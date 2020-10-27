Справу "ПриватБанку" досі не вирішено, це викликає питання, - глава МЗС Литви Лінкявічюс

Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не бачить ефективності в боротьбі президента України Володимира Зеленського з деякими олігархами.

Про це він заявив в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Питання журналіста звучало так: "Ви бачите, що якісь конкретні олігархи збільшують вплив? Адже Зеленський говорить, що він з ними бореться".

Лінкявічюс відповів: "Я теж вірю, що він дійсно з ними бореться, але ... Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то як приклад назву Коломойського. Справу Приватбанку досі не вирішено. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Все це і викликає питання".

Водночас він підкреслив, що Коломойський "не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше".

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