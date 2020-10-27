Тільки 12% справ, де обвинувальні акти складають слідчі ДФС, направляються до суду, - Венедіктова на нараді з керівництвом фіскальної служби

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом ДФС України, під час якої заслухала в. о. голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка щодо результатів роботи за поточний рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ОГПУ.

Генеральний прокурор наголосила, що низькою є кількість кримінальних проваджень, які направлені до суду з обвинувальним актом. Вона становить лише 12% від загальної кількості проваджень, у яких досудове розслідування здійснюють слідчі ДФС.

"Потрібно активніше протидіяти ухиленню від сплати податків, викривати і пр

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ипиняти злочини в земельній і бюджетній сфері, але тут на жаль результати невтішні. До суду скеровано лише 7 кримінальних проваджень щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – це дуже мало. Зрозуміло є обмеження, пов’язані з пандемією, але попередні напрацювання до обвинувальних актів вже б можна було довести. Немає системного підходу", - констатувала Ірина Венедіктова.

Крім того, Ірина Венедіктова звернула увагу на важливість відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, що розслідуються ДФС.

"Ми маємо акцентувати увагу на тому, що можна повернути до бюджету. Часто відбувається те, що просто набивається статистика, а реального результату немає", - зауважила Ірина Венедіктова.

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Також Генеральний прокурор зазначила, що потребує додаткової уваги питання викриття незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, через які бюджет несе значні втрати.

Учасники наради обговорили спільну роботу, визначили проблеми, які впливають на досягнення результатів у сфері боротьби зі злочинами та шляхи їх подолання