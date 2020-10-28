СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Єгор Клецов ще недавно був кандидатом від "Слуги народу" на виборах до Миколаївської міської ради. Він зняв свою кандидатуру після розголосу, яку отримала його діяльність щодо підтримки "Л/ДНР".
Про це в Facebook нагадала нардеп "Голосу" Софія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.
Вона також подала "короткий перелік його досягнень":
1) Виступав на Новоросія ТБ;
2) Збирав і возив гуманітарну допомогу у військові госпіталі так званої "ДНР" на окупованих територіях;
3) Називав "трьома сторонами конфлікту" Україну, ДНР і ЛНР, спростовував участь Росії у цьому конфлікті, називав російську-українську війну "громадянський конфліктом".
"Написала звернення в Службу безпеки України з проханням відкрити кримінальну справу проти Клєцова за статтею 111 ККУ - державна зрада. Не уявляю, як такі люди взагалі можуть досі уникати уваги органів досудового розслідування, не кажучи вже про те, щоб отримувати місця у місцевих списках партій, які декларують свою "проукраїнськість" і вектор на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Сьогодні прийшла відповідь від СБУ - наразі не вбачають в діяльності пана Клєцова жодних ознак державної зради, але беруть інформацію до відома", - повідомила вона, додавши фото відповіді СБУ до посту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новоросія". Пізніше стало відомо, що він вирішив відмовитися від участі у виборах.
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Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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НИ ОДИН ИЗ КАМИНТАРОРОВ не посмотрел эту статью...
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Та там усі такі до влади рвуться. Ось "Штепа-2"...
Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера.