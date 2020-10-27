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З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 32 млрд гривень фонду боротьби з коронавірусом більша половина - 16,3 млрд. грн було витрачено на будівництво доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "ZN.UA"

Зазначається, що 16,3 млрд. було витрачено на будівництво доріг. На допомогу безробітним було виділено 6,77 млрд грн.

З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським 01
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Топ коментарі
+8
На Шо угодно тільки не на боротьбу с СOVIDом...
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27.10.2020 20:41
+7
Бінго!

Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 8792
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27.10.2020 20:44
+7
Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 2009
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27.10.2020 20:52
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Все по плану, порядок как в Украине.
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27.10.2020 20:39 Відповісти
Статья КК:
"нецільове використання бюджетних коштів (розтрата)"
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27.10.2020 20:53 Відповісти
это уже вчерашний день. Читайте здесь
https://zaxid.net/*****************************************************************************************
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27.10.2020 21:03 Відповісти
Зеленський акумулював гроші для боротьби з коронавірусом, але не зміг знайти фахівців які можуть ефективно витратити ці гроші з користю і тому гроші пустили на інші витрати! Головна проблема Зеленського це непрофесіонали навколо!
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27.10.2020 21:10 Відповісти
твой зелебенский ограбил местные бюджеты. От этого и танцуй
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27.10.2020 21:57 Відповісти
а що в Україні коли небудь було цільовим?
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27.10.2020 21:06 Відповісти
На Шо угодно тільки не на боротьбу с СOVIDом...
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27.10.2020 20:41 Відповісти
Маску носишь?
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27.10.2020 20:47 Відповісти
Нет. Я уже переболел КОВИДом
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27.10.2020 21:34 Відповісти
надежда только шо Ковид помрет со смеху глядя на вотето всьо
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27.10.2020 20:43 Відповісти
Бінго!

Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 8792
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27.10.2020 20:44 Відповісти
А теперь физдите деньги онкобольных...очень надеюсь,что Порошенко расскажет это на Западе
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27.10.2020 20:45 Відповісти
Не мешало бы и на Юго-Востоке (батькивщине ЗЕ)
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27.10.2020 20:55 Відповісти
Скажу більше. У мене в місті ковідних приймає три лікарні. І лише одна, інфекційна, лікує безкоштовно. Решта дві, повністю за рахунок хворих. І суми досить рідко становлять 1000 гривень на добу. Зазвичай вони значно вищі. Так що Степанов зі своїм безкоштовним лікуванням ковіду йде просто нахер!
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27.10.2020 20:58 Відповісти
Эй! Зелёные! Я полюбил Владимира Зеленского, горячо поддерживаю все его начинания, ещё никто так не смог опустить зебуинов как он😁
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27.10.2020 20:45 Відповісти
Два питання:
1. Цікаво чим займались правоохоронні органи до появи в країні короновіруса, якщо на підтримку правопорядку виділено 2,7 млрд. грн?
2. Хто буде забезпечувати праавопорядок коли будуть "освоєні" всі 2,7 млрд. грн?
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27.10.2020 20:50 Відповісти
Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 2009
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27.10.2020 20:52 Відповісти
Доплаты врачам равны доплатам силовиков, ахаха. Все, что нужно знать о борьбе с ковидом.
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27.10.2020 20:56 Відповісти
Ну чого зїлись на ВОЛОДИМИРА ОЛЕКС....... ,хіба погано,що в Україні з*являються гарні дороги,все вам НЕ ТАК,ось на цвинтарь повезуть ГАРНОЮ ДОРОГОЮ З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 211
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27.10.2020 20:58 Відповісти
Короновирусный фонд ? не было такого. Это фейк от Зеленского, Шмыгаля и Степанова З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 6780. Не верите? Читайте З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 8797Никакого коронавирусного фонда не существовало, название возникло случайно, - Кубраков
З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 1326
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27.10.2020 21:00 Відповісти
За подобные шалости Пороха, наверное, уже-бы разорвали... А для зелёной банды, всё в порядке вещей, просто статистика...
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27.10.2020 21:03 Відповісти
Как сказал товарищ Ленин - это не наш путь. А перефразируя Папанова добавлю - Сядут усе!
З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 6580
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27.10.2020 21:07 Відповісти


Каменяр

2 тижні до виборів:
"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."

2 дні після виборів:
Відміняє кримінальне покарання за недостовірне декларування
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27.10.2020 21:03 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн. ...."
Фонд боротьби з COVID-19 скінчився і гроші на дороги стали відбирати вже у..... онкохворих:

З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 8515
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27.10.2020 21:08 Відповісти
Та воно мститься - дурне й юродливе.
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27.10.2020 21:09 Відповісти
одне слово - підараси. в районних лікарнях хтось перебував? ну як вам умови? чисті гандони.
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27.10.2020 21:11 Відповісти
страна непуганых идиотов
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27.10.2020 21:34 Відповісти
Кстати, по возможному будущему карантину можно судиться и выиграть _https://kovid-korona.blogspot.com/2020/10/blog-post_21.html. Вот только кто это будет делать ОТГ или волонтёры?
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27.10.2020 23:28 Відповісти
 
 