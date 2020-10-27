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Аваков (1961) залізниця (659) співпраця (379) Укрзалізниця (2038) Франція (1969)

Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Голова Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва Арсен Аваков зустрівся із гендиректором компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем. Перемовини відбулися за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Франція в Україні Ет’єна де Понсена та гендиректора "Укрзалізниці" Володимира Жмака. За дорученням президента України Володимира Зеленського, сторони обговорювали перспективи реалізації проекту постачання електричних локомотивів Alstom із частковою локалізацією їх виробництва і технічного обслуговування в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

Проєкт започатковано у вересні 2018 року, коли Alstom і "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Фінансова модель проекту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.

"Ми довго напрацьовували деталі спільного з французькою стороною проєкту і найближчим часом можемо вийти на підписання міжурядової угоди, яка повністю буде задовольняти потреби України. В тому числі з урахуванням вимог поставлених Президентом України в частині локалізації виробництва на українських підприємствах" - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він з українського боку очолює Змішану міжурядову комісію з економічного співробітництва. Її головою від Франції є міністр економіки і фінансів Бруно ле Мер. Наприкінці листопада 2020 року заплановано її чергове засідання.

"Ми маємо дуже застарілий парк локомотивів і нам стратегічно необхідно його оновлювати. На даному етапі ми зацікавлені у 50-ти двосистемних електровозах здатних транспортувати від 5500 до 6000 тон вантажу. Ці локомотиви потрібні нам з довгостроковою системою технічного обслуговування і локалізацією виробництва в Україні. На другому етапі ми зацікавлені отримати односистемні локомотиви" - повідомив під час переговорів гендиректор "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

Гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж запевнив, що вона зможе бути надійним та довгостроковим партнером для Укрзалізниці та України.

"На ринку ми працюємо вже багато років, і можемо задовольнити потреби Укрзалізниці. Alstom має досвід роботи на ринках із локалізацією виробничих та сервісних потужностей. Це посилює нашу кооперацію та створює нові робочі місця. Зокрема, ми так працюємо у Казахстані та Південній Африці. - сказав він.

Посол Франції Ет’єн де Понсен відзначив, що за останні два роки із врахуванням активної реалізації вертолітного (Airbus Helicopters) і корабельного (ОСЕА) проектів з МВС України, гуманітарного проекту покращення водозабезпечення Маріуполя з перспективою його поширення на Луганську область, загальна вартість всіх економічних програм співробітництва між Україною і Францією становить солідні 800 мільйонів євро.

Alstom – це велика французька машинобудівна компанія, один із світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Компанія випускає енергогенеруюче обладнання, залізничні локомотиви (тепловози СС 72000, СС 72100 та ін), швидкісні електропоїзди серій TGV і AGV, швидкісні електропоїзди серії Pendolino (розробка Fiat Ferroviaria), трамваї (TGV, Eurostar, Citadis), електрофільтри для промислового виробництва, раніше також мала у своєму складі суднобудівний підрозділ, проданий в 2006 році.

Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков 01
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Топ коментарі
+30
І до чого тут Аваков?
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27.10.2020 21:50
+27
Рюкзаков уже и электровозами торгует? Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6543 херасе министр унутренних дел
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27.10.2020 21:51
+20
Это же министр внутренних дел!
А кто скажет что электровозы покупают не внутрь страны а наружу, может кинуть в меня камень!
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 300
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27.10.2020 21:54
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І до чого тут Аваков?
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27.10.2020 21:50 Відповісти
Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен АваковИсточник: https://censor.net/ru/n3227467
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27.10.2020 21:54 Відповісти
...по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков..., мент по экономическому сотрудничеству?
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27.10.2020 22:16 Відповісти
Бо вiн "Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству". Рюкзаков ему уже мало, ему дали вполне официально одобренную кормушку.
PS.До речи, Украинская версия на цензоре отстает от русскойазычной.
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27.10.2020 21:58 Відповісти
Банально.Лобіює інтереси французьких корпорацій в Україні.
55 ******** гелікоптерів: Арсен Аваков підписав із французьким урядом спільний проект

Аваков та посол Франції обговорили будівництво кораблів патрульного класу

Міцнішає франко-вірменське партнерство !
Відомо ж,що французи виробляють найкращі вертольоти,кораблі,й локомотиви !
Теж,видно,хоче орденок !Немецкие СМИ: Тигипко поменял цементную промышленность Украины на орден Почетного легиона
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27.10.2020 22:27 Відповісти
у французов на государственном уровне поставлено закладывать в цену немыслимо большие откаты.
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27.10.2020 22:36 Відповісти
так он свой сопливый шнобель при зе, теперь везде сунет, - чёрт.
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27.10.2020 22:52 Відповісти
Рюкзаков уже и электровозами торгует? Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6543 херасе министр унутренних дел
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27.10.2020 21:51 Відповісти
Это же министр внутренних дел!
А кто скажет что электровозы покупают не внутрь страны а наружу, может кинуть в меня камень!
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 300
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27.10.2020 21:54 Відповісти
Держит неРюкзакян Нелоха за фаберже, и очень крепко.
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27.10.2020 22:02 Відповісти
І Сивочолого тримав цей вірменин за те ж місце 5 років.
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27.10.2020 22:13 Відповісти
Угу. Но тогда он был Рюкзакян,злодей, коррупционЭр. А сейчас он честный неРюкзакян, незаменимый, и при официальной кормушке.
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27.10.2020 22:16 Відповісти
Нет, он был злодеем всегда. Но порохоботы 5 лет отмазывали все его преступления. Даже когда аваковские псы ставили на колени в снег бойцов АТО. Напомнить?
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27.10.2020 22:22 Відповісти
Не надо, я всегда считал его ублюдком. (Я - националист, шоб не было вопросов. Националист Американский. Поддерживающий националистов Украинских.) Но сейчас же он совсем не ублюдок. Он же опора...не, не так...ОПОРА власти зеленой мразоты.
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27.10.2020 22:26 Відповісти
Потужный министр.. Работодатель Зеленского, на паях с дядей Беней)
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27.10.2020 22:04 Відповісти
Да в стране клоуна цирк.никто не знает кто за что отвечает.
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27.10.2020 22:17 Відповісти
Министр-многостаночник!
Или может быть это полицейские электровозы?
Решили, что разбить электровоз, все таки труднее, чем легковое авто?
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 3413
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27.10.2020 21:52 Відповісти
Електровози будуть вулиці патрулювати?
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27.10.2020 21:52 Відповісти
А аавков то вертолеты то електровозы где откат там и Аваков так он уневерсальный министр
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27.10.2020 21:53 Відповісти
А когда новости о продажах будут ?
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27.10.2020 21:53 Відповісти
Дозвольте поинтересоваться, таки откуда Вы пишете? Только честно, шоб мне не было необходимости задавать Вам контрольные вопросы про *****.
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27.10.2020 22:04 Відповісти
Не, я ж не русский. Я женщин люблю. А вот ты, как и любое другое руснявое животное, обожаешь *****. Ну, не так? Ты же любишь своего фюрера, русмартышка? Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9618
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27.10.2020 22:55 Відповісти
Ты соловьиного помета обожралось? Слушай, а кого русня больше любит - ***** или рамзанку? Не, серьезно, мне интересно.
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27.10.2020 23:27 Відповісти
Шо, это у вас вЯЯликая тайна? Ты ж вроде нанавидишь "муслимов", так ты любишь ранзанку дырова и его нукеров? Или ты можешь мне тут рассказать твое отношение к чеченам и дагам, которые с тебя, русского раба, ясак собирают? Ну, не стесняйся, русская обезьянка, выскажи. Ведь тут не срусь.сру, тут тебе запреэенный в стране-помойке экстремистский сайт. Давай,руснявое, озвучь свое отношение к чеченам. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 63
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27.10.2020 23:51 Відповісти
руснявое, я задал тебе простые вопросы. Твой ответ - детская истерика. Тебе сколько лет,обезьянка?
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27.10.2020 23:56 Відповісти
Вы задали вопрос мне , а потом, смотрю , ещё кто-то вклинился . Пишу с дома , не с ботофермы , к х_йлу отношения не имею .
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27.10.2020 23:07 Відповісти
ОК, зрозумило. А где находится Ваш дом, из которого Вы пишете? Я в King of Prussia, Pennsylvania, USA....ну, так по адрессу, на деле - hillbilly country,PA. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 3182
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27.10.2020 23:16 Відповісти
Украина
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27.10.2020 23:24 Відповісти
ОК. НАШЕ родовое село - Вишнопиль Черкаськой обл., господарство моей ближней родни - просто понад ставком. А Вы звидки?
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27.10.2020 23:32 Відповісти
Полтавская обл
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27.10.2020 23:36 Відповісти
ОК.Это классика, без шуток. И также, без шуток и проверок, шоб Вы не подозревали...скажите, в тот борщ, полтавский,который вроде признан классическим, кладут жареные болгарские перцы? Дело в том, шо предки моей жены(она родом из Зеленого Клину, а род ее - закарпатский),кладут перцы, но квасолю - не всегда. Короче, в результате, наш борщ имеет и квасолю и перцы. Шедевр кулинарный, шоб Вы знали(и Она не стоит зара поручь зи скалкою у руци).
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27.10.2020 23:43 Відповісти
По моему , в каждой семье готовят по разному . Вроде бы перца жареного в борще не встречал .
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27.10.2020 23:52 Відповісти
Так отож! А Вона зажарку починае с того, шо кидае перци одразу с цибулею. Вот звидки Вона це взяла?
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28.10.2020 00:02 Відповісти
Новый вид электровоза "Откат" ))
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27.10.2020 21:54 Відповісти
" Лё Откат"... Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9420
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27.10.2020 22:40 Відповісти
Ну ни дать, ни взять - аваков как тот лыжный инструктор из Испании, что при яныке многомиллионный договор с Украиной подписывал. Где французские вертолеты в количестве пятьдесят штук, заводчик рюкзаков гребаный?
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27.10.2020 21:55 Відповісти
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 4689
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27.10.2020 21:55 Відповісти
Торговцы национальными интересами. Свои заводы стоят, люди без работы вынуждены ездить по польшам жопы мыть..
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27.10.2020 22:02 Відповісти
Кто о чем - а кацап про жопы Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 7667
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28.10.2020 18:58 Відповісти
Ну спасибо, отец родной... Аваков теперь еще и электровозами занялся...О_о Антоненко когда выпустишь, мерзавец..?
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27.10.2020 22:03 Відповісти



Др. Джекіл&Мр. Хайд

@jekil_dr

·49 мин

ну вас нахрен мы уже на французких вертолетах налетались
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27.10.2020 22:03 Відповісти
Франция по факту не является стратегическим партнером Украины, выступает последовательно за сохранение режима оккупации украинских территорий мордором, в позиции по Карабаху против обоих наших стратегических союзников - Азербайджана и Турции. Тем более макрон вошел в клинч со всем мусульманским миром в угоду армянам, выступающим официально против Украины.
Такие электровозы нам найух не нужны, тем более французская техника очень капризна и усложнена в отличии от американских, немецких и других аналогов.
Выгоднее и дешевле брать у Дженерал-моторс, тем более поставки локомотивов с США уже были и все довольны.
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27.10.2020 22:05 Відповісти
В статье пишут про СС 72000.
Открываю вики и читаю-год аостройки . 1968-1974гг.Выпустили 92 шт. 6 шт. недавно продали в Марокко(сняли з линий).
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28.10.2020 05:06 Відповісти
Нужно очень хорошо проверить поставки вертолетов, перед проверкой поставки "звездолетов"
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27.10.2020 22:06 Відповісти
Аваков - ворог України
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27.10.2020 22:11 Відповісти
В Украине не можна ничего покупать/заказывать . Все пронизано коррупцией . Я б тоже паровозы на стороне покупал бы .
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27.10.2020 22:14 Відповісти
авакян рюкзаки кинул.взялся за электровозы
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27.10.2020 22:14 Відповісти
Уже выпускали грузопассажирские современные электровозы в Днепре совместно с Сименс! Могли бы их быстро доработать до грузовой версии! Все самые дорогостоящие узлы - тяговые электродвигатели, трансформаторы и много еще чего мы способны выпускать сами и неплохого качества, а здесь они требуют от наших предприятий получить европейские сертификаты, что тоже недешево и долго, типа они потом будут экспортировать электровозы которые будут СОБИРАТЬ у нас и несколько раз проскакивала фраза частичная локализация, так что мне кажется в очередной раз нас нагреют.
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27.10.2020 22:14 Відповісти
он наверно еще и председатель европейского армянства?.... 500 лимонов на вертолеты потратил, еще 500 на электрички потратит???..при 6 байрактарах в ВСУ????
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27.10.2020 22:15 Відповісти
Рюкзаки для слабаков
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27.10.2020 22:15 Відповісти
У авакова колоритные партнеры.Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 5362
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27.10.2020 22:18 Відповісти
В Україні є підприємства, здатні і робити, і ремонтувати електровози без французів. Їх що, побоку? Коли закінчиться це неподоство???!!!
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27.10.2020 22:18 Відповісти
В Україні є підприємства, здатні і робити, і ремонтувати електровози без французів. Їх що, побоку?

