В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів

Аналітичний центр "Інститут регіональної політики" опублікував дані паралельного підрахунку голосів у всіх 36 ОТГ Донецької області, в яких проходили місцеві вибори. Головний підсумок - Опозиційна платформа "За життя" показує низький результат у базовому для себе регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава організації Енріке Менендес.

"Судячи з усього, ОПЗЖ сформує більшість лише в чотирьох містах і отримає лише третину мерів. У сільській місцевості ситуація ще гірша. Загалом лідеру є про що подумати. Схоже на те, що партія вперлася в скляну стелю і може не отримати коаліції і мера в жодному великому місті", - зазначає Менендес.

За даними аналітиків, ОПЗЖ буде представлена ​​у всіх 19 міськрадах. У 14 з них вони посіли перше місце, але більшість зможуть отримали лише в чотирьох, при цьому у всіх інших випадках ОПЗЖ доведеться задовольнятися роллю опозиції.

Адже навіть там, де ОПЗЖ набирає більше голосів, вони не зможуть сформувати більшість. Їх непримиренні суперники "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", а також Блок Вадима Бойченка, "Порядок", "За майбутнє" безумовно не співпрацюватимуть з ОПЗЖ. Тим більше, не зроблять цього "Слуга Народу", "Європейська солідарність" і "Сила людей".

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При цьому, він відзначає гідний результат партії влади - "Слуги народу". "Вони матимуть своїх представників практично у всіх радах і в багатьох сільських районах здобули перемогу та отримали більшість", - пише Менендес.

За даними паралельного підрахунку, в Маріуполі в першому турі перемагає Вадим Бойченко. У Краматорську до другого туру виходять діючий мер-самовисуванець Панков і самовисуванець Гончаренко. У Бахмуті беззастережно лідирує самовисуванець Олексій Рева. В Лимані, Мирнограді і Добропіллі - представники партії "Порядок" Олександр Журавльов, Олександр Брикалов і Андрій Аксьонов відповідно. В Покровську перше місце бере кандидат "За майбутнє" Руслан Требушкін.

Також шанси в ОПЗЖ залишаються в Слов'янську, де у другому турі за крісло мера боротимуться кандидат "Опозиційного блоку" Вадим Лях і кандидат ОПЗЖ Павло Придворов. Кандидати ОПЗЖ гарантовано перемагають тільки в Костянтинівці і Дружківці.

Загальний висновок - місцеві ради будуть вельми різноманітними. У міських радах Донецької області будуть присутні представники 17 політичних партій.

"Загалом, майже в кожному місті внутрішня політика тепер буде набагато цікавіша. Майже всюди більше не буде мовчазного одобрямсу. Принаймні - в першому наближенні це має такий вигляд", - резюмує Енріке Менендес.