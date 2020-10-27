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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Опозиційна платформа - За життя (466)

В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів

Аналітичний центр "Інститут регіональної політики" опублікував дані паралельного підрахунку голосів у всіх 36 ОТГ Донецької області, в яких проходили місцеві вибори. Головний підсумок - Опозиційна платформа "За життя" показує низький результат у базовому для себе регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава організації Енріке Менендес.

"Судячи з усього, ОПЗЖ сформує більшість лише в чотирьох містах і отримає лише третину мерів. У сільській місцевості ситуація ще гірша. Загалом лідеру є про що подумати. Схоже на те, що партія вперлася в скляну стелю і може не отримати коаліції і мера в жодному великому місті", - зазначає Менендес.

За даними аналітиків, ОПЗЖ буде представлена ​​у всіх 19 міськрадах. У 14 з них вони посіли перше місце, але більшість зможуть отримали лише в чотирьох, при цьому у всіх інших випадках ОПЗЖ доведеться задовольнятися роллю опозиції.

Адже навіть там, де ОПЗЖ набирає більше голосів, вони не зможуть сформувати більшість. Їх непримиренні суперники "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", а також Блок Вадима Бойченка, "Порядок", "За майбутнє" безумовно не співпрацюватимуть з ОПЗЖ. Тим більше, не зроблять цього "Слуга Народу", "Європейська солідарність" і "Сила людей".

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При цьому, він відзначає гідний результат партії влади - "Слуги народу". "Вони матимуть своїх представників практично у всіх радах і в багатьох сільських районах здобули перемогу та отримали більшість", - пише Менендес.

За даними паралельного підрахунку, в Маріуполі в першому турі перемагає Вадим Бойченко. У Краматорську до другого туру виходять діючий мер-самовисуванець Панков і самовисуванець Гончаренко. У Бахмуті беззастережно лідирує самовисуванець Олексій Рева. В Лимані, Мирнограді і Добропіллі - представники партії "Порядок" Олександр Журавльов, Олександр Брикалов і Андрій Аксьонов відповідно. В Покровську перше місце бере кандидат "За майбутнє" Руслан Требушкін.

Також шанси в ОПЗЖ залишаються в Слов'янську, де у другому турі за крісло мера боротимуться кандидат "Опозиційного блоку" Вадим Лях і кандидат ОПЗЖ Павло Придворов. Кандидати ОПЗЖ гарантовано перемагають тільки в Костянтинівці і Дружківці.

Загальний висновок - місцеві ради будуть вельми різноманітними. У міських радах Донецької області будуть присутні представники 17 політичних партій.

"Загалом, майже в кожному місті внутрішня політика тепер буде набагато цікавіша. Майже всюди більше не буде мовчазного одобрямсу. Принаймні - в першому наближенні це має такий вигляд", - резюмує Енріке Менендес.
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Топ коментарі
+14
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 3712У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5959
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27.10.2020 21:30
+9
Нет на Донбассе поддержки ОПЗЖ . Просто там идёт конкретная подтасовка и запугивание . Плюс админресурс .
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27.10.2020 21:19
+9
а где она сама? У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7814ну,которая одна...

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 8713
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27.10.2020 21:20
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Нет на Донбассе поддержки ОПЗЖ . Просто там идёт конкретная подтасовка и запугивание . Плюс админресурс .
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27.10.2020 21:19 Відповісти
там свої царьки, можуть переобутися при потребі сохранєнія задніци в теплому кріслі.
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27.10.2020 23:11 Відповісти
а где она сама? У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7814ну,которая одна...

