інформацією вже було оброблено 99,5%, з того і рахуй.

Європейська солідарність"- 20%
Удар - 20%

ОПЗЖ - 7,7%;
Батьківщина - 7.4%;
Слуга народу - 7,4%;
Голос - 5,9%.

https://censor.net/ru/n3227231
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27.10.2020 21:44 Відповісти
Что такое экзитпол?
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27.10.2020 22:35 Відповісти
Пошукай у Google дізнаєшся. А заодно, прочитай що таке виборча дільниця і протокол голосування.
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27.10.2020 23:58 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 6141
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28.10.2020 00:11 Відповісти
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%

Тогда такой расклад:
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 31;
"Единство" - 13;
ОПЗЖ, "Батькивщина", "Слуга народа" - по 12;
"Голос" - 9.
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27.10.2020 22:40 Відповісти
ги) а шо там пальчевський, якому малювали ледь не перемогу в один тур)
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27.10.2020 19:51 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 8461
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27.10.2020 20:21 Відповісти
Пиара на ютюбе было на много денег))) А потом за день другой его спалили и появилась анти реклама)))
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27.10.2020 20:31 Відповісти
Киів, поздоровляю!!!🌷
Жопошні, геть!💩
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27.10.2020 19:51 Відповісти
Якби не зажопінці , був би привід порадіти !!))
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27.10.2020 19:55 Відповісти
Не відсотків,а мандатів, це трохи різні речі !!))
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27.10.2020 20:05 Відповісти
Еє 31%, Удар 30%, тепер шо у малороської нечисті: зелені наркомани 12%, ******** 12%

Як тебе не любити, Києве мій!
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27.10.2020 20:11 Відповісти
Чему радуешься ?? 24 % малороско прокацапской грязи для Киева это дохрена много!!!
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27.10.2020 20:16 Відповісти
не преувеличивай: у слуг народа -не все прокацапская грязь!
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28.10.2020 01:57 Відповісти
Эх как ты лихо в прокацапов записал
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28.10.2020 12:48 Відповісти
Ну всё, следующие выборы президента явно что Порошенко вернётся) если конечно ЗЕ не развалит страну своими наркотупняками...
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27.10.2020 20:34 Відповісти
Треба мати 80-81 мандат, тобто 67% від 120, щоб зеленький не завадив Кличку бути і керівником КМДА, як є зараз. Тобто, без Батьківщини не вийде, а вона сумнівна. Все ж таки, багато в Києві живе бидла.
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27.10.2020 20:54 Відповісти
Усиление ЕС и ОПЗЖ и снижение "слуг" понятно. Зеленский попытался балансировать между двумя векторами, но в нынешних условиях это нереально, это при Кучме еще работало, но не сейчас. Поэтому скажем так восточный электорат снова ушел к экс-регионам, а западный добавил голосов Порошенко. Потому что быстро массовой "єдності" в Украине не будет.
Поэтому в самой партии Зеленского проблемы, потому что ее единство не в одинаковом видении развития страны, а в том, что есть прозападные, и провосточные, есть за ПЦУ, есть за УПЦ и так далее. Поэтому они не смогут долго быть вместе, потому что разновекторная партия обречена на провал, потому что два болельщика киевского Динамо (два вегетарианца, два охотника...) все равно разосрутся, если у них есть противоречения в другом. Так два избирателя Зеленского разосрутся, если один за ПЦУ, другой за УПЦ, один за отвечать на Донбассе, другой за не отвечать, один против русского языка, другой за и так далее.
Избиратели, ранее увидившие в Зеленском избавителя от коррупции, разочаровались, не увидев борьбу с коррупцией, и, опять же ожидаемо, ушли обратно к "своим" - не разновекторным, а вполне понятным, что эти четко за такой то курс, те - за такой-то.
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27.10.2020 21:02 Відповісти
А почему кто-то сразу решил, что Удар и ЕС создадут коалицию?

Цифры заманчивые - 61 на двоих. Вот прям самым минимум, чтобы можно было создать коалицию (всего - 120). Но вот же первая ссылка внизу по похожим статьям: Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете, - Лерос Хотя по данным из этой статьи на троих у них не получится коалиция. Голос со слугами не сольется, брать ОПЗЖ не станут. Остается партия Омельченко, что тоже как-то не так. По этой же причине ЕС не сможет создать коалицию без Удара.

