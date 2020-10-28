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Рішення Окружного адмінсуду щодо НАБУ не є остаточним, а підстави для звільнення директора НАБУ не можуть бути змінені судом, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення Окружного адмінсуду щодо НАБУ не є остаточним, а підстави для звільнення директора НАБУ не можуть бути змінені судом, - ОП

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України не є остаточним, а винятковий перелік підстав для звільнення директора НАБУ чітко прописаний у законодавстві і може бути змінений тільки Верховною Радою України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні  Офісу президента.

"З відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржено. З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюська, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного і прогресивного розвитку нашої держави", - сказано в заяві на сайті ОП у вівторок.

В Офісі президента наголосили, що винятковий перелік підстав для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України міститься в чинному законодавстві. "Цей перелік може бути змінений тільки за рішенням Верховної Ради України, а не суду", - вказується в повідомленні.

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До реформировались . Суд в Жмеринке , - Может изменить Вектор Развития Украины . Жесть.
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27.10.2020 21:36 Відповісти
Да, полный, ****, беспредел! Любой бандит в мантии творит что вздумается!
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27.10.2020 22:06 Відповісти
Ну лицензию авиакомпании аннулировал какой-то зажопный суд еще год назад. ПРичем по анонимному заявлению. Т.е. тупо вобще на пустом месте потому что кому-то так было нужно.
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28.10.2020 01:21 Відповісти
 
 