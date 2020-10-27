Справу "ПриватБанку" досі не вирішено, це викликає питання, - глава МЗС Литви Лінкявічюс
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Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не бачить ефективності в боротьбі президента України Володимира Зеленського з деякими олігархами.
Про це він заявив в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
Питання журналіста звучало так: "Ви бачите, що якісь конкретні олігархи збільшують вплив? Адже Зеленський говорить, що він з ними бореться".
Лінкявічюс відповів: "Я теж вірю, що він дійсно з ними бореться, але ... Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то як приклад назву Коломойського. Справу Приватбанку досі не вирішено. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Все це і викликає питання".
Водночас він підкреслив, що Коломойський "не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше".
Будь ласка, зачекайте...
И то, скорее всего частично (аппетит приходит во время еды).
Мудрому наріду краще знать - За майбутє, не чокаясь
Насмішили 😎
В мене є невеличка надія, що дипломати все чудово розуміють і такими висловами лише натякають цьому недолугому про те. Тільки, от лихо, воно ж ніц не зрозуміє...
Итить вы упоротые там в жопе Коломоя...
Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.
Зеля своих пацанов посадил в Нацбанк, они живенько сольют все дела в судах, как в своё время Портнов обеспечил проигрыш газа, который Юлоя забрала у Фирташа!