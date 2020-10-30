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"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний суд фактично скасував антикорупційну реформу.

"Рішення про скасування статті КК щодо незаконного збагачення та позбавлення НАЗК повноважень йде врозріз з антикорупційною політикою держави, з нашим прагненням потрапити до когорти країн з розвиненою демократією та взагалі суперечить здоровому глузду", - цитує Цензор.НЕТ публікацію голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народного депутата фракції "Слуга народу" Єгора Чернєва в Facebook.

Він назвав такі дії КС плювком в обличчя українців.

"Це антидержавний заколот у чистому вигляді в інтересах Коломойського та олігархів з ОПЗЖ, адже саме "За майбутнє" та ОПЗЖ зробили подання до КСУ. Вважаю, що Конституційний суд своїм рішенням втратив легітимність якщо не юридичну, то в очах народу фактичну, і це набагато важливіше. А тому його склад має бути замінений, а антикорупційна реформа відновлена. Від наших західних партнерів надходять чіткі сигнали, що Україна може втратити підтримку союзників. Адже таке рішення Конституційного суду — не випадковість", - пише Чернєв.

Він упевнений, що "Коломойський разом з ОПЗЖ йде ва-банк і намагається знищити всі незалежні антикорупційні інститути в державі".

"Через Конституційний суд вони визнали неконституційним створення НАБУ. Тепер вони позбавили повноважень НАЗК. Далі вони планують відмінити земельну реформу та визнати неконституційним закон про Фонд гарантування вкладів.

Головна мета зрозуміла — відвернути від України її західних партнерів, зруйнувати нашу співпрацю з МВФ та убезпечити себе від кримінального переслідування у країнах, які є нашими союзниками", - припускає Чернєв.

Він висловив упевненість у необхідності консолідовано виступити на підтримку НАБУ та НАЗК: "Відстояти незалежність цих органів та зберегти добрі відносини з США, ЄС та іншими нашими партнерами. І за потреби прийняти зміни до закону "Про Конституційний суд України" та самої Конституції з тим, щоб убезпечити нашу державу від свавілля продажних суддів. Якщо потрібно буде обирати між Конституційним Судом і Україною — я оберу Україну. Сподіваюся, ви також".

Читайте також: Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко

Слуга народу Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні 01

Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
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Топ коментарі
+28
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 6927
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27.10.2020 22:02
+23
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 2468
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27.10.2020 22:04
+17
Та вони і державу намагаються демонтувати.
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27.10.2020 22:07
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"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 6927
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27.10.2020 22:02 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 4091
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28.10.2020 00:06 Відповісти
За какой-то год "покращень". Нарид наелся

"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 4192
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28.10.2020 00:14 Відповісти
Чернев - "Главная цель понятна - отвратить от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками"

"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 1663
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27.10.2020 22:04 Відповісти
Угу. Оно слово-в-слово повторяет то, о чем зеленую слизь предупреждали нормальные люди двa рокi тому. Но тогда оно пело совсем другие песенки.
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27.10.2020 22:13 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 9068
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27.10.2020 22:20 Відповісти
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 2468
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27.10.2020 22:04 Відповісти
Та вони і державу намагаються демонтувати.
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27.10.2020 22:07 Відповісти
Це не e демонтаж. Це e белоруссiзация.
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27.10.2020 22:20 Відповісти
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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27.10.2020 22:07 Відповісти
Все до чого прикладає руку зелене чмо знижується.
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27.10.2020 22:08 Відповісти
f...ing really? Т.е., когда ты под зеленым знаменем ручной мартышки Бени рвался к власти, ты, долбое....дятел, этого не знал??????? Или ты, крыса, почуял, шо ваше корыто тонет, и решил получить место на спас.шлюпке в числе первых?
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27.10.2020 22:09 Відповісти
И всё-таки 9 грамм -верный способ. Эти танцы с бубном еще не скоро кончатся.
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27.10.2020 22:10 Відповісти
"Слуга народа" Чернев назвал такие действия КС плевком в лицо украинцев "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 3449 "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 3559


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27.10.2020 22:10 Відповісти
А вам цікаво послухати наступні 5 питань від президента? "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 753
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27.10.2020 22:10 Відповісти
Впереди еще много будет таких лицемерных постраскаяний.
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27.10.2020 22:12 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3003
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27.10.2020 22:22 Відповісти
Он высказал уверенность в необходимости консолидировано выступить в поддержку НАБУ и НАПК: "Отстоять независимость этих органов и сохранить хорошие отношения с США, ЕС и другими нашими партнерами
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27.10.2020 22:13 Відповісти
Он был в коме 2 года?
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27.10.2020 22:21 Відповісти
Он бабки считал от папы Бени.
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27.10.2020 22:30 Відповісти
Не сочтите за образу, але....у Вас можно выиграть выборы мэра города-миллионника, не приходя в сознание. Ну, шоб Вы знали, в США есть случаи, когда выборы в мэры выигрывали кот и козел.Не жарт, все было легально.
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27.10.2020 22:33 Відповісти
Знаю. Демократия не совершенна, но лучше еще не придумали. А у нас президентом стало неотесанное бревно.
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27.10.2020 22:37 Відповісти
Убил. Наповал. Возразить нечем. +++
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27.10.2020 22:41 Відповісти
ну шо сторонники "хуженебудет" кому вы сделали хуже выбрав назло клоуна лиш бы не Порошенко ?история не учит? уже было когда повторно назло Ющенко из за его соплежевания и не выполнения обещаного выбрали Януковича назло зная что он зек и прокацапский Ющенко назло или себе?в итоге Ющ отдыхает пасику держит а того кого выбрали сами и прогнали революцией и в Ростове сумейте быть последовательны раз выбрали клоуна лоханулись то искупите вину сумейте Зебила скинуть или проводить до Ростова
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27.10.2020 22:14 Відповісти
Як не парадоксально, але Ющ виконав досить багато передвиборчих обіцянок:
- ввів пропорційну виборчу систему
- ввів виплати при народженні дитини
- скоротив строк служби в армії до року
- у перший ж місяць при владі підняв мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію вдвічі.

- створив сприятливий інвестиційний клімат (при Ющі були рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку).
Це все було у його виборчій програмі і він це виконав.
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27.10.2020 22:19 Відповісти
Він, як і Порошенко, нічого не зробив для демонтажу олігархічної системи - основного гальма для розвитку України. Основне - він змарнував надію народу. При Ющенко статки Ахметова виросли в шість разів. При Порошенко він теж чомусь не дуже бідував.
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27.10.2020 22:58 Відповісти
Ріст ВВП 7-8%, середня зарплата 500 баксів, а по Києву - 800. Відсутність тиску на малий бізнес і його розквіт. 500-600 тис. проданих нових машин на рік. І олігархічна система якось не заважала... Ми так не житимемо у найближчі 10 років! Мене тоді все більш, ніж влаштовувало і я в 2010 в 1 турі за Ющенка голосував!
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27.10.2020 23:14 Відповісти
Ющенко був чудовим Президентом. Але йому і Україні тоді дуже шкодила Тимошенко. Він ме вмів, а, може, вважав неприйнятним, вихвалятись.Не вмів брехати, хитрувати. Натомість, підла Тимошенко це дуже добре вміла і вміє. А наш народ більше реагує на слова, а не справи. І зараз виявилось, що народ ні трохи не порозумнішав.
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28.10.2020 01:24 Відповісти
Саме для цього вони завалили Пороха і привели зє бубочку і тебе, до влади...
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27.10.2020 22:15 Відповісти
Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее.
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27.10.2020 22:15 Відповісти
а когда подигрывал бубочке в незаконном роспуске ВР ниче не терял? "Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3958
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27.10.2020 22:23 Відповісти
Він це втратив ще вторік дозволом на розпуск ВР і заслужив переіменування.
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28.10.2020 07:25 Відповісти
Это рассказывает участник фракции, в которую входят 254 депутата!
Замечательно: это не мы, это ОПЗЖ и Коломойский!
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27.10.2020 22:16 Відповісти
Эксперт HiTech Office Ukraine, один из соавторов Digital Agenda Ukraine, Стратегии инновационного развития Украины, Экспортной стратегии ИКТ Украины[4].
Один из ключевых авторов Стратегии развития цифровой экономики Украины 2030. Является директором программы Startup in Residence инициативы Tech Ukraine[7].
Автор научных статей по венчурному инвестированию[7].
Председатель ОО «Инновационная нация», член Наблюдательного совета ОО «Professional Government Association[uk]», член ОО «Автомайдан»[7].
В 2014 году ушел добровольцем в ряды Национальной гвардии[7].

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады[uk] по вопросам цифровой трансформации[10], председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса.
Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО[11], заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.

