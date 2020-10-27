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ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) протиправно і всупереч попереднім своїм рішенням скасував постанову прокурора САП про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Про це за підсумками судового засідання 27 жовтня щодо спільного позову Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського та Центру протидії корупції Віталія Шабуніна повідомила адвокат ДТЕК Наталія Дригваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розцінюємо це рішення як таке, що порушує принцип правової невизначеності, а тому незаконне", - повідомила адвокат.

Вона додала, що позиція суду повністю суперечить його ж рішенням від 24 вересня, коли рішення про закриття справи було визнано повністю законним і обґрунтованим.

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За її словами, кардинальна зміна позиції суду на прямо протилежне може бути результатом безпрецедентного політичного тиску на суддів, яке почалося після попереднього рішення суду.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито стосовно підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їх отримання.

Це рішення було ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збитків від дії формули.

Справа "Роттердам+" має вигляд політичного замовлення і демонструє подвійні стандарти, особливо якщо звернути увагу на те, що перші особи країни затвердили 2 червня 2020 року в меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. формула "Амстердам+". Формула для газу "Амстердам+" і формула на вугілля "Роттердам+" не відрізняються по суті і мають подібні компоненти базової ціни в Голландії, витрати на перевезення з Голландії в Україну і витрати на перевантаження/вхід в українську транспортну систему.

29 вересня законність закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину також підтвердив Офіс Генерального прокурора.

19 жовтня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва постановив, що дії старшого детектива НАБУ Лобача І. А. за складання довідки з розрахунку прогнозної ціни електроенергії та проведення розрахунку збитків від формули є протиправними. Суд вказав детективу НАБУ, на те що Лобач І. А. здійснив дії, які не входять в коло його повноважень.

Складена довідка, на думку суду, несе в собі всі ознаки експертизи, а відповідно, співробітники НАБУ не могли залучати для її складання фахівців самого Національного бюро. Рішення суду вкотре доводить, що справа "Роттердам +" є результатом домислів слідчих.
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Топ коментарі
+7
Бородатая женщина, похоже купила абонемент в суды Украины...
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27.10.2020 21:09
+6
Закрытие дела, по ходотайству ахмета было противоправным
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27.10.2020 21:13
+6
Схема "роттердам" это открытый акт геноцида украинского народа и срока давности по нему не будет. Подобные выводы сейчас звучат и в эрефии по поводу подобных схем вымывания денег деятелями *****. От така муйня, малята.
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27.10.2020 21:37
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Бородатая женщина, похоже купила абонемент в суды Украины...
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27.10.2020 21:09 Відповісти
Она привела свою куклу к власти. Абонементы теперь бородатой бабушке не нужны от слова"совсем"
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27.10.2020 21:24 Відповісти
Адвокатишко бородатого жжжнка раскажика нам сколько твоему Ефене стоили СУДЬИ КСУ?? и хлебало закрой адукат тебя повесить надо раньше твоего клиента..
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27.10.2020 21:28 Відповісти
А что сказать то хотел, генератор случайных слов?
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27.10.2020 23:08 Відповісти
Закрытие дела, по ходотайству ахмета было противоправным
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27.10.2020 21:13 Відповісти
дятел, так ті у нас еще и юрист
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27.10.2020 21:59 Відповісти
Оно еще и "математик".
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27.10.2020 23:11 Відповісти
Т.е. для дебила уголь по 1700 был дороже Бениных 2500? Где арифметике учили?

ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 9256
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27.10.2020 23:10 Відповісти
Мародери повинні сидіти на нарах, але навряд чи це трапиться. Більше схоже на звичний цирк мальдівського з оманським.
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28.10.2020 01:08 Відповісти
Суд в Гааге встал на сторону «Союзплодимпорта» в споре с экс-акционерами ЮКОСа из-за брендов водки. Истцы пытались арестовать их в счет компенсации за экспроприацию компании.

