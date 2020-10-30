Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС
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Президент України Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.
Про це йдеться в заяві Офісу президента у зв'язку з рішенням Конституційного суду про систему декларування доходів і майна чиновників і депутатів, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності. Закон в Україні – один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким кортить підірвати систему електронного декларування", - заявили в ОП.
В Офісі президента вказали, що Україна створила систему електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів, і елементами цієї системи є не лише обов’язок визначених законом осіб декларувати майно та доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
"До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства. Це суттєво вплинуло на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління. Вважаємо це фундаментальним надбанням держави", - отмечается в сообщении.
Офіс президента підкреслює, що "немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці".
"На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - заявили в ОП.
В Офісі президента очікують публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. "Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою", - заявили в ОП.
Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України прийняв рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
Будь ласка, зачекайте...
Декларирование сохранят - но можно будет и не декларировать.
В декларации можно будет писАть правду - а можно будет и неправду.
Пудель может указывать 20 своих Ламборджини - а может и не указывать.
Зелупа может указывать 30 своих киевских квартир - а может указать и всего одну.
И все довольны.
Юридически как наказывать может суд нищей инстанции за нарушение правил декларирования если это решил конституционный суд ?
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.
Антон Швець
http://ccu.gov.ua/judge/1844
Это просто лапша на уши его безмозглым избирателям.
,шо предвыборная программа Шварценеггера зашифрована в "Терминаторе"...
Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление о том, что в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах Киева готовится кража бюллетеней с голосами за ОПЗЖ. Соня Кошкина дополнила, что голоса красть собираются еще и в Соломенском округе, цель кражи - поднять процент голосов за партию Пальчевского, а организует кражу Вадим Столар - известный киевский застройщик и… глава киевской ячейки партии ОПЗЖ.
То есть выходит так, что ОПЗЖ ворует голоса у ОПЗЖ в пользу Пальчевского? Это как вообще?
Об этом сообщили AgroPortal.ua источники в Офисе Президента.
По словам собеседника, судьи примут решение об отмене земельной реформы.
Решение будет приниматься с нарушением Регламента КС, ведь материалы для рассмотрения необходимо предоставить за 3 рабочих дня до заседания, однако сейчас текстов проектов решений нет, уточняют источники.
Як раз що квота діючого презедента та уряду голосували за.
Подивимося, з якою оперативністю спрацює ЗЕ і його офіс... Тимошенко за провалені вибори планують виганяти з посади - це так, до слова.
А причина одна - не смог пока украинский народ привести к власти настоящего государственного деятеля. Пока что одни ворюги попадались, разбавленные раньше придурковатым пчеловодом, сейчас - ещё более придурковатым клоуном.
(с) В.Черчілль
А ти що ж кловун думав? Коли ти на цих суддів тиснув, щоби вони твій незаконний розпуск (злочин) ВРУ "узаконили", що вони для себе нічого не попросять?
Николаевские корабелы пусть жуют гречку полученную ими от ОПЗЖ на выборах.
Что делать? Ага! Надо руками КС отменить декларирование! Что и было сделано.
И второе. Слуги народа, наворовав за прошедший год столько, что уже "в кубышках" не помещается.
Когда слуги пришли во власть, то были нищими и полунищими, а сейчас через год имеют все: дома, десятки квартир, дорогие авто и т. д. А весной надо заполнять декларацию...
Будет грандиозное палево!
Что делать? Отменить декларацию через КС. А кто из слуг - главный слуга, который может оказать "влияние" на этих судей? Это тот слуга, который постоянно говорит, что он везде ни причем.