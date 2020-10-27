ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) протиправно і всупереч попереднім своїм рішенням скасував постанову прокурора САП про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Про це за підсумками судового засідання 27 жовтня щодо спільного позову Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського та Центру протидії корупції Віталія Шабуніна повідомила адвокат ДТЕК Наталія Дригваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розцінюємо це рішення як таке, що порушує принцип правової невизначеності, а тому незаконне", - повідомила адвокат.

Вона додала, що позиція суду повністю суперечить його ж рішенням від 24 вересня, коли рішення про закриття справи було визнано повністю законним і обґрунтованим.

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За її словами, кардинальна зміна позиції суду на прямо протилежне може бути результатом безпрецедентного політичного тиску на суддів, яке почалося після попереднього рішення суду.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито стосовно підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їх отримання.

Це рішення було ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збитків від дії формули.

Справа "Роттердам+" має вигляд політичного замовлення і демонструє подвійні стандарти, особливо якщо звернути увагу на те, що перші особи країни затвердили 2 червня 2020 року в меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. формула "Амстердам+". Формула для газу "Амстердам+" і формула на вугілля "Роттердам+" не відрізняються по суті і мають подібні компоненти базової ціни в Голландії, витрати на перевезення з Голландії в Україну і витрати на перевантаження/вхід в українську транспортну систему.

29 вересня законність закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину також підтвердив Офіс Генерального прокурора.

19 жовтня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва постановив, що дії старшого детектива НАБУ Лобача І. А. за складання довідки з розрахунку прогнозної ціни електроенергії та проведення розрахунку збитків від формули є протиправними. Суд вказав детективу НАБУ, на те що Лобач І. А. здійснив дії, які не входять в коло його повноважень.

Складена довідка, на думку суду, несе в собі всі ознаки експертизи, а відповідно, співробітники НАБУ не могли залучати для її складання фахівців самого Національного бюро. Рішення суду вкотре доводить, що справа "Роттердам +" є результатом домислів слідчих.