Окружной суд в Гааге снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya, принадежащих «Союзплодоимпорту», в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Решение опубликовано на сайте судебной системы Нидерландов.
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27.10.2020 21:14 Відповісти
шо-то Нидерланды совсем распоясались...
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27.10.2020 21:21 Відповісти
Обижается гражданин Израиля, ревнует. Он буратину выстрогал, кормил-поил а тот глазки Ахметову строит.Вот Венедиктовой бы в ответ на угрозу буратины разобраться чья вина больше в том что Украина одна из самых бедных стран в Европе. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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27.10.2020 21:22 Відповісти
щас Беня как выдаст на гора показания... ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат ДТЭК - Цензор.НЕТ 9093
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27.10.2020 21:22 Відповісти
Единственная пострадавшая от введения формулы -- это бородатая бабушка

ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат ДТЭК - Цензор.НЕТ 8158
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27.10.2020 21:26 Відповісти
Цікаво виходить, Україну від кацапів захістив Коломойський, а його брудом поливают В Словянську виграли ОПЗЖ та опоблок і Ахметов нівчом нєвінават.
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27.10.2020 21:59 Відповісти
кто б твой моск захистыв, дятел ты прокацапский
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27.10.2020 22:00 Відповісти
як там в Мацвє. Путин- *****. Так і передай
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27.10.2020 22:02 Відповісти
Украину от агрессоров защитили поднявшиеся люди. Беня воевал только за свое бабло.
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27.10.2020 22:28 Відповісти
Ну то воював, на відміну від порося, ахметки і тд.
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27.10.2020 22:43 Відповісти
Он "воевал", отжимая себе бабло. Напомнить, как он воевал с правительством за "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" в 2014 году в мирном Киеве? Как он технологическую нефть из транспортного нефтепровода стырил в 2014 году? Как он добровольцев угробил ради ЗуГРЭС? Как топливо продал армии почти в 2 раза дороже рынка в 2014 году? Как грабил весь народ, тыря деньги вкладчиков "Привата"?

Порох так точно не "воевал". Он за свои одевал, обувал и вооружал ССО и спецназ. Восстанавливал систему ПВО вокруг Киева и на юго-востоке страны. И т д. Но вам дебилам это не важно. Важнее и вкуснее Бенино дерьмо из зомбоящика.
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27.10.2020 23:03 Відповісти
По перше ви самі сказали зо воював. По друге порося нікого за сврї не вбував, він в цей час країну грабував з ахметкой медведчуком і тд. По трете ці всі нафтогази петрусь користуючись владою відбирав у коломойського. Коломойський гнмда ще та, але в 14 році він був патріотом, а порошенко продав і майдан і сотню і Україну.
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27.10.2020 23:11 Відповісти
Врешь. Во-первых, Беня именно воевал, только в мирном Киеве, захватив с с вооруженными людьми "Нефтегаз" и "Укртрансгаз". Могу напомнить "Кофе пить....". Во-вторых, возьми микроскоп и ищи деньги, которые награбил Порох. Когда найдешь -- свистнешь .

ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 4493
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27.10.2020 23:23 Відповісти
Схема "роттердам" это открытый акт геноцида украинского народа и срока давности по нему не будет. Подобные выводы сейчас звучат и в эрефии по поводу подобных схем вымывания денег деятелями *****. От така муйня, малята.
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27.10.2020 21:37 Відповісти
Дебіл детектед.
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27.10.2020 21:45 Відповісти
опять укольчик пропустил?
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27.10.2020 22:01 Відповісти
Та не - причём тут уколы - они давно не помогают. Об этом все вумные люди говорят в проходочку по Крещатику. Походи, послушай, прозрей от умного и *****.ней от услышанного.
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27.10.2020 23:23 Відповісти
Ай яй яй. Бедный гудок😞
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27.10.2020 21:45 Відповісти
О еще одну сиротинушку сейчас жалеть все начнут
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27.10.2020 21:47 Відповісти
ДТЭК и особенно адвокаты никогда не врут.
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27.10.2020 22:25 Відповісти
ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 2097
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27.10.2020 23:24 Відповісти
Вот где признаки правосудия-то появляются.. Когда ставка одного "конкретного пацика" перебивает ставку другого
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28.10.2020 03:51 Відповісти
Рыжий против Коломойши, жаба и гадюка. Им обоим место в террариуме.
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28.10.2020 08:27 Відповісти
 
 