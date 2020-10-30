Ми виявили недостовірну інформацію в деклараціях 2 суддів. Тут є конфлікт інтересів, - НАЗК про рішення КС щодо позбавлення повноважень агентства
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Корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного Суду прийняли рішення в "справі про незаконне збагачення" у власних інтересах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці НАЗК.
У повідомленні наголошується: "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.
Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували у справі про визнання цієї статті неконституційною.
Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.
Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.
У декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.
"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Зазначимо, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.
Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.
Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямку розбудови вказаних практик".
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3227442
Це тому Головатий виступив проти суддівського беззаконня?
Може в НАПК дійсно ідіоти працюють?
Вот в Словакии 11 судей в один день арестовали за телефонные консультации с властью .
Причём их слушали с 2006 года . И сейчас антикоррупционные органы потянули за ниточку - короче судебная власть в ауте , никто не знает кого опять прихватят в полиции 😀😀😀
2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
А що НАЗК 2 роки робив ?
Сделайте приемлемую формулировку незаконного обогащения и примите!
Например можно накрутить в законе про госслужащих что на госслужбу не могут приниматься лица, у которых жена, сват и брат (перечислить) владеют имуществом, происхождение которых не может быть подтверждено документально. А в случае выявления такого у уже служащих - безоговорочное увольнение и запрет на службу в течении ____ лет в зависимости от размера!
В идеале, если им что то не нравится, то они должны перенапрявлять такое рассмотрение во "вне".... В Венецианку что ли...Или др международную суд организацию.