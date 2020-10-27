З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З 32 млрд гривень фонду боротьби з коронавірусом більша половина - 16,3 млрд. грн було витрачено на будівництво доріг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "ZN.UA"
Зазначається, що 16,3 млрд. було витрачено на будівництво доріг. На допомогу безробітним було виділено 6,77 млрд грн.
Топ коментарі
+8 Злий Грицько
показати весь коментар27.10.2020 20:41
+7 vitaliymkua
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+7 Отто Кац 9b40776d
показати весь коментар27.10.2020 20:52
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"нецільове використання бюджетних коштів (розтрата)"
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1. Цікаво чим займались правоохоронні органи до появи в країні короновіруса, якщо на підтримку правопорядку виділено 2,7 млрд. грн?
2. Хто буде забезпечувати праавопорядок коли будуть "освоєні" всі 2,7 млрд. грн?
Каменяр
2 тижні до виборів:
"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."
2 дні після виборів:
Відміняє кримінальне покарання за недостовірне декларування
Фонд боротьби з COVID-19 скінчився і гроші на дороги стали відбирати вже у..... онкохворих: