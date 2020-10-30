"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні

Конституційний суд фактично скасував антикорупційну реформу.

"Рішення про скасування статті КК щодо незаконного збагачення та позбавлення НАЗК повноважень йде врозріз з антикорупційною політикою держави, з нашим прагненням потрапити до когорти країн з розвиненою демократією та взагалі суперечить здоровому глузду", - цитує Цензор.НЕТ публікацію голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народного депутата фракції "Слуга народу" Єгора Чернєва в Facebook.

Він назвав такі дії КС плювком в обличчя українців.

"Це антидержавний заколот у чистому вигляді в інтересах Коломойського та олігархів з ОПЗЖ, адже саме "За майбутнє" та ОПЗЖ зробили подання до КСУ. Вважаю, що Конституційний суд своїм рішенням втратив легітимність якщо не юридичну, то в очах народу фактичну, і це набагато важливіше. А тому його склад має бути замінений, а антикорупційна реформа відновлена. Від наших західних партнерів надходять чіткі сигнали, що Україна може втратити підтримку союзників. Адже таке рішення Конституційного суду — не випадковість", - пише Чернєв.

Він упевнений, що "Коломойський разом з ОПЗЖ йде ва-банк і намагається знищити всі незалежні антикорупційні інститути в державі".

"Через Конституційний суд вони визнали неконституційним створення НАБУ. Тепер вони позбавили повноважень НАЗК. Далі вони планують відмінити земельну реформу та визнати неконституційним закон про Фонд гарантування вкладів.

Головна мета зрозуміла — відвернути від України її західних партнерів, зруйнувати нашу співпрацю з МВФ та убезпечити себе від кримінального переслідування у країнах, які є нашими союзниками", - припускає Чернєв.

Він висловив упевненість у необхідності консолідовано виступити на підтримку НАБУ та НАЗК: "Відстояти незалежність цих органів та зберегти добрі відносини з США, ЄС та іншими нашими партнерами. І за потреби прийняти зміни до закону "Про Конституційний суд України" та самої Конституції з тим, щоб убезпечити нашу державу від свавілля продажних суддів. Якщо потрібно буде обирати між Конституційним Судом і Україною — я оберу Україну. Сподіваюся, ви також".

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Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".