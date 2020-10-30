Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський
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Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, було прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник президента України в КС, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський.
"Приймаючи це рішення, Конституційний суд України, на мій погляд, допустив низку порушень власного регламенту, який передбачає, що, по-перше, проєкт рішення повинен бути розданий не пізніше, ніж за три дні до розгляду питання, а проєкт рішення був розданий суддям КС тільки вчора ввечері. І той поспіх, з яким КС приймає таке рішення, змушує засумніватися в об'єктивності та неупередженості суддів Конституційного суду", - сказав він.
Веніславський нагадав, що за ст. 366-1 КК звинуватили одного з суддів КС Ірину Завгородню. "Тобто, на наш погляд, має місце чистий конфлікт інтересів. Якраз для того, щоб унеможливити притягнення суддів Конституційного суду України, зокрема, до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, КС сьогодні прийняв таке рішення", - зазначив він.
Веніславський вважає, що питання про те, як далі діяти в ситуації, що склалася, розглядатиметься на рівні парламенту. "Я думаю, ми знайдемо правильні шляхи для того, щоб не було негативних наслідків таких дій Конституційного суду", - зазначив він.
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2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Може у вас на Кривому Розі так заведено, а в Україні = вор не має права вимагати від інших бути святими... тут так це не працює!