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Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який незаконно захопив владу, на нараді з підготовки шостих "Народних зборів" заявив, що наказав розігнати протестувальників у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано CTVBY.

Лукашенко заявив, що метою протестувальників було захоплення центру столиці. Однак після того, як їм це не вдалося, вони пішли в спальні райони.

"Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це нормально хіба, коли натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони? Що треба було робити поліції? Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що демонстранти почали відкривати квартири громадян.

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"Кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це ненормально, це нетерпимо", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня в Білорусі був останній день народного ультиматуму, поставленого Тіхановською Лукашенку. Того дня лише в Мінську на 11-й протестний марш вийшло понад 100 тисяч людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
дозвонился таки яныку и людке
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28.10.2020 00:16
+42
Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции - Цензор.НЕТ 6024
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28.10.2020 00:43
+42
А це процес підготовки помаранчів агентом Госдепа:

Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции - Цензор.НЕТ 4658
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28.10.2020 01:03
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Ґшахи не ваша гра
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28.10.2020 09:00 Відповісти
овощ конституционный переворот еще в 2010 совершил, какие три месяца)
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28.10.2020 09:19 Відповісти
Три місяця , відтоді як українське суспільство вирішилo що -з нього вже досить , і що йому пора йти Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 5126 . Оці три місяця я й маю на увазі .
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28.10.2020 09:49 Відповісти
у каждого диктатора есть срок годности, бульбофюрер залежался......
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28.10.2020 07:02 Відповісти
а он считает, что как огурчик
и мнение некоего Воронцова ему до сраки
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28.10.2020 07:34 Відповісти
Гітлер живий,а казали що подох.Бреше історія?
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28.10.2020 07:32 Відповісти
Лука тварь, таких только могила исправить может.
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28.10.2020 07:52 Відповісти
Тут уже, как не крути, а рано или поздно таракан усатый тюремную баланду есть обязан будет. Узурпатор в центре Европы в 21 веке, такое могли допустить только белорусы с их мягким характером. Как довел Майдан в Украине, революция без крови не происходит. А цветочки садистам их людьми не становят.
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28.10.2020 08:01 Відповісти
Лука диктатор - это понятно. Но плохо, что белорусская оппозиция еще более пропутлеровская чем он сам, что для нас не есть гуд. https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/
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28.10.2020 08:05 Відповісти
выборы - механизм смены и шанс на изменения. Таракан - несменяемый пропутлер, поэтому сначала беларусам нужно решить проблему несменяемости, так как если ее не решить, то шансов убрать пропутлера не будет никаких
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28.10.2020 09:22 Відповісти
А ви не думаєте що це все ху..ло організував щоб захватити Білорусь, Тихановська перед виборами в Москву літала, якби вона дійсно була проти РФ то її б там убрали...
Після всіх цих непонятних мітингів у Луки немає шансів тільки злитись в союз, чим дальше мітингують отак без зубів тим більше економіка в ж...
А взагалі вся оця ніби боротьба захода із Пу... на пост радянському просторі, нагадує виставу, якби вони реально з ним боролись то давно б побудували газопроводи в обхід РФ і заблокували банківські рахунки і нерухомість РФ еліти, а реальність така що центробанком РФ керує ставленик всесвітнього банку, РФ скупляє за гроші від газу нерухомість в Європі такий собі симбіоз, завдяки Ху... руйнуються економіки сусідніх країн і перетворюються на сировинні придтки з постійною потребою в кредитах.. Якби не війна на сході де б ми зараз були
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28.10.2020 09:49 Відповісти
пьяниє, наколотиє апєльсіни в трусіках на БТРах
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28.10.2020 08:24 Відповісти
под гусеницами БТРов и на штыках автоматов.
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28.10.2020 08:38 Відповісти
О, хоть телевизор у вас посмотрел
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28.10.2020 08:32 Відповісти
Нехочу вас розчаровувати блоруси , але - без "коктейлів і каміння " нічого в вас не вийде . Диктатуру можливо знищити лише силою . І без жертв тут не обійтись ,, на жаль . Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 6174 .
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28.10.2020 08:39 Відповісти
А как же шины - оружия патриотов?
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28.10.2020 12:59 Відповісти
"Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая" - как сказал обезумевший от власти.
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28.10.2020 08:56 Відповісти
Нда....
Это вам не наколотые апельсинки!
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28.10.2020 09:15 Відповісти
Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил....

Где то я уже слышал подобное. Типа наколотых апельсинов Люськиных.
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28.10.2020 09:17 Відповісти
Ну і скотина....
Його потрібно стратити.
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28.10.2020 09:40 Відповісти
Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/n3227480

Клоун бєларуський - в нього сто тисяч наркоманів на мітінги виходять Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 5369
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28.10.2020 10:21 Відповісти
Оказывается,что на митинги выходят алкаши и наркоманы?В таком случае это вина усатого,что столько в Минске алкашей и наркоманов и это еще видимо не все вышли.Это результат урководства страной за 28 лет.Этот идиот не понял,что сам себя спалил,при нем беспробудно пили и кололись белорусы,при чем массово оказывется,с его слов.
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28.10.2020 11:34 Відповісти
толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками ринулась в свои квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов
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28.10.2020 11:47 Відповісти
Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 3977
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28.10.2020 11:55 Відповісти
Правильно , Батя !
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28.10.2020 13:59 Відповісти
У бацьки есть еще шанс свалить к пыне в бункер... Плохо, шо про Колюню не подумал, сделал из него посмешище.
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28.10.2020 17:41 Відповісти
про ментов вааще молчок, бросит на растерзание толпы , стоит тока ментам и дальше выполнять антинародные приказы незаконно захватившего власть.
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28.10.2020 17:43 Відповісти
ЕЩЁ ОДНА ОШИБКА ЛУКАШЕНКО !!!
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29.10.2020 00:12 Відповісти
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