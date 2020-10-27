З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським. ІНФОГРАФІКА

З 32 млрд гривень фонду боротьби з коронавірусом більша половина - 16,3 млрд. грн було витрачено на будівництво доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "ZN.UA"

Зазначається, що 16,3 млрд. було витрачено на будівництво доріг. На допомогу безробітним було виділено 6,77 млрд грн.