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Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп "Голосу" Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп

Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири.

Таку думку в Facebook висловила народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Реванш вже в хаті, поки ми дораховуємо голоси на місцевих [виборах], Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Це вбивство всієї системи декларування, адже тепер можна писати, що ти безхатченко, мати офшори - і за це все - максимум штраф. Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири", - зазначила нардеп.

Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп Голосу Устінова 01

Читайте також: "Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні

Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
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Топ коментарі
+14
Треба звільнити суддів Конституційного судилища та набрати нових.
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27.10.2020 21:46
+6
А хто винен у цьому? Ну канєшно же Порошенко!
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27.10.2020 21:47
+6
Звичайно він. Тільки його судді проголосували проти скасування. А так би гниди єдиним фронтом сказали що закон не конституційний. І дізнались ми би про це коли вже було б пізно.
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27.10.2020 21:50
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Треба звільнити суддів Конституційного судилища та набрати нових.
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27.10.2020 21:46 Відповісти
Питання-Де взяти доброчесних суддів з досвідом ,в корумпованій на 100% судовій системі ???)))
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27.10.2020 22:12 Відповісти
А суд присяжних,ви про таке чули?
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27.10.2020 23:18 Відповісти
А ще краще не просто звільнити, а звільнити без права листування 🤬
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27.10.2020 23:54 Відповісти
І хто ж це зробить-не ви,часом ?
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28.10.2020 09:57 Відповісти
А хто винен у цьому? Ну канєшно же Порошенко!
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27.10.2020 21:47 Відповісти
Звичайно він. Тільки його судді проголосували проти скасування. А так би гниди єдиним фронтом сказали що закон не конституційний. І дізнались ми би про це коли вже було б пізно.
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27.10.2020 21:50 Відповісти
Дебіли невиліковні!Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.https://www.dw.com/uk/венеціанка-судова-реформа-зеленського-ставить-під-загрозу-незалежність-судоустрою/a-51560179?fbclid=IwAR23nvUVy7v8kQom5UWSZURRNSnHPjGAmWdw9D16JBk2d5HD_cQY4TxO2Wk
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Здається ти ,Павло, не туда заїхав !!))
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27.10.2020 22:13 Відповісти
Напомню, в феврале 2019 года КСУ отменил статью о незаконном обогащении. Президентом был Порошенко.
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27.10.2020 22:33 Відповісти
А Вы всвятом убеждении,что у нас исполнительная власть руководит судебной? Вы в Трускавце по картинкам учились?
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28.10.2020 06:58 Відповісти
БУба ж не задекларировал 5 млн. грн., о чем сам признался, а это тянуло на уголовку.
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27.10.2020 22:12 Відповісти
Купить решение любого суда включая Конституционный для сегодняшней территории под названием Украина, обычное дело, вопрос только в цене ! Значит если вынесли такое решение, кто из судей стал значительно богаче, а кокой то чиновник на днях ,должен бывший понести уголовное наказание ,обеднел на ту же сумму !
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27.10.2020 21:48 Відповісти
ну ты тут про территории не оболщайся... и не таких переваривали, кацапчег!
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27.10.2020 22:00 Відповісти
Каждый имеет право ошибаться ..
.
ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА ,,,
,
.
Сколько МАМ и как они любят скорость ?.
.
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27.10.2020 21:49 Відповісти
Слава демократии !!!! Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 9312
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27.10.2020 21:53 Відповісти
Теперь Вона Тимошенко может спать спокойно.
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27.10.2020 21:53 Відповісти
Ну, и причем тут Тимошонко?
Абы сыронуть шо-нибудь
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Декларацію Тимошенко бачив? Там правди як у її інвалідній калясці.
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27.10.2020 22:00 Відповісти
Ну така собі пересічна україночка !!))
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27.10.2020 22:01 Відповісти
Вона ж символ самой "честной" декларации - нулевой! или ты не в курсах?
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27.10.2020 22:01 Відповісти
