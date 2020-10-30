Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства

Корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного Суду прийняли рішення в "справі про незаконне збагачення" у власних інтересах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці НАЗК.

У повідомленні наголошується: "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували у справі про визнання цієї статті неконституційною.

Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.

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У декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначимо, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямку розбудови вказаних практик".