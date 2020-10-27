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Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція

Заступник голови партії, член політради "Голосу" Сергій Притула підбив підсумки виборчої кампанії, оцінив результати виборів і зробив прогнози щодо подальшої роботи.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував "кожному, хто віддав свій голос на дільницях за мене особисто і за нашу команду до Київради", волонтерам і колегам.

"Я відчував вашу підтримку на тлі доволі агресивної та брудної піар-кампанії, яку розгорнули проти мене політичні опоненти. Ви мотивували не опускати рук і торувати свій шлях! І ми, попри все, отримали свою фракцію у Київраді. Ми завели туди людей, які стануть Вашими голосами у боротьбі зі свавіллям корупціонерів та забудовників! І я буду і далі розраховувати на Ваше плече у допомозі нашим депутатам. Бо, тільки у тісній взаємодії громади та депутатського активу, така боротьба дасть свої плоди", - пише Притула.

Є в пості слова вдячності і тим, хто не проголосував за Притулу.

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"Це означає, що у мене попереду ще дуже багато роботи, щоб достукатись до Ваших сердець!
За відсутності таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил за якими стоять впливові фінансово-промислові групи, у мне залишалось, фактично, два ресурси: соцмережі та особисте спілкування. Я радий був пройти цю кампанію "на ногах" по всьому Києву та зустрічатись з Вами у кожному районі. Це дозволило краще Вас почути і заглибитись у Ваші проблеми.
Далі наш депутатський корпус працюватиме над їх вирішенням. І я не збираюсь відпускати їх роботу у вільне плавання", - запевнив політик.

Він також констатував, що "на сьомому році війни в столиці воюючої країни можливий такий високий результат представника відверто проросійської політсили", і закликав задуматися про спільну боротьбу "за викорінення таких колабораціоністів з політичної карти України".

На думку Притули, непочатий край і в роботі щодо явки. "Звичайно, фактор пандемії вплинув на явку. Але куди більше на відвідуваність дільниць вплинули тотальна зневіра людьми у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження, завдяки децентралізації, перейшли від центральної влади на місця. Просвітницька робота по цих питаннях – це вкрай важливо! Особливо серед молоді, яка вкотре програла ці вибори дисциплінованим виборцям пенсійного віку", - упевнений політик.

Він привітав Володимира Кличка з перемогою і побажав одужання. "Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції", - зазначив Притула.

"Все, що не вбиває, робить сильнішим!
Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу!Насправді, все тільки починається!", - заявив заступник голови партії, член політради "Голосу" Сергій Притула.

Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція Голосу в Київраді співпрацюватиме з виборцями 01

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Топ коментарі
+10
Ведь у вас у Поющих Трусов главный враг был по вашим же безголосым словам были не РЫГоаналы а Порох!
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27.10.2020 19:15
+8
Единственный независимый был Порошенко (относительно). В целом, самостоятельная фигура!
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27.10.2020 19:43
+6
Ну так занимаются! Только ответственность не берут на себя Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 3565
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27.10.2020 20:28
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Они все так стремятся о нас заботиться , что больше пугает , чем радует .
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27.10.2020 19:14 Відповісти
Притула допоміг мафії виграти вибори! А партія Голос вже не вперше унеможливлює об'єднання патріотів та демократів на виборах, виставляючи свого розкрученого кандидата, що робить об'єднання демократів та патріотів нецікавим для виборців! Це просто ігри мафії, а Притула просто актор, такий самий як і Вакарчук, який продає Україну за гроші!
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27.10.2020 19:20 Відповісти
Партия Голос разочаровала и набрала мизер народных голосов. Это проигрышь и ганьба. Голоса не слышно и не видно, он безголосый и служит не избирателям, а олигархату как и абсолютное большинство партий Украины.
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27.10.2020 19:25 Відповісти
Голос мафії.
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27.10.2020 19:32 Відповісти
В спам 3.14дрило.
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27.10.2020 19:26 Відповісти
Ведь у вас у Поющих Трусов главный враг был по вашим же безголосым словам были не РЫГоаналы а Порох!
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27.10.2020 19:15 Відповісти
Брехня.
Не враг, а соперник, и не какой-то там "Порох", а ПЕС, которая пыталась поглотить Голос и исключительно по этой причине была соперником.
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27.10.2020 20:11 Відповісти
Що то за пінчери дебільні, що голосували за Попова, вперед ватники в минуле.
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27.10.2020 20:15 Відповісти
То електорат ОПЗЖ. У Києві також присутній
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27.10.2020 20:25 Відповісти
Притула достойный человек С первых дней войны волонтер ВСУ деньгами и военными средствами защиты и обороны. Вот только мне не понятно сам Притула будет присутствовать в Киевсовте в качестве депутата?
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27.10.2020 19:20 Відповісти
Ні.
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27.10.2020 23:40 Відповісти
Кажуть, що Притула Пінчуковський. Хто точно знає дайте відповідідь це правда чи ні ? Як на мою думку, то усі вони залежать від якихось олігархів з кучменівських 90-х.
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27.10.2020 19:23 Відповісти
Единственный независимый был Порошенко (относительно). В целом, самостоятельная фигура!
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27.10.2020 19:43 Відповісти
Тада...сам себе олигарх.
Это как если бы лично Ахметов или Пинчук политикой занимались.
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27.10.2020 20:13 Відповісти
Ну так занимаются! Только ответственность не берут на себя Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 3565
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27.10.2020 20:28 Відповісти
Кличко с победой/ Потому что есть результат. Кличко: Киев без помощи правительства готовит дополнительные койки /построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ Киев приобрел 200 автобусов, - Кличко ./ Киев выделил на доплаты медикам, - Кличко/. В отличие от кукареканья: Имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль: рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.10.2020 19:45 Відповісти
Притула лише пльонтався Кличкові під ногами. Мало бракувало, щоб Кличкові не вдалося перемогти у першому турі, бо в якогось кльоуна амбіції політичні проснулися. Колись люди таки розумніші були, бо з ганьбою прокатали Лобана, який хотів переплавити свою спортивну популярність у політичний капітал (якщо його совєцко-кацапські сентенції можна було назвати політичним капіталом).
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27.10.2020 20:01 Відповісти
А Кличко в кого в ногах плентався?
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27.10.2020 20:17 Відповісти
Не йшов би ти, чоловіче в ту політику, в якій неясно хто зверху(керує), досить одного шоумена "розважаючого" народ.
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27.10.2020 20:09 Відповісти
"За відсутності таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил за якими стоять впливові фінансово-промислові групи...".
А за тобою "не стоїть" олігарх Пінчук та його канали ICTV та СТБ Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 8607, який хотів на виборах мера Києва провернути успіх Бєні на виборах президента 2019. Але кияни ситі по горло тим клоуном,що сидить на банковій, другий клоун на Хрещатику Києву не потрібен.
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27.10.2020 20:13 Відповісти
Родственник одиозного вора-регионала? А прикидывался таким патриотом, кнур...
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27.10.2020 21:20 Відповісти
Ці вибори показали страшенно низькій рівень якості політиків, тому вибір був вже не стільки за ідеологічною ознакою щодо розбудови майбутнього , як за те щоб бодай було не розвалено олігофренами каналізацію і хочаб було світло в будинках. Взагалі , потрібно робити якусь систему елементарного відбору нормальних політиків від ідіотів і убивць. Зараз Україна це Дикий захід США десь часів 1860 років, тут можна вбити охорону і вкрасти банківське золото, а потім бути обраним мером територіальної громади.
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28.10.2020 06:08 Відповісти
 
 