Така собі сором"язлива ,скромна дівчинка, на прізвисько "газова принцеса" !!)))
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27.10.2020 22:06 Відповісти
Сколько по этой статье посадили ? Забрали удочку у "рыболовов" !!!
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27.10.2020 21:54 Відповісти
Завдяки ці статті ми всі дізнались про не задекларовані машини та квартири. Дізнались про мама любит скорость. Дізнались про те що Зеленський приховував доходи бізнесу, дізнались про його дачі в Італії. І ще цілу гору іншого. І навіть здається крім скандалів були посадки но мені гуглити.
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Не получается у нас Европа, как и нормальное государство, олигархам и чиновникам не выгодно, но у них недвижимость за границей, как и дети, как раз в этой злостной Европе, а тут у них рай воровской....а остальные...пусть как хотят, кто выживет, то выживет, пока они доворуют все полностью и смоются отсюда.
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27.10.2020 21:54 Відповісти
Демократия не для идиотов!
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Откуда? В школе на булочках экономили
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27.10.2020 21:54 Відповісти
В другой реальности:
Вчера правительство Испании в целях выхода из кризиса повысило налог для богатых и налог на их недвижимость.Об этом сообшает Bloomberg.
В Украине в ответ вводят налог на зробитчан
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27.10.2020 21:59 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!!73%-овий лохрторат,їжте не обляпайтесь !!))
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27.10.2020 22:00 Відповісти
А ничего что этим вся Украина травится, а не только голосовавшие за путлеровского холуя?
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Стадия "Что делать?"почему то у електората наступает ровно перед выборами,аккурат месяца за 2.Затем ,после ,наступает стадия "Кто виноват?".Она длится весь последующий срок,исключая 2 месяца перед очередными выборами.
Классика наоборот
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27.10.2020 22:06 Відповісти
У плебса трохи пізне запалення !!))
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27.10.2020 22:20 Відповісти
Не,тормозов нема🤪
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27.10.2020 22:29 Відповісти
Устинова давай по существу , как сейчас . НЕ учись у старых ...лядей политиков тянуть одеяло проблем на пиар своей силы , учись объединяться , пережиты комплекс Славка , иначепинчуки вас просто раскупят по одному...
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27.10.2020 22:20 Відповісти
КС независим от СН и ЗЕ.
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27.10.2020 22:24 Відповісти
Неужели?)
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27.10.2020 23:11 Відповісти
в самом деле.
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27.10.2020 23:26 Відповісти
Так як САП і НАБУ от Венедіктової.
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27.10.2020 23:15 Відповісти
нет.
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27.10.2020 23:26 Відповісти
Пока судей не усадят в эксклюзивные кресла,изготовленные по оригинальному старинному рецепту царя Камбиса,-ничего не измениться!
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27.10.2020 22:48 Відповісти
Пишем петицию на отмену даного решения. Как попирающего основы антикоррупционной деятельности
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27.10.2020 23:10 Відповісти
То вже треба стріляти.
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27.10.2020 23:14 Відповісти
Пора цих контрреволюційних реставраторів мафії вже гнати в трибунал і ставити пачками до стінки. Як землю, всуперчеч Конституції продали, КС -мовчить, як три строки Кучмі, Януковичу нарізати тут вони ці бурбони пеші дупу смачно визиували, як мову заборонити і тут ці стрижаки перші. Це не просто курбет це акція, свідома акція банди в мантіях посварити Україну з цивілізоованим світом і впихнути її до РФ в обійма маняка.
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28.10.2020 05:56 Відповісти
А шо такоє? Зебіли, коли ми вам казали, що після "узаконення розпуску ВРУ" КСУ має бути ліквідований, ви що відповідали? Ну то обтікайте. Чому ви думали, що цей продажний суд буде виключно ваші злочини покривати? От він і про власні потурбувався...
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28.10.2020 09:25 Відповісти
До речі, я радий подібному рішенню. Цей суд давно потрібно було ліквідувати. Це банда злочинців, а подібними рішеннями вони риють собі могилу. Тепер я впевнений, що наступного разу, коли до влади прийдуть реальні реформатори, а не прокацапські сєпари чи клоуни, перед початком реформ ліквідують цей, псевдосуд.
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28.10.2020 09:27 Відповісти
За ложь в декларации в тюрьму - не гуманно!
За это нужно просто конфисковывать всё имущество принадлежащее декларанту и членам родины до 3-го колена.
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28.10.2020 10:49 Відповісти
 
 