Там все коррумпировано , нема возможности , нехай гниют .
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27.10.2020 22:21 Відповісти
А презервативами сабаков ще не займається?
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27.10.2020 22:20 Відповісти
пилять, нет чтобы запустить производство в Украине, они будут закупать.. пифдец страна идиотов..
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27.10.2020 22:22 Відповісти
это дно...конечно когда же им бороться с преступностью, особенно министру внутренних органов, ему же нужно мошонку набивать! рюкзаками начинаем, вертолетами с тепловозами кончаем...Это рост!
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27.10.2020 22:32 Відповісти
лігархат що хоче мутить а ми як у концлагері платим по ляму акцизу за простий бортовий даф
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27.10.2020 22:40 Відповісти
Купим у французов. Крюков подождет☝
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27.10.2020 22:44 Відповісти
Кажуть, що у Франції немірянно вірмен. Може це пояснює закупівлю у французів гелікоптерів, катерів, потягів?
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27.10.2020 22:47 Відповісти
Франція підтримує Москву на зовнішньополітичній арені, Москва дозволяє їй підзаробити на своїх колоніальних територіях руками своїх агентів за наш з вами рахунок
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28.10.2020 07:19 Відповісти
Ну хорошо хоть не в Раисси. Хотя, к слову, из Раисси было бы значительно дешевле. Они за последние годы обновили локомотивный парк, а производство налажено, и надо куда-то продавать производимое.
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27.10.2020 23:13 Відповісти
А до чого тут Аваков він що прем'єр міністр ?,знову цей незаміний готує чергову аферу.
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27.10.2020 23:19 Відповісти
Аваков , як справжній господар в Україні , вже відкрито це демонструє ...
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27.10.2020 23:29 Відповісти
во-первых, причем здесь аваков?! во-вторых у нас собственные заводы и технологии по производству электровозов есть?! почему не выпускать свою продукцию, и не давать работу своим гражданам?!
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27.10.2020 23:30 Відповісти
Во бин, пригрел его зелёный, что теперь хрен избавишься от него, эта скотина ещё та. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 2448
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27.10.2020 23:53 Відповісти
Кто кого пригрел...? Аваков с дядей Беней на паях, - начальник Зеленого дурака. Захочет, - уволит без выходного пособия)
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28.10.2020 00:50 Відповісти
Аваков рубит бабло на всем- наркота, проституция и теперь на откатах покупки электровозов.
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28.10.2020 07:04 Відповісти
Електровози конче необхідні як МВС так і нацгвардії. А про МЧС взагалі можна не згадувати
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28.10.2020 07:15 Відповісти
Да в Украине эти электровозы можно делать легко, а он покупает, это ли не вред Украине?
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28.10.2020 09:36 Відповісти
Теперь в МВД нужны паровозы, тоесь электровозы,или еще что то хорошее против всего плохого только Covidный фонд уже раворовали, теперь приймутся за пенсии и образование.Завтра они так решат, что стране нужны не папавозы , а самолеты или ракеты, а что космрсс тоже надо осваивать, только вовсем мире это делает экономика,а для этого надо создавать все условия в стране для покупателя и инвестора, а не сбережения народа грабить а у нас власть еще и бюджет грабит да так , что бы эпидемия всех перекосмла. Просто внутренние враги убивающие народ, значительно коварней и вредоносней, чем внешние враги.
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28.10.2020 13:25 Відповісти
 
 