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 8713
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27.10.2020 21:20 Відповісти
Раз в Слов'янську не проходить - то ніде.... Знову їй в СІЗО....
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27.10.2020 21:29 Відповісти
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 4081
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27.10.2020 21:36 Відповісти
И снова страна по выборам разделена на Запад и Восток
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27.10.2020 21:21 Відповісти
Go away russian pig!
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27.10.2020 21:47 Відповісти
ОПЗЖ не смжет зЕ поможет. Зачем ОПЗЖ мери сейчас. Когда они получат страну то им будет пох
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27.10.2020 21:21 Відповісти
проблема, что "за майбутне" не получит
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27.10.2020 21:49 Відповісти
понятно кто голосует за всякое "опо за жо" тут чистая ненависть к Украине, но те кто за вазелины голосует что там в головах?
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27.10.2020 21:25 Відповісти
Між іншим, зажопи верещать, що вони Донбас виграли....
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27.10.2020 21:28 Відповісти
Вони про міськради, там небезпечно
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27.10.2020 22:23 Відповісти
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 3712У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5959
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27.10.2020 21:30 Відповісти
.Главный итог - Оппозиционная платформа "За жизнь" показывает низкий результат в базовом для себя регионе. Источник: https://censor.net/ru/n3227462

Слава Богу - ригів взагалі то в тюрму треба посадити за те що привели війну в Україну У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 6946
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27.10.2020 21:35 Відповісти
Не важно как голосуют, важно как считают
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27.10.2020 21:39 Відповісти
ну виходить, що считают, що опзж поїзд ушов, хоч і вивіску на поміняли, простітутки ж ті сам.
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27.10.2020 23:12 Відповісти
Одна вата програла іншій ваті - невелика радість для українців.
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27.10.2020 21:39 Відповісти
треть мэров это шо мало...так там ваты и без их мэров хватает...
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27.10.2020 21:40 Відповісти
Да ваты там дохрена. Ну а как она изчезнет если с ней только Порошенко начал бороться?
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27.10.2020 21:44 Відповісти
Дауньчанє завжди голосують за непотріб, який обіцяє їм ковбасу по 2-80 і горілку по 3-20. Ніяк із совка вийти не можуть, живуть минулим.
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27.10.2020 21:44 Відповісти
Шахтеры даже в Великобритании были за совок. Умный в шахту не полезет! Даже Шевченко с шахты сбежал (глава НБУ) в Харьковский инженерно-экономический! У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 2163
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27.10.2020 21:46 Відповісти
Ну не всем же на цензоре зарабатывать, кому то приходится и руцями работать, чтобы твоя задница была в тепле.
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27.10.2020 21:51 Відповісти
А причем тут моя задница и тепло? Я углем свою хибарку не отапливаю! Как сказал ваш химик Менделеев "Топить можно и ассигнациями"! Кстати ваш уголек ох как дорого Украине обходится! Закрыть ваши шахты к чертовой бабушке!
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Менделеев это говорил о нефти. А ты что кизяками топишь или посадки втихаря пилишь?
Или газом з країни-агресорки?
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27.10.2020 23:03 Відповісти
та колбаса была по 2,20 а водка была дороже 3,20! 2,87 была особая московская, которой не было У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7077. Это как я из Челябинска возвращался в вагоне купе...водка только путинка
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Смотрю "Прямой" канал и одолевает нечеловеческая лють от того, насколько дерзко фальсифицируют результаты голосования! В основном "опускают" ЕС, потому что для нелоха Порох такой раздражитель, что он или сопьется или кыкнет от передоза, если ЕС подтвердит в протоколах то, что показал параллельный подсчет. Возмущает то, что третьи сутки от выборов, а ни по одному из участков нет результата и ... как так и надо!
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27.10.2020 21:45 Відповісти
Не сформирует ОПЗЖ большинство в Харькове, так сформирует партия Кернеса, в Одессе - Кивалова, и так по другим городам и весям. И что, есть от этого чувство победы на выборах в тех регионах?
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27.10.2020 21:51 Відповісти
PS в Одессе - Труханова.
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27.10.2020 21:52 Відповісти
Беда в другом- довольно большая часть украинцев продолжает не замечать жуликов и аферистов среди тех, кто носит вышиванки и говорит патриотичные лозунги на украинском. Такие деятели хоть и меньшее, но всё же зло.
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27.10.2020 21:56 Відповісти
И до сих пор люди, которые "считают себя русскими", верят в то - что мафиози в лице Медведчука-Бойка-Рабиновича их защитят от якобы "импотентных" Зеленского/Порошенка (5 колонна не любит Зеленского так же, как и Порошенка. Просто было приятно посмотреть на истерики Медведчука и Рабиновича на подконтрольных им каналах).
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27.10.2020 22:18 Відповісти
ОПЗЖ уперлась в потолок. а вот зе слуги пробили дно практически везде. Дослужились.
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27.10.2020 22:11 Відповісти
Причем тут "слуги"? Единственная вина - это то, что не занялись кадровой проблемой КСУ. Слуги и ОПЗЖ - враги (по крайней мере, Медведчук постоянно рассказывает на своих каналах про то, какой Зеленский "никчемный". Я не думаю, будь бы на месте Зеленского проросийский политик (не дай Боже, я молю Господа, что бы не было второго пришествия "регионалов") то было бы что-то подобное из его уст (ну или меньше критики) . Российские пропагандисты так вообще его "как Порошенко" нарекают).
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27.10.2020 22:21 Відповісти
1. ОПЗЖ - далеко не єдина проросійська партія, вона просто є найбільшою та найпопулярнішою серед собі подібних. ОП та власні партії пособників сепарів типу Штепи - також проросійські, але зі зрозумілих причин, вони менш страшні.
2. Сьогоднішнє рішення КСУ має слугувати уроком для фанів ОПЗЖ - адже це не просто зборище 5 колонни в особі Бойка-Медведчука-Рабіновича тощо. Ми не любимо 5 колонну не лише за пособництво країні вбивць і мародерів (ви і так знаєте, про яку країну я говорю - я просто вважаю за потрібне наголошувати, чому РФ нам зараз - ворог) - ми не любимо їх також за те, що вони окрім своєї проросійської сутності ще й найсправжнісінька що не є мафія. І тут КСУ ухвалює на їхню користь рішення - аби вони й далі провертали свої багаторічні схеми. Сподіваюся на якнайшвидше прийняття альтернативного закону на противагу тому, що наробила банда Медведчука-Бойка-Рабіновича та бездарний КСУ.
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27.10.2020 22:15 Відповісти
"шансы у ОПЗЖ остаются в Славянске, где во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат "Оппозиционного блока" Вадим Лях и кандидат ОПЗЖ Павел Придворов".

