"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Конституційний суд фактично скасував антикорупційну реформу.
"Рішення про скасування статті КК щодо незаконного збагачення та позбавлення НАЗК повноважень йде врозріз з антикорупційною політикою держави, з нашим прагненням потрапити до когорти країн з розвиненою демократією та взагалі суперечить здоровому глузду", - цитує Цензор.НЕТ публікацію голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народного депутата фракції "Слуга народу" Єгора Чернєва в Facebook.
Він назвав такі дії КС плювком в обличчя українців.
"Це антидержавний заколот у чистому вигляді в інтересах Коломойського та олігархів з ОПЗЖ, адже саме "За майбутнє" та ОПЗЖ зробили подання до КСУ. Вважаю, що Конституційний суд своїм рішенням втратив легітимність якщо не юридичну, то в очах народу фактичну, і це набагато важливіше. А тому його склад має бути замінений, а антикорупційна реформа відновлена. Від наших західних партнерів надходять чіткі сигнали, що Україна може втратити підтримку союзників. Адже таке рішення Конституційного суду — не випадковість", - пише Чернєв.
Він упевнений, що "Коломойський разом з ОПЗЖ йде ва-банк і намагається знищити всі незалежні антикорупційні інститути в державі".
"Через Конституційний суд вони визнали неконституційним створення НАБУ. Тепер вони позбавили повноважень НАЗК. Далі вони планують відмінити земельну реформу та визнати неконституційним закон про Фонд гарантування вкладів.
Головна мета зрозуміла — відвернути від України її західних партнерів, зруйнувати нашу співпрацю з МВФ та убезпечити себе від кримінального переслідування у країнах, які є нашими союзниками", - припускає Чернєв.
Він висловив упевненість у необхідності консолідовано виступити на підтримку НАБУ та НАЗК: "Відстояти незалежність цих органів та зберегти добрі відносини з США, ЄС та іншими нашими партнерами. І за потреби прийняти зміни до закону "Про Конституційний суд України" та самої Конституції з тим, щоб убезпечити нашу державу від свавілля продажних суддів. Якщо потрібно буде обирати між Конституційним Судом і Україною — я оберу Україну. Сподіваюся, ви також".
Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Будь ласка, зачекайте...
долбое....дятел, этого не знал??????? Или ты, крыса, почуял, шо ваше корыто тонет, и решил получить место на спас.шлюпке в числе первых?
- ввів пропорційну виборчу систему
- ввів виплати при народженні дитини
- скоротив строк служби в армії до року
- у перший ж місяць при владі підняв мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію вдвічі.
- створив сприятливий інвестиційний клімат (при Ющі були рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку).
Це все було у його виборчій програмі і він це виконав.
Замечательно: это не мы, это ОПЗЖ и Коломойский!
Один из ключевых авторов Стратегии развития цифровой экономики Украины 2030. Является директором программы Startup in Residence инициативы Tech Ukraine[7].
Автор научных статей по венчурному инвестированию[7].
Председатель ОО «Инновационная нация», член Наблюдательного совета ОО «Professional Government Association[uk]», член ОО «Автомайдан»[7].
В 2014 году ушел добровольцем в ряды Национальной гвардии[7].
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады[uk] по вопросам цифровой трансформации[10], председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса.
Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО[11], заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.
Содержание заявление ничего нового, а вот поступок перкрасен , хотя и после провала Слуг. Но пусть все определяются поскорее - время не терпит, пока ...лядская Зебанда запиарит свои отмазки...
При любом президенте платить все равно придется.
Это 5 колесо в системе судебной власти, оно же 5 колонна за наши с вами сумасшедшие деньги давно пора упразднить, а норму в Конституции об этом антигосударственном и антинародном и кстати совершенно непотребном институте аннулировать, иначе страна пропадет.
власть будет вытирать ноги и все остальное о любую конституцию, пока этого хочет народ.
Если принять новую Конституцию на всеукраинском референдуме, то ей возможно будет больше доверия.
Нельзя, когда Президент результаты выборов принимает за всенародную поддержку распродажи с/х земли и при проталкивании в Раде закона нарушает сразу две статьи из того раздела, куда изменения можно вносить лишь на Всеукраинском референдуме.