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КС (1154) електронне декларування (1016) Офіс Президента (1750)

Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС

Президент України Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Про це йдеться в заяві Офісу президента у зв'язку з рішенням Конституційного суду про систему декларування доходів і майна чиновників і депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності. Закон в Україні – один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким кортить підірвати систему електронного декларування", - заявили в ОП.

В Офісі президента вказали, що Україна створила систему електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів, і елементами цієї системи є не лише обов’язок визначених законом осіб декларувати майно та доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте також: Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський

"До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства. Це суттєво вплинуло на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління. Вважаємо це фундаментальним надбанням держави", - отмечается в сообщении.

Офіс президента підкреслює, що "немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці".

"На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - заявили в ОП.

В Офісі президента очікують публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. "Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою", - заявили в ОП.

Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України прийняв рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
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Топ коментарі
+23
Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

Антон Швець
Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 1095
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27.10.2020 23:12
+19
Болтовня, просто болтовня, а Коломойский и пятая колонна делают своё предательское дело.
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27.10.2020 23:10
+16
Источник в ОП сообщил, что Главу Офиса Президента набрал временный поверенный США из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию. Вот поэтому ОП с Зеленским и засуетились
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27.10.2020 23:12
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Проще было не поджигать, чем потом тушить пожар. Да и будут ли тушить? Тоже ведь вопрос.
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27.10.2020 23:05 Відповісти
да договорятся посередине - как всегда.

Декларирование сохранят - но можно будет и не декларировать.
В декларации можно будет писАть правду - а можно будет и неправду.
Пудель может указывать 20 своих Ламборджини - а может и не указывать.
Зелупа может указывать 30 своих киевских квартир - а может указать и всего одну.

И все довольны.
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28.10.2020 07:53 Відповісти
Сомнительно. Это тот случай, когда или "да" или "нет". Середины не будет.
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28.10.2020 08:10 Відповісти
Ничтожество ты самое настоящее.
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27.10.2020 23:06 Відповісти
Болтовня, просто болтовня, а Коломойский и пятая колонна делают своё предательское дело.
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27.10.2020 23:10 Відповісти
Чистая ложь для тупоголового лехтората.
Юридически как наказывать может суд нищей инстанции за нарушение правил декларирования если это решил конституционный суд ?
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27.10.2020 23:10 Відповісти
шмаркля ты несчастная,заруби себе на том чем играешь -пока ты сам будешь срать на конституцию зажопники будут борзеть все сильнее,т к им очень хочется послать тебя в эротическое путешествие прям сейчас,пока Порох не окончательно окреп.
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27.10.2020 23:10 Відповісти
Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

