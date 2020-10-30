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Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський

Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, було прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник президента України в КС, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський.

"Приймаючи це рішення, Конституційний суд України, на мій погляд, допустив низку порушень власного регламенту, який передбачає, що, по-перше, проєкт рішення повинен бути розданий не пізніше, ніж за три дні до розгляду питання, а проєкт рішення був розданий суддям КС тільки вчора ввечері. І той поспіх, з яким КС приймає таке рішення, змушує засумніватися в об'єктивності та неупередженості суддів Конституційного суду", - сказав він.

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Веніславський нагадав, що за ст. 366-1 КК звинуватили одного з суддів КС Ірину Завгородню. "Тобто, на наш погляд, має місце чистий конфлікт інтересів. Якраз для того, щоб унеможливити притягнення суддів Конституційного суду України, зокрема, до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, КС сьогодні прийняв таке рішення", - зазначив він.

Веніславський вважає, що питання про те, як далі діяти в ситуації, що склалася, розглядатиметься на рівні парламенту. "Я думаю, ми знайдемо правильні шляхи для того, щоб не було негативних наслідків таких дій Конституційного суду", - зазначив він.

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Топ коментарі
+9
А когда єтот же суд принимал явно незаконное решение про роспуск ВР то суд был классный. Странно)
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27.10.2020 22:39
+8
єто он хвастается?
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27.10.2020 22:37
+7
Класно все що на користь оманського брехуна.
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27.10.2020 22:41
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єто он хвастается?
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27.10.2020 22:37 Відповісти
А когда єтот же суд принимал явно незаконное решение про роспуск ВР то суд был классный. Странно)
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27.10.2020 22:39 Відповісти
Класно все що на користь оманського брехуна.
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27.10.2020 22:41 Відповісти
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. .
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента.
"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
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27.10.2020 22:44 Відповісти
Опача Вова проснулось, було б це рішення КС прийняте на минулому тижні то служки ще на відсотків 20 меньше набрали.
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27.10.2020 22:54 Відповісти
Ссылка на первоисточник:
Хроника одного президента 27.10.2020 г.

Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 99
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27.10.2020 23:22 Відповісти
Ну такой херни даже Янукович себе не позволял! Вова ты точно надеешься добежать до /Ростова?
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27.10.2020 22:39 Відповісти
Бубочка, віддай ігорьвалерієвича Америці, портнова Панамі і посади мертвечука. Все.
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27.10.2020 22:41 Відповісти
Це хвантастика, мем.
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27.10.2020 22:42 Відповісти
це розуміє вся країна, це розуміє і зеленопук вовочка, тільки зеленопук сцикун, тріпло і кловун з рашапоїдним хронічним загостренням на пів голови а народонаселення країни традиційно безнадійно чекає на якогось дядю, чи якусь маму, і як це було вже не раз, дочекається до "кріпких обіймів кривавого, старшого і кончаного брата"
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28.10.2020 09:21 Відповісти
Некроз, гниение и распад зеленой власти идет по нарастающей.
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27.10.2020 22:42 Відповісти
Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 5039 Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 1411
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27.10.2020 22:43 Відповісти
Витя, выкопай себе море там, в Ростове! Денег ты свинтил вместе с кентами - аккурат ОДИН годовой бюджет Украины..
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27.10.2020 23:02 Відповісти
Дмітрій - йти на кутаса феесбеська шіста смердюча.
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27.10.2020 23:15 Відповісти
Не слышно Гаранта конституции...или он уже гидрант?
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27.10.2020 22:43 Відповісти
оно сам срет на конституцию по пять раз в день...
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27.10.2020 22:49 Відповісти
В общем,теперь и эти пошли в разнос вслед за зесранью...шмаркля сделал за полтора года полный бедлам в стране
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27.10.2020 22:48 Відповісти
Давайте вигоним їх фізично на фулицю. як щурів, з допомогою дихлофоса.
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27.10.2020 22:48 Відповісти
Бардак в стране
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27.10.2020 22:56 Відповісти
Схоже під час нової революції разом з кловунами зноситимуть і антиконституційний суд.(с) Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 7422
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27.10.2020 23:23 Відповісти
2 тижні до виборів: -"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."

2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 1809
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27.10.2020 23:28 Відповісти
так ця ж гнида Веніславський-----представник президента в КС,та голосував за скасування?
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28.10.2020 06:46 Відповісти
Одним словом - довалили. "Зелені" розвалили всі інститути влади і добралися до судової гілки. Рішення є і одні вважають його легітивним, бо є рішення, а інші кричать, що нелегетивне, бо приймалося з порушенням. А так - недовіра.
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28.10.2020 08:29 Відповісти
Бачиш Зеля як воно в житті буває. Порушила мерзота усе що можливо, у власних інтересах, а ти окрім неголосно пукнути нічого і не можеш... а знаєш чому? Бо коли ти про конфлікт інтересів згадуєш, про незаконність, про порушення регламенту то починай із себе. Із розпуску ВРУ, із премії власному таткові...
Може у вас на Кривому Розі так заведено, а в Україні = вор не має права вимагати від інших бути святими... тут так це не працює!
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28.10.2020 09:21 Відповісти
 
 