УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10512 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Волонтери для армії
13 578 23
Дніпро місто (2155) смерть (6550) волонтери (1210) Ян Осока (1495)

Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Дніпрі попрощалися з відомою волонтеркою бабусею Лю. На території лікарні ім. Мечникова військовий капелан отець Дмитро Поворотний провів церемонію відспівування.

Попрощатися з бабусею Лю прийшли волонтери і патріоти України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми познайомилися з бабусею Лю в 14-му. Вона була знайома кожному волонтеру в штабі і в госпіталі, кожному воїну і волонтерам з команди Вокзал-Дніпро. Це була маленька жінка з Величезним Серцем!!!", - говорить про жінку-волонтерку голова благодійного фонду "Відкрите серце" Світлана Свердліченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Померла 91-річна волонтерка Людмила Твердохліб (Бабуся Лю), яка допомагала українським воїнам з 2014 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі 01
Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі 02
Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі 03

Зазначається. що Людмила Григорівна Твердохліб застала Голодомор і Другу світову війну, і тому вважала, що потрібно допомагати тим, хто оберігає мир. За її словами, її дід був кобзарем, спадкоємцем козаків, він розповідав їй про героїчне минуле української нації та її героїв. Влітку і навесні бабуся Лю самостійно вирощувала квіти в саду і овочі на своєму городі. А потім продавала їх в центрі міста. Виручені гроші передавала до шпиталю на лікування бійців і потреби армії.

Збирала гроші і продавала сувенірну продукцію, оголошуючи всім бажаючим, що просить "не для себе, а для синочків", як ласкаво вона називала усіх бійців.

Вона регулярно приходила в центр допомоги військовослужбовцям на залізничному вокзалі Дніпра, спілкувалася з бійцями і молилася за Україну. Могла майже всю ніч розповідати різні історії зі свого життя, читала вірші.

Жінка перенесла інсульт і довго хворіла, але до останнього допомагала бійцям. Бабусю Лю поховали на кладовищі села Ясне Новокадацького району.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Светлая Память!
показати весь коментар
27.10.2020 19:17
+36
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СВІТЛІЙ ДУШІ Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 4912
показати весь коментар
27.10.2020 19:22
+28
земля пухом
показати весь коментар
27.10.2020 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Светлая Память!
показати весь коментар
27.10.2020 19:17 Відповісти
земля пухом
показати весь коментар
27.10.2020 19:21 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СВІТЛІЙ ДУШІ Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 4912
показати весь коментар
27.10.2020 19:22 Відповісти
Покойся с Миром Бабушка Люда.
показати весь коментар
27.10.2020 19:24 Відповісти
зеленский вот кто достоін ордена а не піп московский яким ти роздаеш ордена украіни...яке ти еврей маеш до них відношення.
показати весь коментар
27.10.2020 19:27 Відповісти
Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Тож не забуваймо таких, вони достойні на безсмертя!!!
показати весь коментар
27.10.2020 19:28 Відповісти
ЧЕЛОВЕК ! Убогим никогда её не понять . Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 6760
показати весь коментар
27.10.2020 19:29 Відповісти
Вічна Слава і Вічна Пам'ять.
показати весь коментар
27.10.2020 19:38 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
27.10.2020 19:39 Відповісти
Світла пам'ять ......... Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 3137
показати весь коментар
27.10.2020 19:43 Відповісти
Вічная память...але яким чином 35-го року народження -і 91 рік?
показати весь коментар
27.10.2020 20:12 Відповісти
По паспорту мабуть тоді багато робили помилок при записі. Коли я неї питав з якого Вона року то здається відповіла, що 20+ точно не пам'ятаю багату часу пройшло.
показати весь коментар
27.10.2020 20:59 Відповісти
Світла пам'ять Людині.
Спочивайте з Богом, Людмило Григорівно.
показати весь коментар
27.10.2020 20:20 Відповісти
Спочивай з миром.
показати весь коментар
27.10.2020 20:25 Відповісти
Хай спочиває з миром...
показати весь коментар
27.10.2020 20:37 Відповісти
Вічная пам"ять...
показати весь коментар
27.10.2020 20:49 Відповісти
Вічна пам'ять! Хай земля буде пухом! Одного не розумію чому так мало народу......
показати весь коментар
27.10.2020 20:55 Відповісти
Рая сладости сподоби Господи рабу Твою Людмилу.
показати весь коментар
27.10.2020 21:03 Відповісти
Спасибо, бабуля.
показати весь коментар
27.10.2020 21:10 Відповісти
Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі - Цензор.НЕТ 4925
показати весь коментар
27.10.2020 21:19 Відповісти
Вечная светлая память и земля пухом Бабушке Лю

Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі - Цензор.НЕТ 6163
показати весь коментар
27.10.2020 22:39 Відповісти
Волонтери! Давайте вшануємо бабусю гідним памятником.
показати весь коментар
27.10.2020 23:12 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
28.10.2020 09:37 Відповісти
 
 