Антон Швець
Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 1095
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27.10.2020 23:12 Відповісти
Чушь!
http://ccu.gov.ua/judge/1844
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28.10.2020 00:15 Відповісти
Источник в ОП сообщил, что Главу Офиса Президента набрал временный поверенный США из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию. Вот поэтому ОП с Зеленским и засуетились
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27.10.2020 23:12 Відповісти
Система сохранена, ответственность - НЕТ! Супер(((
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27.10.2020 23:15 Відповісти
А шо за чел такой Офиспрезидента? У него есть имяотчество?
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27.10.2020 23:15 Відповісти
КС ОТМЕНИЛ!!! а каой-то там ОФИСПРЕЗИДЕТА отмени решение КС ! Так этот же КС тебя привело к власти ЗЕ! Так этот же КС разогнал незаконно ВР! ЭХ ВОВКА НЕБЛАГОДАРНЫЙ ТЫ!
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27.10.2020 23:18 Відповісти
Так не зрозуміло, це вже боротьба окремих інституцій влади? Є таке понятт - мозаїчна шизофренія. Права рука не знає, що робить ліва, ліва нога йде вліво, а права верне вправо.
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27.10.2020 23:15 Відповісти
Это не борьба.
Это просто лапша на уши его безмозглым избирателям.
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27.10.2020 23:18 Відповісти
Та в нього виборців тих що нема. Виборці були у Голобородька, який десь подівся. До чого тут взагалі Зеленський? Хто він такий і чим славний? Так що якщо він вішає лапшу на вуші - то хіба сам сабі, від інфаркту.
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27.10.2020 23:53 Відповісти
Какие виборцi могут быть у голобородько если это персонаж кинчика?)))как можно быть настолько тупыми,чтоб голосовать за кинчик...
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28.10.2020 00:47 Відповісти
Навіть Меркель подивилися той фільм. Всі вирішили, що то передвиборча програма Зеленського. Він не заперечував, і навіть підтверджував. Правда, відразу ж після виборів про то забув, і вирішив, разом з соратниками, що проголосували за дуркуватого смішного чувачка зі сцени. Це щодо тих, хто голосував за Зеленського. Ще ж була маса тих, хто голосував проти попередника, який зробив все, аби його перемогли.
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28.10.2020 02:04 Відповісти
Это тоже самое,что если бы калифорнийцы решили ,
,шо предвыборная программа Шварценеггера зашифрована в "Терминаторе"...
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28.10.2020 02:12 Відповісти
неправда. Зеленський роздував свій фільм як програму, крутив його перед виборами. А Термінатор для каліфорнійців мав свою програму. Але те, що Шварц - термінатор, зіграло роль в тому, що він популярний і знаний. Хоч і сидить на анаболіках, що тепер б'є по його здоров'ю, але досить розумний дядько.
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28.10.2020 02:18 Відповісти
ті 73% з тих прийшли на вибори пояснити цього не можуть, у них в голові шмарклі
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28.10.2020 10:49 Відповісти
Вове надо что то говорить. Вот ему текст и написали. Даже не ему, он может и в глаза текста не выдывал, так, от его имени. А его просто уведомили. Докатились...
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27.10.2020 23:32 Відповісти
Может я что-то пропустил? Кто понес наказание за неправильное декларирование? Может Ляшко, который нигде не работает, но выигрывает сотни тысяч в лото или простой депутат Киевсовета, у которого особняк как у королевы Англии? Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 3483
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27.10.2020 23:18 Відповісти
Або це піар на голому місті - типу засудити до страти, а потім помилувати. Який добрий правитель, а міг би й шашкою по голові. Та пішов ти.
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27.10.2020 23:19 Відповісти
Почти детективная история происходит в ОПЗЖ. Вчера журналист Соня Кошкина написала о том, что партию «Победа Пальчевского» в Киевсовет пытаются затянуть искусственно, и, внимание - за счет голосов ОПЗЖ.

Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление о том, что в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах Киева готовится кража бюллетеней с голосами за ОПЗЖ. Соня Кошкина дополнила, что голоса красть собираются еще и в Соломенском округе, цель кражи - поднять процент голосов за партию Пальчевского, а организует кражу Вадим Столар - известный киевский застройщик и… глава киевской ячейки партии ОПЗЖ.

