Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп "Голосу" Устінова
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Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири.
Таку думку в Facebook висловила народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"Реванш вже в хаті, поки ми дораховуємо голоси на місцевих [виборах], Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Це вбивство всієї системи декларування, адже тепер можна писати, що ти безхатченко, мати офшори - і за це все - максимум штраф. Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
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Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.https://www.dw.com/uk/венеціанка-судова-реформа-зеленського-ставить-під-загрозу-незалежність-судоустрою/a-51560179?fbclid=IwAR23nvUVy7v8kQom5UWSZURRNSnHPjGAmWdw9D16JBk2d5HD_cQY4TxO2Wk
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ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА ,,,
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Сколько МАМ и как они любят скорость ?.
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Абы сыронуть шо-нибудь
Вчера правительство Испании в целях выхода из кризиса повысило налог для богатых и налог на их недвижимость.Об этом сообшает Bloomberg.
В Украине в ответ вводят налог на зробитчан
Классика наоборот
За это нужно просто конфисковывать всё имущество принадлежащее декларанту и членам родины до 3-го колена.