Так что при текущем раскладе (если взять за реальность данные Емца) при отсутствии согласия между Ударом и ЕС вообще не понятно, как в Киевсовете создадут коалицию. Или будет солянка-треш, или вспомнят практику тушек, ну или поднимать вопрос о новых выборах.
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27.10.2020 21:14 Відповісти
Не видавайте бажане за дійсне. У Європейської солідарності і Удару давня співпраця і тому ЄС підтримала Кличка на виборах мера, і не висунула свого кандидата. До речі ЄС закликала Голос, Батьківщину, Свободу та ін. патріотичні партії підтримати Кличка. А 61 - це якраз та необхідна цифра для коаліції. Інші партії, Єдність, Батьківщина і Голос також можуть приєднатись. Однозначно не будуть у коаліції, якби і захотіли, ОПЗЖ і Слуга народу, їх ніхто не візьме. Про це вже заявив Порошенко.
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27.10.2020 21:57 Відповісти
позорище !!! Батьківщина на рівні за оцим лайнищем слугами урода.. Пригадаємо 2019-й рік, квітень.. Батьківщина була набагато нижча за рейтингом ніж слуги урода, а тепер слуги нижчі ніж Батьківщина. Лише за півтора роки просрати все це не аби який "талант" треба мати. Просрали свій рейтинг, просерають країну, просерають здоров'я громадян під час пандемії. Рукожопи у всьому, У ВСЬОМУ !!
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27.10.2020 21:17 Відповісти
Браво вашим коментарям!!!
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27.10.2020 22:10 Відповісти
Дякую)). Але краще б в нас не було приводу писати такі коментарі.. Це крик душі. ((
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28.10.2020 21:18 Відповісти
сколько в Киеве переселенцев с востока?бежали от войны,от русских окупантов,а в Киеве голосуют за жопных и за поповых...
зачем тянуть русский мир в Киев???
сидели бы там и вкушали все прелести...
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27.10.2020 21:30 Відповісти
вот когда примут закон о колаборантах,тогда любители русскага мира вообще сбегут в *********
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28.10.2020 01:59 Відповісти
Ты явно не знаешь Киев. Там москвабад для многих до сих пор столица. И никаких переселенцев для этого не нужно.
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28.10.2020 12:52 Відповісти
Коаліція у міськраді Києва: ЄС і Удар. Голова міськради (мер) Віталій Кличко. Секретар міськради Марина Порошенко. З чим усіх вітаю!
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27.10.2020 21:47 Відповісти
опять порох слуг попустил...
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27.10.2020 22:54 Відповісти
правда глаза колет, понимаю.
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27.10.2020 23:31 Відповісти
«Опять»?
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28.10.2020 12:53 Відповісти
Отже, корупція ЄС об"єднується з мафією Кличари і Києву приходить повний нок-аут, який порохом "пропах". Запам"ятайте "етат дєнь пабєди"...

Згадаймо Пороха і Кличару на сцені Майдану зимою 2014-го. Обидва клялися, що через тиждень Майдан буде блищати, як новий, а будівля Профспілок буде відновлена до весни, що до першої річниці Майдану в Києві буде музей Героїв Небесної Сотні... Зараз ми маємо НУЛЬ від обіцянок цих двох покидьків. Але зараз ці два уроди в Київміськраді будуть мати більшість голосів аж у 61 "штиків", проти 59-ти голосів від усіх інших сил, куди потрапили і опажопи. Ось така фігня, малятки. Просрали ми бюджет Києва. Податки, сплати, платежі киян підуть в кишені все тіх же корупціонерів і в общак мафії. Дякуємо плебсу за "перспективну" п"ятирічку.
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27.10.2020 23:01 Відповісти
Ти, покидьок, спроси у свого зеленого покидька, скільки обіцянок і яких здійснив твій покидьок.
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28.10.2020 07:54 Відповісти
эти хоть обещали,а зеленым макакам на Майдан вообще насрать
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28.10.2020 09:33 Відповісти
За що голосували - те й маєте
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28.10.2020 12:55 Відповісти
Найсмішніше -- це "Єдність". Витягли трупа_омельченка і знайшлося стільки киян-некроманів, що завели цей сморід до Київради Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 292 Тепер "омельченко" може продовжувати вбивати людей на пішохідних переходах.
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28.10.2020 09:18 Відповісти
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7666
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28.10.2020 09:27 Відповісти
Очень шаткое положение у ЕС. Коалиция может быть какая угодно. Никому нельзя верить
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28.10.2020 12:01 Відповісти
- Вы ко мне нам?

- Мы к вам, профессор депутаты - и вот по какому делу!

- Кто вы?
- Я Швондер Поршенко, она Вяземская Поршенинко, товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.

- Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдор-Палыча Саблина Киевраду?

- Нас!
- Боже, пропал дом Киеврада… что будет с паровым отоплением?
- Мы к вам, профессор депутаты, вот по какому делу! Мы, управление нашего дома штаба, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома штаба, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир мест дома в Киевраде!
- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
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28.10.2020 14:50 Відповісти
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