Содержание заявление ничего нового, а вот поступок перкрасен , хотя и после провала Слуг. Но пусть все определяются поскорее - время не терпит, пока ...лядская Зебанда запиарит свои отмазки...
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27.10.2020 22:16 Відповісти
Пытаются уничтожить? Потому что вы им это позволяете. Вы власть или кто?
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27.10.2020 22:17 Відповісти
Зачем этот слуга сюда МВФ припутал?
При любом президенте платить все равно придется.
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27.10.2020 22:21 Відповісти
Понятное дело.
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27.10.2020 22:25 Відповісти
Пропоную, вигнати їх на вулицю. не фігурально, а фізично
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27.10.2020 22:32 Відповісти
С отменой ответственности за сведения в декларации КС попал в точку, все кровосиси из старой олигархосистемы снова воспряли духом: теперь на них не будет компромата и можно спокойно давить всех, кто не от системы, то есть, как они говорят, "кухарок".
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27.10.2020 22:33 Відповісти
антиконституционный суд не первый раз выступает против Украины, против закона и здравого смысла и логики,, вспомнить его прошлые многочисленные делишки, из-за чего чуть один раз не прекратили финансирование МВФ. Сама эта субстанция потребляет на свое содержание столько, сколько половина всей украинской судебной системы. Сколько ж эти умнички будут получать пенсии в сравнении с рядовыми украинцами в т.ч. и богатыми ?
Это 5 колесо в системе судебной власти, оно же 5 колонна за наши с вами сумасшедшие деньги давно пора упразднить, а норму в Конституции об этом антигосударственном и антинародном и кстати совершенно непотребном институте аннулировать, иначе страна пропадет.
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27.10.2020 22:33 Відповісти
Вам не думается, что пора менять Конституцию, о которую уже слишком часто вытирает ноги верхняя власть?
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27.10.2020 22:47 Відповісти
Всю нет, но отдельные правки внести, а вот этот суд- чудовище убрать чем быстрее.
власть будет вытирать ноги и все остальное о любую конституцию, пока этого хочет народ.
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27.10.2020 22:58 Відповісти
Система внесения изменений слишком сложная и длинная. Кроме того, нынешнюю Конституцию принимала ВР, может потому - "Врагам закон, своим всё!".
Если принять новую Конституцию на всеукраинском референдуме, то ей возможно будет больше доверия.
Нельзя, когда Президент результаты выборов принимает за всенародную поддержку распродажи с/х земли и при проталкивании в Раде закона нарушает сразу две статьи из того раздела, куда изменения можно вносить лишь на Всеукраинском референдуме.
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28.10.2020 11:05 Відповісти
Вы меня извените,канеш,но теперь банковский сектор превратится в легальную помойку для отмывки бабла мировых преступных групп,видимо 1го места по корпупции в Европе кому то мало,решили взять мировое лидерство🌟🌟🌟,заткнув за пояс Зимбабве
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27.10.2020 22:34 Відповісти
Пропоную вигнати їх на вулицю фізично
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27.10.2020 22:38 Відповісти
Егор Чернев должен быть ближайшим советником у клоуна, а этот совок взял в советники псину бени коломойши, ублюдка дубину, похоже, Зе исчерпал свою дееспособность, и его можно утилизировать, причем как можно быстрее.
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27.10.2020 22:39 Відповісти
По сути произошел государственный переворот посредством коррумпированной судебной системы. Украину надо спасать, только беда в том, что президент у нас - засранец, если не враг.
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27.10.2020 22:54 Відповісти
а Коломойский причём? он разве финансурует опзж за життя?
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27.10.2020 22:58 Відповісти
Коломойский советовал взять в долг у Россиипосле объявления дефолта. Коломойскому идет дешевая электроэнергия из рашистской империи в обмен на его политическую лояльность. Коломойский и медведчук совладельцы дваждыговенного канала ... Продолжить?
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27.10.2020 23:04 Відповісти
Михаил Подолдяк , замглавы ОПУ - ...Многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования - "За майбутнє" (я уточню- партия Коломойского ЗАМАЙБАХ) и Пальчевский (я утчню- АГЕНТ ГРУ РАШИ) . И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки...
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27.10.2020 23:09 Відповісти
продолжи. он разве финансурует опзж за життя?
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27.10.2020 23:19 Відповісти
они вместе
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28.10.2020 02:27 Відповісти
нет.
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28.10.2020 03:47 Відповісти
Он сам себя финансирует и, кроме того, спасает собственную свободу и жизнь, для чего делает всё, чтобы оторвать Украину от Запада.
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27.10.2020 23:04 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3823
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27.10.2020 23:06 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 5209
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27.10.2020 23:07 Відповісти
Отбился от рук Буратишка? а дела-то по нам офшорно-приватбанковсие общие ...
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27.10.2020 23:11 Відповісти
Он вкурсе кто его шеф?
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28.10.2020 00:19 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 9863
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28.10.2020 00:20 Відповісти
И что сделал этот "зепутат" что бы этому помешать? Может вышел хотя бы из фракции?
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28.10.2020 01:11 Відповісти
Він зайняв позицію гвалтівника на суді, - і я не я, і вона не моя, і взагалі я - кастрат.
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28.10.2020 07:29 Відповісти
если народ хочет попасть в цивилизацию у него нет другого выбора как вернуть пороха
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28.10.2020 06:27 Відповісти
Склад К.С. призначався за підписом потроха а також захмарні утримання цих ублюдків за рахунок платників податків, а не твого потроха.
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28.10.2020 08:32 Відповісти
зебил, там уже давно поменяли всех))))
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28.10.2020 10:54 Відповісти
Он так говорит, как будто слуги народа против Коломойского. Они от него деньги получают за каждое голосование в ВР.
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28.10.2020 08:03 Відповісти
Коломойський, Зеленський, Медведчук і 73% баранів фактично знищили антикорупційні органи в державі, які мали знищити корупцію і повисити добробут баранів 73%.
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28.10.2020 08:47 Відповісти
Пан не хороший занимается словоблудием , у вас все инструменты власти , премьер ваш , президент ваш , большинство в раде ваше . И вы с этим не можете справиться , Аваков и прокурорша тоже ваши "Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 6953
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28.10.2020 16:05 Відповісти
 
 