А третє місце у Штепи, яка проводила сепаратистський референдум. Дивлюсь на це і думаю, що мабуть наші воїни зарано визволили Слов'янськ від рашистів. Нехай би вата понюхала трохи запах підвалів іхтамнєтов, може б навчилась свободу любити.
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27.10.2020 22:18 Відповісти
Лях теж мудак.
От мені "подобається", як вони пишуть так, ніби перемоги малих проросійських партій типу ОП та партій екс-регіоналів, які не з ОПЗЖ - це "нормально" (я знаю, що є люди типу Гончаренка, які очистилися - але це окремий випадок). Якщо можно певним чином нівелювати проросійські настрої окремих політиків, то це не значить, що вони мають спокійно затьмарювати нейтралів/патріотів.
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27.10.2020 22:28 Відповісти
Через 3 года, кто то от ОПЗЖ будет президентом.
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28.10.2020 00:30 Відповісти
в дурдоме "Солнышко"... Кста, разве пыня протянет 3 года. Можно подумать, эстрадно-симфонический оркестр нарабсеи не разучивает "Лебединое озеро".
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28.10.2020 04:27 Відповісти
Дурень думкою багатіє........... В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 3735
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28.10.2020 07:57 Відповісти
За "жопу України" на наступних виборах проголосують менше і набагато, бо їх прихильники старі комуняки, життя добігає до кінця. Я не бажаю їм смерті, але така реальність. Коли нормальні люди будували вільні, багаті суспільства, наші придурки завжди погрожували Америці і будували якусь дурню "Інтернаціонал" у світі, де проживали такі самі обдурені і бідні, при цьому свій наррод гнобили і годували пропагандою, що ми найзаможніші.
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28.10.2020 08:45 Відповісти
 
 