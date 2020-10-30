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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
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Головатий (18) КС (1154) НАЗК (1166) Новіков Олександр (82)

Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства

Корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного Суду прийняли рішення в "справі про незаконне збагачення" у власних інтересах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці НАЗК.

У повідомленні наголошується: "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували  у справі про визнання цієї статті неконституційною.

Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.

Читайте також: Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко

У декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначимо, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямку розбудови вказаних практик".
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Топ коментарі
+14
Так может надо с этих судей кожу содрать и обивку для стульев сделать, в кабинете где КСУ заседает?
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27.10.2020 23:34
+12
"Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый",
Источник: https://censor.net/ru/n3227442

Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
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27.10.2020 23:40
+11
Короче , нормальных судов в Украине не будет, ПОКА СУДЕЙ НЕ НАЧНУТ САДИТЬ
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .

Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
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27.10.2020 23:45
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Так может надо с этих судей кожу содрать и обивку для стульев сделать, в кабинете где КСУ заседает?
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27.10.2020 23:34 Відповісти
Можно и ОАСК на шкуры и ДБР и Портнова с Венедиктовой.
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28.10.2020 00:11 Відповісти
Опана! Зацепочка...Ну а если серьезно, то все эти "выявления" только ради того, что бы самим срубить бабла на шантаже или самим, или под заказ. Вот и весь смысл борьбы с коррупцией.
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27.10.2020 23:39 Відповісти
"Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый",
Источник: https://censor.net/ru/n3227442

Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
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27.10.2020 23:40 Відповісти
"недостовірні відомості" про доходи - це ще не означає, що вони незаконі. Тим більше, аж на 4 лями. Можливо, НАЗК може не погоджуватися з документами, які Головатий надав для їх підтвердження. Можливо, ксерокопії банківських виписок, тощо, чи щось подібне. Їхня справа - розібратися.
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28.10.2020 00:23 Відповісти
Не будь лохом. головатый специально проголосовал "пчелы против меда" чтобы лохи повелись, что он якобы не в сговоре с опзеже
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28.10.2020 08:09 Відповісти
Да да да ... Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 339 Конспіролог ...
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28.10.2020 08:52 Відповісти
Короче , нормальных судов в Украине не будет, ПОКА СУДЕЙ НЕ НАЧНУТ САДИТЬ
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .

Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
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27.10.2020 23:45 Відповісти
хм.. а подскажите мне пожалуйста - а какой там был первый вопрос в опросе у преЗЕдента?! Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 8658
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27.10.2020 23:47 Відповісти
та пох опрос, головне, що лохи подумали, що преЗЕдента цікавить їх думка))
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28.10.2020 00:07 Відповісти
2 тижні до виборів: -"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію."- це був 1-й вопрос
2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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28.10.2020 00:20 Відповісти
совпадение? не думаю (с)
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28.10.2020 08:02 Відповісти
Средняя зарплата судей КС за сентябрь - треть миллиона гривен

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
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27.10.2020 23:48 Відповісти
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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27.10.2020 23:49 Відповісти
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.

Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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27.10.2020 23:50 Відповісти
Вот и за что украинцы , получая по 6-10 тыс гривен , СОДЕРЖАТ ЭТУ КАСТУ СУДЕЙ ?
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27.10.2020 23:52 Відповісти
Конституційний суд ворож, до України злочинна організація. Це ворог паразит,
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27.10.2020 23:53 Відповісти
Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620 Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620 Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства - Цензор.НЕТ 6620
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28.10.2020 08:06 Відповісти
Коррупционеры не хотят чтобы с ними боролись. Зненацька!
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27.10.2020 23:56 Відповісти
Твари паразитические. Посадить с конфискацией
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27.10.2020 23:57 Відповісти
А, може, краще того ... Шматок залізничної рейки на шию підлому, антиукраїнському колективу і в море. Хоча б в Київське в найглибшому місці. На корм сомам та ракам.
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28.10.2020 08:05 Відповісти
Уявляєте, скільки всього можна було розбудувати в країні на гроші, що осідають в кишенях суддів, прокурорів, міністрів, депутатів всіх ланок, їх третіх і десятих помічників і т.д.?
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28.10.2020 00:06 Відповісти
Кто бы сомневался о конфликтах интересов. Тут надо,используя этот факт как повод смести это судилище вообще, проведя изменения в конституцию, упразднив этих паразитов безвозвратно.
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28.10.2020 00:11 Відповісти
Судью можно всю жизнь судить и не засудить, не говоря уже о засадить...
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28.10.2020 00:26 Відповісти
Пропоную почати збір підписів за розпуск конституційного суду, внаслідок зради присязі суддями і втрати ним всякого авторитету ы морального права виносити вердикти. Мені такий суд не потрібний, а Вам? Скільки можна терпіти?
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28.10.2020 00:31 Відповісти
Сбор подписей? А, ну ладно. Пиши сразу в спортлото! Детский сад, штаны на лямках...
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28.10.2020 00:42 Відповісти
Якщо би тільки двох, то можна було б вважати , що в України корупції не існує!
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28.10.2020 00:37 Відповісти
тобто Головатий проголосував ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ кримінальної відповідальності за недостовірні декларації, але наші чекісти знайшли в ГОЛОВАТОГО ПОРУШЕННЯ??? То виходить, що Головатий якийсь трохи тупуватий! Чи як? Чи наші чекісти якісь тупі і У СУДДІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА СКАСУВАННЯ КРИМІНАЛУ НІЧОГО НА ЗНАЙШЛИ???
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28.10.2020 04:50 Відповісти
Міг просто невірно заповнити декларацію. Тільки за 2019 р.
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28.10.2020 08:54 Відповісти
Считается, что все профессии от людей и только три от боа: учителя, врачи и судьи. Об их благополучии общество должно заботиться, поскольку их деятельность и деньги - вещи мало совместимые. Зарплаты учителей - курам на смех, имеем в результате необразованных, не умеющих критически мыслить учащихся. Врачам - предоставили кабинет в государственной больнице - крутись как можешь, находи болезни, которых у пациента нет и спокойно их лечи, не замечая имеющихся. А, вот с судьями поступили гуманно - зарплаты, дай бог каждому. Но, что то у них не срослось: то ли свои потребности не контролируют, то ли на черный день собирают. Возвращаемся к учителям: каких воспитали, таких и имеем. Круг замкнулся.
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28.10.2020 07:03 Відповісти
Маячня, читайте Макса Вебера. Його роботи багаторазово підтверджені українською практикою. Рівень заробітної плати ніяким чином не впливає на рівень якості та чесності виконання своїх обов'язків. Людина, яка не має совісті не купить її навіть за мільярди.
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28.10.2020 08:55 Відповісти
Впливає. Розмір ЗП впливає. Це практика багатьох країн. Тому суддям так сильно підняли ЗП 2 роки назад.
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28.10.2020 08:59 Відповісти
І усі вони діти нашого народу.
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28.10.2020 08:58 Відповісти
В стране 73 % населения идиоты. Тут не про коррупцию думать надо.
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28.10.2020 07:46 Відповісти
Бородатій бабушкє розкажете.
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28.10.2020 07:48 Відповісти
Только не говорите, что зеленский тут не причем. Поскольку весь звездец который начался в стране почему то стартовал с лета 2019-го. Когда барыги уже давно след пиостыл. Кстати, скоро кс порадует и газпром: опзеже и тимошека подали соответствующий иск
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28.10.2020 08:13 Відповісти
Кого з цих суддів він підписав на посаду? До Зеленського вони всі були чесними?
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28.10.2020 08:51 Відповісти
Враховуючи вартість квитка на судівську посаду, там апріорі не може бути незаплямованих людей. Жодного.
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28.10.2020 08:50 Відповісти
З зернятка правосуддя виростили з перегною мільйонних зарплат мафіозного тупорилого монстра.
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28.10.2020 08:53 Відповісти
Зверніть увагу у Завгородньої невірні декларації за два останні роки.
А що НАЗК 2 роки робив ?
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28.10.2020 08:55 Відповісти
Млять, хватит сраться!
Сделайте приемлемую формулировку незаконного обогащения и примите!
Например можно накрутить в законе про госслужащих что на госслужбу не могут приниматься лица, у которых жена, сват и брат (перечислить) владеют имуществом, происхождение которых не может быть подтверждено документально. А в случае выявления такого у уже служащих - безоговорочное увольнение и запрет на службу в течении ____ лет в зависимости от размера!
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28.10.2020 08:56 Відповісти
Згоден. Якась єрунда. Наче ж вносили поправки у Закон і приймали.
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28.10.2020 09:00 Відповісти
Або це була інша ситуація, а я плутаю.
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28.10.2020 09:01 Відповісти
Попытка повтора 90-х, в мутной воде прихарлать все, что можно. Удобней всего это было сделать в 2014. Не получилось. Порошенко убрали, и пытаются снова. Но, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Теперь даже бабушки у подъездов разбираются в теневых схемах распила бюджета, отжатия желаемого, мочения конкурентов и всего прочего арсенала акул 90-х. Слуги народа - это те, кто по молодости не смог учавствовать в прихватизациях девяностых. Теперь это такой себе симбиоз старых и новых новыхукраинцев.
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28.10.2020 09:49 Відповісти
Конфлікт інтересів держави й Коломойського...
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28.10.2020 10:11 Відповісти
Харант,ау,де ти? Мовчить харант... заціпило йому... Майже хокку вийшло.
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28.10.2020 10:26 Відповісти
Вообще то любое принятие решений касающихся КС законов самим КС - это конфликт интересов!
В идеале, если им что то не нравится, то они должны перенапрявлять такое рассмотрение во "вне".... В Венецианку что ли...Или др международную суд организацию.
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29.10.2020 14:39 Відповісти
 
 