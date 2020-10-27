В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів
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Аналітичний центр "Інститут регіональної політики" опублікував дані паралельного підрахунку голосів у всіх 36 ОТГ Донецької області, в яких проходили місцеві вибори. Головний підсумок - Опозиційна платформа "За життя" показує низький результат у базовому для себе регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава організації Енріке Менендес.
"Судячи з усього, ОПЗЖ сформує більшість лише в чотирьох містах і отримає лише третину мерів. У сільській місцевості ситуація ще гірша. Загалом лідеру є про що подумати. Схоже на те, що партія вперлася в скляну стелю і може не отримати коаліції і мера в жодному великому місті", - зазначає Менендес.
За даними аналітиків, ОПЗЖ буде представлена у всіх 19 міськрадах. У 14 з них вони посіли перше місце, але більшість зможуть отримали лише в чотирьох, при цьому у всіх інших випадках ОПЗЖ доведеться задовольнятися роллю опозиції.
Адже навіть там, де ОПЗЖ набирає більше голосів, вони не зможуть сформувати більшість. Їх непримиренні суперники "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", а також Блок Вадима Бойченка, "Порядок", "За майбутнє" безумовно не співпрацюватимуть з ОПЗЖ. Тим більше, не зроблять цього "Слуга Народу", "Європейська солідарність" і "Сила людей".
При цьому, він відзначає гідний результат партії влади - "Слуги народу". "Вони матимуть своїх представників практично у всіх радах і в багатьох сільських районах здобули перемогу та отримали більшість", - пише Менендес.
За даними паралельного підрахунку, в Маріуполі в першому турі перемагає Вадим Бойченко. У Краматорську до другого туру виходять діючий мер-самовисуванець Панков і самовисуванець Гончаренко. У Бахмуті беззастережно лідирує самовисуванець Олексій Рева. В Лимані, Мирнограді і Добропіллі - представники партії "Порядок" Олександр Журавльов, Олександр Брикалов і Андрій Аксьонов відповідно. В Покровську перше місце бере кандидат "За майбутнє" Руслан Требушкін.
Також шанси в ОПЗЖ залишаються в Слов'янську, де у другому турі за крісло мера боротимуться кандидат "Опозиційного блоку" Вадим Лях і кандидат ОПЗЖ Павло Придворов. Кандидати ОПЗЖ гарантовано перемагають тільки в Костянтинівці і Дружківці.
Загальний висновок - місцеві ради будуть вельми різноманітними. У міських радах Донецької області будуть присутні представники 17 політичних партій.
"Загалом, майже в кожному місті внутрішня політика тепер буде набагато цікавіша. Майже всюди більше не буде мовчазного одобрямсу. Принаймні - в першому наближенні це має такий вигляд", - резюмує Енріке Менендес.
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Слава Богу - ригів взагалі то в тюрму треба посадити за те що привели війну в Україну
Или газом з країни-агресорки?
2. Сьогоднішнє рішення КСУ має слугувати уроком для фанів ОПЗЖ - адже це не просто зборище 5 колонни в особі Бойка-Медведчука-Рабіновича тощо. Ми не любимо 5 колонну не лише за пособництво країні вбивць і мародерів (ви і так знаєте, про яку країну я говорю - я просто вважаю за потрібне наголошувати, чому РФ нам зараз - ворог) - ми не любимо їх також за те, що вони окрім своєї проросійської сутності ще й найсправжнісінька що не є мафія. І тут КСУ ухвалює на їхню користь рішення - аби вони й далі провертали свої багаторічні схеми. Сподіваюся на якнайшвидше прийняття альтернативного закону на противагу тому, що наробила банда Медведчука-Бойка-Рабіновича та бездарний КСУ.
А третє місце у Штепи, яка проводила сепаратистський референдум. Дивлюсь на це і думаю, що мабуть наші воїни зарано визволили Слов'янськ від рашистів. Нехай би вата понюхала трохи запах підвалів іхтамнєтов, може б навчилась свободу любити.
От мені "подобається", як вони пишуть так, ніби перемоги малих проросійських партій типу ОП та партій екс-регіоналів, які не з ОПЗЖ - це "нормально" (я знаю, що є люди типу Гончаренка, які очистилися - але це окремий випадок). Якщо можно певним чином нівелювати проросійські настрої окремих політиків, то це не значить, що вони мають спокійно затьмарювати нейтралів/патріотів.