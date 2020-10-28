УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12147 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
10 851 118
Миколаїв (1336) СБУ (10025) державна зрада (1075) Слуга народу (2544) Бобровська (45)

СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єгор Клецов ще недавно був кандидатом від "Слуги народу" на виборах до Миколаївської міської ради. Він зняв свою кандидатуру після розголосу, яку отримала його діяльність щодо підтримки "Л/ДНР".

Про це в Facebook нагадала нардеп "Голосу" Софія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

Вона також подала "короткий перелік його досягнень":

1) Виступав на Новоросія ТБ;
2) Збирав і возив гуманітарну допомогу у військові госпіталі так званої "ДНР" на окупованих територіях;
3) Називав "трьома сторонами конфлікту" Україну, ДНР і ЛНР, спростовував участь Росії у цьому конфлікті, називав російську-українську війну "громадянський конфліктом".

"Написала звернення в Службу безпеки України з проханням відкрити кримінальну справу проти Клєцова за статтею 111 ККУ - державна зрада. Не уявляю, як такі люди взагалі можуть досі уникати уваги органів досудового розслідування, не кажучи вже про те, щоб отримувати місця у місцевих списках партій, які декларують свою "проукраїнськість" і вектор на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Сьогодні прийшла відповідь від СБУ - наразі не вбачають в діяльності пана Клєцова жодних ознак державної зради, але беруть інформацію до відома", - повідомила вона, додавши фото відповіді СБУ до посту.

СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від СН Клецова, що виступав на Новоросія ТВ і возив допомогу окупантам 01
СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від СН Клецова, що виступав на Новоросія ТВ і возив допомогу окупантам 02

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новоросія". Пізніше стало відомо, що він вирішив відмовитися від участі у виборах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
это просто пздц
показати весь коментар
27.10.2020 22:34
+47
Це все просто прекрасно.... І Слуга урода и наваросія і нівчом невінуват
показати весь коментар
27.10.2020 22:33
+46
Это реально полный п""здец!?
Вот скажите где вообще такое возможно?
Етих зеленых мразей будет отсреливать и сжигать.все к этому идет.
показати весь коментар
27.10.2020 22:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?
показати весь коментар
28.10.2020 08:03 Відповісти
Служба безпеки чого? Відповідь прийшла як від служби безпеки якогось підприємства, бо те сепарське чмо звало повалити устрій України і створити новоросію.
показати весь коментар
28.10.2020 08:31 Відповісти
СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам - Цензор.НЕТ 467
показати весь коментар
28.10.2020 08:52 Відповісти
И ни один...
НИ ОДИН ИЗ КАМИНТАРОРОВ не посмотрел эту статью...

Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
показати весь коментар
28.10.2020 09:08 Відповісти
Если кто то придет к власти первым делом эту контору нужно полностью реорганизовывать
показати весь коментар
28.10.2020 09:13 Відповісти
В нашей стране к власти не приходят, в нашей стране власть выбирают.
показати весь коментар
28.10.2020 10:23 Відповісти
Мы ж не в Израиле )))
показати весь коментар
28.10.2020 19:04 Відповісти
Ну судя по флагу, Вы в Италии.
показати весь коментар
29.10.2020 10:12 Відповісти
И что это меняет где я ? Живу то я в Украине
показати весь коментар
29.10.2020 14:56 Відповісти
Видимо "путешествуя" Вы забыли, что в Украине власть меняется в результате выборов.
показати весь коментар
29.10.2020 17:37 Відповісти
Маленькое уточнение .выборы с подкупами.
показати весь коментар
29.10.2020 22:01 Відповісти
Похоже СБУ превращается в фесебе
показати весь коментар
28.10.2020 09:25 Відповісти
Задача Зе розвалить Украину, им никто не верит уже, подтверждение местные выборы, Бакано розваливают СБУ это уже видно
показати весь коментар
28.10.2020 09:32 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/zi-svoimi-movami-vzhe-zadovbali-u-slov-jansku-kandidatka-do-miskradi-vilajalasja-na-ukrainomovnu-divchinu/

Та там усі такі до влади рвуться. Ось "Штепа-2"...
показати весь коментар
28.10.2020 09:33 Відповісти
не знаю як ви, ая вже давно готовий гнати це зекрімлівське шобло з вилами з України!
показати весь коментар
28.10.2020 10:17 Відповісти
Зато СБУ штурмует 7-й километр - вот где измена засела.
показати весь коментар
28.10.2020 11:27 Відповісти
​​После нашего поста о делах Майдана, наши подписчики обратили внимание на то, что вчера на одном из российских телеграм-каналов вышел пост о том, что заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, отвечающий за контроль над силовыми структурами, был завербован российскими спецслужбами в 2011 году, под псевдонимом "Кувшинов".

Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера.
показати весь коментар
28.10.2020 14:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 