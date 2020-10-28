Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції. ВIДЕО
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"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який незаконно захопив владу, на нараді з підготовки шостих "Народних зборів" заявив, що наказав розігнати протестувальників у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано CTVBY.
Лукашенко заявив, що метою протестувальників було захоплення центру столиці. Однак після того, як їм це не вдалося, вони пішли в спальні райони.
"Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це нормально хіба, коли натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони? Що треба було робити поліції? Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - сказав Лукашенко.
Він зазначив, що демонстранти почали відкривати квартири громадян.
"Кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це ненормально, це нетерпимо", - додав він.
Нагадаємо, 25 жовтня в Білорусі був останній день народного ультиматуму, поставленого Тіхановською Лукашенку. Того дня лише в Мінську на 11-й протестний марш вийшло понад 100 тисяч людей.
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и мнение некоего Воронцова ему до сраки
Після всіх цих непонятних мітингів у Луки немає шансів тільки злитись в союз, чим дальше мітингують отак без зубів тим більше економіка в ж...
А взагалі вся оця ніби боротьба захода із Пу... на пост радянському просторі, нагадує виставу, якби вони реально з ним боролись то давно б побудували газопроводи в обхід РФ і заблокували банківські рахунки і нерухомість РФ еліти, а реальність така що центробанком РФ керує ставленик всесвітнього банку, РФ скупляє за гроші від газу нерухомість в Європі такий собі симбіоз, завдяки Ху... руйнуються економіки сусідніх країн і перетворюються на сировинні придтки з постійною потребою в кредитах.. Якби не війна на сході де б ми зараз були
Это вам не наколотые апельсинки!
Где то я уже слышал подобное. Типа наколотых апельсинов Люськиных.
Його потрібно стратити.
Клоун бєларуський - в нього сто тисяч наркоманів на мітінги виходять