То есть выходит так, что ОПЗЖ ворует голоса у ОПЗЖ в пользу Пальчевского? Это как вообще?
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27.10.2020 23:23 Відповісти
Такое указание получили от куратора из москвы
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28.10.2020 10:28 Відповісти
В будь якому випадку, чи це шизофренія, чи так задумано - збоку виглядає як "ТОПЧУСЬ НА МІСЦІ, ГІВНО МІШАЮ, НІКОГО ГІВНА ПРИБРАТИ НЕ ПІДПУСКАЮ"
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27.10.2020 23:24 Відповісти
Конституционный суд Украины резко сменил повестку дня своего заседания 27 октября 2020 г.
Об этом сообщили AgroPortal.ua источники в Офисе Президента.
По словам собеседника, судьи примут решение об отмене земельной реформы.
Решение будет приниматься с нарушением Регламента КС, ведь материалы для рассмотрения необходимо предоставить за 3 рабочих дня до заседания, однако сейчас текстов проектов решений нет, уточняют источники.
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27.10.2020 23:24 Відповісти
Уже очевидно, что в КС и ОАск переворот, власть захватили агенты кремля, в лице опзжо, что делать, пассивно наблюдать и жевать сопли, или арестовать заколотников и судить?
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27.10.2020 23:25 Відповісти
А ще при цьому у ВР розвал СН - щурі розбігатимуться по грошових мішках й неможливим стане навіть вирішення у ВР голосування по відміні рішень КС
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27.10.2020 23:30 Відповісти
Зеленський руйнує і замилює нам очі обіцянками. А ціну його обіцянок ми вже бачимо
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27.10.2020 23:28 Відповісти
Внимание на заказчика.
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 4897
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27.10.2020 23:34 Відповісти
І навіщо їм телескоп? Будуть за держслужбовцями на місяці стежити? Сума не велика, но треба щоб суспільство звернуло на це увагу.
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28.10.2020 00:13 Відповісти
Сцарювання ВИРОКУ входить в режим турбоХАОСУ , це ж його обидва поганяла - Містер Хаос та Вирок...
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27.10.2020 23:35 Відповісти
Така грізна Буратіна аж страшно. Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 3328
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 5003
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27.10.2020 23:45 Відповісти
Аааааааа
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 2832
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27.10.2020 23:55 Відповісти
Сейчас Порошенко с пеной во рту будет хаять Зеленского, о том , что КС отменил е-декларирование.. Но умолчит, что из всех судей КС, только трое назначены были в 2013 году, а остальные все в 2014 - 2018 годах квотой президента , ВР( БПП + НФ) и съезда судей...
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28.10.2020 00:08 Відповісти
Із теперішнього складу тільки пару назначені по квоті Порошенка. І вони єдині хто проголосував проти скасування. Може ж подивитись їх прізвища вже є в змі.
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28.10.2020 00:15 Відповісти
я знаю - Квота през не голосовала но остальные голосовали и их назначила ВР - ( БПП + НФ) и съезд судей..
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28.10.2020 00:23 Відповісти
Ну они оказались такими же врагами Украины,как и зеголосилки,которые специально привели клоуна в воюющую страну,чтоб ее добить-ни у кого из вас на лбу не написано,что вы потенциальные враги)
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28.10.2020 00:51 Відповісти
Рекомендую подивитись на списки суддів. Та кого коли назначили.
Як раз що квота діючого презедента та уряду голосували за.
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28.10.2020 15:58 Відповісти
очередное международное обсирало Украины "зе слугами ", посредсвом международного ********* западных друзей Украины
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28.10.2020 00:22 Відповісти
Это совсем несерьёзно становится.. какие-то пистоны, комментируют то, о чём им даже думать не положено...
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28.10.2020 00:28 Відповісти
Порошенко, його адміністрація (Філатов, зокрема) буквально через тиждень подали законопроект до ВР на заміну скасованого КС (наприкінці лютого минулого року) норми Закону про необхідність доведення самим декларантом законності своїх доходів. І нехай вже наступним скликанням, зеленим, в турбомонобільшості, ця норма була повернута в масив законодавства, уже в редакції, яка забезпечувала презумцію невинуватості особи.

Подивимося, з якою оперативністю спрацює ЗЕ і його офіс... Тимошенко за провалені вибори планують виганяти з посади - це так, до слова.
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28.10.2020 00:42 Відповісти
її треба назад в Качанівку загнати
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28.10.2020 10:56 Відповісти
Пропоную почати рух за розпуск Констутаційного суду цього складу. Мені такий суд не потрыбний, а Вам?
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28.10.2020 00:56 Відповісти
я це пропонував відразу, після узаконення вчиненого Зеленським злочину, у вигляді захоплення законодавчої гілки влади.
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28.10.2020 09:46 Відповісти
і що з того, що вона буде "збережена", якщо тепер хто що захоче то і впише, і навіть, якщо збреше, то ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ БУДЕ ЖОДНОЇ!!!
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28.10.2020 01:20 Відповісти
Владимир Сцаныч сцыт, когда сцыкотно.
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28.10.2020 04:04 Відповісти
Декларация уже стала фантиком -хочешь заполняй. хочешь не зщаполняй, хочешь подтерись. Чиновники уже про неё забыли.
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28.10.2020 07:55 Відповісти
За без малого 30 лет независимости в Украине установилась добрая традиция - какое хорошее дело не начнут, в результате получается полная ЖОПА. Борьба с коррупцией по-украински яркий тому пример: для бюджета - охрененная статья расходов, для коррупционеров - до жопы, для борцов с коррупцией - тёплые места для благостного прогревание собственных жоп, эффективный результат для государства - ущерб как экономический, так и имиджевый.
А причина одна - не смог пока украинский народ привести к власти настоящего государственного деятеля. Пока что одни ворюги попадались, разбавленные раньше придурковатым пчеловодом, сейчас - ещё более придурковатым клоуном.
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28.10.2020 08:42 Відповісти
Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо. Відмінність державного діяча від політика в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч - на наступне покоління.
(с) В.Черчілль
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28.10.2020 09:44 Відповісти
Не дарма Черчілля увічнили на 5-фунтовій купюрі. А от чи дійде до мети Україна - це питання - держава здихає, втрачаючи як громадян, так і території. Це справжня демографічна і територіальна дезінтеграція, це не триватиме безкінечно. Якщо державний діяч не встигне з`явитися вчасно, то кінець буде жахливим.
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28.10.2020 10:07 Відповісти
Дійде, обов'язково Україна дійде до мети. Я ось тільки намагаюсь не думати, яка мета у цієї більшості довб.бів...
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28.10.2020 10:40 Відповісти
У тому то й справа, що мета у "цієї більшості" - вкрасти якнайбільше і втекти якнайдалі, що, на жаль, наближає Україну до падіння в історичне небуття.
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28.10.2020 11:09 Відповісти
здихаєш ти підарьє тупорилий
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28.10.2020 10:58 Відповісти
Ще ось недоумкуватий дебіл причепився як банний лист до сраки.
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28.10.2020 11:13 Відповісти
шмарклявий підраьє, тобі Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 8499
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28.10.2020 11:18 Відповісти
Дебіл ти зелений. Яка різниця чи існує система чи ні, якщо вона не дає підстав для притягнення до відповідальності? Це рішення не підлягає оскарженню! Все, на цьому крапка. Які б порушення ви в тих деклараціях не виявили - наслідки (завдяки цьому рішенню) не можливі і протизаконні.
А ти що ж кловун думав? Коли ти на цих суддів тиснув, щоби вони твій незаконний розпуск (злочин) ВРУ "узаконили", що вони для себе нічого не попросять?
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28.10.2020 09:42 Відповісти
Конечно же ее не отменять, ведь в итоге дикларировать доходы обяжут всех украинцев... просто депутаты-судьи-прокуроры еще не придумали как правильно оформлять "бабушкины" майбахи.
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28.10.2020 09:52 Відповісти
Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.

Николаевские корабелы пусть жуют гречку полученную ими от ОПЗЖ на выборах.
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28.10.2020 10:02 Відповісти
73% коли нам відмінять безвіз (не якщо, а тепер вже точно - коли) не питайте як ми до цього дійшли і хто у цьому винуватий. Просто дивіться у дзеркало і плюйте в цю наволоч тупу.
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28.10.2020 10:38 Відповісти
Скоро надо будет покупать землю. Причем немерено (через подставных лиц) на незадекларированные деньги.
Что делать? Ага! Надо руками КС отменить декларирование! Что и было сделано.
И второе. Слуги народа, наворовав за прошедший год столько, что уже "в кубышках" не помещается.
Когда слуги пришли во власть, то были нищими и полунищими, а сейчас через год имеют все: дома, десятки квартир, дорогие авто и т. д. А весной надо заполнять декларацию...
Будет грандиозное палево!
Что делать? Отменить декларацию через КС. А кто из слуг - главный слуга, который может оказать "влияние" на этих судей? Это тот слуга, который постоянно говорит, что он везде ни причем.
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28.10.2020 10:44 Відповісти
 
 